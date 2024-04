Jest piękna, szybko się ładuje i fotograficznie staje na wysokości zadania. Oto motorola edge 50 pro

Motorola edge 50 pro jest bezbłędnie optymalnym smartfonem z segmentu semi-flagowego i nowością w ofercie producenta. Wierzcie mi, ten telefon ma kilka cech, które sprawią, że będzie gorącym kąskiem na rynku!

Płatna współpraca z firmą Motorola.

Motorola edge 50 pro to niewątpliwie interesujące urządzenie – smartfon, który imponuje relacją ceny do jakości i przekonuje do siebie wydajnością, zaawansowanym aparatem fotograficznym oraz niezwykłą estetyką, z której znane są smartfony Motoroli. Warto zaznaczyć już na wstępie, że edge 50 pro nie jest bezpośrednim następcą flagowego modelu edge 40 pro, lecz reprezentuje segment semi-flagowców. Tegorocznym flagowcem będzie bowiem model edge 50 ultra. Jest to propozycja dla osób szukających smartfona z wyższej średniej półki, który oferuje wiele i jest atrakcyjnie wyceniony.

Motorola edge 50 pro na wideo

Design i wykonanie

Zacznijmy od najbardziej oczywistej cechy tego smartfona – jego wyglądu. Motorola edge 50 pro prezentuje się po prostu znakomicie. Posiada duży ekran, który elegancko wtapia się w bryłę urządzenia. Ramki wykonane z aluminium dodają mu solidności, a na pleckach znajduje się wyspa aparatów, harmonijnie wkomponowana w obudowę z perforowanego, przyjemnego w dotyku tworzywa – wegańskiej skóry.

Zakrzywiony na bokach ekran, obudowa wykończona w jednym z kolorów z palety Pantone, odporność na poziomie normy IP68 – oto cechy, które bezpośrednio przekładają się na jednoznacznie pozytywny odbiór motorola edge 50 pro. Można go również kupić w wariancie z pleckami z perłowego polimeru o marmurkowym wzorze, który jak deklaruje producent jest unikalny dla każdego egzemplarza.

Ekran

Ekran pOLED w edge 50 pro to prawdziwy majstersztyk. Z rozdzielczością Super HD, czyli 2712 na 1220 pikseli, odświeżaniem 144 Hz, obsługą HDR 10+ i jasnością szczytową 2000 nitów, oferuje on wyśmienite wrażenia wizualne. Jasność, kolory, ostrość – wszystko na najwyższym poziomie – zapewniają użytkownikowi czystą przyjemność podczas korzystania z urządzenia. To ekran, który może i odstaje od paneli w dwukrotnie droższych flagowcach, ale różnice zauważą tu nieliczni, co sprawia, że w cenie 2999 zł ekran w edge 50 pro jest niewątpliwie mocnym punktem tego smartfona.

Podzespoły i zawartość pudełka

Pod maską edge 50 pro kryje się bardzo, ale to bardzo solidna specyfikacja obejmująca m.in. Snapdragona 7 Gen. 3, 12 GB RAM-u oraz 512 GB pamięci UFS 2.2. W połączeniu z czystym Androidem 14, wzbogaconym o funkcje Moto, czyli autorskie gesty i dodatkowe opcje personalizacyjne, zapewnia płynne i responsywne działanie smartfona. Dodatkowo obecność głośników z certyfikatem Dolby Atmos sprawia, że dźwięk również stoi na najwyższym poziomie – jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia byłoby to, że prawie flagowiec będzie grał tak dobrze. Zaprawdę, podoba mi się kierunek, w którym zmierzają smartfony.

Co znajdziemy w pudełku poza smartfonem? Motorola zadbała tu o użytkownika, czego można było się spodziewać, znając politykę firmy. W pudełku mamy zatem szybką ładowarkę oraz etui, które ochroni plecki z wegańskiej skóry. Etui nie nachodzi na boki urządzenia, a raczej nachodzi w minimalnym stopniu, więc nie pogrubia telefonu, co warto docenić.

Multimedia i gry

Co z szeroko rozumianymi multimediami? Jest super! Znaczy się: to super telefon do seriali, filmów i gamingu. Ma świetny ekran, gra czysto, donośnie i przestrzennie, a w trybie gamingowym próbkowanie dotyku to aż 360 Hz, co gracze docenią na pewno. Cieszy też fakt, że Snapdragon 7 Gen 3. to rozsądnie zaprojektowany układ, który przy zachowaniu atrakcyjnej ceny dostarcza wystarczająco dużo mocy, a wspierany przez 12 GB RAM-u pozwala na spokojne zmierzenie się nawet z wymagającymi tytułami.

Bateria i łączność

Bateria o pojemności 4500 mAh zapewnia edge 50 pro energię wystarczającą na pełny dzień normalnego użytkowania. To dobrze. Nie super, nie rewelacyjnie, ale dobrze. Bardzo dobrze sprawdza się za to szybkie ładowanie – 125 W w trybie przewodowym i 50 W w trybie bezprzewodowym, z 10 W ładowaniem zwrotnym. Dane te w praktyce przekładają się na np. możliwość podładowania smartfona w kilka minut tak, by ten spokojnie przetrwał na baterii do końca dnia. Każdy, kto miał przyjemność używać kiedyś smartfona z ładowaniem na poziomie 125 W, wie, że jest to istny game changer w codziennym użytku.

Dodam, że edge 50 Pro to też dojrzała konstrukcja pod względem standardów łączności. Mamy tu Wi-Fi 6, mamy Bluetooth 5.4 i pełną obsługę 5G. Wszystko działa stabilnie, nie generując najmniejszych problemów z zasięgiem czy przepustowością sieci.

Aparat, a w zasadzie - aparaty

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, motorola edge 50 pro obiecuje sporo i… obietnice te dowozi! Ale o wrażeniach i odbiorze zdjęć i filmów za moment. Poszczególne moduły fotograficzne już na papierze prezentują się więcej niż obiecująco, mamy tu bowiem:

50 megapikselowy moduł główny o wysokiej jasności f/1.4 z optyczną stabilizacją obrazu,

moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 megapikseli z funkcją Macro Vision,

teleobiektyw o rozdzielczości 10 megapikseli z 3x zoomem optycznym i optyczną stabilizacją,

50-megapikselowy aparat do selfie,

algorytmy AI czynnie wspierające nas w fotografowaniu.

No dobra, to jak aparaty radzą sobie na co dzień? Świetnie! Zdjęcia są bardzo szczegółowe, z nasyconymi, ale nie przesyconymi kolorami – za to odpowiada zresztą certyfikacja od Pantone.

W dobrym świetle, jak i po zmroku zwłaszcza główny moduł aparatu oferuje świetną jakość zdjęć. Nie tylko on zasługuje jednak na pochwałę. Aparat ultraszerokokątny jest niezły, a teleobiektyw z 3-krotnym optycznym zoomem też nie ma się czego wstydzić, sprawdzając się bajecznie podczas spacerów czy (jak zakładam) wakacyjnych wyjazdów.

Filmy nagrywane za pomocą edge 50 pro również można pochwalić, choć przyznam, że szkoda, że brakuje nagrywania w 4K przy 60 klatkach na sekundę (będzie ono obecne w modelu edge 50 ultra). Niemniej Full HD ze wsparciem HDR w 30 klatkach wygląda doskonale i – co superważne – stabilnie, bo optycznie stabilizowana matryca głównego modułu oraz teleobiektywu stają na wysokości zadania. Co ważne, możemy przełączać się swobodnie między obiektywami podczas kręcenia wideo, co pozwala rozwinąć kreatywne skrzydła.

Model edge 50 pro to dojrzały fotograficznie smartfon, który gwarantuje zdjęcia nieodstające wyraźnie od znacznie droższej konkurencji, a do tego wyposażony jest w szereg kreatywnych dodatków, jak możliwość symulowania ogniskowych w trybie portretowym, co sprawdza się zaskakująco dobrze!

“Killer ficzury”

Poza detalami w specyfikacji, ogólną wydajnością-stabilnością, co jeszcze faktycznie wyróżnia ten telefon? Tych mocnych punktów mamy kilka:

Szybkie ładowanie tak przewodowe, jak i bezprzewodowe. Szybkie, czyli dokładnie 125 i 50 W.

Najnowszy Snapdragon 7 Gen. 3 i 12 GB pamięci RAM przy czystym Androidzie, co przekłada się na topowe wrażenia z użytkowania tego smartfona.

Solidne, dobrze skonfigurowane moduły aparatów ze wsparciem AI i mnogością trybów fotografowania pozwalają poszaleć. Zdjęcia bronią się na wszystkich płaszczyznach, a kreatywne tryby fotografowania dają dużo radości.

Estetyka – wegańska skóra, kolor z palety Pantone, zakrzywiony ekran. No cóż, to po prostu piękny smartfon jest, ot co!

Wartością dodaną do edge 50 pro będą na pewno startowe promocje na to urządzenie. Owszem, promocje, a konkretnie – dwie!

Kupując motorolę edge 50 pro między 16 a 30 kwietnia można skorzystać z programu "Trade in. Trade up", w którym oddajemy swój stary smartfon, a motorola wraz z firmą partnerską wycenią go i wypłacą nam oszacowaną wartość, dodając do niej 300 zł. Genialne, że nie mam pytań! Lista smartfonów, które mogą zostać "oddane" znajduje się na stronie akcji.

Druga promocja dotyczy słuchawek moto buds+, które możemy otrzymać w gratisie, jeśli kupimy edge 50 pro do 30 kwietnia bieżącego roku, a następnie zarejestrujemy urządzenie na stronie internetowej. Co to za słuchawki? Wycenione na 599 zł i zaprojektowane przy współpracy z firmą Bose, co powinno być gwarantem jakości. Są estetycznie zbliżone do designu samego smartfona, superwygodne i grają naprawdę świetnie: ciepło, melodycznie i szeroko, jak na słuchawki dokanałowe.

Do tego bardzo dobra redukcja szumów i przyjemna symulacja dźwięku przestrzennego, co sprawdza się przy grach i podczas oglądania seriali. Są to też niesamowicie wygodne, co akurat dla mnie zawsze ma kolosalne znaczenie! Wygodnie siedzą w uszach, nie powodują dyskomfortu nawet po dłuższych sesjach z ulubionymi utworami.

Jak je otrzymać? Wystarczy po zakupie edge 50 pro zarejestrować smartfon na stronie internetowej promocji.

Wrażenia z użytkowania

Jak korzystało się z tego smartfona? Super przyjemnie, ale to po części dlatego, że lubię telefony Motoroli. Po części dlatego, że lubię doświadczenie prawie czystego Androida. I po części dlatego, że ten smartfon po prostu nie ma się czego wstydzić i nie musi bać się porównania z droższymi konkurentami z wyższej półki. Po kolei jednak.

Telefon edge 50 pro bardzo przyjemnie leży w dłoni i mimo rozmiarów obsługuje się go łatwo. Jasny ekran sprawdza się nawet w słoneczne dni, a optymalna wydajność powoduje, że telefon nie zawodzi przy codziennej pracy. Po prostu działa! Szybko odpala poszczególne aplikacje, nie generuje zwieszek, nie nagrzewa się też przesadnie. Android w wersji nakładki od Moto moi drodzy, który przy wsparciu dobrych podzespołów i dobrej optymalizacji jest absolutnie najlepszym mobilnym OS (w mojej ocenie, rzecz jasna)!

Podczas korzystania z tego urządzenia ma się wrażenie obcowania z topowym smartfonem, który z perspektywy normalnego użytkownika nie ma rzucających się w oczy wad. To bardzo dobry telefon, do którego mógłbym przyczepić się z własnej perspektywy za wymiary, bo wolę mniejsze urządzenia, czy zaoblony na bokach wyświetlacz, bo wolę proste ekrany, ale to czyste czepialstwo.

Innymi słowy, kiedy poznawałem ten telefon, przygotowując niniejszy materiał, naprawdę pomyślałem, że motorola ma patent na tworzenie atrakcyjnych cenowo smartfonów, które wydają się droższe, niż są w rzeczywistości. I dostrzegam to kolejny raz, bo tak odbierałem motorolę edge 40 pro oraz edge 30 fusion, która (mam wrażenie, że podobnie do edge 50 pro) była szokująco niedrogim i szokująco dobrym telefonem.

Smartfon optymalny? Smartfon opłacalny?

Smartfon motorola edge 50 pro to telefon, który zmienia - a przynajmniej ma na to papiery - nasze wyobrażenie o optymalnym urządzeniu. W przystępnej cenie oferuje wszystko, czego można oczekiwać od topowego modelu. Doskonałe wykonanie, wydajne podzespoły, zaawansowany aparat fotograficzny oraz szybkie ładowanie sprawiają, że edge 50 pro stanowi znakomitą alternatywę dla droższych konkurentów. Dodatkowo obecne promocje sprawiają, że warto się nim zainteresować jeszcze bardziej, czyniąc z tego modelu superopłacalny telefon..

