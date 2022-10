Motorola Edge 30 Ultra ma imponujący aparat 200 Mpx, ale w praktyce to tylko jedna z kilku dużych zalet. To ekstremalnie szybki i wydajny telefon, z błyskawicznym ładowaniem baterii, również indukcyjnym oraz piękną i dobrze wykonaną obudową i wyświetlaczem OLED 144 Hz. Recenzja

ocena redakcji:









4,9/5

Jest efekt WOW! Recenzja telefonu Motorola Edge 30 Ultra

Aparat o ekstremalnie wysokiej rozdzielczości 200 Mpx z tyłu i 60 Mpx z przodu, ultraszybkie ładowanie akumulatora 125 W przez kabel i 50 W bezprzewodowo, najlepszy procesor mobilny jaki możesz znaleźć w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 8+ Gen 1, a do tego imponująco szybkie działanie, mnóstwo pamięci, nowoczesna łączność, dużo funkcji, przepiękny wyświetlacz i całkiem dobry czas pracy na baterii.

Zupełnie szczerze: Motorola Edge 30 Ultra to ekstremalnie dobry telefon flagowy. Mimo, że sam codziennie używam iPhone 13, to obecnie wolałbym kupić Edge 30 Ultra, bo pod wieloma względami jest po prostu lepsza. Zapraszam do recenzji!

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 12288 MB Pamięć wbudowana 256 GB Pojemność baterii 4610 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2400x1080 px Typ ekranu P-OLED Aparat i kamera Aparat tył 200 + 50 + 12 Mpx Aparat przód 50 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G LTE, 3G Wi-Fi Wi-Fi 6e Technologie bezprzewodowe 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC System i funkcje System operacyjny Android 12 Klawiatura ekranowa

Wygląda świetnie

Motorola Edge 30 Ultra ma najładniejsze matowe szkło z tyłu obudowy, jakie widziałem dotychczas w smartfonach, a przez ponad 12 lat pracy w benchmark.pl testowałem ich setki. Niedawno opublikowałem dla Was recenzję Asus ZenFone 9, który też jest piękny, ale jego tył jest miękki w dotyku i bardzo łatwo się brudzi (widać np. tłuste ślady). Motorola nie ma takiego problemu.

Tutaj tył jest twardy, bo to prawdziwe szkło, ale smug na nim nie widać i wygląda po prostu doskonale. Owszem, szkło w Motoroli jest bardziej śliskie od miękkiego tworzywa w Asusie, jednak zdecydowanie bardziej eleganckie.

Ciekawe jest to, że zarówno tył, jak i przód są zaokrąglone na bokach. Przypomina mi to trochę starego Samsunga Galaxy S7 Edge, tylko oczywiście w znacznie nowocześniejszym, ładniejszym wydaniu.

Producent dodaje do kompletu przezroczyste, miękkie plecki ochronne, poprawiające pewność chwytu i dobrze zabezpieczające tył oraz boki przed uderzeniami.

Producent deklaruje grubość obudowy 8,4 mm, a moje pomiary suwmiarką wskazały 8,8 mm w centrum smartfona lub 12,2 mm wraz z wystającą wyspą aparatów tylnych. Mimo to Edge 30 Ultra to moim zdaniem telefon dość smukły.

Krawędzie boczne są metalowe. Wystają trochę ponad szkło przednie i tylne, co oczywiście ma służyć jego ochronie. Małą wadą jest to, że cienką linię metalu można łatwo wyczuć pod palcami. Jest to trochę irytujące, ale ostatecznie w niczym nie przeszkadza. Natomiast wygląd, precyzja i jakość wykonania stoją na bardzo wysokim poziomie.

Dobre głośniki stereo

Głośniki są dwa. Jeden umieszczony na dolnej krawędzi obudowy, a drugi z przodu, tuż nad wyświetlaczem. Gdy oglądamy film lub gramy trzymając telefon w orientacji poziomej, to słychać, że grają lekko asymetrycznie. Jeden głośnik jest trochę głośniejszy i ma większą moc. Różnica nie jest słyszalna w orientacji pionowej.

Najważniejsze jest jednak to, że cały system audio gra całkiem dobrze. Brzmienie ma w sobie pewną głębię i słychać porcję niższych częstotliwości. Głośniki grają gładko, nie piszczą, nie trzeszczą. Ujmując rzecz krótko: jest bardzo w porządku.

Wyświetlacz OLED 144 Hz - petarda!

Motorola Edge 30 Ultra ma duży wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. Jest on wykonany w technologii OLED, co w praktyce oznacza, że czerń jest naprawdę czarna (a nie szara, jak w IPS LCD), kontrast jest bardzo wysoki, a kolory nasycone i atrakcyjne.

Telefon ma wsparcie dla technologii HDR10+ i zabezpieczeń Widevine L1, więc ze spokojem możemy oglądać na nim filmy z Netflix i innych popularnych usług streamingowych. Ja mogę w stu procentach polecić Edge 30 Ultra do oglądania social mediów i filmów, bo połączenie dużego wyświetlacza, świetnych kolorów, wysokiej rozdzielczości i dobrych głośników, zapewnia wysoki komfort oglądania.

Do tego dochodzi jeszcze bardzo szybkie odświeżanie obrazu 144 Hz, czyli 144 razy na sekundę. Przekłada się to na bardzo płynne przewijanie stron internetowych, dokumentów i innych treści, a także na znakomitą płynność obrazu w grach. Realnie 144 Hz może oznaczać do 144 klatek na sekundę (fps), pod warunkiem, że gra tyle obsługuje. Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 i 12 GB RAm poradzą sobie nawet z taką liczbą. Motorola jest świetnym smartfonem do gier.

Warto jednak dodać, że standardowo aktywne jest odświeżanie dynamiczne, które może włączyć 144 Hz gdy jest taka potrzeba, ale przez większość czasu obniża je, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć czas pracy.

Podgląd powiadomień na zablokowanym ekranie

Motorola nie oferuje funkcji wyświetlacza zawsze włączonego (Always On Display). Na szczęście w systemie można znaleźć rozwiązanie alternatywne, które częściowo rozwiązuje ten problem.

Funkcja nosi nazwę Podgląd powiadomień i wyświetla czas, datę, prognozę pogody, procent baterii, a także ikony powiadomień na zablokowanym ekranie. Jedyną różnicą jest to, że dane te nie wyświetlają się cały czas, lecz trzeba dotknąć powierzchni wyświetlacza, żeby się pokazały.

Najlepszy czytnik linii papilarnych w ekranie

Tutaj wiele pisać nie trzeba. Motorola Edge 30 Ultra zachwyca szybkością odblokowywania ekranu, dzięki zastosowaniu bardzo dobrego czytnika linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza. Jest on lepszy, a w dokładniej szybszy od większości konkurencyjnych rozwiązań, również tych w smartfonach Samsung i Xiaomi.

Nowoczesna łączność

Motorola Edge 30 Ultra ma najszybszą łączność komórkową 5G, dual SIM (dwie karty nano SIM), funkcję płatności zbliżeniowych przez NFC (Google Wallet / Google Pay), bardzo szybkie trójpasmowe Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i USB typu C 3.1.

Czas pracy na baterii

Motorola Edge 30 Ultra podczas moich testów działała około 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Ani razu nie rozładowała mi się w mniej niż 1 dzień. Łączny czas włączonego wyświetlacza między pełnymi ładowaniami akumulatora, czyli tak zwany SOT, wynosił typowo 6,5 - 7,5 godziny. Korzystałem dość intensywnie z przeglądarki Chrome, aplikacji społecznościowych i wielu programów narzędziowych oraz po prostu przydatnych na co dzień (bilety, sklepy, rozkłady jazdy, parkingi, obsługa urządzeń IoT i innych). Klasycznie silnego zużycia energii można oczekiwać podczas nagrywania wideo oraz fotografowania.

Szybkie ładowania akumulatora

Motorola Edge 30 Ultra ładuje się do pełna w 32 minuty. Jeśli ktoś chce doładować telefon o trochę, to zaledwie 5 minut wystarczy by z 30% wskoczyć na 56%. Motorola nie bije rekordów szybkości ładowania, bo wciąż szybciej ładuje się np. POCO F4 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G lub Realme GT Neo3 w wersji z ładowarką 150 W. One wszystkie ładują się do pełna w kilkanaście minut. Jednak około pół godziny to też bardzo dobry rezultat. Edge 30 Ultra to dobry telefon dla osób zabieganych i takich, które po prostu chcą używać telefonu, a nie czekać, aż się naładuje.

Wydajność i szybkość działania

To jeden z najszybszych smartfonów na rynku. Jeśli chcesz mieć telefon z absolutnie najwyższej półki pod względem wydajności, to mogę polecić Ci kupno modelu Motorola Edge 30 Ultra. Spisuje się świetnie w każdej sytuacji, daje sobie radę z każdą, nawet najbardziej wymagającą aplikacją i najnowszymi grami.

Połączenie najlepszego procesora mobilnego w 2022 roku, 12 GB RAM, szybkiej pamięci masowej, wyświetlacza 144 Hz oraz niemal czystego Androida, daje fenomenalne rezultaty. Motorola Edge 30 Ultra to bardzo szybki telefon.

8.1 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 143 kl/s GFXBench Manhattan 143 AnTuTu 8 964757 GFXBench T-Rex Offscreen 387 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 230 kl/s 7.5 Parametry telefonu Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali 5.7 Bateria Bateria - rozmowy 1544 min. Bateria - internet 889 min. Bateria - filmy 1088 min. 9.5 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.5 Jakość zdjęć 5.5 Jakość wykonania 5.6

Przydatne funkcje

Motorola słynie z tego, że stosuje w swoich smartfonach system Android zbliżony do czystego. Co prawda można znaleźć niewielką liczbę dodatkowych aplikacji i funkcji, ale najważniejsze jest to, że interfejs jest taki jak w czystym Androidzie, a optymalizacja działania stoi na bardzo dobrym poziomie. Efekt jest taki, że Motorola działa szybko, przy relatywnie niewielkim zużyciu energii.

Telefon jako kamera internetowa - W systemie znajdziemy zestaw funkcji o nazwie Ready For. Pozwala on m.in. obsługiwać telefon na komputerze, za pomocą klawiatury, myszki i monitora, a także używać go w charakterze kamery internetowej.

RAM Boost - Mimo, że testowana Motorola ma aż 12 GB RAM (czyli więcej, niż wiele osób ma w laptopach), to można tę pamięć rozszerzyć o 3 GB, czyli 15 GB łącznie. Ta dodatkowa pamięć operacyjna pochodzi z pamięci masowej UFS 3.1 i czasami może się przydać. Zwłaszcza jeśli silnie obciążymy telefon kilkoma wymagającymi programami multimedialnymi lub mamy tendencję do otwierania dziesiątków kart w przeglądarce internetowej.

Tryb jednej ręki - Edge 30 Ultra ma wyświetlacz prawie 6,7 cala, czyli bardzo duży. Dosięgnięcie kciukiem do szczytu ekranu może być problematyczne, dlatego przydaje się funkcja zmniejszania interfejsu. Pozwala obniżyć obraz tak, aby obszar dotykowy mieścił się w całości w zasięgu kciuka.

Gesty - Możliwość wyłączenia wybranych opcji po dotknięciu wyświetlacza lub naciśnięciu przycisku. W ten sposób można aktywować np. latarkę, aparat, wybudzić wyświetlacz, zapisać zrzut ekranu, podzielić ekran, a nawet włączyć wybraną aplikację.

Dolby Atmos - Automatyczne efekty dźwięku, które rozpoznają co jest odtwarzane i dostosowują brzmienie oddzielnie dla filmów, gier, muzyki, podcastów itp. Funkcja pełni też rolę korektora dźwięku - może np. wzmocnić basy lub wysokie tony.

SI Crystal Talk - Czystszy głos podczas rozmów VoIP oraz podczas nagrywania (dyktafon). Przydatne jeśli chcemy dograć na telefonie dźwięk do wideo albo przyjemniej prowadzić rozmowę w gwarnym miejscu (biuro, ulica).

Światła na krawędziach - Telefon wyświetla kolorowe pasy na bokach ekranu, które są widoczne nawet wtedy, gdy telefon leży wyświetlaczem do dołu. Przydatna funkcja, gdy smartfon jest całkowicie wyciszony, bo możemy wizualnie sprawdzić czy nadchodzi połączenie głosowe, powiadomienie lub alarm.

Czy Motorola Edge 30 Ultra ma dobry aparat?

Pełne możliwości sensora można sprawdzić używając trybu Pro, zapisując zdjęcia w bezstratnym formacie RAW (DNG), a następnie wywołując je do popularnego formatu JPG, który można swobodnie publikować w internecie. Dokładnie w ten sposób powstały cztery poniższe zdjęcia. Zachęcam do ich powiększenia i obejrzenia każdego szczegółu w pełnej krasie.

Tryb Pro - zdjęcia RAW wywołane do JPG

Co prawda zdjęcia RAW są pomniejszone aż 16-krotnie, z 200 do 12,5 Mpx, jednak ostrość i szczegółowość stoi na wysokim poziomie. Świadczy to dobrze zarówno o jakości sensora, jak i soczewek użytych w obiektywie. Nawet zdjęcie wykonane w ciemnym wnętrzu jest bardzo wyraźne i ostre, a jednocześnie szum nie rzuca się w oczy. Słowem: jest świetnie!



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG

Tryb automatyczny (Zdjęcie)

Naturalnie większość osób woli robić zdjęcia łatwiej i szybciej, a do tego lepszy jest tryb Zdjęcie. Tutaj wszystkie ustawienia dopasowują się samoczynnie, a fotografie zapisywane są od razu na telefonie w stratnie skompresowanych plikach JPG.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, podstawowy

Wadą jest to, że nie mamy kontroli nad odszumianiem, wyostrzaniem, a do pewnego stopnia również kolorami. Z bliska widać, że zdjęcia nie są tak ostre i szczegółowe, jak te wywołane z plików DNG. W praktyce jednak zalet jest więcej. W trybie Zdjęcie można używać efektów HDR, nie trzeba zastanawiać się nad optymalnymi ustawieniami, można zmienić rozdzielczość nawet na 200 Mpx, działa automatyczny tryb nocny, a także optymalizacja obrazu w zależności od sceny.



aparat tylny, podstawowy

Jakość zdjęć z aparatu głównego z tyłu oceniam pozytywnie niemal pod każdym względem. Obraz pasuje do telefonu flagowego. Natomiast aparat ultraszerokokątny, który ma aż 50 Mpx, nie wypada już tak dobrze. Zdjęcia nie są aż tak szczegółowe, w słabszym świetle sensor silnie zwiększa czułość ISO i mocno odszumia obraz, a obiektyw ma mniejszą rozdzielczość i jasność. Wciąż jednak uważam, że zdjęcia ultraszerokokątne wyglądają bardzo dobrze w pomniejszeniu. Zdecydowanie nadają się do publikacji w mediach społecznościowych.

Trzeci aparat tylny z zoomem optycznym 2x przydaje się w dzień do robienia lekkich zbliżeń lub w trybie portretowym (z rozmytym tłem). Jego jakość jest wystarczajaca, choć moim zdaniem lekko poniżej oczekiwań. Lepszy byłby zoom 3x lub 5x z obiektywem i sensorem gwarantującym wyższą rozdzielczość i ostrość obrazu.



aparat tylny, podstawowy

Warto pochwalić stabilizację optyczną w aparacie głównym. Działa ona bardzo dobrze i pozwala wykonywać nieporuszone, ostre i jasne zdjęcia w nocy.



aparat tylny, tryb nocny

Oprócz tego Motorola Edge 30 Ultra może robić zdjęcia w trybie macro, czyli z bardzo bliskiej odległości (maksymalnie kilka centymetrów). Używa do tego obiektywu ultraszerokokątnego, a efekty są takie:



aparat tylny, macro



aparat tylny, macro

Zdjęcie 12,5 Mpx zajmuje około 4 MB w pamięci telefonu, 50 Mpx to już około 14 MB, a 200 Mpx to w granicach 40 - 45 MB. Jednocześnie wyższa rozdzielczość nie przekłada się aż tak bardzo na lepszą jakość. Nie chodzi o sam sensor 200 Mpx, tylko o obraz 200 Mpx. To jest różnica, bo sygnał 200 Mpx z sensora zmniejszony do 12,5 Mpx jest ostry i niemal pozbawiony szumu. Natomiast w pełnej rozdzielczości zdjęcia wyglądają niezbyt ciekawie.

Czasami 200 Mpx może się przydać, zwłaszcza jeśli chcemy wykadrować zdjęcie później lub je wydrukować w dużym formacie. Jednak w pozostałych przypadkach kilkanaście lub kilkadziesiąt megapikseli wystarczy w zupełności.



wycinek ze zdjęcia 200 Mpx, pełny obraz możesz zobaczyć poniżej



stąd został pobrany powyższy wycinek zdjęcia

Przedni aparat jest po prostu dobry. Co prawda jego maksymalna rozdzielczość 60 Mpx nie jest przydatna, ale obraz pomniejszony 4-krotnie do 15 Mpx wygląda już całkiem atrakcyjnie i nie zajmują zbyt wiele miejsca w pamięci.



aparat przedni

Motorola Edge 30 Ultra nagrywa wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K 30 kl/s. Wciąż niewiele osób ma w telewizory, monitory lub smartfony z wyświetlaczami 8K, więc sens nagrywania tak wielkich plików jest znikomy. Lepiej ustawić nagrywanie 4K i wyższą płynność obrazu 60 kl/s z tyłu lub 4K 30 kl/s z przodu. Jakość filmów z obu stron jest dobra, a w aparacie głównym z tyłu trzeba jeszcze pochwalić świetną stabilizację optyczną.

Czy warto kupić telefon Motorola Edge 30 Ultra?

Czy chcesz mieć smartfon szybki, wydajny, z bardzo dobrymi aparatami, nagrywaniem wideo nawet w 8K z tyłu i 4K z przodu, świetną stabilizacją obrazu, dobrym czasem pracy na baterii, bardzo szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym, nowoczesną łącznością, najlepszym w swojej klasie czytnikiem linii papilarnych i ładną obudową?

Większość osób zapewne odpowie: pewnie, że tak! Pytanie tylko ile trzeba zapłacić? Obecnie w zależności od sklepu i ewentualnej promocji Motorola Edge 30 Ultra kosztuje 4000 - 4500 zł. Jeśli ta cena Cię nie odrzuca i jesteś w stanie tyle wydać na smartfon, to polecam ci tę Motorolę w stu procentach. Używa się jej bardzo przyjemnie, jest ekstremalnie szybka, dobrze wykonana i nowoczesna.

Opinia o Motorola Edge 30 Ultra Plusy bardzo szybkie działanie i wysoka wydajność,

świetna jakość zdjęć, zwłaszcza z aparatu głównego,

bardzo szybkie ładowanie akumulatora (przewodowe i bezprzewodowe),

duży, jasny wyświetlacz OLED 144 Hz,

nowoczesna łączność,

atrakcyjna i dobrze wykonana obudowa,

szybki czytnik linii papilarnych,

nagrywanie filmów 8K z tyłu i 4K z przodu,

wiele przydatnych funkcji w systemie,

wystarczający czas pracy na baterii,

dwa głośniki stereo, Minusy brak slotu na kartę pamięci microSD,

brak wyjścia mini jack 3,5 mm na słuchawki przewodowe.

Motorola Edge 30 Ultra - ocena końcowa 98% 4.9/5