Wchodząc w Nowy Rok, jesteśmy zazwyczaj bardziej otwarci na zmiany, na wprowadzenie korekt w naszym życiu, rozpoczęcie nowych aktywności lub zarzucenie starych nawyków. Nakręcono mnóstwo filmów, które mogą do takich zmian inspirować i zachęcać. Wybraliśmy kilka z nich.

Emocje już opadły, bąbelki z szampana się ulotniły, poranek zmienił się w leniwe popołudnie, a ciało działa, jakby ktoś włączył tryb oszczędzania energii. To niezawodny znak, że stary rok odszedł i trzeba będzie nauczyć się nowej daty. Zanim to jednak nastąpi, dobrze jest usiąść wygodnie na kanapie, czy innej sofie i obejrzeć dobry film na Netflixie. Najlepiej taki, który wzruszy, dobrze nastroi nas na nadchodzące dni i miesiące, które mogą stać się najlepszymi w naszym życiu.

Chociaż zmiana daty jest jedynie symboliczna, a wprowadzenie zmian w życiu, rozpoczęcie realizacji marzeń i planów możliwe jest o każdej porze roku, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainspirować się właśnie teraz. Zawsze warto próbować, bo rzadko się zdarza, aby ktoś mógł zrobić to za nas. Czasem wystarczy wykonać pierwszy krok, zacząć od maleńkiej zmiany. A potem jakoś się to potoczy. Oto zestaw inspirujących filmów na Nowy Rok, które mogą w tym pomóc.

Filmy, od których warto rozpocząć Nowy Rok

Dzień świstaka (Rakuten)

Wśród postanowień noworocznych często pojawia się chęć życia chwilą, przykładanie mniejszej wagi do problemów i zmartwień, szukanie małych radości w codzienności. Często jest tak, że w pędzie życia nie jesteśmy w stanie dostrzec, że wokół nas nie jest wcale tak źle. Nawet jeśli mamy poczucie, że nasze życie przypomina "Dzień świstaka" to wciąż jest sporo rzeczy, które mogą nam sprawić radość, dać satysfakcję i wywołać uśmiech na twarzy. Warto więc wziąć przykład z głównego bohatera tego kultowego już filmu. W jego przypadku maksyma "żyć tak, jakby każdy dzień był ostatnim" brzmi cokolwiek dwuznacznie, bowiem zmuszony jest przeżywać ten właśnie dzień wciąż i wciąż na nowo. Zachowując wspomnienia i doświadczenia, jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele, co otwiera przed nim zupełnie nowe możliwości, których wcześniej nie był w stanie dostrzec.

Jedz, módl się, kochaj (Netflix)

"Jedz, módl się, kochaj" jest optymistyczną, hollywoodzką historią opartą na autobiograficznej książce Elizabeth Gilbert pod tym samym tytułem. Przedstawia losy trzydziestokilkuletniej kobiety, która pozornie ma wszystko, czego potrzebuje do szczęścia - dom, pracę, męża, ale z jakiegoś powodu nie daje jej to satysfakcji i szczęścia właśnie. Decyduje się więc poszukać sensu życia, wybierając się w podróż po świecie. Odwiedzi Włochy, Indonezję i Indie, gdzie da odpocząć ciału, nasyci zmysły, odda się rozkoszom podniebienia i (spoiler!) znajdzie miłość. Czyż nie jest to piękna historia? Zawsze można zmienić swoje życie i nadać mu nowy kierunek. Wystarczy być młodym, zdrowym, pięknym i bogatym, zamiast starym, biednym i chorym. Może i jestem trochę złośliwy, ale tak naprawdę to szukałem możliwości, jak użyć w końcu tego zdania:)

W pogoni za szczęściem (Rakuten)

Zdecydowanie mocniej chwytającym za serce historią jest "W pogoni za szczęściem". Grający w nim główną rolę Will Smith musi stawić czoła większym przeszkodom niż cała ekipa "Domu z papieru". Nie idzie on bowiem na skróty i nie planuje skoku na mennicę państwową, ale nie ustaje w wysiłkach, aby ciężką, uczciwą pracą zapewnić byt sobie i swojemu kilkuletniemu synkowi. Chociaż błąka się na granicy bankructwa i bezdomności, nie poddaje się ani na chwilę. Jest wytrwały, uparty, a jednocześnie pozostaje dobrym człowiekiem, dla którego uczciwość, szacunek i rodzina są najważniejsze. Jeśli tak historia Was nie wzruszy i nie napełni nadzieją, na lepszą przyszłość, to już sam nie wiem, co mogłoby to zrobić.

Choć goni nas czas (Netflix)

Film o tym, że marzenia są po to, aby je spełniać. Nie warto odkładać ich na później, bo nigdy nie wiadomo, czy czas na ich realizację w ogóle nadejdzie. Nieważne czy jest się bogaczem jak Jack Nicholson, czy zwykłym mechanikiem samochodowym jak Morgan Freeman - poczucie szczęścia niekoniecznie związane jest ze stanem konta. Oczywiście poczucie stabilizacji finansowej jest szalenie istotne, ale koniec końców raczej nie żałuje się tego, że pracowało się za mało. Żałować można raczej czasu, który można było spędzić z bliskimi, na podróżach, na spełnianiu ukrytych pragnień. Zmieniająca się w kalendarzu data jest świetną okazją, aby sobie o tym przypomnieć.

Bezdroża (HBO GO i Rakuten)

Nigdy nie jest za późno, aby odnaleźć sens życia. Nieliczni są szczęśliwcy, którzy nigdy nie mają wątpliwości, odnośnie tego, jak powinno ich życie wyglądać, czym powinni się zajmować, w jaki sposób spędzać upływający czas. Większość z nas zmaga się z tym na różnych etapach swojej egzystencji, a zmiana daty w kalendarzu, skłania do takich myśli szczególnie mocno. "Bezdroża" świetnie ten nastrój oddają, podlewając go aromatycznym kalifornijskim winem, którym para głównych bohaterów raczy się dość intensywnie. Czy ten szlachetny trunek pomoże im odnaleźć spokój i szczęście?

Noworoczne filmy, które warto obejrzeć

Jeśli do powyższej listy miałbym jeszcze coś dodać, to po krótkim namyśle wymieniłbym jeszcze "Poradnik pozytywnego myślenia" (jest dostępny na Netflix), czy "Między słowami", a jeśli potrzebuję dobrego, lekkiego kina akcji w klimacie awanturniczym, to nie ma lepszego niż pierwsza część "Piratów z Karaibów". Czy też macie swoje ulubione filmy, które oglądacie "dzień po"? Takie, które wprawiają was w dobry nastrój, są niczym ciepły kocyk, który nie zadaje pytań, ale po prostu rozumie? Pewnie jest ich mnóstwo, dlatego to jest czas i miejsce na to, abyście w komentarzach mogli podzielić się swoimi propozycjami. Czas start!