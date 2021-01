Oto najlepsze darmowe aplikacje pogodowe na telefon z Androidem. Niektóre mają piękne widżety, a inne stawiają na szczegółowe dane i funkcjonalność. Sprawdź jaką prognozę pogody na telefon warto zainstalować.

Prognoza pogody na telefon z Androidem

Pogoda w telefonie? Dlaczego nie? Przecież każdy nowoczesny smartfon, to kieszonkowy komputer ze stałym dostępem do Internetu. Jedną z rzeczy, do których przydaje się idealnie, jest dostęp do wiarygodnej prognozy pogody. W tym artykule polecamy Wam dobre aplikacje pogodowe na Androida.

Pogoda na Androida - oto najlepsze aplikacje:

Dobra prognoza na telefon jest o wiele wygodniejsza, od ręcznego wyszukiwania informacji w Internecie lub czekania na odpowiedni serwis w radiu lub telewizji. Wystarczy nawet tani telefon z podstawowym pakietem internetowym, by na na bieżąco wyświetlać aktualne warunki atmosferyczne lub prognozę na kilka dni, a także otrzymywać ostrzeżenia nagłych zjawiskach pogodowych - np. oblodzenie zimą, mgła jesienią lub silny wiatr latem. Przyda się to każdemu z nas, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy w trasę lub mamy pracę uzależnioną od warunków pogodowych.

Poniższe aplikacje różnią się od siebie funkcjonalnością, wyglądem, widżetami i prostotą obsługi. Warto zaznaczyć, że darmowe aplikacje pogodowe często wyświetlają reklamy.

Transparent zegar i pogoda - najlepsza prognoza pogody na telefon z Androidem

Wydawca: MECHAPP Software Ltd

Przeźroczysty zegar i pogoda to moim zdaniem najlepsza aplikacja pogodowa na telefon. Przede wszystkim dlatego, że ma sporo bardzo atrakcyjnych widżetów do wyboru - małych, dużych, prostych, rozbudowanych, z prognozą na jeden dzień lub kilka dni oraz z ładnym zegarem. Opcji raczej nie brakuje. Ponadto program wyświetla się w obszarze powiadomień, a także może informować nas o istotnych zmianach pogody. To po prostu najlepsza prognoza pogody na Androida. W bezpłatnej wersji wyświetlane są reklamy, ale nie przeszkadzają one w korzystaniu.

Meteo ICM - prosta darmowa prognoza pogody

Wydawca: Szymon Dyja

A może wolicie coś ultra prostego? Jeśli tak, to polecamy nakładkę na bardzo lubianą i godną zaufania numeryczną prognozę pogody ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Tutaj nie znajdziemy absolutnie żadnych wodotrysków, wyłącznie rzetelne i wiarygodne prognozy, zaprezentowane w postaci wykresów. Na początku mogą one odrzucać, bo wydają się zbyt trudne i niezrozumiałe, ale wystarczy raz poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi, a będziemy mieć stały dostęp do szczegółowej i sprawdzającej się prognozy. Wadą jest mniejsza liczba obsługiwanych miast i brak widżetów, ale zaletą jest precyzja i szybkość działania, nawet na słabych telefonach.

Pogoda i widget Weawow - prognoza pogody i smog

Wydawca: weawow weather app

Dobra, atrakcyjna wizualnie i funkcjonalna aplikacja pogodowa. Dostępnych jest kilku dostawców pogody do wyboru - MET Norway, Weatherbit, Dark Sky, Open Weather Map. Wyświetla szczegółowe dane na temat jakości powietrza, a także alerty pogodowe, prognozę godzinową, 10-dniową, mapę pogody, ciśnienie i indeks UV. Ma też sporo opcji konfiguracyjnych, pozwalających dostosować działanie aplikacji do swoich potrzeb.

AccuWeather - jakość powietrza i pogoda za darmo

Wydawca: AccuWeather

AccuWeather to bardzo popularna, dobra i precyzyjna prognoza pogody dostępna za darmo na Androida. Miliony, a według producenta wręcz miliardy osób korzystają z niej od lat w wielu różnych językach i na wielu urządzeniach. Prezentuje informacje pogodowe na dany dzień, prognozę na najbliższe dwa tygodnie (a nawet dłużej) oraz prognozę godzinową. Informuje o potencjalnych zagrożeniach (ekstremalne zjawiska pogodowe), czerpiąc dane z polskiego IMGW. Integruje się z górnym, wysuwanym menu powiadomień w systemie Android oraz oferuje widżety, które można dodać do pulpitu. Dostępny jest zarówno motyw ciemny i jasny. Warto dodać, że AccuWeather to źródło prognozy pogody, a nie tylko nakładka graficzna. Z tego źródła korzysta wiele innych aplikacji.

Prognoza pogody - aplikacja pogodowa z powiadomieniami na Androida

Wydawca: BACHA Soft

Jest to kolejna atrakcyjnie wyglądająca aplikacja pogodowa, prezentująca dane w sposób czytelny i przejrzysty. Mimo, że ogranicza się do najbardziej potrzebnych informacji, to tak naprawdę w czasie codziennego korzystania nie brakuje niczego istotnego. Jest prognoza godzinowa i dniowa, wschód/zachód słońca, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, indeks UV, a nawet mapa z nałożonymi animacjami wiatrów na całej kuli ziemskiej. Do dyspozycji mamy też widżety. Aplikacja wyświetla niestety sporo reklam w wersji darmowej.

Darmowa pogoda na telefon - pewnie już ją masz

Na koniec chcę przypomnieć, że większość telefonów ma już wbudowane aplikacje lub widżety z prognozą pogody. Najczęściej należą one do pakietu Google lub stanowią część nakładki graficznej w telefonach Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei i innych. Być może nie musisz instalować żadnych innych aplikacji. Po prostu skorzystaj z tego, co już masz. Możesz też powiedzieć do Asystenta Google hasło "Pogoda" i zapewne poda Ci dość dokładną prognozę.

