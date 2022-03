Serwis HBO Max jest dostępny w naszym kraju już od dwóch tygodni. To dobry moment na podsumowanie i porównania – tak z poprzednikiem, jak i konkurencją.

HBO Max jest już w Polsce. Próbuje nas skusić

Serwis HBO Max zadebiutował w Polsce i szybko spotkał się z ciepłym przyjęciem. Przejął bardzo dobry katalog filmów i seriali z HBO GO, przyniósł wyższą jakość, a do tego złożył obietnicę, że szybko zaoferuje mocne premiery. Na dobry początek do setek filmowych hitów dodał nowego Matriksa i Diunę.

Niezmiennie pozwala też oglądać takie serialowe przeboje jak Euforia, Sukcesja, Wampiry: Dziedzictwo, Wychowane przez wilki, Młody Sheldon, Billions, Opowieść podręcznej, Westworld, Mroczne materie czy The Walking Dead. Ale jak tak naprawdę wypada w porównaniu ze swoim poprzednikiem i najważniejszą konkurencją? Spójrzmy…

HBO Max vs HBO GO – co się zmieniło?

HBO Max to takie HBO GO na sterydach. Oferuje zdecydowanie wyższą jakość obrazu – wybrane tytuły dostępne są nawet w rozdzielczości 4K, a do tego można liczyć na HDR. Owszem, na razie takich produkcji jest niewiele, ale z czasem powinno się to zmieniać. HBO GO tymczasem nigdy nie wychodziło ponad Full HD.

To, że filmy i seriale można oglądać w wyższej jakości to jedno. Najważniejsze – że jest ich po prostu więcej i są bardziej różnorodne. Do obszernej biblioteki HBO GO dochodzą produkcje Max Originals, filmy Sony Pictures i DC czy też kreskówki Cartoon Network. Przede wszystkim jednak mamy gwarancję debiutu filmów Warner Bros zaledwie 45 dni po ich premierze kinowej.

Ze względu na różnice w ofercie serwisy różnią się też ceną. Miesięczny abonament HBO GO kosztował 25 złotych, a za HBO Max zapłacimy o 5 złotych więcej. …Albo też o 5 złotych mniej – o ile skorzysta się z promocji. Dotychczasowi abonenci i ci, którzy dołączą do tego grona do końca marca, dożywotnio będą płacić za dostęp do usługi dwie dyszki (przy czym „dożywotnio” oznacza: tak długo, jak zachowają ciągłość opłacania abonamentu).

Wraz z HBO Max zadebiutowała również nowa nowa aplikacja na telewizory i urządzenia mobilne. Jest bardziej przejrzysta, a do tego działa płynniej niż jej poprzedniczka. Pojawiła się także możliwość tworzenia profili, co ułatwia współdzielenie konta przez domowników – każdy ma swoją historię i dopasowane do siebie rekomendacje.

Porównanie: HBO GO vs HBO Max HBO GO HBO Max Oferta: Obszerny katalog filmów, seriali i programów HBO oraz z zewnątrz Więcej niż w HBO GO (dodatkowe produkcje Sony Pictures, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals) Jakość wideo: SD (4800p) – FHD (1080p) SD (480p) – 4K (2160p), wybrane treści z HDR Możliwość oglądania offline: tak tak Liczba urządzeń: 3 3 Możliwość tworzenia profili / dzielenia konta: nie tak (maks. 5 profili) Cena: 24,99 zł miesięcznie 29,99 zł miesięcznie (w promocji: 19,99 zł miesięcznie)

Netflix vs HBO Max – który serwis VOD jest lepszy?

Porównanie HBO Max z Netfliksem jest znacznie bardziej problematyczne, ponieważ tutaj oferty są już zdecydowanie inne. Tytułów dostępnych na HBO Max nie znajdziesz na Netfliksie (i na odwrót). W jednym i drugim przypadku katalog jest dość zróżnicowany, jeśli jednak najbardziej przemawiają do ciebie liczby, to fakty są takie, że Netflix ma swojej bibliotece ponad trzy razy więcej filmów i seriali.

„Problemem” Netfliksa jest też to, że ma nie jeden, lecz trzy pakiety do wyboru. Walkę Netflix vs HBO Max trzeba by więc podzielić na mniejsze potyczki i teraz właśnie do tego przejdźmy:

Pod względem ceny najbliżej jest usłudze HBO Max do podstawowego pakietu Netflix. Za te same pieniądze otrzymujemy wprawdzie mniej obszerny katalog, ale możemy liczyć na jakość 4K (a nie tylko SD) i na HDR, a do tego otrzymujemy możliwość równoczesnego oglądania treści na 3 urządzeniach, a nie tylko na jednym.

Dopiero Netflix Premium pozwala na oglądanie treści w jakości 4K / HDR (i jest ich więcej niż na HBO Max). Umożliwia również równoczesne oglądanie na aż 4 urządzeniach (a więc o 1 więcej niż HBO Max). Z kretesem przegrywa jednak pod względem ceny – jest mianowicie dwa razy droższy: kosztuje 60 zł miesięcznie.

Dodatkowe korzyści (takie jak możliwość tworzenia profili czy pobierania treści do ich późniejszego oglądania offline) łączą oba opisywane serwisy. Z kolei ostatnią istotną różnicą jest aplikacja, a konkretnie to, że Netflix działa na większej liczbie urządzeń (ma na przykład apkę na telewizory Panasonic i w przeciwieństwie do HBO Max nie dyskryminuje starszych urządzeń).

Porównanie: HBO Max vs Netflix HBO Max Netflix (Premium) Netflix (Standard) Netflix (Podstawowy) Oferta: Obszerny katalog filmów, seriali i programów. Około 1500 tytułów Obszerniejszy niż w HBO MAX katalog wideo. Ponad 5000 tytułów Obszerniejszy niż w HBO MAX katalog wideo. Ponad 5000 tytułów Obszerniejszy niż w HBO MAX katalog wideo. Ponad 5000 tytułów Jakość wideo: SD (480p) – 4K (2160p), wybrane treści z HDR SD (480p) – 4K (2160p), wybrane treści z HDR SD (480p) – FHD (1080p) SD (480p) Możliwość oglądania offline: tak tak tak tak Liczba urządzeń: 3 4 2 1 Możliwość tworzenia profili / dzielenia konta: tak (maks. 5 profili) tak (maks. 5 profili) tak (maks. 5 profili) tak (maks. 5 profili) Cena: 29,99 zł miesięcznie (w promocji: 19,99 zł miesięcznie) 60 zł miesięcznie 43 zł miesięcznie 29 zł miesięcznie

Czy warto wykupić abonament HBO Max? Warto, a będzie jeszcze lepiej

Osoby, które korzystały z serwisu HBO GO i były z niego zadowolone, nie mają absolutnie żadnego powodu, by rezygnować z HBO Max. A czy ci, których HBO GO nie przekonywało, mają czego szukać w nowej usłudze tej firmy? Na pewno warto dać jej szansę – szczególnie, że poprawa dotyczy zarówno samego katalogu, jak i jakości wideo oraz działania aplikacji.

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że HBO Max z czasem rozwinie skrzydła i będzie jeszcze ciekawszą usługą. Bezsprzecznie Netflix zyskał poważnego konkurenta – znacznie groźniejszego niż HBO GO.