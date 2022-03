Jakie filmy obejrzeć z dziećmi na Netflixie. Prezentujemy nasze top 10 filmów dla dzieci, ich rodziców, dziadków i pradziadków. Metryka nie gra roli, gdy w grę wchodzi naprawdę dobre kino.

Pogoda się poprawia, ale jeszcze za zmino, by na dworze spędzać godziny i nie wiesz, jak spędzić czas ze swoim dzieckiem w domu? Netflix być może nie okaże się odkrywczą propozycją na tę okoliczność; tytuły, jakie możemy Wam polecić, z pewnością jednak już do nich należą. Prezentujemy nasze top 10 filmów dla dzieci, ich rodziców, dziadków i pradziadków. Metryka nie gra roli, gdy w grę wchodzi naprawdę dobre kino. Zapraszamy więc do świata przygód, inspiracji, lekcji życiowych i dobrej zabawy. Na nie nigdy nie jest za późno. Warto rzucić okiem również na nasze zestawienie najlepszych filmów familijnych ne Netfliksie.

Najlepsze filmy do oglądania z dziećmi na Netfliksie

Podniebna poczta Kiki

Otwarcie naszego zestawienia top 10 filmów dla dzieci dedykujemy wszystkim małym i dużym miłośnikom anime. Podniebna poczta Kiki to pouczająca opowieść o pierwszych wyzwaniach, stawianych przez dorosłość i o tym, czym jest prawdziwa magia. Mimo że od pierwszej premiery tytułu upłynęły już 33 lata, kolejne pokolenia najmłodszej widowni wciąż czerpią z mądrości, skrytej w tak niepozornej formie.

Kiki jest 13-letnią czarownicą. Poznajemy ją w dniu jej pierwszego kroku w dorosłe życie, w którym to, zgodnie z tradycją, musi opuścić swój rodzinny dom na rok. W podróży towarzyszy jej (jak na czarownicę przystało) czarny kot - równie niezwykły, jak jego pani. Czym zaskoczy widzów ten niezwykły duet? To po prostu trzeba zobaczyć.

O chłopcu, który ujarzmił wiatr

Filmy dla dzieci z przesłaniem zawsze stanowią wartość dodaną względem standardowej rozrywki. Tych u nas na szczęście pod dostatkiem.

O chłopcu, który ujarzmił wiatr oparto na wspomnieniach Williama Kamkwamby, powstałych z pomocą korespondenta w Demokratycznej Republice Konga - Bryana Mealera. Zawarto w nich opowieść o niezwykłej młodości tego pierwszego, doświadczonej aż zanadto, jak na jego wiek.

Okoliczności te stały się dla młodego Williama motorem napędowym jego dalszych poczynań. Postanowił wybawić swoją wioskę od klęski głodu, konstruując… własną turbinę wiatrową. Jego inspirująca i wcale nie tak odległa w czasie historia stanowi dla dzieci film edukacyjny - prawdziwą lekcję o sile marzeń, które potrafią odmieniać świat na lepsze.

Jak wytresować smoka

Do naszego rankingu załapały się również niegdysiejsze hity kinowe. Filmy dla dzieci potrafią trzymać poziom, a jednym z dowodów w tym zakresie jest „Jak wytresować smoka” - pełna humoru opowieść o wzajemnym oswajaniu się głównych bohaterów - Wikinga i smoka.

Na pierwszy rzut oka nie jest to najlepszy układ do zawierania przyjaźni, zwłaszcza na wyspie Berk. Charakterystyk zamieszkującego go ludu jest tyle, ile samych mieszkańców. Jedno jednak ich łączy - wspólny wróg w postaci smoków właśnie.

Czkawka - główny bohater, miejscowy miernota i syn wodza wkracza w swoje dorosłe życie. Dowodem jego dojrzałości ma być zaś, nie inaczej, walka stoczona ze smokiem. Na celowniku młodego wojownika znajduje się Nocna Furia - najgroźniejszy ze znanych gatunków. A być może to strach ma wielkie oczy?

Jak ukraść księżyc

Pozostajemy w kategorii animowane filmy dla dzieci. Jak ukraść księżyc zapoczątkowało uniwersum, zorientowane wokół złoczyńcy Gru i jego pomocników - minionków. W filmie otwierającym serię do tego układu dołączają również trzy inne bohaterki: Margo, Edith i Agnes - sieroty z domu dziecka, adoptowane przez Gru w niecnym celu.

Jak sam tytuł wskazuje, Gru postanowił zrehabilitować się jako złoczyńca i dokonać czegoś naprawdę złego. Kradzież Księżyca wydaje się dość ambitną misją, czyż nie? Nie poradzi sobie jednak sam i właśnie w tym miejscu do akcji wkraczają (niekoniecznie świadomie) pozostali bohaterowie.

Powyższy opis na pierwszy rzut oka być może nie stanowi podręcznikowej odpowiedzi na pytanie, co oglądać z dziećmi. Wraz z rozwojem akcji okaże się jednak, że naprawdę warto.

Minionki rozrabiają

Z chwilą swojego debiutu na ekranie minionki skradły serca widzów. Nie dziwi więc fakt, że urocze, żółte stworki doczekały się udziału w kolejnych tytułach twórców “Jak ukraść księżyc”. Jeżeli śmieszne filmy dla dzieci to to, czego właśnie poszukujecie, sama ich obecność stanowi gwarancję mnóstwa powodów do uśmiechu podczas seansu.

Wbrew tytułowi na swój występ w roli głównej będą musiały one jeszcze poczekać aż do premiery “Minionków” - prequela “Jak ukraść księżyc” i kolejnej części serii (również dostępnej na Netfliksie). “Minionki rozrabiają” na pierwszy plan wysuwają bowiem nową odsłonę Gru - agenta Ligi Antyprzestępczej, ojca trzech adoptowanych córek i… zakochanego mężczyzny. Oprócz niego dojrzewają również dziewczynki, co warto obejrzeć z dzieckiem. Dobrą zabawę gwarantujemy jednak niezależnie od wieku.

Wakacje Mikołajka

Na wakacje trzeba jeszcze trochę poczekać. A może wcale nie? Mikołajek i jego przyjaciele zachęcają wszystkich do przeżycia niezwykłych przygód prosto z malowniczej Bretanii. Te zaś najlepiej smakują w doborowym towarzystwie.

Jest więc Błażej - lokals, Fortunat - głodomór, Dżodżo - Anglik o zabawnym akcencie, Kryspin - beksa i Kosma - mądrala. Z czasem pojawi się również małomówna Izabela, która w oczach Mikołajka zagrozi uczuciu, jakie łączy go z jego szkolną miłością - Jadwinią. Co więc oczywiste, trzeba będzie się jej jak najszybciej pozbyć.

Ale jak? - Spokojnie, pomysłów nie zabraknie. Fanów przygodowych filmów dla dzieci, ciekawych planu (nie)doskonałego naszego bohatera, zapraszamy zatem na wakacje już dziś!

Sekretne życie zwierzaków domowych

Zastanawialiście się kiedyś, co robią Wasze pupile, gdy zostają same w domu? Sekretne życie zwierzaków domowych może przyćmić nawet najbujniejszą wyobraźnię - przynajmniej to, ukazane na Netfliksie w filmie dla dzieci pod tym samym tytułem.

Jack Russell Terrier o imieniu Max jest duszą (międzygatunkowego) towarzystwa i ulubieńcem swojej pani. Rytm jego szczęśliwego życia do tej pory wyznaczały wyjścia i powroty z pracy tej ostatniej. Wszystko zmieni się jednak wraz z pojawieniem się nowego domownika - psa Duke'a. Ich rywalizacja doprowadzi do serii niespodziewanych zdarzeń. Czy odnajdą się w miejskiej dżungli?

Karate Kid (2010)

Czy są tu jacyś zapaleni sportowcy? Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia! Mowa o remake’u filmu z 1984 roku pod tym samym tytułem - “Karate Kid”. Tym razem jednak zgłębiać będziemy tajniki kung-fu. Przez tę drogę poprowadzą nas 12-letni Dre Parker (w tej roli Jaden Smith) i jego mistrz - pan Han (Jackie Chan).

Wszystko zaczęło się, jak to zwykle bywa, od zmian. Dre przeprowadza się z Detroit do Chin i od razu wpada w tarapaty. Jego nowe otoczenie rówieśników nie jest nastawione zbyt pokojowo. Aby przetrwać, chłopiec musi więc zwiększyć swoje szanse w przyszłych potyczkach. Ma mu w tym pomóc nowo nawiązana znajomość z panem Hanem, który nieoczekiwanie okazuje się wprawiony w sztukach walki.

Karate Kid to jednak coś więcej niż opowieść o tym, jak nie dać się stłuc na kwaśne jabłko. To pouczająca historia o dojrzewaniu, o gubieniu się i odnajdywaniu oraz o tym, czym naprawdę jest kung-fu. Lista najlepszych filmów dla dzieci i młodzieży na Netfliksie nie obyłaby się więc bez tego tytułu.

Pingwiny z Madagaskaru

Filmów dla dzieci o zwierzętach ciąg dalszy. Po raz kolejny damy się też zaskoczyć (jeżeli z tymi bohaterami jakimś cudem mamy do czynienia po raz pierwszy). Pingwiny z Madagaskaru nie należą bowiem do typowych przedstawicieli swojego gatunku.

Tym razem nasi płaskostopi agenci w składzie: Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy podejmą się współpracy z tajną organizacją Północny Wiatr. Na ich celowniku znajdzie się zaś doktor Oktawiusz Mackiewicz, którego największym marzeniem jest, ot, unicestwienie świata.

Brzmi co najmniej poważnie; trudno jednak o powagę, kiedy do akcji wkraczają Pingwiny. Będzie więc zabawnie, nie do końca rozważnie, mniej lub bardziej kreatywnie i z całą pewnością uroczo.

Krudowie

Zestawienie zamyka nietuzinkowy, przygodowy film dla dzieci (i dorosłych). Cofamy się w czasie o 4 miliony lat, dołączając do exodusu rodu Krudów, spowodowanego aktywnością wulkaniczną. Ich podróż w poszukiwaniu nowego domu stanie się nie tylko maratonem najwyższej próby humoru, ale też okazją do refleksji nad życiowymi drogami, spośród których przychodzi nam niezmiennie wybierać.

Pozostać przy tradycji czy sięgać po nowe? Zachować ostrożność czy stawiać na odważne wybory? Dwa przeciwstawne fronty w tym zakresie uosabiają ojciec rodziny - Grug oraz Guy - młody wynalazca, który dołączy do wyprawy nieco później.

Mimo tak poważnej tematyki produkcja ujmuje swoją lekkością, polotem oraz dopracowaniem w każdym, najmniejszym detalu. Tym samym staje się ponadpokoleniowym filmem familijnym, jakich trzeba nam więcej.