Motorola ThinkPhone to szybki smartfon z wieloma funkcjami, które mają zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych. Jeśli chcesz mieć w telefonie swoją ukrytą, zabezpieczoną strefę, do której nikt inny nie ma dostępu, to ThinkPhone jest dla Ciebie.

4,5/5

Recenzja Motorola ThinkPhone

Czy zdarza się, że zagląda Ci ktoś czasami do telefonu? Dajesz od czasu do czasu smartfon dziecku? Chcesz mieć na telefonie swoją absolutnie prywatną strefę, do której tylko Ty masz dostęp i możesz tam trzymać swoje sekrety? Jeśli na jedno z tych pytań odpowiadasz twierdząco, to właśnie testuję smartfon, który może Ci się spodobać. Oto Motorola ThinkPhone.

Warto zapoznać się z nią zapoznać, tym bardziej, że jest to smartfon flagowy bardzo dobry na co dzień. Szybki, wydajny, z dobrą baterią, szybkim ładowaniem, nowoczesną łącznością i całkiem dobrymi aparatami.

Kevlar, aluminium, wodoodporność i wytrzymałość na upadki

Motorola ThinkPhone ma tył obudowy wykonany z włókien aramidowych, znanych szerzej pod nazwą własną Kevlar. To miła odmiana w porównaniu do szklanych, plastikowych, kolorowych, błyszczących obudów stosowanych w większości konkurencyjnych smartfonów. Powierzchnia jest matowa, w dotyku przypomina trochę gumę, ale wygląda o wiele lepiej.

Teoretycznie taki wygląd ma przypaść do gustu użytkownikom biznesowym, którzy korzystają już z ekstremalnie popularnych laptopów Lenovo ThinkPad (tak, Motorola należy do chińskiego Lenovo), ale moim zdaniem stylistyka wykracza poza tę grupę docelową. Smartfon wygląda bardzo elegancko i jednocześnie sportowo. Tak jakby był wykonany z włókna węglowego, co ewidentnie ma kojarzyć się z zaawansowanymi technologiami. ThinkPhone leży teraz przede mną na biurku i wygląda rewelacyjnie. Moim zdaniem to jeden z najładniejszych smartfonów dostępnych obecnie na rynku.

Włókno aramidowe widoczne jest nawet pod powierzchnią przezroczystej wyspy aparatów tylnych. Warto dodać, że poszczególne pasma włókien powodują tutaj refleksy świetlne, które dają atrakcyjny efekt połysku.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8192 MB Pamięć wbudowana 256 GB Pojemność baterii 5000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.6 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px Typ ekranu P-OLED Aparat i kamera Aparat tył 50 + 13 + 2 Mpx Aparat przód 32 Mpx Lampa błyskowa LED Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G (LTE) Wi-Fi Wi-Fi 6E Technologie bezprzewodowe 5G, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 System i funkcje System operacyjny Android 13 Klawiatura ekranowa

Zaletą jest również to, że ThinkPhone jest wodoodporny zgodnie ze standardem IP68. Nie zaszkodzi mu ulewa, zalanie, ani nawet całkowite zanurzenie pod wodę. Oczywiście mowa tutaj o czystej wodzie, a nie słonej, bo ta może powodować korozję. Ponadto ThinkPhone spełnia standard wytrzymałości MIL-STD-810H, więc jest odporny nie tylko na wodę, ale też temperatury, wibracje, a nawet upadki z wysokości 1,3 metra.

Ramki boczne są aluminiowe. Z lewej strony w oczy rzuca się czerwony przycisk, który domyślnie włącza aplikację Moto, w której znajdziesz dostęp do wielu różnych funkcji i ustawień systemu. Można jednak temu klawiszowi przypisać inną aplikację lub funkcję (np. szybkie nagrywanie głosu lub ekranu). Z kolei na prawym boku umieszczono przyciski do regulacji głośności i blokowania wyświetlacza.

Na dole znajdziesz slot dual SIM, ale o dziwo bez miejsca dla dodatkowej karty pamięci microSD. To dość dziwne jak na telefon, który ma być biznesowy. Widoczny jest też port USB-C w standardzie 3.1, wraz z obsługą DisplayPort 1.4.

Głośniki

Głośniki są dwa - jeden na dolnej krawędzi obudowy, a drugi w szczelinie nad wyświetlaczem. Dolny gra głośniej i czyściej. Górny jest w zasadzie tylko dodatkiem do niego. Trzymając telefon poziomo, np. podczas oglądania filmu lub grania słychać, że jedna strona gra głośniej, co trochę zaburza wrażenia. Ogólna jakość dźwięku z głośników jest dość dobra, ale z całą pewnością nie najlepsza. ThinkPhone wypada pod tym względem gorzej np. od Samsunga Galaxy S23 oraz OnePlus 11.

Wyświetlacz OLED 144 Hz

Jakość wyświetlacza jest bardzo dobra pod kilkoma względami. Po pierwsze dlatego, że jest to panel OLED z nasyconymi, atrakcyjnymi kolorami i perfekcyjną czernią. Filmy, zdjęcia, strony internetowe i inne materiały prezentują się świetnie, są ostre i czytelne zarówno w dzień, jak i w nocy. Pomaga w tym również duża przekątna 6,6 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400 px) i wysoka jasność do 1200 cd/m2 w trybie automatycznym. Po drugie wyświetlacz ma technologię HDR10+, przestrzeń kolorów DCI-P3 10 bitów, więc Motorola dobrze nadaje się do oglądania wideo z Netflix, YouTube i innych aplikacji do streamowania multimediów, a dzięki rozpoznawaniu dotyku 360 Hz obsługa dotykowa w grach jest dokładna i wygodna.

Po trzecie częstotliwość odświeżania obrazu to 144 Hz, więc płynność przewijania stron, wyświetlania animacji i gier jest znakomita. Większość konkurencyjnych smartfonów ma odświeżanie 120 Hz. Warto jednak zajrzeć do ustawień wyświetlacza, bo również w Motoroli standardowo ustawiony jest tryb automatycznej regulacji odświeżania do 120 Hz, a maksymalne 144 Hz można ustawić ręcznie.

Teoretycznie jest też dostępna funkcja wyświetlacza zawsze włączonego, ale w praktyce czas, dzień, data, procent baterii i ikony powiadomień wyświetlają się dopiero po dotknieciu ekranu lub poruszeniu telefonu.

Czytnik linii papilarnych

Umieszczony jest pod powierzchnią wyświetlacza, czyli nie szpeci obudowy. W dodatku działa dobrze i w zdecydowanej większości przypadków pozwala odblokować smartfon pierwszym dotknięciem.

Czas pracy na baterii

Smartfony Motorola słyną z bardzo dobrej optymalizacji i systemu, który jest zbliżony do czystego Androida. Dzięki temu potrafią działać równie długo, jak konkurenci, nawet jeśli mają mniejszy akumulator. Tutaj jednak nie dość, że optymalizacja jest świetna, to w dodatku ogniwo ma pojemność 5000 mAh, więc jest duże. Przekłada się to na całkiem dobry czas działania. W moich testach Motorola ThinkPhone wytrzymywała zazwyczaj 1,5 do 2 dni na jednym ładowaniu, co przy tak dużym wyświetlaczu i bardzo wydajnym procesorze jest znakomitym wynikiem.

Czas ładowania akumulatora

Ładowarka jest w komplecie i ma moc 68 W. Nie jest to mało, ale czas ładowania jest przeciętny. Do 50-60% Motorola ładuje się dość szybko, ale im dalej, tym bardziej zaczyna zwalniać. Dostępne jest też ładowanie indukcyjne, czyli bezprzewodowe, ale jest ono znacznie wolniejsze (15 W).

15 minut ładowania - 60%

40 minut ładowania - 100%

Co jeszcze?

Motorola ThinkPhone dysponuje najnowszą łącznością komórkową 5G, bardzo szybkim Wi-Fi 6E (6 GH), nowoczesnym standardem Bluetooth 5.3 oraz łącznością zbliżeniową NFC do szybkich płatności w sklepach za pomocą smartfonu.

Szybkość działania i wydajność

Motorola ThinkPhone wyposażona jest w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, więc zalicza się do grona najwydajniejszych smartfonów na rynku. Co prawda w najnowszych smartfonach flagowych (m.in. Samsung Galaxy S23, OnePlus 11) stosowane są już nowsze i jeszcze lepsze układy Snapdragon 8 Gen 2, ale jeśli mam być szczery, to różnica w czasie codziennego używania jest niezauważalna. Nawet w zaawansowanych aplikacjach i najbardziej wymagających grach ThinkPhone działa bardzo szybko. Zawdzięcza to również świetnej optymalizacji systemu.

Trochę większą różnicę czuć w wydajności pamięci masowej. Motorola ma technologię UFS 3.1, a część najnowszych konkurentów ma już UFS 4.0. Ta druga pamięć jest nie tylko odczuwalnie szybsza, ale też ma niższe napięcie, więc zużywa mniej energii. Oczywiście to nie oznacza, że jest źle. Wręcz przeciwnie - aplikacje, gry, funkcje i dane wczytują się bardzo szybko, nie widać też większych problemów z płynnością działania systemu w czasie aktualizacji wielu programów. Jednak muszę przyznać, że aktualne flagowce Samsunga radzą sobie z tym jeszcze lepiej.

Telefon ma 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 10 GB, za pomocą pamięci masowej. Odpowiednia opcja znajduje się w menu Ustawienia - System - Wydajność - RAM boost.

8.4 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 144 kl/s GFXBench Manhattan 144 AnTuTu 8 967584 GFXBench T-Rex Offscreen 466 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 274 kl/s 6.2 Parametry telefonu Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.6 cale/cali Waga 189 g 6.9 Bateria Bateria - rozmowy 2137 min. Bateria - internet 1008 min. Bateria - filmy 1219 min. 8.9 Ocena subiektywna Jakość filmów 5 Jakość zdjęć 5 Jakość wykonania 5.5

Przydatne funkcje

ThinkPhone na start dostał system Android 13, jest jednak duża szansa na to, że dostanie przynajmniej dwie kolejne generacje Androida. Poza garścią dodanych funkcji, z których większość ma służyć bezpieczeństwu danych użytkownika, system jest bardzo podobny do czystego Androida. Nie tylko z wyglądu, ale również pod względem obsługi, rozmieszczenia poszczególnych funkcji i szybkości działania.

Aplikacja Moto - Osobom rozpoczynającym obsługę telefonu ThinkPhone polecam skorzystanie z programu o nazwie Moto. Tutaj zebrane są grupy opcji, które pozwolą szybko zapoznać się z dostępnymi funkcjami oraz włączyć te, których chcesz używać. Dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa, personalizacji, wyświetlacza, dźwięku i rozrywki.

Bezpieczny folder - Motorola ThinkPhone bardzo duży nacisk kładzie na prywatność danych. Jednym z filarów bezpieczeństwa jest funkcja Bezpieczny folder. Pozwala ona stworzyć duplikaty wybranych aplikacji, ale umieszczone w dodatkowo zabezpieczonej przestrzeni. To ważna rzecz, bo jeśli ktoś będzie w stanie uzyskać dostęp do telefonu zgadując PIN lub wzór, to dostanie się tylko do pozostałych danych, a najbardziej chronione aplikacje lub dokumenty będą w zupełnie innym miejscu. W dodatku chronione innym PINem. Co ciekawe dla funkcji Bezpieczny folder można stworzyć oddzielną ikonę w aplikacjach, którą można zamaskować (wygląda i nazywa się niewinnie, ale kryje w sobie dostęp do najbardziej prywatnych danych).

Mieszanie klawiatury PIN - Kolejna funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. Podczas wpisywania PINu cyfry są losowo zamieniane miejscami, dzięki czemu nie można ich odgadnąć analizująć ślady dotykowe na szkle wyświetlacza. Takie mieszanie można aktywować nie tylko podczas dostępu do Bezpiecznego folderu, ale również podczas odblokowywania telefonu.

Bezpieczeństwo i prywatność - Funkcja dostępna w aplikacji Moto, pozwalająca szybko przejrzeć podsumowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa: m.in. dostępu do mikrofonu, aparatu, lokalizacji, a także uprawnień aplikacji, metod uwierzytelniania, aktualizacji zabezpieczeń Google, aktualizacji systemu Android itp.

Twoje przestrzenie - Bardzo przydatna funkcja jeśli czasami pożyczasz telefon dziecku na chwilę Możesz dać dostęp tylko do wybranych aplikacji i w dodatku określić jak długo dziecko może z nich korzystać. po włączeniu odliczania upływa czas jaki dziecko może wykorzystać np. na przeglądanie mediów społecznościowych lub internetu. Można dany licznik zastopować (np. zrobić pauzę w czasie jedzenia obiadu), ale podczas pauzy nie ma opcji korzystania z tych aplikacji, więc nie da się tego oszukać. Powrót do normalnego trybu używania telefonu wymaga podania PINu (przez rodzica / opiekuna). Ponadto w tym trybie powiadomienia użytkownika dla głównego nie są wyświetlane, dzięki czemu dziecko lub inna osoba nie może ich odczytać.

Uważny ekran - Funkcja zapobiega przyciemnianiu i wyłączaniu ekranu podczas gdy użytkownik patrzy na telefon. Nie trzeba wydłużać ręcznie czasu blokowania ekranu, bo dopóki oglądasz to co na nim jest, to się nie wyłączy.

Zrzut ekranu trzema palcami - Wystarczy przytrzymać trzy palce na ekranie, aby zapisać zrzut ekranu.

Przesuń, aby podzielić - Dzielenie ekranu na pół pozwala wyświetlić dwie aplikacje na raz, jedna nad drugą. Aby to zrobić włącz tę funkcję, a następnie przesuń palec w połowie wysokości ekranu od lewej do prawej krawędzi i z powrotem.

Ready For - Jedna z najciekawszych i najfajniejszych funkcji w nowych smartfonach Motorola. Podłączasz smartfon do monitora lub telewizora, przewodowo przez przejściówkę z USB-C na HDMI, albo bezprzewodowo (telefon i TV w tej samej sieci Wi-Fi) i możesz zaczynać pracę oraz rozrywkę. Aplikacje będą wyświetlały się w oddzielnych oknach, tak jak w systemie Windows. Z telefonem możesz sparować klawiaturę i myszkę Bluetooth i obsługiwać całosć tak, jak komputer. W tym trybie smartfon zmienia się niemalże w kieszonkowy laptop. Co ważne w ten sposób możesz nie tylko pracować, przeglądać internet, wysyłać e-maile, ale też grać, oglądać filmy na dużym ekranie albo prowadzić wideo rozmowę. Moim zdaniem to rewelacyjna funkcja.

Dolby Atmos - W telefonie dostępne są efekty dźwięku Dolby Atmos, które standardowo działają w trybie automatycznym. Innymi słowy urządzenie samo rozpoznaje czy słuchasz muzyki, podcastu, oglądasz film, czy grasz i zmienia ustawienia dźwięku tak, aby był on najlepiej dopasowany do danej sytuacji. Dostępne są też ustawienia ręczne.

SI Crystal Talk - Funkcja wyróżniająca głos, a wyciszająca szumy z tła rozmówcy podczas połączeń głosowych przez internet (VoIP).

Skróty czerwonego przycisku - Jak już wspomniałem wcześniej, czerwony przycisk z lewej strony obudowy domyślnie otwiera przydatną aplikację Moto, ale można mu przypisać w zasadzie dowolny inny program lub niektóre funkcje.

Czy Motorola ThinkPhone ma dobry aparat? Zobacz zdjęcia i filmy

aparat tylny, główny: 50 Mpx, f/1,8, rozmiar 1/1,5”, stabilizacja optyczna, PDAF

50 Mpx, f/1,8, rozmiar 1/1,5”, stabilizacja optyczna, PDAF aparat tylny, ultraszerokokątny: 13 Mpx, f/2,2, 120 stopni, AF

13 Mpx, f/2,2, 120 stopni, AF aparat przedni: 32 Mpx, f/2,5

32 Mpx, f/2,5 wideo tylne: 8K 30 kl/s, 4K 30 kl/s

8K 30 kl/s, 4K 30 kl/s wideo przednie: 4K 30 kl/s

Najpierw warto zobaczyć jaką realną jakosć ma sensor. W tym celu należy posłużyć się trybem Pro i zapisać zdjęcia w formacie RAW. Rezultaty możesz ocenić na dwóch zdjęciach poniżej. Moim zdaniem sytuacja wygląda bardzo dobrze. Faktycznie można uzyskać fantastyczną ostrość i jeszcze lepsze kolory, niż w trybie automatycznym, który nosi po prostu nazwę "Zdjęcie".

A teraz przejdźmy do trybu automatycznego, z którego zapewne będzie korzystać 99,9% użytkowników tego telefonu. Zacznę od jakości zdjęć w trybie nocnym. Tutaj zauważyłem cechy pozytywne i negatywne. Zaletą moim zdaniem jest jasność i jakość kolorów. Faktycznie zdjęcia robione w nocy są w pełni czytelne, aparat główny dobrze rejestruje obraz w miejscach bardzo ciemnych, a jednocześnie przyciemnia miejsca przepalone (czyli zbyt jasne). W pomniejszeniu zdjęcia nocne wyglądają po prostu bardzo dobrze.

Rzeczą dość dobrą, ale z pewnością nie najlepszą w tej cenie sprzętu jest szczegółowość. Zdjęcia nocne oglądane w pełnym powiększeniu prezentują wystarczająco dużo detali, ale nie jest to poziom identyczny np. z najnowszymi flagowcami Samsung Galaxy S23. Negatywnie oceniam za to kompresję obrazu. Widać artefakty cyfrowe, szczególnie na krawędziach obiektów (np. tych na tle nieba).

Tryb nocny dostępny jest też w aparacie ultraszerokokątnym, ale tego akurat nie polecam, bo optyka jest ciemniejsza, jakość obiektywu na krawędziach znacznie niższa (rozmycie obrazu), a sensor po prostu gorzej sobie radzi. Słabo wygląda kwestia szczegółowości - poziom detali jest znacznie gorszy niż w aparacie głównym, ale to akurat nie powinno być zaskoczeniem. Taka sytuacja występuje w większości smartfonów, nawet tych najdroższych.

Dzienne zdjęcia rzecz jasna są lepsze pod względem szczegółowości i ostrości. Poziom detali wciąż nie jest może tak wysoki jak w topowych smartfonach Samsung Galaxy S23, ale i tak sytuacja wygląda pozytywnie. Nie rzucają się w oczy również poważniejsze artefakty cyfrowe. Warto pochwalić również jakość obiektywu w aparacie głównym z tyłu - boki kadru są niemal równie ostre, jak centrum. Kolory można określić jako neutralne, zbliżone do tych widocznych gołym okiem.

Obiektyw ultraszerokokątny jest znacznie gorszy, zwłaszcza gdy zdjęcia oglądane są w pełnym powiększeniu (1:1). W centrum kadru obraz jest lekko nieostry, a na bokach jest jeszcze gorzej. Zdjęcia ultraszerokokątne można potraktować jako wystarczająco dobre tylko, gdy publikowane są w pomniejszeniu. Tutaj szczerze mówiąc zawiodłem się, bo jakość nie pasuje do telefonu za prawie 5000 zł, lecz bardziej do modelu za 1500 zł.

Przecietną jakosć mają też zdjęcia z aparatu przedniego. Ilość szczegółów nie jest duża, a obraz jest lekko nieostry. Na dodatek przedni aparat nie ma autofokusa (AF), więc taką ostrość można uzyskać tylko, gdy telefon jest bliżej twarzy. Jeśli chcesz fotografować na wyciągniętej ręce, to ostrość i szczegółowość jest trochę gorsza. Co ciekawe efekt ten nie jest aż tak widoczny w czasie nagrywania filmów przednim aparatem.

Motorola ThinkPhone może nagrywać z tyłu wideo 8K 30 kl/s, co dla niektórych osób może być zaletą, bo taki film można pomniejszyć do 4K i uzyskać mniejsze szumy i lepszą ostrość. Jednak standardowo moim zdaniem najlepszą opcją jest nagrywanie 4K 60 kl/s zarówno z tyłu, jak i z przodu. Wideo tylne wygląda bardzo dobrze pod względem szczegółowości, jakości kolorów i co ważne również stabilności. Stabilizacja optyczna skutecznie redukuje drżenie ręki i drobne wstrząsy w czasie chodzenia. Wideo przednie 4K 60 kl/s ma dobrą płynność i niezłe kolory, ale gorszą ostrość. Mimo wszystko wygląda nieźle, a obraz nie jest tak rozmazany, jak w przypadku zdjęć przednich.

Czy warto kupić smartfon Motorola ThinkPhone? Opinia

Jeśli zależy Ci na wydajnym i szybkim smartfonie, z wodoszczelną obudową, kevlarowym wykończeniem i wyświetlaczem OLED 144 Hz, który jednocześnie będzie zapewniał bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich danych, dobry czas pracy na baterii i ładowanie indukcyjne, to odpowiedź brzmi: tak, warto kupić ThinkPhone. Muszę przyznać, że tego telefonu używa się bardzo przyjemnie na co dzień. Jest nowoczesny, zadziwiająco szybki i ładny. Ma też garść funkcji, które sprawiają, że faktycznie można pewne newralgiczne dane lepiej zabezpieczyć.

Jakość zdjęć i filmów jest dobra, ale moim zdaniem tylko z aparatu głównego, zarówno w dzień, jak i w nocy. Aparat szerokokątny, a także przedni spisują się gorzej, niż można oczekiwać od smartfonu za prawie 5000 zł. Dziwne jest też to, że ThinkPhone nie ma slotu na kartę pamięci microSD.

Daj znać co Ty sądzisz o modelu Motorola ThinkPhone. Czy rozważysz jego kupno, a może jest za słaby lub po prostu za drogi? Może taki smartfon przydałby Ci się jako służbowy? Napisz komentarz.

Opinia o Motorola ThinkPhone Plusy szybkie działanie smartfonu w każdej sytuacji,

duży, jasny wyświetlacz OLED 144 Hz,

wodoszczelna obudowa IP68,

dobry czas pracy na baterii,

dobry aparat główny z tyłu,

bardzo wysoka wydajność procesora i pamięci UFS 4.0,

szybkie, nowoczesne Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3 i NFC,

zestaw funkcji zwiększających bezpieczeństwo danych,

dobry czytnik linii papilarnych,

dwa głośniki Minusy przeciętny aparat przedni i ultraszerokokątny,

brak miejsca na kartę pamięci microSD,

ładowanie akumulatora mogłoby być szybsze





Motorola ThinkPhone - ocena końcowa 90% 4.5/5