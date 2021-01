Wielu z ulgą pożegnało wysoce niefortunny rok 2020 i z nadzieją przegląda najlepsze (potencjalnie) gry 2021. Zwłaszcza, że w świecie wirtualnej rozrywki jest na co czekać. Oto nasi faworyci, którzy powinni zadebiutować w rozpoczynającym się roku!

Lepszego nowego roku… w świecie gier!

Skończył się wreszcie rok 2020, który dał nam w kość, jak żaden z jego poprzedników. Chociaż, trzeba mu oddać, że w branży growej nie było akurat tak źle. Do sprzedaży trafiły przecież konsole PlayStation 5 i Xbox Series X (z perypetiami, ale jednak), na które wielu czekało.

Ale nawet i na starych sprzętach oraz pecetach sporo się działo. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieliśmy okazję zagrać chociażby w The Last of Us Part II czy też Assassin’s Creed Valhalla. Niestety rok 2020, jak to on, na koniec musiał dowalić nam pewną kontrowersją i rozczarowaniem. Widać, nic z tego rocznika nie może się po prostu stuprocentowo udać.

O co chodzi? Oczywiście, o Cyberpunka 2077, ale o tym tytule mówi się już tyle w ostatnich dniach, że nie ma sensu roztrząsać jeszcze raz czy jego premiera to święto polskiego gamingu czy jego sromotna porażka. Dość na tym, że wreszcie trafił do sprzedaży (nawet jeśli w cyfrowym sklepie Sony tylko na chwilę ;)).

Niestety, wielu tytułom zapowiadanym na 2020 nie udało się wystartować w planowanym terminie (choć z tego co wyszło udało się nam zrobić całkiem pokaźną listę najlepszych gier 2020 roku) – a to przez pandemię, a to z innych względów. Nie szkodzi, mamy na co czekać w 2021. Zwłaszcza, że obok tych spóźnialskich jest jeszcze masa produkcji, które od początku były planowane na bieżący rok.

Zacieramy więc ręce i bierzemy się do roboty, że sporządzić wyczerpującą listę tych tytułów! W tym roku zdecydowaliśmy się nie dzielić włosa na czworo, a roku na pół i już w styczniu przygotować zestawienie najciekawszych, najgorętszych i najlepiej zapowiadających się premier z całego roku, które będziemy na bieżąco aktualizować.

Możliwe też, że część gier, które się w nim pojawiają, ujrzy światło dzienne dopiero w kolejnym roku, ale my jesteśmy dobrej myśli (wiecie – zmiany planów, wczesne dostępy itp.) i dlatego piszemy o nich już teraz. Tak nas optymistycznie nastraja ten rozpoczynający się rok! A oto nasz wybór najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Miłej lektury!

Hitman 3 - najlepsza gra akcji stycznia

Producent: IO Interactive

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 20 stycznia 2021

Po zresetowaniu serii w 2016 roku, mimo pewnych kontrowersji, Hitman znalazł się na wznoszącej fali. Niestety, przy „dwójce” ta fala delikatnie zaczęła się załamywać. Czy Hitman 3 zdoła zakończyć trylogie z przytupem kończąc wszystkie rozpoczęte wątki czy też będzie jedynie naśladował poprzedniczki? Tego na razie nie wiemy. Jedno jest jednak pewne - zwieńczenie nowej trylogii o zleceniach Agenta 47 z pewnością prezentuje się niezwykle obiecująco.

IO Interactive jeszcze raz zdecydowało się na to co wychodzi im najlepiej – olbrzymie piaskownice, w których sami zadecydujemy, jak wyeliminować wyznaczone cele. Pojawi się więc między innymi Dubaj, chińska metropolia czy też posiadłość w Devon. Ba, wraz z Hitman 3 dostaniemy te wszystkie piaskownice także w wydaniu VR. Brzmi obiecująco, prawda?

The Medium - horror z niesamowitymi lokacjami

Producent: Bloober Team

Platformy: XSX/PC

Data premiery: 28 stycznia 2021

Macie ochotę na klimatyczny horror? No to przygotujcie się na The Medium od polskiego studia Bloober Team! Warto zwrócić uwagę na ten tytuł nie tylko ze względu na niesamowite lokacje inspirowane obrazami Zdzisława Beksińskiego, polskie realia, czy ciekawe zagadki. Tym, co stanowi o oryginalności tego tytułu to poruszanie się w dwóch światach jednocześnie. Nie bez przyczyny mówimy o medium. Główna bohaterka może bowiem przenikać do sfery duchów i z powrotem, a nawet bywać w obu miejscach równolegle. A Wy zamierzacie wejść do jej świata, tak jak ona wkracza do świata zmarłych?

Little Nightmares II - surrealistycznej przygody z dreszczykiem ciąg dalszy

Producent: Tarsier Studios

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Data premiery: 11 luty 2021

Pierwsze Little Nightmares, które ukazało się w 2017 roku, zrobiło na nas piorunujące wrażenie. Na poły groteskowa, na poły horrorowa konwencja i pierwszorzędne wykonanie stawiało tę niecodzienną platformówkę na równi z takimi tuzami gatunku jak Limbo czy Inside. Nic więc dziwnego, że wielu w napięciu oczekuje na jej kontynuację.

Little Nightmares II ma się ukazać już niedługo, bo w lutym 2021 roku, szykując dla nas jeszcze więcej zakręconej, mrocznej historii, w której tym razem bierze udział aż dwóch bohaterów… Aż szkoda, że to wciąż produkcja przeznaczona wyłącznie dla pojedynczego gracza. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego!

Persona 5 Strikers - najlepsze RPG na PS5, w nieco innym wydaniu

Producent: Omega Force

Platformy: PS4/PC/Switch

Data premiery: 23 luty 2021

Persona 5 okazała się jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym RPG ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że w 2021 ta marka rozrasta się o kolejną odsłonę, choć trudno w tym przypadku mówić o bezpośredniej kontynuacji. Mimo że Persona 5 Strikers rozwija opowieść znaną z „piątki”, to jednak sięga po zupełnie nową formułę rozgrywki. Zamiast cierpliwie opowiadanej historii i turowych potyczek, tym razem otrzymujemy bardzo dynamiczną zabawę z walkami w czasie rzeczywistym, przypominającą gry z gatunku hack and slash. Co tu dużo mówić, jeżeli twórcy Dynasty Warriors, poradzą sobie z tą wariacją na temat świata Persony, to może nas czekać kolejna rewelacyjna przygoda z udziałem Jokera i jego kumpli.

Bravely Default II - Switch zyskuje kolejnego mocnego zawodnika

Producent: Claytechworks

Platforma: Nintendo Switch

Data premiery: 26 luty 2021

Ktoś jeszcze pamięta tę serię? Kilka lat temu Bravely Default rządziło na Nintendo 3DS. No ale czasy się zmieniły – kieszonkowe 3DSy odeszły już w zapomnienie, a na rynku króluje nowa generacja japońskiego giganta. Gdzie indziej mogłaby więc ukazać się kolejna odsłona tego niezwykłego cyklu RPG jak nie na Pstryczku. Otrzymamy za to lepszą, trójwymiarową oprawę wizualną, ciekawą historię, turowe walki i, jak to zwykle z Nintendo Switch (i nie mamy tu na myśli wersji Lite) bywa, możliwość zabawy zarówno na telewizorze, jak i w tramwaju, poczekalni, samochodzie czy też tam gdzie nawet królowie chadzają piechotą.

Biomutant - długo wyczekiwane postapokaliptyczne RPG akcji

Producent: Experiment 101

Platformy: PS4/XONE/PC

Data premiery: luty/marzec 2021

Czekamy na tego Biomutanta i czekamy… Już zarezerwowaliśmy dla ekipy z Experiment 101 stałe miejsce na naszych corocznych listach najbardziej oczekiwanych tytułów, ale może wreszcie przejmie je ktoś inny, bo w tym roku to długo wyczekiwane RPG akcji o zmutowanych stworach z postapokaliptycznego świata ma wreszcie ujrzeć światło dzienne. Ciekawe tylko, co z tego wyjdzie, bo raz, że sama konwencja, w jakim utrzymano ten tytuł, jest tak szalona i oryginalna, jak to tylko możliwe, a dwa – że przez te ostatnie lata wiele się w tym projekcie mogło zmienić. Pytanie tylko czy na lepsze…

Twierdza: Władcy wojny - ruszamy na podbój Dalekiego Wschodu

Producent: FireFly Studios

Platforma: PC

Data premiery: 9 marca 2021

Seria Twierdza już od dawna niczym ciekawym nas nie zaskoczyła. Nowa odsłona zapowiada zmianę na plus, choć można mieć poważne wątpliwości, czy rzeczywiście czeka nas rewolucja. Nie zmienia to jednak faktu, że rzesze fanów strategii o wznoszeniu warowni już ostrzą sobie zęby na Twierdzę: Władcy wojny.

I trudno się im dziwić, skoro tym razem ma być Daleki Wschód, bitwy na wielką skalę, zupełnie nowa mechanika werbowania tytułowych władców wojny, a jednocześnie odwołania do starych, dobrych korzeni cyklu. No, no, czas pokaże, czy ta produkcja weźmie nasze serca szturmem, czy polegnie w bitwie.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - powrót po latach

Producent: Ubisoft

Platformy: PS4/XONE/PC

Data premiery: 18 marca 2021

Oj, nie takiego przyjęcia spodziewali się włodarze Ubisoftu ogłaszając powrót Piasków Czasu po niemal 18 latach. Wszak jakby nie patrzeć oryginał uznawany jest za grę kultową. Jej odświeżona wersja wydaje się więc skazana na sukces. No ale graczom wyraźnie nie spodobała się oprawa wizualna ulepszonego Księcia Persji, którą porównują wręcz do… PlayStation 3. Nie brzmi to za dobrze. No ale po cichu liczymy jednak, że jeszcze wiele można naprawić. Po coś przecież przesuwano termin tej premiery, prawda?

Returnal - kosmiczna groza

Producent: Housemarque

Platforma: PlayStation 5

Data premiery: 19 marca 2021

Uwaga, uwaga, nadchodzi gra, który przeczołga nas niemiłosiernie, ale jest szansa, że przy okazji też wciągnie bez reszty. Mowa o Returnal, czyli kosmicznej strzelaninie z elementami grozy. Zanurzając się w jej koszmarnym świecie, wcielimy się w astronautkę, która trwa uwięziona w pętli kolejnych zgonów i zmartwychwstań – jak to w „rogalikach” bywa. Jednak w tym tytule po każdym odrodzeniu, świat wokół bohaterki się zmienia, a ona sama coraz głębiej wpada w otchłań szaleństwa…

No, ale szaleństwo, czy nie, trzeba torować sobie drogę przez zastępy poczwar, a w tym pomaga cały arsenał niesamowitych spluw. Będzie więc mrocznie, onirycznie, wybuchowo i… efektownie! Returnal ma bowiem ukazać się jako tytuł ekskluzywny PlayStation 5, co znaczy, że zamierza wycisnąć z nowej generacji pełen potencjał i zaserwować nam prawdziwe graficzne fajerwerki.

It Takes Two - jedna gra, podwójna frajda

Producent: Hazelight

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 26 marca 2021

Pamiętacie może A Way Out? Tak, to ta gra, w której we dwójkę, plecy w plecy, wspinaliśmy się w górę szybu podczas ucieczki z więzienia. Siła tego tytułu, jego niezwykłość, tkwiły w niecodziennym podejściu do kooperacji – bez drugiego gracza po prostu nie dało się tutaj grać. I podobnie będzie w It Takes Two, bo za tą szaloną, miejscami absurdalną platformówką stoją przecież ojcowie tamtego niezwykłego projektu. Ciekawe czy i tym razem uda się im czymś nas naprawdę zaskoczyć.

Monster Hunter Rise - niezła gratka dla łówców potworów

Producent: Capcom

Platforma: Nintendo Switch

Data premiery: 26 marca 2021

Fani Monster Huntera już pewnie zacierają ręce. Nowa odsłona, do tego wzorem pierwotnych części dedykowana tylko konsoli Nintendo – trudno się nie ekscytować. A warto wiedzieć, że pstryczkowy Monster Hunter zaoferuje także zabawę w czteroosobowej kooperacji. Będzie więc można wybrać się na polowanie na potwory ze znajomymi. Brzmi nieźle. A jak wygląda? Nieźle, naprawdę nieźle.

Disco Elysium – The Final Cut - dopracowana perfekcja

Producent: ZA/UM

Platformy: PS4/PS5

Data premiery: marzec 2021

Odkąd Disco Elysium ukazało się w wersji pecetowej, podbiło serca fanów RPG. I nic dziwnego, bo to prawdziwy majstersztyk, który zachowuje klasyczne rozwiązania gatunku, łącznie z widokiem izometrycznym, a jednocześnie proponuje od siebie mnóstwo oryginalnych nowinek.

Teraz zaś ten wartko napisany kryminał zmierza na konsole… I to w nie byle jakiej wersji! Mowa tu bowiem nie tylko o grafice podkręconej do rozdzielczości 4K i 60 klatek na sekundę, ale również o pełnym udźwiękowieniu dialogów oraz o zadaniach i postaciach, których w oryginale nie było. Detektywi, nalejcie sobie whisky i poćwiczcie cięte riposty, bo szykuje się przygoda noir w iście mistrzowskim stylu.

Kena: Bridge of Spirits - baśniowa opowieść dla każdego

Producent: Ember Lab

Platformy: PS4/PS5/PC

Data premiery: marzec 2021

Pierwszy pokaz tej gry na zeszłorocznej konferencji Sony wywołał niemałe poruszenie. Raz, że ta śliczna, przygodowa gra akcji zapowiadała się iście baśniowo przywołując skojarzenia z Fable i Pikminem, a dwa – że miała być jednym z tytułów startowych dla PlayStation 5. No ale niestety, coś nie wyszło i gra zaliczyła obsuwę. Miejmy nadzieje jednak, że faktycznie skończy się tylko marcu 2021, bo Kena: Bridge of Spirit już teraz wygląda nam na prawdziwy system seller. Dla takich gier kupuje się konsole, no nie?

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 - polski snajper znowu w akcji

Producent: CI Games

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: marzec 2021

Podobały się Wam pierwsze snajperskie kontrakty? No to dwójka powinna spodobać się jeszcze bardziej, bo nie dość, że przeniesie nas w zapalne rejony Bliskiego Wschodu to jeszcze pozwoli strzelać z tak daleka jak nigdy dotąd. Co powiecie na perfekcyjne eliminacje z ponad kilometra? To i szlifowanie wyników kolejno stawianych przed nami wyzwań powinno dać tu nam wystarczającego kopa. Na to przynajmniej liczymy.

Mass Effect: Legendary Edition - powrót legendy

Producent: BioWare

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: marzec 2021

Ktoś z Was nie skończył Mass Effecta? A może z radością by do tej trylogii powrócił, gdyby grafika nie trąciła już delikatnie myszką, co? Dobra wiadomość jest taka, że BioWare w końcu posłuchał głosów rozżalonych graczy, który chętnie jeszcze raz zanurzyliby się w przygodach komandora Sheparda i przygotował ich wydanie legendarne – poprawione, ulepszone, w rozdzielczości 4K i w 60 klatkach na sekundę. Dla starych, growych wyg nadchodzi więc klasyk, dla młodych wilczków – pozycja absolutnie obowiązkowa. Nie znać tej trylogii to po prostu grzech.

Outriders - iście wybuchowy koktajl z masą "lootu"

Producent: People Can Fly

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 1 kwietnia 2021

Outriders zapowiada się co prawda na mieszankę wszystkiego ze wszystkim, ale i tak wygląda na to, że może to być całkiem smaczne danie. Znajdziemy w nim więc trochę science-fiction, a trochę klimatu postapo, trochę Division, a trochę Destiny, nieco elementów RPG i sporo z loot shootera. I cóż z tego! Grunt, że ten tytuł wygląda na nieźle przemyślany i równie dobrze wykonany. Oby więc tegoroczna wyprawa polskiego studia People Can Fly na planetę Enoch faktycznie nas nie rozczarowała.

Humankind - potencjalny pogromca Civilization

Producent: Amplitude Studios

Platforma: PC

Data premiery: 22 kwietnia 2021

Seria Civilization królem turowych strategii jest i basta!… Ale czy na pewno? Ktoś właśnie się szykuje, żeby kultowej serii Sida Meiera skraść koronę. A konkretnie chodzi o Humankind, który czerpie garściami ze wspomnianej „Civki”, ale jednocześnie każdy z jej elementów próbuje twórczo rozwinąć. Najlepiej widać to chociażby w systemie bitew i oblężeń, który wzbija się na poziom nieznany pierwowzorowi… Oby tylko twórcy wzlatując na te wyżyny nie wywinęli orła. Trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu!

NieR Replicant ver. 122474487139… - odświeżony klasyk dla fanów

Producent: Toylogic Inc./PlatinumGames

Platformy: PS4/XONE/PC

Data premiery: 23 kwietnia 2021

Po olbrzymim sukcesie Nier: Automata powrót pierwszej części tego cyklu był w zasadzie jedynie kwestią czasu. I tak, po 10 latach od premiery Nier Replicant otrzymamy odświeżoną wersję tego niezwykłego RPGa. Nie będzie to jednak zwyczajny remake, bo oprócz unowocześnionej oprawy audiowizualnej dostaniemy też cały szereg nowości – od nowych, nieznanych dotąd wątków, poprzez dodatkowe postacie, aż po różne, niewidziane wcześniej zakończenia. Taki remake to ja rozumiem!

Outlaws of the Old West - Dziki Zachód jaki sobie tylko wymarzysz

Producent: Virtual Basement

Platformy: PS4/XONE/PC

Data premiery: kwiecień 2021

Red Dead Online od Rockstara, delikatnie mówiąc, nie spełnił oczekiwań graczy – bo irytujące mikropłatności, bo ślimacze tempo, bo producent zaniedbuje łatanie i rozwój tego tytułu… oj, powodów jest sporo! Nie ma się jednak czym przejmować, bo oto w 2021 roku nadchodzi tytuł, który może nadrobić tę straconą szansę. Outlaws of the Old West jest bowiem rasowym survivalem osadzonym w świecie Dzikiego Zachodu.

Co więcej, takim, który pozwoli wcielić się w pioniera i przemierzać dziewiczą Ameryką samotnie lub wspólnie z innymi w trybie sieciowym. I cóż z tego, że oprawa audiowizualna jest ciut siermiężna? Jeżeli rozgrywka stanie na wysokości zadania, to chyba każdy wirtualny kowboj zadomowi się w świecie tej produkcji na dłużej.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch - dieselpunkowa masakra króliczą łapką

Producent: TiGames

Platformy: PS4/PS5/PC

Data premiery: kwiecień 2021

Gadający królik z wielką, mechaniczną piąchą i dieselpunkowy świat pełen robotów i zwierzaków – czegoś takiego chyba jeszcze w grach nie było. Szczególnie w połączeniu z ostrą naparzanką i naprawdę niezłej jakości przerywnikami filmowymi. To może być bardzo dobre albo… bardzo złe. Sami nie wiemy co z tego wyjdzie. No ale przyznacie chyba, że na screenach wygląda to naprawdę zacnie.

Hood: Outlaws & Legends - średnowieczne napady w kooperacyjnym gronie

Producent: Sumo Digital

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 10 maja 2021

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to kolejna przygodowa gra akcji jakich wiele, choć, z pewnością, średniowieczne klimaty wypadają tu nadzwyczaj dobrze. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom – to nie jest tytuł dla samotników. Hood: Outlaws & Legends stawia bowiem na rozgrywkę wieloosobową pozwalając nam zaplanować i przeprowadzić skok na niejeden średniowieczny skarbiec konkurując po drodze z drugą grupą graczy. Coś jak dwie wesołe gromadki Robin Hooda walczące o ten sam łup. Zapowiada się więc naprawdę ciekawie.

Deathloop - zabójcza pętla z uzależniającym potencjałem

Producent: Arkane Studios

Platformy: PS5/PC

Data premiery: 21 maja 2021

Zwariowanych strzelanin nie brakuje, ale w Deathloop zapowiada się prawdziwy obłęd. Oto bowiem wcielimy się w postać zabójcy, który utknął w pętli czasu, a jego zadaniem jest wyeliminowanie ośmiu celów. Każda śmierć sprawia, że jest lepiej przygotowany do akcji, a jego specjalne umiejętności pozwalają mu na naprawdę widowiskowe wykańczanie wrogów.

Żeby jednak nie było za łatwo, pośród armii przeciwników stanie do walki zabójcza agentka, którą pokieruje albo sztuczna inteligencja, albo inny z graczy. Brzmi smacznie, prawda? To dodajmy jeszcze, że to nowy tytuł twórców Prey i Dishonored, który z tej ostatniej serii czerpie pełnymi garściami.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Saga Skywalkerów) - Gwiezdne Wojny całe z klocków

Producent: Traveller’s Tales

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Data premiery: maj 2021

Wiadomo nie od dziś, że LEGO ma sztamę z Gwiezdnymi Wojnami, nie tylko w świecie realnych klocków, ale też gier. I w tym roku szykuje się nie lada festiwal tej przyjaźni. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga obejmie bowiem wszystkie dziewięć części sagi… Tak, wszystkie! Od inwazji na Naboo po nieszczęsne wierzchowce galopujące po niszczycielu. Wcielimy się więc w setki bohaterów i zobaczymy najbardziej ikoniczne momenty cyklu okraszone charakterystycznym dla LEGO humorem. Oj, moc jest silna w tych wirtualnych klockach!

Far Cry 6 - tropikalny powrót kultowej piaskownicy

Producent: Ubisoft

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: maj 2021

Czasy się zmieniają, a Far Cry wciąż trwa. Po pobocznej odsłonie serii, jaką był postapokaliptyczny Far Cry: New Dawn przyszła pora na pełnoprawną „szóstkę”. W najnowszej odsłonie z 2021 roku mamy się przenieść do bananowej republiki, która stanęła w ogniu, odkąd ciemiężony naród zwrócił się przeciwko swojemu dyktatorowi. Zaskoczenia więc nie ma – będzie chaos, pożary, mnóstwo eksplozji i szaleństwa. No, a do tego znany z Breaking Bad i Mandaloriana Giancarlo Esposito w roli głównej. Szykujcie mołotowy i kałachy, będzie dym!

Oddworld: Soulstorm - nowe oblicze legendarnej platformówki

Producent: Oddworld Inhabitants

Platformy: PS4/PS5/PC

Data premiery: maj 2021

Pamiętacie sympatycznego Mudokona Abe’a? Jeśli nie, to w 2021 roku będzie okazja, żeby sobie o nim przypomnieć. Oddworld: Soulstorm to kolejna odsłona jego platformówkowych przygód, która czerpie inspirację z leciwego już nieco Exodusa, ale tak naprawdę proponuje zupełnie nowe doświadczenie. Ponownie czeka nas więc zabawa w starym stylu, ale dużo bardziej wybuchowa i widowiskowa. I nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać, żeby uwolnić z niewoli wszystkich pobratymców Abe’a, zwłaszcza, że tym razem mają ich być całe tłumy. Tak, tłumy! Głowa mała!

New World - ambitne MMORPG, które spróbuje namieszać na rynku

Producent: Amazon Games

Platforma: PC

Data premiery: wiosna 2021

Amazon ma wielką chrapkę podbić świat gier MMORPG. Pewnie dlatego wciąż jeszcze nie doczekaliśmy ich szumnie zapowiedzianego New World. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale tytuł ten znalazł się na naszej ubiegłorocznej liście najbardziej oczekiwanych premier 2020 roku jako bardzo możliwy powiew świeżości w nieco skostniałym już gatunku. Niestety, jak widać nie wyrobił się w czasie i teraz czekamy na niego w 2021 licząc po cichu, że te dodatkowe miesiące wyjdą nam wszystkim na dobre.

Back 4 Blood - strzelanina dla fanów serii Left4Dead

Producent: Turtle Rock Studios

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 22 czerwca 2021

Tęsknicie za Left 4 Dead? No to mamy dobrą wiadomość! W tym roku nadchodzi spadkobierca tego kultowego tytułu, czyli Back 4 Blood… No tak, to podobieństwo nazw nie mogło być przypadkowe! Tak samo zresztą jak podobieństwo samej rozgrywki. Znowu otrzymujemy bowiem kooperacyjną kampanię, w której wspólnie z ekipą znajomych będziemy się przedzierać przez zastępy żywych trupów. Monstrów jest tu od groma, ale na szczęście każda z dostępnych dla nas postaci ma cały arsenał spluw i umiejętności. Oj, z ekranu poleją się hektolitry... dobrej zabawy! ;) Taką w każdym razie mamy nadzieję.

Evil Genius 2: World Domination - dla łasych władzy nad światem

Producent: Rebellion

Platforma: PC

Data premiery: czerwiec 2021

Kojarzycie Doktora Zło? To ten łysy jegomość z własnym mini klonem, który co rusz próbował opanować świat w kolejnych filmach z serii Austin Powers. Ich popularność wpłynęła w pewien sposób i na twórców gier, którzy w 2004 roku dali nam możliwość wcielenia się w geniuszy zła w pełnej humoru strategii czerpiącej garściami z kultowego już wówczas Dungeon Keepera.

Odzew graczy mógł być więc tylko jeden. Tym bardziej jednak może dziwić fakt, że na kontynuacje tej niezwykłej gry musieliśmy czekać aż 15 lat. No ale wygląda na to, że w końcu ją otrzymamy i to z pakietem naprawdę intrygujących nowości. Czekamy…

Little Devil Inside - przygoda jakiej jeszcze nie było

Producent: Neostream

Platformy: PS4/PS5/PC

Data premiery: lipiec 2021

Czasami zdarzają się gry, w których zakochujemy się od pierwszego zwiastuna, po czym znikają nam one z horyzontu na długie lata. Dokładnie tak jak w tym przypadku. Little Devil Inside pokazano bowiem po raz pierwszy w 2015 i dopiero niedawno, przy okazji zapowiedzi nowych produkcji zmierzających na PlayStation 5, tytuł pojawił się znowu.

I trzeba przyznać – w końcu nabrał realnych kształtów prezentując chyba wszystko co moglibyśmy oczekiwać po niezwykłej przygodzie. Są tu więc emocjonujące pościgi, walki z przeciwnikami, ciche przekradanie się, przemierzanie bagien i nurkowanie w morskich głębinach. A wszystko to utrzymane w dość niecodziennej, lekko humorystycznej konwencji. Czyżby więc szykował się nam czarny koń 2021 roku?

Ghostwire: Tokyo - nietypowy, mroczny eksperyment

Producent: Tango Gameworks

Platformy: PS5/PC

Data premiery: październik 2021

Ten tytuł wygląda może niepozornie, bardziej jak produkcja VR-owa, ale stoi za nim nie byle kto, bo ojciec serii Resident Evil, który maczał też palce w takich produkcjach jak choćby Devil May Cry, Vanquish czy The Evil Within. Najwyraźniej jednak teraz postanowił on nieco inaczej podejść do tematu serwując nam nietypowe połączenie akcji, horroru i widoku z pierwszej osoby.

W tle musiały pojawić się więc przerażające wydarzenia – w tym przypadku tajemnicze zniknięcie 99 procent populacji miasta, które nagle zaroiło się od różnego rodzaju duchów. Są też oczywiście i moce paranormalne, którymi będziemy odsyłać wszystkie te monstra z powrotem w niebyt. Brzmi nieco dziwacznie, ale kto wie, może wyjdzie z tego coś naprawdę dobrego.

Stray - kocia przygoda w cyberpunkowym świecie

Producent: Blue Twelve Studio

Platformy: PS4/PS5/PC

Data premiery: październik 2021

Gdyby był konkurs na najbardziej enigmatyczny zwiastun gry Stray miałby duże szanse na wygraną. Niby mamy tu cyberpunkowe miasto zamieszkałe jedynie przez roboty, które upodobniły się do ludzi, niby mamy świetnie prezentującego się kociego bohatera, który próbuje wydostać się z tego niezwykłego świata, ale co tak naprawdę ma wyjść z tego połączenia wciąż pozostaje zagadką. Jeśli jednak twórcom faktycznie uda się zachować ten styl, grafikę i klimat to hit mamy murowany.

Ratchet & Clank: Rift Apart - wielkie, next-genowe widowisko

Producent: Insomniac Games

Platforma: PlayStation 5

Data premiery: I połowa 2021

Rzadko spotyka się tak udane odświeżenia platformówkowych klasyków, jak Ratchet & Clank z 2016 roku. Teraz, pięć lat po premierze tamtej odsłony, światło dzienne ma ujrzeć jej kontynuacja, Ratchet & Clank: Rift Apart. Projektowana z myślą (przynajmniej na razie) wyłącznie o PlayStation 5 ma wykorzystywać maksymalny potencjał tego sprzętu.

No i faktycznie, tak jest! W każdym razie na to wskazują zwiastuny, które nie dość, że oślepiają feerią barw i wszelkiej maści efektami wizualnymi, to jeszcze pokazują jak rozgrywka płynnie przechodzi z jednego fantastycznego świata na drugi. Szykuje się więc zabawa z najwyższej półki.

Grand Turismo 7 - wyścigowa ikona PlayStation wita się z nową generacją

Producent: Polyphony Digital

Platforma: PlayStation 5

Data premiery: 2021

Tego tytułu w zasadzie nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Wszak Gran Turismo to jedna z najbardziej znanych wizytówek konsol PlayStation. A skoro w końcu doczekaliśmy się premiery PS5 to i nowej odsłony tego niesamowitego symulatora wyścigów nie mogło na niej zabraknąć. Twórcy już obiecują, że będzie tu na czym oko zawiesić, bo „siódemka” pokazać ma moc drzemiącą w nowej konsoli. Cóż, pożyjemy, zobaczymy.

Dying Light 2 - zombie po polsku, wydanie drugie

Producent: Techland

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 2021

Oj, nie ma łatwo ten nowy Dying Light… Po pierwszych, bardzo obiecujących zwiastunach, produkcja popadła w niemałe tarapaty i choć trudno przewidzieć, kiedy się z nich na dobre wykaraska, my pozostajemy dobrej myśli i liczymy na to, że Dying Light 2 jeszcze w tym roku trafi na konsole i pecety. Oby! Bo przecież tym razem mamy się udać do zupełnie nowej europejskiej metropolii, gdzie czekają nas świeżutkie truposze do ubicia, niewidziane dotąd parkourowe sztuczki i mroczna, wciągająca fabuła. Trzymamy kciuki by wszystko zagrało jak trzeba!

Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2 - erpegowy wampir wstaje z grobu

Producent: Hardsuit Labs

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Klątwa ciąży nad tym wampirem – bez dwóch zdań! Pierwsza część, choć dla wielu kultowa, narodziła się w bólach i z defektami. Z dwójką na razie jest podobnie. Co jakiś czas gruchnie ni z tego, ni z owego wieść, że coś się zmienia w składzie ekipy i że premiera znów zostaje przesunięta…

Ale może wreszcie uda się tę klątwę przełamać, bo Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zapowiada się piekielnie ciekawie. Uniwersum Świata Mroku, zaludnione przez wampiry Seattle, sporo fabularnych rozwidleń i mnóstwo sposobów na rozwój swojego bohatera – tak, to wszystko planują twórcy tego ambitnego projektu. Tylko czy wywiążą się z tych obietnic? O tym przekonamy się, miejmy nadzieję, już niedługo.

Resident Evil Village - koszmar zyskuje nowe oblicze

Producent: Capcom

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 2021

Po odrodzeniu serii wraz z siódmą częścią Resident Evil ponownie znalazło się na ustach wszystkich fanów nie tylko tego cyklu, ale i survival horrorów jako takich. Nic więc dziwnego, że zapowiadana „ósemka” tak bardzo rozpala wyobraźnię graczy. Wiemy już, że tym razem akcja przeniesie nas do tytułowej wioski u stóp upiornego, zasypanego śniegiem zamczyska, gdzie poznamy historię, której już same streszczenia ze zwiastunów mrożą krew w żyłach, a do tego powróci dawno niewidziany Chris Redfield. Smaczne te zapowiedzi, oj, smaczne…

Gamedec - polski detektyw w cyberpunkowym świecie

Producent: Anshar Studios

Platforma: PC

Data premiery: 2021

Wszyscy mówią o Cyberpunku 2077, który, wiadomo, jest, jaki jest… Tymczasem pod naszymi nosami, w kraju nad Wisłą, rośnie sobie nowe RPG osadzone w podobnym uniwersum. Mowa o Gamedecu. Mimo, że produkcja ta jest wciąż na dosyć wczesnym etapie, już teraz prezentuje się całkiem obiecująco.

Jest to klasyczny erpeg w rzucie izometrycznym, który pozwoli nam wcielić się w detektywa… I to nie byle jakiego, bo zajmującego się rozwiązywaniem spraw związanych z przemysłem wirtualnej rozrywki. Dostaniemy więc tutaj mroczny, futurystyczny świat, w którym wybory moralne są trudne, napotykane postacie – nikczemne i zwariowane, a koło tego wszystkiego, gdzieś w tle przewijają się... swojskie pierogi. Innymi słowy humoru też w Gamedec nie zabraknie!

Halo Infinite - flagowiec Xboxa powraca z przytupem

Producent: 343 Industries

Platformy: XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Flagowa strzelanina Microsoftu miała ujrzeć światło dzienne wraz z nową konsolą giganta z Redmond. Tak się jednak nie stało. Pierwsze materiały promocyjne nie spotkały się bowiem z przesadnym entuzjazmem graczy – wiecie, grafika i te sprawy. Trudno się więc dziwić, że zdecydowano się przesunąć premierę.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że twórcy z 343 Industries wzięli sobie do serca krytykę fanów i zamierzają dopracować swoje najnowsze dzieło do perfekcji. Jeśli tak się stanie, to może nas czekać przygoda w świecie Halo, jakiej jeszcze nie było. Zwłaszcza, że tym razem to świat półotwarty, który możemy całkiem swobodnie eksplorować w poszukiwaniu kosmicznych monstrów do ubicia.

Diablo Immortal - ledenda wskakuje do kieszeni

Producent: NetEase/Blizzard Entertainment

Platformy: iOS/Android

Data premiery: 2021

Różne bywają zwroty akcji, ale tego, który spotkał Diablo Immortal, nie napisałby najlepszy scenarzysta. Produkcja, która została obśmiana i wygwizdana, gdy zaprezentowano ją światu, teraz ma odmienić nasze pojęcie o graniu na smartfonach i tabletach. Mobilny spin-off kultowej serii hack and slashów Blizzarda robi bowiem to, co Diablo III, tylko, jak wieść gminna niesie… jeszcze lepiej!

Czy tak jest rzeczywiście? Przekonamy się już w tym roku. Tym niemniej wszystko wskazuje na to, że nie będziemy mieli do czynienia z jakimś okrojonym i nafaszerowanym mikropłatnościami potworkiem, ale grą, która w niczym nie ustępuje produkcjom przygotowywanym na pecety czy konsole. Życzymy więc temu czarnemu koniowi, żeby noga mu się nie powinęła.

Shadow Warrior 3 - polska strzelanka wraca ze świeżym obłędem

Producent: Flying Wild Hog

Platforma: PC

Data premiery: 2021

Shadow Warriora trudno nie pokochać. Nie jest to może królowa wszystkich strzelanin, ale na pewno taka, która urzeka lekkością, widowiskową brutalnością i potężną dawką absurdalnego, czarnego humoru. Tegoroczna „trójka” od polskiego studia Flying Wild Hog ma nam zaoferować to, co poprzedniczki, ale w wersji jeszcze dynamiczniejszej, jeszcze bardziej zwariowanej i jeszcze mocniej nafaszerowanej wszelkiego rodzaju spluwami, mieczami i magicznymi sztuczkami. Na samą myśl o tej świeżutkiej jatce, już zdejmujemy ze ściany naszą samurajską maskę i bojowy nabity kolcami miecz w kształcie… dildo, a Wy?

Gotham Knights - Batman daje się wykazać młodszym

Producent: WB Games Montreal

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Kojarzycie serię Arkham, prawda? I wiecie, że skończyła się bezpowrotnie wraz z finałem Arkham Knight? Jak się okazuje, nie do końca! Wprawdzie Batman na razie nie zawita ponownie do świata gier, ale jego kumple, czyli Robin, Nightwing, Batgirl i Red Hood – już tak. Mowa o Gotham Knights, które bardzo przypomina poprzednie przygody Bruce’a Wayne’a, choć wprowadza jedną radykalną różnicę. Tym razem opowieść możemy poznawać samotnie lub w gronie znajomych, wraz z którymi wcielimy się w czwórkę tytułowych Rycerzy. Hm, ktoś tu chyba pozazdrościł Avengersom ich wieloosobowej gry, która w tym roku zagościła na sklepowych półkach… Miejmy tylko nadzieję, że owocem tej rywalizacji będzie kolejna wspaniała produkcja osadzona w uniwersum DC, a nie jedynie odważny, choć… nieudany eksperyment.

Witchfire - Polacy faszerują wiedźmy ołowiem

Producent: The Astronauts

Platforma: PC

Data premiery: 2021

Pamiętacie jeszcze to tym tytule? Nowa produkcja Adriana Chmielarza miała całkiem niezłe wejście… jakieś 3 lata temu, gdy po raz pierwszy o niej usłyszeliśmy. Od tamtego czasu nowych wieści o tej mrocznej strzelaninie jest jednak jak na lekarstwo i wciąż nie do końca wiadomo co z tego będzie – czy kolejny loot shooter czy może coś zupełnie innego. My liczymy na miłą niespodziankę… mając nadzieje, że Witchfire zdoła pojawić się w 2021 roku.

Atomic Heart - klimatem BioShock, sercem Rosja

Producent: Mundfish

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Okrzyknięty rosyjskim BioShockiem Atomic Heart ma w sobie coś magnetyzującego. Coś co jednocześnie przyciąga i powoduje delikatne ciarki na plecach. Czy chodzi o surrealistyczny klimat czy może o wyczuwalną na każdym kroku inspirację takimi hitami jak Half-Life 2, Prey czy Fallout - trudno powiedzieć. Jedno jest pewne – na tę strzelaninę z pewnością warto poczekać.

Overwatch 2 - strzelanka Blizzarda po tunningu

Producent: Blizzard Entertainment

Platformy: PS4/XONE/PC

Data premiery: 2021

Złośliwi mówią, że nowy Overwatch powinien być opatrzony numerem „1,5, a nie „2”. Coś w tym jest, bo z materiałów promocyjnych Blizzarda wynika, że rewolucji w drugiej części tej kultowej strzelaniny raczej nie zaznamy. Co zresztą znajduje odzwierciedlenie w polityce sprzedażowej, która ma zapewnić posiadaczom „jedynki” dostęp do większości nowości, za wyjątkiem trybu kooperacyjnego. W tym ostatnim gracze poznają opowieści ze świata gry mierząc się wspólnie z hordami sterowanych przez sztuczną inteligencję przeciwników. Brzmi to wszystko dosyć nietypowo, ale może właśnie tędy droga? Cóż... czas pokaże!

The Lord of the Rings: Gollum - Tolkienowska szara eminencja wychodzi z cienia

Producent: Daedalic Entertainment

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Co prawda, jak na razie Gollum prezentuje się tak sobie, ale mimo wszystko warto mieć na niego baczenie. Dawno nie było bowiem gry osadzonej w świecie Władcy Pierścieni, szczególnie takiej, która starałaby się opowiedzieć historię Golluma i tego co działo się z nim pomiędzy wydarzeniami z Hobbita, a pierwszą częścią słynnej trylogii.

Co więcej, choć nowa gra ma kłaść nacisk przede wszystkim na skradanie się, nie zabraknie w niej także specyficznego systemu moralności, w którym balansować będziemy między dobrą osobowością Smeagola, a jego spaczoną mocą pierścienia wersją. Plany są więc ambitne, pytanie tylko czy uda się je wszystkie zrealizować. Oby…

The Ascent - cyberpunkowa rzeźna z erpegowym zacięciem

Producent: Neon Giant

Platformy: XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Mroczna, zdegenerowana, wręcz upiorna, cyberpunkowa metropolia zarządzana przez mega korporację, która właśnie upada w tajemniczych okolicznościach wywołując totalny chaos na ulicach – sami przyznajcie, że już sam wstęp do tejże gry brzmi fenomenalnie. A jeśli dodamy do tego naprawdę niesamowitą oprawę wizualną, szybką bezpardonową akcję i mocne akcenty RPG, z różnymi wszczepami i modyfikacjami, to robi się jeszcze ciekawiej. Poza tym porządnych, cyberpunkowych erpegów chyba nigdy za wiele.

Age of Empires IV - czwarty oddech legendy RTS

Producent: Relic Entertainment

Platforma: PC

Data premiery: 2021

Oj, naczekaliśmy się na ten tytuł niemiłosiernie. Bo choć kultowe Age of Empire przez ostatnie lata powolutku powracało do żywych poprzez odświeżone edycje kolejnych, starszych części, to na faktyczną „czwórkę” czekamy już ponad 15 lat. Jednego możemy być jednak pewni – nowa odsłona będzie miała rozmach. I nie chodzi tu tylko o dużo lepszą oprawę wizualną w rozdzielczości 4K. W obecnych czasach to już raczej mus. Twórcy Age of Empires IV obiecują znacznie więcej – choćby szersze ramy czasowe średniowiecza, bardziej rozbudowaną sztuczną inteligencję i inne wykorzystanie zasobów przez różne cywilizacje. Nic tylko trzymać kciuki.

Rainbow Six: Quarantine - taktyczne starcia z zombiakami

Producent: Ubisoft

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021

Mimo 5 lat na karku sieciowy Raibow Six: Siege wciąż przyciąga tłumy graczy. Trudno się więc dziwić, że Ubisoft próbuje rozszerzyć markę o nową, kooperacyjną grę, tym razem z zombiakami. Oczywiście, to spore uproszczenie, bo w kwarantannie chodzi raczej o morderczego wirusa zmieniającego ludzi w krwiożercze bestie i walkę o przeżycie w nieprzyjaznym środowisku. Tak czy siak – chętnych na tego typu zabawę z pewnością nie zabraknie.

Horizon: Forbidden West - jedna z najjaśniejszych gwiazd PS5

Producent: Guerrilla Games

Platformy: PS4/PS5

Data premiery: II połowa 2021

Horizon Zero Dawn był swego rodzaju objawieniem. Owszem, wielu przewidywało, że otwarty, postapokaliptyczny świat ze zrobotyzowanymi zwierzętami i walczącymi o przetrwanie ludźmi zapewni niezłą zabawę, ale chyba nikt nie przypuszczał, że będzie aż tak dobrze! Dlatego przed Horizon: Forbidden West niełatwy orzech do zgryzienia. W końcu, po tak znakomitym przyjęciu „jedynki” oczekiwania fanów są niezwykle wygórowane. Z drugiej strony jednak, po pierwszym zwiastunie, wydaje się, że twórcy robią wszystko, co mogą, żeby im sprostać. No, no, być może szykuje się hicior, jakiego dawno nie było. I chociaż będą mogli się nim cieszyć posiadacze zarówno PlayStation 4, jak i „piątki”, wersja na konsolę nowej generacji zapowiada się szczególnie dobrze.

Elden Ring - Dark Souls + Gra o Tron równa się...

Producent: FromSoftware

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 2021/2022

Brakuje Wam wyzwań w codziennym życiu? No, to szykujcie się na Elden Ring. Tak, tak, nadchodzi nowe mroczne dziecię Myiazakiego, czyli twórcy słynnych Soulsów. Tym razem legendarny deweloper z From Software zgadał się z równie legendarnym pisarzem fantasy Georgem R. R. Martinem, by stworzyć świat, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.

Wprawdzie na razie produkcja ta jest okryta woalem tajemnicy i trudno przewidzieć nawet datę premiery, ale już teraz nie możemy się doczekać, żeby wejść w nią rękami i nogami… O ile w ogóle uda nam się pokonać pierwszego przeciwnika, bo pamiętajmy, że twórca Bloodborne’a i Sekiro lubi gracza nieźle przeczołgać. Pewnie niejeden śmiałek znów cichutko zapłacze w kąciku…

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - obiekt westchnień posiadaczy "dużych" konsol

Producent: Nintendo

Platforma: Nintendo Switch

Data premiery: 2021/2022

Na kontynuację rewelacyjnej The Legend of Zelda: Breath of the Wild czeka olbrzymia liczba graczy. Nic dziwnego, jedynka była fenomenem, który niejednemu przypomniał, jak wiele frajdy można czerpać z odkrywania olbrzymiego, tajemniczego i pełnego magii świata. A ponieważ wiadomo, że Nintendo ostatnimi czasy nie zasypia gruszek w popiele, my optymistycznie zakładamy, że ujrzymy ją jeszcze w tym roku!

Beyond Good & Evil 2 - święty graal przygodowych gier akcji

Producent: Ubisoft

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 2021/2022

Czekamy, czekamy i doczekać się jakoś na ten tytuł nie możemy. Co tu dużo mówić, Beyond Good & Evil 2 rodzi się w wyjątkowych bólach, grubo ponad dekadę. Mimo to projekt ten w ostatnich latach nabrał już na tyle realnych kształtów, że do premiery jest już pewnie bliżej niż dalej. Oby tylko ta świetnie zapowiadająca się przygodowa gra akcji zdołała spełnić pokładane w niej nadzieje i nie podzieliła losu „jedynki” po dziś dzień uznawanej za jedną z najbardziej niedocenionych produkcji w historii elektronicznej rozrywki.

Diablo 4 - legendarny hack'n'slash wraca do swoich korzeni

Producent: Blizzard Entertainment

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 2021/202

Wiele zarzutów kierowanych w stronę Diablo III dotyczyło kolorowej, nieco infantylnej stylistyki… No, to się doigraliśmy! Przy okazji czwartej części cyklu Blizzard wraca do najmroczniejszych korzeni serii. Co więcej, po kosmicznej wtopie z Warcraft III Reforged, twórcy z Zamieci tym razem pewnie zadbają o odpowiedni poziom wykonania. Już teraz fragmenty rozgrywki, na których barbarzyńca, czarodziejka czy druid dokonują hekatomby demonów Sanktuarium, wyglądają naprawdę obiecująco. Kto wie, może seria Diablo po drobnym potknięciu wróci wreszcie na wyżyny z czasów drugiej części? W każdym razie teraz jest na to szansa – być może jeszcze w 2021 roku, choć oficjalnej daty premiery na razie nie ogłoszono.

The Settlers - nowe rozdanie kultowej już strategii

Producent: Blue Byte

Platforma: PC

Data premiery: 2021/2022

No i proszę, kolejny powrót po latach. I to nie byle jaki, bo przecież Osadnikom całkiem niedawno stuknęło temu 27 lat. Idealnie, by zacząć wszystko od nowa. Kolejna, ósma już odsłona będzie więc jednocześnie powiewem nowoczesności, powrotem do korzeni i swoistym restartem całej serii. Znów będziemy więc tworzyć linie produkcyjne, walczyć o nowe tereny i dbać o swoich mieszkańców. O ile tylko twórcy tym razem wyrobią się na czas.

Hellblade II: Senua’s Saga - drugi skok w paszczę szaleństwa

Producent: Ninja Theory

Platformy: XSX/PC

Data premiery: 2021/2022

Tak jak PlayStation 5 będzie miało swoje Horizon, tak Xbox Series X dostanie Hellblade II. Xbox i pecet, bo akurat w tym przypadku nie będzie to całkowita wyłączność. Posiadacze obu tych platform mają się jednak z czego cieszyć, bo druga odsłona przygód pogrążonej w psychozie celtyckiej wojowniczki ma być znacznie bardziej widowiskowa i, co chyba najważniejsze, ma też pokazać nam prawdziwą moc drzemiącą w nowej generacji Microsoftu. I właśnie na to w szczególności liczymy.

God of War: Ragnarok - "must have" każdego fana PlayStation

Producent: Sony Interactive Entertainment

Platforma: PlayStation 5

Data premiery: 2021/2022

Co tu dużo pisać - nowy God of War to tytuł, który trafi na PlayStation 5 po prostu skazany jest na sukces. I choć bardzo byśmy chcieli by ukazał się on w 2021 roku nie mamy wielu złudzeń. Wszak wciąż bardzo niewiele o tym projekcie wiadomo – poza faktem, że rozgrywać się on będzie podczas Ragnaroku czyli zmierzchu bogów, nie wiemy w zasadzie nic. Ale czy to przeszkadza nam czekać? A gdzieżby! Czekamy, nerwowo obgryzając paznokcie.

A jaka jest Wasza najbardziej oczekiwana gra 2021 roku?

Dotarliśmy wspólnie do końca naszej listy najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku… i co? Wcale nie jest wyczerpana? Coś pominęliśmy? Czegoś zawczasu nie doceniliśmy? W takim razie dajcie znać w komentarzach, na jaką grę Wy najbardziej czekacie w tym nowym, miejmy nadzieję, lepszym roku. Czekamy na Wasze sugestie. Pamiętajcie, że ta lista pozostanie „żywa” także dzięki Wam – Waszemu zainteresowaniu i pomocy.

