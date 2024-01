Po przesiadce na nowy telefon pora zainstalować najważniejsze aplikacje. Które to? Przygotowaliśmy małą ściągę, w której zebraliśmy najważniejsze i najlepsze aplikacje, które musisz mieć w swoim telefonie.

Masz nowy smartfon? Gratulacje! To teraz pora sprawić, żeby stał się pożyteczny, czyli zainstalować na nim zestaw aplikacji, dzięki którym będziesz mógł zrobić… no, wszystko to, co da się zrobić na smartfonie. Na pewno masz swoje ulubione appki, ale żeby było łatwiej przygotowaliśmy małą ściągę: oto 10 najlepszych aplikacji, które warto mieć w swoim telefonie.

Kiedy zaczynasz urządzać się na nowym smartfonie, przychodzi moment zastanowienia. Jaka aplikacja muzyczna jest najlepsza? Jaki manager haseł warto zainstalować? Która appka do obróbki zdjęć ma najwięcej funkcji? Niektóre aplikacje przez lata pozostają na topie, a czasem niemal co roku pojawiają się nowe, często lepsze propozycje w danej kategorii. A przecież są też specjalne aplikacje, takie jak appki dla grzybiarzy czy do sprawdzania stanu smogu.

Jako że systemy operacyjne nie zawsze zawierają odpowiednie aplikacje dla bardziej wymagających użytkowników, często to sam użytkownik musi zorientować się w zasobach sklepów z aplikacjami, dokonać wyboru i w końcu - ściągnąć za darmo albo kupić aplikację, która będzie spełniać jego wymagania. I w przypadku appek, których używamy często "kupić" może się okazać zdecydowanie lepszym wyborem, nawet, jeśli są dostępne wersje darmowe.

Aplikacje: Muzyka i podcasty, książki, hasła i dużo więcej

Wszechobecny widok ludzi ze słuchawkami w uszach - i to wszędzie, w pociągu, na ulicy, w restauracji - pozwala się łatwo domyślić, że jednymi z najbardziej pożytecznych aplikacji w smartfonie są aplikacje do słuchania muzyki. Każdy, kto chciałby przemierzać miasto w rytmie swoich ulubionych utworów, nabierać energii do biegania słuchając dynamicznych rytów czy podbijać łzawy nastrój spacerując w deszczu, musi pobrać odpowiednią aplikację do streamowania muzyki. Podobnie każdy, kto chciałby szybko opracować świeżo zrobione zdjęcie krajobrazu lub nanieść drobne korekty w selfie, potrzebuje lepszych narzędzi niż te zapewniane przez system operacyjny.

Kolejną niezwykle pomocną aplikacją będzie narzędzie umożliwiające komfortowe czytanie ulubionych e-książek wszędzie tam, dokąd da się zabrać smartfon. Ponadto w dobie mnożących się haseł: nie tylko w poczcie czy w bankach, ale i w rozlicznych sklepach internetowych, serwisach streamingowych, niezbędna jest aplikacja do przechowywania haseł. Korzystając tych funkcji wymagających logowania także za pośrednictwem smartfonów, potrzebujemy najbardziej niezawodnych aplikacji.

Najczęściej wybierane aplikacje w najważniejszych kategoriach

Jeśli więc ktoś nie znalazł dotychczas swojej ulubionej aplikacji albo dotychczasowe przestały go satysfakcjonować, może stanąć przed znacznymi dylematami. Można je jednak szybko rozwiązać dzięki naszej pomocy. Jakie aplikacje koniecznie musisz mieć w swoim telefonie? Oto Top 10 mobilnych aplikacji dla Androida w 2024.

Oto aplikacje, które musisz mieć na swoim telefonie

Social Media: Facebook, TikTok, Instagram

Boomer, Millenials, Gen Z? Niezależnie, do którego pokolenia się zaliczasz, na pewno dałeś się wciągnąć w mentalne uzależnienie od którejś sieci społecznościowej. Jak my wszyscy. Oczywiście możesz z nich korzystać przez przeglądarkę, ale po co, skoro są aplikacje? W dodatku, najczęściej potrafią więcej!

Komunikacja: WhatsApp, Messenger, Telegram

Aplikacje typu instant messenger zastąpiły już dla bardzo wielu osób nie tylko SMS-y, ale też i rozmowy telefoniczne, a nawet e-maile. Nic dziwnego, są szybkie, wygodne i oferują wiele funkcji dodatkowych. Czempionem jeśli chodzi o możliwości wydaje się WhatsApp, natomiast dla oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa najlepsze będą Telegram lub Signal. Większość z nas wybierze jednak i tak tą platformę, z której korzysta większość znajomych…

Muzyka: Spotify

Bycie przenośnym odtwarzaczem muzyki należy do najważniejszych funkcji smartfonu. Jeśli nie masz bardzo specyficznych gustów muzycznych, najlepszym wyborem będzie Spotify, którego platforma streamingowa obejmuje bardzo dużą część sceny muzycznej, zapewnia wysoką jakość i oferuje mnóstwo funkcji dodatkowych.

E-commerce: Allegro, Empik, Amazon, Aliexpress

Szybkie zakupy w sieci? Najwygodniej z aplikacją. Nie ma najlepszej - jeśli chcesz wybierać, wybierz tą, której platformę e-commerce preferujesz, ale tak naprawdę nie ma potrzeby wybierać. Zainstaluj tyle, ile chcesz i korzystaj w zależności od tego, czy danego dnia kupujesz buty, składniki do zrobienia sushi czy iPada.

Filmy: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+

Kolejna kategoria, która jest absolutnym "must have", ale w której nie ma co mówić o jakimkolwiek dobrym lub złym wyborze: wszystko zależy od tego, czy wolisz "Wiedźmina", "Ród Smoka" czy "Mandalorianina"… Albo znów, jak przy platformach e-commerce, zainstaluj wszystkie i oglądaj co chcesz. Kto bogatemu zabroni.

Finanse: Revolut, Curve, PayPal, aplikacje bankowe

Po zastąpieniu zegarka, odtwarzacza MP3, aparatu fotograficznego i kalendarza, smartfon umożliwił nam pozbycie się także portfela. Do płacenia zbliżeniowego i zarządzania domowymi finansami najlepiej używać aplikacji swojego banku, ale dobrze mieć też appkę PayPal czy Revoluta, żeby móc korzystać z płatności w każdej walucie, zawsze i wszędzie.

Transport: Uber, Bolt, Freenow

Aplikacje zapewniające transport - czy to teoretycznie społecznościowo, czy oficjalnie, jako firma taksówkowa - to rzecz nie do przecenienia, zmieniająca smartfon w magiczną różdżkę przywołującą samochody. Sytuacja wśród firm świadczących usługi transportowe zmienia się dynamicznie, podobnie jak ceny i poziom obłożenia kierowców, warto więc mieć więcej niż jedną.

Obróbka zdjęć: Snapseed

Jeśli chcesz, żeby twoje selfie były doskonałe, a zdjęcia wzbudzały zachwyt, pewnie lubisz nad nimi trochę popracować już po zrobieniu. Chociaż w tej kategorii jest sporo dobrych aplikacji, królem pozostaje Snapseed, który łączy potężne możliwości z intuicyjnym i prostym interfejsem, a wszystko to za darmo.

Przechowywanie: OneDrive

Większość producentów smartfonów integruje z nakładką systemową własne usługi przechowywania w chmurze, a sam system Android ma już wbudowaną obsługę Google Drive. Mimo to warto zainstalować OneDrive, który oferuje ogromne możliwości, integrację z Windows, a dla subskrybentów Office 365 Home aż 1TB przestrzeni dla każdego członka rodziny.

Praca: Teams, Office, Slack

Aplikacje do pracy? Dla jednych smycz i profanacja czasu poza biurem, dla innych - ułatwienie i możliwość załatwiania spraw kiedy to dla nich wygodne. Tak czy inaczej warto mieć mobilnego Slacka i Teamsy, żeby śledzić co się dzieje w zespole, a Office z Outlookiem pozwala zrobić na telefonie niemal wszystko to, co na komputerze.

Książki: Legimi

Przyjemność płynąca z czytania prawdziwej, papierowej książki jest niezastąpiona, ale często takie smakowanie literatury musi ustąpić wygodzie czytania na smartfonie i niesamowitej łatwości w dostępie do lektur dzięki subskrybcji. Jeśli chcesz czytać (albo słuchać audiobooków) po polsku, do wyboru masz dwie najlepsze appki: Legimi i Empik, z których osobiście polecam tą pierwszą.