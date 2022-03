Prezentujemy listę najlepszych filmów obyczajowych na Netfliksie. Kategoria tak pojemna, że zmieszczą się w niej zarówno zawrotne raperskie bitwy, jak i podróż przez Stany kosiarką z prędkością 5 mil na godzinę

Choć naszych bohaterów różni tak wiele, ich niezwykłe historie życiowe z równie dużą intensywnością przykuwają nas do foteli przed telewizorami. Prezentujemy listę najlepszych filmów obyczajowych na Netfliksie. Nie zwlekajcie, z niektórymi z nich będziemy musieli się rozstać jeszcze w tym miesiącu.

Filmy obyczajowe na Netliksie - TOP 10

Boże Ciało

Boże Ciało to niezmiennie powód do dumy polskiego kina. Ten nominowany do Oscara film obyczajowy oparty na faktach to opowieść rozdarta między sacrum i profanum, traktująca o tym, czym w istocie jest wiara.

Odkrył ją w sobie 20-letni Daniel (w tej roli hipnotyzujący Bartosz Bielenia) - zwolniony z poprawczaka chłopak, którego największym marzeniem jest zostanie księdzem. Z pozoru w niczym nie przypomina on wcielenia duchowości, z czasem udowadnia jednak sobie, widzom i mieszkańcom pewnej, polskiej wioski, że tylko otrząśnięcie się ze schematów pozwala na jej faktyczne odkrycie.

W imię ojca

Zestawienie filmów obyczajowych wartych obejrzenia nie obyłoby się bez tego tytułu. W imię ojca to opowieść o jednym z najbardziej chybionych, brytyjskich procesów sądowych z Gerrym Conlonem (Daniel Day-Lewis) w roli głównej.

Co prawda, ku utrapieniu własnego ojca (Pete Postlethwaite), miał on swoje za uszami. Drobne kradzieże czy zamiłowanie do przesiadywania w lokalnych barach nie czynią jednak jeszcze z człowieka zamachowca. Chcąc czy nie chcąc, właśnie tak zaszeregował go wyrok, jaki zapadł w jego sprawie. Następnych 15 lat zajmie mu walka o dowiedzenie własnej niewinności.

Oszukana

Również i tym razem kino udowadnia, że w poszukiwaniu poruszającej historii wystarczy cofnąć się do wydarzeń ubiegłych lat. Jest rok 1928, Los Angeles. Na straży porządku i bezpieczeństwa mieszkańców stoi skorumpowana do szpiku kości policja. Trudno więc liczyć na wsparcie z jej strony, kiedy Christine Collins (w tej roli Angelina Jolie) spotyka osobisty dramat.

Wraz z zaginięciem jej syna kobieta rozpoczyna prowadzenie swojego prywatnego śledztwa. Służby co prawda odnalazły chłopca, instynkt macierzyński podpowiada jej jednak, że nie jest to jej syn…

Dramat obyczajowy wyreżyserował sam Clint Eastwood.

Prosta historia

Prosta historia (lub Historia Straighta) jest poruszającym obrazem tego, co naprawdę w życiu ważne. Ten oparty na faktach amerykańsko-brytyjsko-francuski film obyczajowy to historia pewnego mężczyzny, który u schyłku swojego życia postanawia wyruszyć w podróż.

W jego wyprawie wszystko jest na opak, a jednocześnie wszystko ma swój głęboki sens. W 300-milową trasę wybiera się bowiem… na małym traktorku-kosiarce. A wszystko po to, aby spotkać się z bratem - tym samym, z którym z powodu pewnej kłótni sprzed lat nie utrzymywał kontaktów, a który właśnie podupadł na zdrowiu.

8. Mila

8. Mila to bazujący na biografii amerykańskiego rapera - Eminema film-dramat obyczajowy, obrazujący Detroit z 1995 roku. To, co najlepiej ujmuje jego istotę to tytułowa 8. Mila - droga, oddzielająca miasto od jego suburbii oraz będąca granicą tamtejszej segregacji rasowej i ekonomicznej.

W takich realiach musiał odnaleźć się Jimmy Smith, Jr. (Eminem) - mieszkający w przyczepie z matką i siostrą, na co dzień wykonujący mało perspektywiczną pracę w fabryce, wieczorami zaś poszukujący wolności w lokalnych klubach hip-hopowych, gdzie toczy walkę o przetrwanie w środowisku raperów.

Carte Blanche

Niczym bumerang wracamy do kolejnej propozycji z kategorii polskich filmów obyczajowych - tym razem w reżyserii Jacka Lusińskiego.

Każdy ma jakieś sekrety. Ten skrywany przez Kacpra (Andrzej Chyra) postawił jednak pod znakiem zapytania całą jego przyszłość. Oto bowiem nauczyciel-pasjonat traci wzrok, a sam proces jest nieubłagany i nieodwracalny.

Nasz bohater postanawia więc zagrać va banque - będzie żył tak, jakby nic się nie zmieniło, ukrywając przed przełożonymi swoje problemy zdrowotne. Wierzy, że dzięki temu będzie w stanie zachować swoją pracę i przygotować podopiecznych do matury. Czy mu się uda?

Rewanż

Były już rap bitwy, pora na bitwy taneczne. Rewanż to bowiem amerykański film obyczajowy, traktujący o miejskiej subkulturze tancerzy ulicznych.

Wewnętrzne utarczki pewnej grupy hip-hopowej z Los Angeles stały się okazją do zdobycia dominacji przez ich konkurentów. Po kradzieży tancerzy i kroków tanecznych trzeba było więc jasno postawić granice - również braterskich waśni. A trzeba przyznać, że nasi bohaterowie potrafią to zrobić w najlepszym, ulicznym stylu.

Seks, kłamstwa i kasety wideo

Zdrada żony z jej własną siostrą? Erotyczne zwierzenia utrwalane na kasecie wideo w obecności przyjaciela męża? Steven Soderbergh w swoim debiucie reżyserskim nie abstrahował od niewygodnych tematów. Jak sam zresztą mówił:

W moim filmie nie ma ludzi mówiących dokładnie co myślą i czują. Tematem jest seks, kłamstwa i kasety wideo, czyli to, co w dużym stopniu dotyczy tego kraju: sprzedawanie seksu, mówienie kłamstw, zalew wideo.

I bardzo dobrze na tym wyszedł. Intymny film obyczajowy z lat 80., traktujący o rodzinie w kryzysie może pochwalić się oryginalną koncepcją stylu reżyserskiego, świetnymi kreacjami aktorskimi (Peter Gallagher, Andie MacDowell, James Spader) i w końcu - licznymi nominacjami i nagrodami branżowymi.

The Social Network

David Fincher (Podziemny krąg, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Mank) na stołku reżyserskim, gwiazdorska obsada (z Justinem Timberlakem na czele), nośny temat - czy to się mogło nie udać?

Choć samemu Markowi Zuckerbergowi kreacja głównego bohatera miała nie do końca przypaść do gustu, Trzy Oscary i Złoty Glob stanowią wystarczający dowód na to, że jako propozycja filmowa The Social Network sprawdza się rewelacyjnie.

Film obyczajowy na podstawie książki Bena Mezricha - Miliarderzy z przypadku opowiada o początkach Facebooka, które sięgają… bazy studentek Harvardu. Czego jeszcze nie wiemy o serwisie, który znają wszyscy?

Drogówka

Listę TOP 10 filmów obyczajowych na Netfliksie zamyka polska propozycja kryminału obyczajowego w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Nasi bohaterowie - siedmiu policjantów - w jednej chwili przekonają się, że ich życie ponad prawem kończy się tam, gdzie działa ponad nim ktoś bardziej wpływowy.

Punktem zwrotnym okazuje się tajemnicza śmierć jednego z nich. Podejrzenie pada na sierżanta Ryszarda Króla (w tej roli Bartek Topa), który podczas prób oczyszczenia się z zarzutów dostrzega szerszą perspektywę na rządzące branżą prawidła.