Czy warto kupić iPhone 13? Czy iPhone 13 jest lepszy od iPhone 12? Jaki jest czas pracy na baterii? Jakie zdjęcia robi iPhone 13? Czy wyświetlacz jest jaśniejszy? O tym i o wielu innych rzeczach przeczytasz w tej recenzji iPhone 13.

ocena redakcji:









4,9/5

Czy iPhone 13 jest lepszy od iPhone 12? Czy warto zmieniać telefon?

Nie warto zmuszać się do przesiadki tylko dlatego, że jest to nowszy model. Ale...

Jeśli zmienisz iPhone 12 na iPhone 13, to zapewniam Cię, że poczujesz dużą różnicę na plus, pod względem czasu pracy na baterii. Realnie iPhone 13 może działać o połowę dłużej od iPhone 12. Nie tylko dlatego, że ma większy akumulator, ale również dlatego, że ma lepsze rdzenie ekonomiczne w procesorze i jest lepiej zoptymalizowany jako całość. Po prostu ma więcej energii i zużywa mniej energii - ot cała tajemnica.

Nowy iPhone 13 ma też znacznie lepszy aparat główny z tyłu. Większy i jaśniejszy obiektyw oraz większy sensor światłoczuły łapią więcej światła, a dodatkowo zastosowano stabilizację optyczną z technologią pixel shift. Aparat tylny robi lepsze zdjęcia w dzień i o wiele lepsze w nocy lub w delikatnie oświetlonych wnętrzach. iPhone 13 ma też style fotograficzne, które nie są filtrami, lecz stanowią inną interpretację sygnału z sensora, czyli nie obniżają jakości zdjęć, bo obraz nie jest modyfikowany po kompresji.

Kolejną zmianą na lepsze jest jaśniejszy wyświetlacz, z mniejszym notchem i fenomenalnym HDR-em. Obraz w dzień jest bardziej wyraźny.

Jeśli więc uznasz, że znacznie lepszy czas pracy, lepszy aparat tylny oraz jaśniejszy wyświetlacz to dobre powody, by zmienić iPhone 12 na iPhone 13, to moim zdaniem zrób to. Nie pożałujesz.

A teraz przejdźmy do konkretów.

iPhone 13 - test i recenzja

Nie wiem jak Ty, ale ja od smartfonu wymagam przede wszystkim czterech rzeczy. Po pierwsze: długiego, wieloletniego wsparcia pod względem pełnych aktualizacji. Po drugie: spójnego, nowoczesnego ekosystemu, w którym wiele urządzeń i usług idealnie współpracuje ze sobą (ktoś, kto przez dłuższy czas korzystał jednocześnie np. z iPhone, MacBooka i iPada wie o czym mowa). Po trzecie: szybkiego, stabilnego działania telefonu przez cały okres użytkowania. I wreszcie po czwarte: bardzo dobrego aparatu z użytecznym trybem nocnym.

Chcę mieć telefon, który da mi spokojną głowę na kilka lat. To jest główny powód dlaczego kupiłem iPhone 13.

Ważne cechy iPhone 13

Realnie o połowę dłuższy czas pracy na baterii w porównaniu do poprzednika.

Jasny wyświetlacz OLED ze świetnym HDR Dolby Vision oraz Ceramic Shield. Zdjęcia i filmy HDR wyglądają imponująco.

Bardzo szybkie działanie w każdej sytuacji. Nowy iPhone 13 jest dobry do gier i zaawansowanych aplikacji.

Wysoka jakość zdjęć i wideo 4K60 z przodu i z tyłu. Skuteczna stabilizacja optyczna z technologią sensor shift.

Dobry tryb nocny w aparatach oraz tryb filmowy z automatycznym przełączaniem ostrości między twarzami.

Wodoodporna obudowa IP68. Telefon wytrzyma zanurzenie aż do 6 metrów pod wodą, przez pół godziny.

Podstawowa wersja ma pamięć 128 GB. Poprawiono więc solidne niedopatrzenie z poprzedniej wersji.

Obsługa magnetycznych ładowarek indukcyjnych i uchwytów przez MagSafe.

Błyskawiczne i bezpieczne rozpoznawanie twarzy Face ID.

5G, NFC, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5, dual SIM z eSIM.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora A15 Bionic Pamięć wbudowana 128 GB Ekran LCD Przekątna ekranu 6.1 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2532 x 1170 px Typ ekranu Super Retina XDR (OLED) Aparat i kamera Aparat tył 12 + 12 Mpx Aparat przód 12 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 4G, 5G Wi-Fi tak Technologie bezprzewodowe Bluetooth 5.0, NFC System i funkcje System operacyjny iOS 15

iPhone 13 - czas pracy na baterii

U mnie iPhone 13 działa bez problemu 1,5 dnia, a przy lekkim używaniu jest w stanie pracować nawet 2 dni. Innymi słowy iPhone 13 ma baterię realnie o połowę lepszą niż iPhone 12, pomimo relatywnie niewielkiego skoku w pojemności ogniwa. Oczywiście gdy obciążyłem go bardziej nawigacją lub aparatem, to wytrzymywał tylko od rana do nocy, ale to wciąż dobry wynik przy mocniejszym obciążeniu. Regularnie osiągałem czas SOT na poziomie 6 - 7 godzin, a czasami nawet więcej (gdy używałem telefonu ciągle i nie zużywał energii w czasie spoczynku).

Osoby korzystające z telefonu głównie w zasięgu Wi-Fi, np. od rana do popołudnia w biurze, potem szybkie zakupy i powrót do Wi-Fi w domu, mogą liczyć na 1,5 dnia pracy bez większego wysiłku. Słowem: hasło o dłuższym działaniu na baterii jest całkowicie prawdziwe.

Rzecz jasna ma na to wpływ również procesor Apple A15, który dysponuje lepszymi rdzeniami ekonomicznymi, które wystarczają w większości podstawowych sytuacji (rdzenie wydajne aktywują się rzadziej, czyli ogólne zużycie energii jest mniejsze).

Nowy iPhone 13 ma bezprzewodowe (indukcyjne) ładowanie akumulatora MagSafe do 15 W, ładowanie indukcyjne Qi do 7,5 W, a także przewodowe 20 W. Zgodnie z nową modą ładowarki w komplecie też nie ma. Ja korzystałem z ładowarki od MacBooka (ponad 60 W), która gwarantowała szybki czas uzupełniania energii - do pełna w około godzinę. Warto zwrócić uwagę na to, że przewód Lightning w opakowaniu łączy się jedynie z ładowarkami z wyjściem USB-C.

HDR jest fenomenalny

iPhone 13 robi zdjęcia i filmy nie tylko z “efektem HDR”, ale po prostu z prawdziwym HDR. Po otworzeniu zdjęcia lub wideo w galerii w ułamku sekundy włącza się podgląd HDR, który jest obłędnie piękny. Niestety można go docenić tylko na wyświetlaczu iPhone, albo na solidnym TV OLED z HDR / Dolby Vision. Na wyświetlaczach LCD i tych bez HDR efekty nie są aż tak imponujące.

Kolory są nasycone, kontrast bardzo wysoki, czerń głęboka, a jasność wysoka. Obraz jest wyraźny w jasny dzień i nie razi w oczy w nocy. Rozdzielczość 1170 x 2532 px przy przekątnej 6,1 cala daje szczegółowość aż 460 ppi, więc nawet najmniejsze szczegóły i drobne napisy są ostre i czytelne.

Szkło z ceramiką, wodoszczelność IP68 i notch

Szkło zabezpieczające wyświetlacz to tak zwany Ceramic Shield opracowany we współpracy z firmą Corning. W swojej strukturze ma drobne cząstki ceramiczne, które zwiększają ogólną odporność na zarysowania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przepuszczalności światła.

Realny poziom odporności na zarysowania poznamy dopiero po dłuższym czasie używania. ale sądzę, że jest on zbliżony do szkłą GG7. Kupno szkła ochronnego na ekran jest dobrym pomysłem. Szkło jest bardzo śliskie, co oczywiście ułatwia obsługę dotykową, ale jednocześnie zwiększa ryzyko wypadnięcia telefonu z dłoni lub zsunięcia się z kanapy.

Każdy musi odpowiedzieć sobie czy notch na górze wyświetlacza mu przeszkadza. Moim zdaniem nie jest ładny, ale nie przeszkadza mi ani trochę. Jest mniejszy niż w iPhone 12, a interfejs systemu jest tak dopasowany, by dobrze się z nim komponować.

Doceniam jednak to, że funkcja Face ID bazująca na sensorach, które umieszczone są w notchu działa błyskawicznie i jest bezpieczna, w przeciwieństwie do zwykłego rozpoznawania twarzy w większości innych telefonów.

Boczne krawędzie są metalowe, płaskie, ostro ścięte. Pod tym względem obudowa nawiązuje do wyglądu iPhone 4/5/SE. Ocena stylistyki to rzecz jasna kwestia gustu. Dla mnie te iPhony miały najładniejsze obudowy (nie licząc wielkich ramek nad i pod wyświetlaczem). Szkoda tylko, że iPhone 13 nie ma okrągłych przycisków do regulacji głośności.

Wciąż uważam, że dla mnie lepszy byłby iPhone 13 mini, który jest mniejszy i lżejszy nawet od iPhone SE 2020. Jednak na jakość wykonania, wygląd i ogólny komfort obsługi nie mogę narzekać. Moim zdaniem to i tak o wiele lepszy rozmiar, od iPhone Pro Max.

Czerwony jest czerwony

Osoby zainteresowane uspokajam - to jest bardzo atrakcyjny, nasycony, a jednocześnie głęboki odcień czerwieni. Nie za jasny, nie za ciemny. Nie wpada w róż, ani w pomarańcz. Ma kolor dojrzałej truskawki. Moim zdaniem czerwony iPhone 13 wygląda bardzo dobrze.

Głośniki i jakość dźwięku

Jak na nowego iPhone przystało głośniki są świetne. Grają mocno, czysto i w brzmieniu słychać całkiem sporo niższych tonów. To jedne z najlepszych głośników stosowanych w smartfonach. Bardzo dobrze spisują się w czasie oglądania filmów na telefonie oraz grania. Rzecz jasna głośniki są dwa - nad wyświetlaczem i pod dolną krawędzią. Oba są donośne, więc symetria dźwięku jest mniej więcej zachowana (dolny ma większą moc niższych tonów).

Do iPhone 13 można podłączyć słuchawki bezprzewodowe, słuchawki ze złączem Lightning, albo przy użyciu przejściówki każde inne słuchawki z mini jack 3,5 mm. W komplecie nie znajdziemy żadnych słuchawek, ani przejściówki.

Jakość dźwięku na słuchawkach TWS oczywiście zależy od samych słuchawek, bo na samym końcu dźwięk przetwarza elektronika w słuchawkach. Na słuchawkach z mini jack można liczyć na dobrą głośność, moc i dynamikę. Brzmienie jest czyste, z lekko dociążonym dołem. iPhone 13 to świetny telefon do muzyki.

Wydajność procesora i szybkość działania

Procesor Apple A15 korzysta z wydajnych rdzeni, będących rozwinięciem tych z Apple M1. Oczywiście ze względu na mniejszy rozmiar i mniejszy akumulator ma mniejsze zdolności odprowadzania ciepła, więc zastosowano mniej rdzeni wydajnych. Dodano jednak bardzo dobre, nowoczesne rdzenie ekonomiczne, które są na tyle wydajne, że radzą sobie z większością standardowych, prostych zadań, a jednocześnie zużywają mniej energii.

Apple A15 to procesor bardzo dobrze przemyślany i zoptymalizowany. W czasie normalnego używania popularnych aplikacji telefon nie ma tendencji do nagrzewania się. Trochę większy problem ma mały iPhone 13 mini, choć trzeba zaznaczyć, że wiele może jeszcze zostać poprawione w kolejnych aktualizacjach systemu iOS 15.

Nowy iPhone 13 to jeden z najlepszych smartfonów do gier, multimediów i zaawansowanych aplikacji. Relacja wydajności do zużycia energii i nagrzewania jest lepsza, niż w większości procesorów stosowanych w telefonach z Androidem.

10.0 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex Offscreen 442 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 229 kl/s 7.0 Parametry telefonu Przekątna ekranu 6.1 cale/cali Waga 173 g 6.0 Bateria Bateria - rozmowy 1638 min. Bateria - internet 848 min. Bateria - filmy 1162 min. 9.6 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.6 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.6

W naszej porównywarce telefonów sprawdzisz jak iPhone 13 wypada w stosunku do innych modeli.

Przydatne funkcje systemowe

Sprzęt jest ważny, ale moim zdaniem największą siłą urządzeń Apple i całego ekosystemu Apple jest jakość, bezpieczeństwo i optymalizacja oprogramowania. Pod tym względem iOS daleko w tyle zostawia praktycznie każdego Androida. Nowy iOS 15 jest we wczesnej fazie rozwoju, więc może mieć drobne błędy (jak każdy inny wczesny system), ale widać, że Apple po raz kolejny świetnie przyłożyło się do wyglądu, szybkości, wydajności i spójności na wszystkich urządzeniach. Już teraz jest bardzo dobrze, a z pewnością będzie jeszcze lepiej po kolejnych aktualizacjach.

Rozszerzenia Safari - Chcesz żeby strony internetowe miały ciemne tło, żeby móc przeglądać internet bez zużywania większej ilości energii na AMOLEDzie? Teraz możesz zainstalować odpowiednie rozszerzenie w Safari, takie jak np. Noir. Ta wtyczka automatycznie zmienia tło na ciemne lub wręcz czarne - nie trzeba o tym pamiętać. Wystarczy włączyć raz i tyle. Oczywiście są też inne wtyczki, w tym służące do blokowania reklam. W ogóle warto zajrzeć do ustawień przeglądarki internetowej Safari, bo doszły tam różne ciekawe opcje, takie jak np. ukrywanie adresu IP.

Ukrywanie adresu IP - Dostępne w Safari i aktualnie wciąż w wersji Beta. Bardzo dobra opcja dla osób, które nie chcą, by ich adres IP (czyli w praktyce lokalizacja) były rozpoznawane łatwo przez operatorów komórkowych, strony internetowe i usługi z nimi powiązane. Po wyjściu z fazy Beta rekomenduję włączenie tej funkcji. Nie jest to pełny VPN w systemie. Działa tylko w przeglądarce internetowej, ale to i tak podnosi bezpieczeństwo.

Ukrywanie adresu e-mail - Jest też ciekawa opcja szybkiego tworzenia i usuwania adresów e-mail, które chcemy wykorzystać jednorazowo lub przez krótki czas. Gdy trafią na listę spamu - po prostu się ich pozbywamy i zakładamy nowe w ciągu kilku sekund.

Tryby Skupienia - Bardzo przydatne. Jest garść fabrycznych, ale można też dodać swoje. Przykładowo jeśli włączysz trening na Apple Watch, to automatycznie włączy się tryb skupienia (np. o nazwie Trening), a osoby które będą chciały do ciebie napisać na iMessage dostaną informację, że masz taki tryb aktywowany. Innymi słowy będą miały informację, że możesz teraz nie odpisać, bo jesteś zajęty treningiem. Podobnie może być podczas jazdy samochodem powyżej jakiejś prędkości.

Rozpoznawanie tekstu - Funkcję tę trzeba włączyć w Ustawienia - Ogólne - Język i region - Tekst na żywo. Po aktywowaniu można podczas zdjęć skopiować szybko tekst widoczny w otoczeniu - np. numer telefonu z wizytówki lub ulotki, albo kawałek tekstu z książki, magazynu itp. Wystarczy dotknąć ikony w prawym, dolnym rogu kadru, zaznaczyć tekst i skopiować, a później wkleić tam gdzie chcemy. Warto zaznaczyć, że obecnie ta nowa funkcja działa w miarę poprawnie, ale nie idealnie. Przynajmniej nie w języku polskim. Wiele zależy od kroju fontu lub jakości zdjęcia.

Stosy widżetów - Widżety na pulpicie mogą gromadzić się w stos. Czyli w praktyce mamy kilka widżetów w jednym okienku (oszczędność miejsca). Przełączamy się między nimi po prostu przesuwając palcem w pionie.

Skróty - Czyli automatyzacja zadań w stylu “jeśli-x-wykonaj-y”. Tutaj można mieć szerokie pole do popisu jeśli chodzi o swoją pomysłowość. Zwłaszcza gdy ktoś ma elementy inteligentnego domu, ale nie tylko. Można też aktywować w ten sposób funkcje lub aplikacje w telefonie, gdy zajdą konkretne (ustalone przez nas) okoliczności.

Czy iPhone 13 ma dobry aparat? Oto przykładowe zdjęcia i filmy

Ujmując rzecz krótko: iPhone 13 ma dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz może nagrywać filmy 4K 60 kl/s z obu stron. Z przodu i z tyłu może też korzystać z trybu portretowego, wspieranego w aparacie selfie przez czujnik 3D, mapujący kształty twarzy i rozpoznający odległość.

Nowy iPhone 13 to bardzo dobry telefon do zdjęć i filmów. Spisuje się świetnie zwłaszcza podczas fotografowania aparatem głównym. Dodatkowy aparat ultraszerokokątny ma znacznie ciemniejsza optykę i mniejszy sensor - takie połączenie daje znacznie słabsze rezultaty, zarówno w nocy, jak i w dzień.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy

Tak się złożyło, że większość zdjęć z iPhone 13 robiłem tuż przed zachodem słońca lub w nocy. Słowem były to warunki dość wymagające i niezbyt idealne dla telefonu. Mimo to iPhone 13 poradził sobie dobrze.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

W trybie nocnym możemy trzymać telefon w dłoni, a zdjęcia wyjdą ostre i nieporuszone. Zawdzięczamy to przede wszystkim bardzo dobrej stabilizacji optycznej, korzystającej z funkcji pixel shift (przesuwanie pikseli w sensorze głównym), a także jasnej optyce f/1.6, która skraca czas naświetlania zdjęcia (czyli pośrednio zmniejsza ryzyko poruszenia).



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny - dla ludzkiego oka w tym miejscu było znacznie ciemniej, niż realnie widać na zdjeciu



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, ultraszerokokątny, tryb nocny

Tryb nocny działa automatycznie, ale jeśli chcemy, to możemy też wymusić dłuższą ekspozycję. Niezależnie od tego jeśli trzymamy telefon w miarę stabilnie w dłoniach, to obraz nie będzie poruszony. Drobne drżenie rąk i minimalne ruchy są redukowane przez stabilizację optyczną.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o jakości zdjęć nocnych z iPhone 13. Daje radę?



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

Podczas pierwszego użycia aparatu zostaniemy poproszeni o wybranie preferowanego trybu kolorów. Dostępnych opcji jest kilka i nie znajdziecie ich w żadnym innym smartfonie, niż seria iPhone 13. Warto pamiętać, że to nie są filtry, lecz odmienne sposoby interpretacji sygnału z sensora światłoczułego, przerabiane na żywo przez algorytmy nauczania maszynowego w procesorze Apple A15.

Przednie zdjęcia też wyglądają dobrze. Są dość ostre i mają atrakcyjne kolory. Efekty rozmycia w trybie portretowym można docenić tylko podczas eksportowania zdjęć (np. wysyłania mailem itp). Zdjęcie skopiowane z pamięci telefonu do pamięci komputera może być bez rozmytego tła, ale za to z dodatkowym plikiem AAE, w którym zapisane są potrzebne dane.

Nowy iPhone 13 nagrywa wideo z Dolby Vision, również w 4K 60 klatkach na sekundę. Zdjęcia też mają prawdziwy tryb HDR, a nie tylko efekt HDR. Po otworzeniu zdjęcia lub wideo w galerii w ciągu ułamka sekundy wczytują się dane HDR i wyświetlany jest materiał w pełnej krasie. Efektu tego nie można zobaczyć na zwykłych ekranach LCD. Nawet wyświetlacze LCD z HDR nie dają rady. Żeby docenić piękno zdjęć i filmów Dolby Vision z iPhone 13 trzeba wyświetlać je na porządnym telewizorze OLED z Dolby Vision albo na wyświetlaczu iPhone 13. Wygląd jest fenomenalny, ale… prawie nikt na razie nie jest w stanie tego docenić. Przynajmniej dopóki panele OLED z HDR Dolby Vision nie staną się normą w komputerach telefonach i telewizorach.

Nowy efekty filmowe w iPhone 13, które wszyscy tak nagłaśniają, są moim zdaniem niewiele warte obecnie. To w praktyce filmowy tryb portretowy, z funkcją automatycznego przełączania ostrości między twarzami osób na różnych planach (oddalonych od siebie w głąb). Tylko, że te rozmycie tła wygląda sztucznie, samo przełączanie pozostawia sporo do życzenia, a finalne nagranie ma tylko FHD 30 kl/s. Dopóki Apple nie poprawi przynajmniej jakości i szybkości działania tego rozmycia w wideo, to tryb filmowy uważam za zbędny.

Czy warto kupić iPhone 13? Opinia

Jeśli masz już iPhone 12 lub iPhone 12 i niczego Ci nie brakuje, to nie warto. Natomiast jeśli czujesz braki w czasie pracy na baterii, jakości aparatu i jasności wyświetlacza, to warto zmienić iPhone 12 na iPhone 13.

Jeśli korzystasz z iPhone SE 2020, to przesiadka też będzie bardzo odczuwalna pod wieloma względami. Zarówno bateria, wyświetlacz, aparat, wydajność, jak i funkcjonalność będą znacznie lepsze, niezależnie od tego czy wybierzesz iPhone 13, czy 13 mini. To samo dotyczy osób używających starszych modeli iPhone - z całą pewnością warto zmienić je na iPhone 13.

A jeśli używasz Androida… Używaj go dalej i nie hejtuj bez sensu. Ja codziennie używam zarówno iOS, jak i Androida - szanuję tego drugiego, ale bez dwóch zdań prywatnie wybieram pierwszego. Osobiście uważam, że iPhone 13 to telefon wart zakupu.

A jaka jest Wasza opinia o iPhone 13? Zachęcam do merytorycznej dyskusji w komentarzach.

iPhone 13 - ocena końcowa 98% 4.9/5