MSI Vector GP76 to nowoczesny laptop stworzony z myślą o wymagających graczach. Procesor Intel Core i9 12. generacji, karta graficzna GeForce RTX 3080 i 16 GB szybkiego RAM-u to tylko początek…

MSI Vector GP76 to gamingowy laptop z Intel Core 12. generacji

MSI Vector GP76 to laptop gamingowy, którego mocną stroną jest bezprecedensowa wydajność. Jak już wiesz, jego największym atutem jest oczywiście zupełnie nowy procesor Intel Core 12. generacji z serii i7 (i7-12700H) albo też – w najbardziej wypasionym modelu – nawet i9 (i9-12900H).

Intel Core i9-12900H to nowoczesny, 14-rdzeniowy układ, charakteryzujący się hybrydową architekturą Hybrid Core. Oferuje aż 45-procentowy wzrost wydajności względem i-siódemki poprzedniej generacji, a równocześnie dużą energooszczędność. Jak to jest w ogóle możliwe? Otóż wynika to z zastosowania 6 rdzeni wydajnościowych o taktowaniu dochodzącym do 5 GHz oraz 8 rdzeni oszczędnościowych o taktowaniu 3,8 GHz. To właśnie w tym rozwiązaniu tkwi sekret.

Nikt chyba nie ma więc wątpliwości, że taki procesor do idealne serce dla gamingowego laptopa. Jednak nawet on do rozwinięcia skrzydeł potrzebuje też oczywiście odpowiedniej kompanii. MSI zadbało o nią, instalując w środku między innymi 16 GB dwukanałowej pamięci RAM typu DDR4 o taktowaniu 3200 MHz i terabajtowe SSD typu M.2 PCIe NVMe. Nie mogło do tego zabraknąć – rzecz jasna! – konkretnej karty graficznej.

Ekran 360 Hz i topowa grafika GeForce RTX 3080 – naciesz oczy

Każdy laptop z serii MSI Vector GP76 został wyposażony w kartę graficzną z najnowszej generacji układów Nvidia. Konkretnie w środku drzemie albo GeForce RTX 3070 Ti, albo ultrawydajny GeForce RTX 3080 z 8 GB pamięci GDDR6. Szczególnie ta druga to piekielnie szybka grafika, na której wrażenia nie robią żadne popularne gry, włączając w to te najnowsze. I to nawet wtedy, gdy aktywujesz wysokie ustawienia graficzne. Jeśli chcesz widzieć gry w ich najlepszym wydaniu, to jest to optymalny wybór.

Oparty na architekturze Ampere oraz wyposażony w rdzenie RT i Tensor układ doskonale radzi sobie z ray tracingiem, oferując maksymalnie realistyczną grafikę. Z kolei za sprawą technologii Dynamic Boost 2.0 – wydajność zawsze jest idealnie dostosowana do sytuacji: odpowiednia moc dobierana jest do każdej wyświetlanej klatki.

Nowy GeForce GTX wykorzystuje ponadto sztuczną inteligencję, aby optymalizować ładowanie gier, skrać input lag czy też maksymalizować płynność animacji. Jednak zahaczenie o temat płynności każe nam przejść do kolejnego spośród olbrzymich atutów tego laptopa – do jego wyświetlacza.

Ekran jest to bowiem nie byle jaki. Najnowszy Vector został wyposażony w wyświetlacz IPS-Level o przekątnej 17,3 cala. Wyświetlany jest na nim obraz o rozdzielczości Full HD, odświeżany z częstotliwością… 360 Hz. Płynność jest więc pierwszorzędna – najlepsza w klasie. W razie czego złącza HDMI, mini DisplayPort i USB typu C pozwalają też na podłączenie dodatkowych ekranów, by zapewnić jeszcze pełniejsze doświadczenie. To kolejny dowód na to, że MSI stworzyło laptopa dostosowanego do specyficznych potrzeb graczy.

Z troską o detale – to one tworzą doskonałość

MSI Vector GP76 to laptop, który przyciąga uwagę swoimi najważniejszymi podzespołami, które bez wątpienia reprezentują pierwszą ligę. Producent nie zapomniał jednak także o detalach, które ostatecznie są nie mniej istotne. Szczególnie dla komfortu i ergonomii.

Weźmy na przykład taki układ chłodzenia. W MSI Vector GP76 zainstalowany został Cooler Booster 5 – system tworzony przez sześć ciepłowodów i dwa wentylatory, które wspólnie dbają o to, by maksymalizować przepływ powietrza i efektywnie odprowadzać ciepło. W ten sposób i ty, i komponenty w twoim laptopie mają optymalne warunki do działania.

Każdy gracz doceni także gamingową klawiaturę wyspową zaprojektowaną przez SteelSeries. Oprócz szybkiej reakcji i precyzyjnego działania cechuje się ona również podświetleniem RGB z osobną diodą pod każdym klawiszem. Otwiera to drzwi do zjawiskowych efektów.

Ten sam producent dostarczył również system dźwiękowy zgodny z High-Resolution Audio, dzięki czemu laptop ten równie dobrze wypada pod względem brzmienia. To jasne, że najlepiej podłączyć słuchawki, ale nawet bez nich da się nacieszyć uszy podczas rozgrywki.

Złącze słuchawkowe – skoro już o tym wspomnieliśmy – znajduje się oczywiście na miejscu. Dopełnieniem są natomiast szybkie porty USB, HDMI, DisplayPort i Ethernet, a także karta Wi-Fi 6E – innymi słowy: bezproblemowa łączność przewodowa i bezprzewodowa to coś, na co jak najbardziej możesz liczyć.

Całość została zoptymalizowana pod kątem współpracy z najnowszym systemem Windows 11 i w większości wariantów te Okienka znajdują się już na pokładzie. Należy też wspomnieć o MSI Center. To oprogramowanie, którego najważniejszymi punktami są: tryb Gaming Mode, funkcja SmartAudio oraz technologia Ambient Silent AI. Rozwiązania te skutecznie poprawiają wrażenia z użytkowania. Dodatkową korzyścią może być też program MSI App Player, umożliwiający uruchamianie androidowych aplikacji na swoim laptopie. Ot, ciekawostka.

Kup laptopa MSI Vector GP76 i odbierz prezenty – promocja trwa

Jeśli chcesz kupić MSI Vector GP76 albo innego laptopa MSI 12. generacji, to dobrze zrobisz, jeśli się pospieszysz. Z okazji premiery wystartowała bowiem ciekawa promocja. Za zakup do 30 kwietnia 2022 roku otrzymasz w prezencie stylowy plecak. Jeśli dodatkowo napiszesz recenzję swojego nowego nabytku, to zgarniesz jeszcze 50 dolarów do wykorzystania na platformie Steam.

Czas na rejestrację masz do końca miesiąca, a wszystkie potrzebne szczegóły znajdziesz na stronie promocji.

Zachęcamy również do odwiedzenia kanału MSI w serwisie YouTube.

Artykuł powstał we współpracy z MSI.