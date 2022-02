Mikavi PQ7 4CH to wideorejestrator, który ma aż cztery kamery, a do tego trzy tryby parkingowe, przewód ACC w komplecie, wbudowany GPS, Wi-Fi i bardzo pomysłową konstrukcję. Zobacz recenzję

Mikavi PQ7 4CH - recenzja wideorejestratora z czterema kamerami

Cztery kamery? Czy to już nie przesada? Cóż, jeśli zależy Ci na tym, żeby kompleksowo nagrać to co dzieje się nie tylko przed i za samochodem, ale też w jego wnętrzu i przy oknach z obu stron, to Mikavi PQ7 4CH ma sens.

Ten wideorejestrator może pochwalić się pomysłową konstrukcją, szeroką funkcjonalnością i jakością… no właśnie, jaką? Czy wystraczającą w dzień i w nocy? Włącz wideo i sprawdź co realnie oferuje Mikavi PQ7 4CH. Mocnych stron nie brakuje, ale czy znajdą się też jakieś słabsze? O tym przekonasz się w mojej recenzji poniżej.

Z rzeczy, które od razu warto wyróżnić, oczywiście poza czterema kamerami, jest potrójny, 24-godzinny tryb parkingowy, który nie wymaga dokupowania przewodu ACC, bo jest on w komplecie. Wideorejestrator ma też wbudowany GPS, który pozwala dodać do filmów dane o lokalizacji danego nagrania oraz prędkości pojazdu w danym momencie. Na pokładzie jest też 3-calowy wyświetlacz IPS LCD HD, wygodne przyciski i slot na kartę microSD do 512 GB, a w opakowaniu znajdziemy długie przewody (ponad 6 metrów).

Jakie są Wasze opinie o Mikavi PQ7? Czy warto kupić tę kamerę samochodową? Piszcie w komentarzach. Udanego dnia!

Mikavi PQ7 4CH - ocena

nagrywanie z czterech kamer jednocześnie w Full HD

dobra jakosć wideo w dzień i w nocy

przednia kamera wewnętrzna z oświetleniem podczerwonym (IR)

trzy tryby parkingowe (ciągłe nagrywanie 24h)

przewód do stałego zasilania w komplecie

GPS z zapisem lokalizacji i opcjonalnie również prędkości

wyraźny wyświetlacz o przekątnej 3 cale

długie przewody do kamer tylnych (ponad 6 metrów)

wygodne sterowanie za pomocą przycisków lub aplikacji na telefon (przez Wi-Fi)



subiektywnie przycisk awaryjnego zapisu wideo powinien być na środku, a nie po prawej (łatwiej w niego trafić palcem)