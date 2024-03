Skoro przenośne granie znów stało się modne to i coraz częściej w sieci można natknąć się na pytania - jaka przenośna konsola jest najlepsza i który z tych sprzętów pozwala na więcej. W tym oto zestawieniu najlepszych konsol przenośnych postaramy się rozwiać wasze wątpliwości.

Pamiętacie jeszcze Nintendo Game Boy’a? Pewnie nie, bo to już bardzo zamierzchłe czasy. Może więc PlayStation Portable (PSP) czy PlayStation Vita? Aż tak dawno to akurat nie było. A czemu w ogóle przypominam te sprzęty? Bo każdy z nich stanowił pewien przełom w świecie elektronicznej rozrywki próbując, z różnym skutkiem, rozruszać modę na handheldy, czyli kieszonkowe konsole. Modę, która właśnie powraca ze zdwojoną siłą i to nie przez największych konsolowych gigantów, a przez Steam’a, cyfrową platformę dystrybucji gier.

Pokazany światu w 2021 roku Steam Deck na nowo rozbudził marzenia graczy pecetowych o przenośnym graniu, a że odzew społeczności był fenomenalny to i na naśladowców nie trzeba było długo czekać. Efekt? Na półkach sklepowych zaroiło się od różnych konsol przenośnych. Oczywiście, nie da się pominąć roli jaką w tym wszystkim odegrało Nintendo – wszak to ono na masową skalę swoim Nintendo Switch pokazało branży, że gracze wciąż łakną przenośnego grania. Tak czy inaczej kolejna rewolucja w świecie elektronicznej rozrywki już się zaczęła. Pytanie tylko „wejść” w nią już teraz czy może jeszcze poczekać. By ułatwić Wam podjęcie tej decyzji przygotowaliśmy zestawienie TOP 5 konsol przenośnych 2024 roku, które naszym zdaniem będą rządzić w nadchodzących miesiącach. A przynajmniej do czasu, gdy któryś z wielkich graczy nie zaserwuje nam następcy.

Najlepsze konsole przenośne – polecane modele w 2024 roku:

Przenośne konsole to mobilność, ale i pewne kompromisy

Co pierwsze staje Wam przed oczami na myśl o konsolach przenośnych? Pewnie sporej wielkości ekran, ergonomiczna obudowa i dwa drążki analogowe z zestawem typowych dla gamepada przycisków. Pod tym względem te sprzęty niewiele się zmieniły. No może ekrany stały się większe, a same urządzenia dużo masywniejsze. Dużo większa i wcale nie taka oczywista zmiana zaszła jednak w podejściu do gier.

Graczom pamiętającym minione handheldy z PS Vita na czele może wydać się to trochę dziwne, ale obecna mobilna rewolucja w graniu wiąże się z pewnymi kompromisami. To już nie te czasy, w których przenośne konsole otrzymywały specjalnie dedykowane im produkcje, na zasadzie wyłączności, które do cna wykorzystywały drzemiący w nich potencjał. Obecnie taką platformą pozostało już w zasadzie wyłącznie Nintendo Switch, choć i ono może liczyć na multiplatformowe tytuły, oczywiście w nieco słabszych, dopasowanych do tej konsolki wersjach.

Czym więc są obecnie pozostałe handheldy? No cóż, w wielkim uproszeniu mówiąc to po prostu małe, przenośne pecety. Mogą się różnić systemem operacyjnym, podzespołami czy wyglądem, ale wszystko i tak w zasadzie sprowadza się do ich wydajności w grach zależnej nie tylko od wybranych opcji graficznych, ale także ustawionego limitu TDP (Thermal Design Power), czyli maksymalnej realnej mocy jaką pobiera procesor będąc pod obciążeniem, jednocześnie oddając wynikające z tego ciepło.

Dlaczego to ważne? Bo przy tak małych konstrukcjach bazujących w większości na zasilaniu akumulatorowym niezwykle istotne staje się zachowanie odpowiedniego kompromisu między jakością grafiki, wydajnością sprzętu, a długością pracy na jednym ładowaniu baterii. I tu między pecetowymi konsolkami mogą pojawić się nawet spore różnice.

Warto też pamiętać, że samo granie na takim sprzęcie to też z grubsza zabawa w kompromisy – niby niektóre z nich oferują rozdzielczość przekraczającą nawet i 1920x1080p, ale na desktopową jakość oprawy wizualnej, szczególnie tę pochodzącą z topowych kart graficznych, nie mamy tu co liczyć. Bawiąc się pecetowymi hadheldami trzeba umieć dobrać optymalną konfigurację czasami coś poświęcając np. rozdzielczość (na takich małych ekranach nawet 720 tak źle nie wygląda). Nie da się też ukryć, że największą frajdę z kieszonkowych pecetów będą mieli ci bardziej zaawansowani użytkownicy, którzy kochają grzebać w swoich maszynach optymalizując ich działanie. Czujcie się więc ostrzeżeni.

Jaką konsolę przenośna wybrać? Nasze zestawienie

Nintendo Switch OLED Ocena benchmark.pl









4,7/5 Choć Nintendo Switch całkiem niedawno stuknęło 7 lat, czyli w zasadzie tyle ile wynosi przeciętny żywot konsoli, to wprowadzenie w 2021 roku ulepszonej wersji OLED pozwoliło jej ponownie nabrać wiatru w żagle. I bynajmniej nie dlatego, że dostaliśmy tu mocniejszą konfigurację, bo we wnętrzu, poza 2x większą wbudowaną pamięcią (64GB zamiast 32GB jak w premierowym modelu) tak naprawdę niewiele się zmieniło. To czym oczarowuje Nintendo Switch OLED to absolutnie fenomenalny 7-calowy ekran OLED o świetnej jasności, perfekcyjnej czerni, głębokim kontraście i całkiem niezłej ostrości. Dzięki niemu każda gra z „Pstryczka”, jak pieszczotliwie nazwali ten sprzęt polscy gracze, wygląda o niebo lepiej. A gier wartych uwagi jest tu całe mrowie, bo tą konsolką Nintendo wreszcie otworzyło się na innych producentów. Dzięki temu prócz świetnych i niesamowicie grywalnych kolejnych odsłon Mario czy The Legend of Zelda dostaliśmy też takie kultowe tytuły jak choćby Wiedźmin 3: Dziki Gon, Kingdom Come: Deliverance czy Prince of Persia: The Lost Crown.



Dodatkową zaletą Nintendo Switch, niezależnie od wersji, była możliwość podwójnego działania. W trybie przenośnym można zapakować ja do etui i wziąć ją ze sobą niemal wszędzie. Można też jednak postawić tę konsolę przy telewizorze, w specjalnym doku, odłączyć od niej kontrolery i bawić się jak na stacjonarnej konsoli, na dużym ekranie. Oczywiście, trzeba pamiętać, że jest to sprzęt już dość leciwy, oparty o układ NVIDIA Tegra, więc i jakość takiego grania może być nieco dyskusyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do dużych nextgenowych platform. W sukcesie Nintendo zadecydowały jednak pierwszorzędne gry i tylko w ten sposób trzeba do tej konsoli podchodzić. To wciąż świetny konsola przenośna i prawdziwy zjadacz czasu. Najważniejsze cechy: Waga 420 g

Wymiary 102 x 242 x 13,9 mm

Lenovo Legion Go Ocena benchmark.pl









4,4/5 Nie się ukryć, że Lenovo Legion Go to potężna maszyna. Mamy tu nie tylko ogromny, bo aż 8,8-calowy panel IPS o natywnej rozdzielczości 2560x1600 pikseli, odświeżaniu 144Hz i 97% pokryciu DCI-P3, ale też całkiem wydajny 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką RDNA 3 i 16GB RAMu. Do tego dochodzą jeszcze odłączane kontrolery, pomysł wyraźnie zapożyczony z Nintendo Switch, ale wzbogacony o dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości zamiany jednego z nich w poręczną myszkę, idealnie nadająca się do zabawy w strategie i sterowanie systemem operacyjnym.



W przypadku tej przenośnej konsoli albo jak kto woli pecetowego handhelda, wszystko działa tu na Windows 11 Home, co z jednej strony jest zaletą, z drugiej zaś sporą wadą całej konstrukcji. „Zaletą”, bo dzięki temu możemy uruchamiać na niej nie tylko gry, ale i inne aplikacje otwierając sobie tym samym dostęp do niemal każdej cyfrowej platformy dystrybucji – od Steama, poprzez Ubisoft Connect aż po Epic Games Store. „Wadą” – bo niestety Windows 11, ze swoim stopniem skomplikowania średnio nadaje się na system dla przenośnej konsoli. Jeśli jednak potrafimy przymknąć na to oko, a także na całkiem sporą wagę tego urządzenia, to Lenovo Legion Go potrafi dostarczyć nam całą masę frajdy. Oferuje też spore możliwości konfiguracyjne, fantastyczną wydajność i niezły czas pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen Z1 Extreme

Pamięć RAM 16 GB

Waga 854 g

Wymiary 40,7 x 298,83 x 131 mm Zobacz recenzję

Ayaneo 2S

Gdy ta konsolka pojawiła się na rynku w połowie 2023 roku wielu wieszczyło jej ogromny sukces doceniając zarówno topowe jak na taki sprzęt podzespoły – z naprawdę niezłym procesorem AMD Ryzen 7 7840U na czele, jak i pierwszorzędne wykonanie. Zastosowany tu bezramkowy ekran LCD o natywnej rozdzielczości 1920x1200 mógł pochwalić się świetną temperatura barwową, niezłym kontrastem i 90% pokryciem DCI-P3. Do tego dorzucić należy naprawdę komfortowe wyprofilowanie, dobrej jakości analogi i całkiem przyzwoity czas pracy na baterii, nawet pod największym obciążeniem (33 TDP).

Oczywiście jest tu też i Windows 11, co niektórzy mogą uznać za wadę. Zapewnia on jednak temu sprzętowi dużo większą wszechstronność pozwalając mu nawet stanąć w szranki ze Steam Deck’iem, do którego wielu tę konsolkę porównywało. Ba, niektórzy nazywają ją wręcz bezpośrednim rywalem urządzenia Valve. Z pewnością daje ono dużo większe opcje personalizacji. Chiński producent przygotował bowiem kilka różnych wersji kolorystycznych obudowy – zarówno dla miłośników klasyki, jak i tych wiedzionych sentymentem do dawnych, kultowych konsol. Niestety, brak oficjalnej polskiej dystrybucji, a także dość zaporowa cena (w zależności od wersji - od 5 tysięcy złotych wzwyż) mogą stanowić w tym przypadku barierę nie do przeskoczenia.

Najważniejsze cechy:

Procesor graficzny (nazwa): AMD Ryzen 7 7840U (Zen 4)

Pamięć RAM: 16/32 GB LPDDR5X

Waga: 667 gramów

Wymiary: 264 x 105 x 21 mm

ASUS ROG Ally Z1 Extreme Ocena benchmark.pl









4,3/5 Co prawda w ostatnich miesiącach 2023 roku ASUS ROG Ally przyćmiony został nieco przez wspomniane wyżej Lenovo Legion Go, ale palmy pierwszej, przenośnej konsoli od jednego z branżowych gigantów nie odbierze jej nikt. Jakby nie patrzeć to właśnie ten pecetowy handheld wyznaczył początkowe standardy dla następującej po nim konkurencji. Mamy tu więc konsolkę działającą na Windowsie 11 Home. Mamy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme (w droższym modelu), grafikę RDNA 3 i 16 GB RAM-u. Mamy wreszcie 7-calowy panel IPS o natywnej rozdzielczości 1920x1080 i odświeżaniu 120 Hz oraz naprawdę wygodną obudowę o stosunkowo niewielkiej wadze (tylko 608 gramów).



Wszystko razem okazało się nadzwyczaj udaną konstrukcją. Co prawda wciąż wymaga ona pewnych poświęceń by w grach móc cieszyć się wysokimi ustawieniami i 60 klatkami na sekundę, ale nie są one tak duże jak początkowo mogłoby się wydawać. Jedynym problemem, który trapi także i inne przenośne konsolki na Windowsie 11, jest drastycznie szybkie zużycie energii podczas grania w bardziej wymagające produkcje. No ale za to to mamy tu dostęp do całej masy gier z różnych platform cyfrowych, z Xbox Game Pass na czele. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e

Pamięć masowa 512 GB

Pamięć RAM 16 GB Zobacz recenzję

Steam Deck OLED Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jedyna niepowtarzalna pecetowa konsola do grania, bo tak w błyskawicznym skrócie można byłoby nazwać Steam Decka, oto stała się jeszcze lepsza. Steam Deck OLED przyniósł bowiem sporo zmian w tej uwielbianej przez fanów maszynce. I tak otrzymaliśmy tu znacznie lepszy i większy ekran, tym razem 7,4-calowy OLED, ze znaną rozdzielczością 1280x800, ale i obsługą HDR. Do tego postawiono na obsługę WiFi w standardzie 6E, co przekłada się na stabilniejszą rozgrywkę sieciową, a także nieco większą baterię o pojemności 50 Wh (zamiast dotychczasowych 40 Wh).



Niewątpliwie wszystkie te zmiany wyszły Steam Deck’owi na zdrowie – nowa, ulepszona wersja wciąż cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród miłośników przenośnego grania. Trzeba jednak pamiętać, że to sprzęt działający na SteamOS, a więc system operacyjny oparty na Arch Linux. Nie uruchomimy więc na nim na przykład gier z Game Passa, choć n apozostałe platformy cyfrowe spsoób już jest. Steam Deck OLED nie jest też tytanem wydajności, ale pod względem komfortu i prostoty użytkowania nadal nie ma sobie równych. To po prostu mały, przenośny pecet, który zachowuje się niemal jak konsola – chcesz pograć to po prostu uruchamiasz grę z menu i już! Oczywiście, miłośnicy ręcznego optymalizowania wydajności też znajdą tu coś dla siebie. I może właśnie dlatego ta platforma wciąż pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych konsol przenośnych. Najważniejsze cechy: Procesor główny (nazwa) AMD Zen 2

Dysk twardy SSD 512 GB

Pamięć RAM 16 GB

Waga 640 g

Wymiary 298 x 117 mm

Inne, godne uwagi konsole przenośne

Oczywiście ciekawych, przyciągających uwagę konstrukcji jest na rynku konsol przenośnych dużo więcej. Są sprzęty przeznaczone dla maniaków retro, jak i potwory wydajności próbujące pokazać, że w tym segmencie wciąż drzemie niesamowity wręcz potencjał. Są nawet i takie urządzenia, które sposobem swojego działania rodzą wątpliwości czy to faktycznie przenośne konsole do gier czy może zdalne ekrany opierające się w głównej mierze na dostępie do Internetu.

Niestety, spora część wszystkich obecnych na rynku konsol to sprzęty dość egzotyczne, oficjalnie niedostępne w naszym kraju, których zdobycie może wiązać się z dodatkowymi kosztami. O niektórych z nich musimy jednak wspomnieć, bo to na tyle ciekawe konstrukcje, że ich całkowite pomięcie byłoby w tym przypadku sporym nietaktem.

Ayaneo Kun – specyfikacja techniczna tej konsolki jest równie potężna jak jej cena. W najmocniejszej wersji możemy tu mu mieć potwora z procesorem AMD Ryzen 7 7840U, grafiką AMD Radeon 780M i aż 64GB RAMu. Do tego dochodzi jeszcze 8.4-calowa matryca IPS (1600p) i naprawdę mocarna materia o pojemności 75Wh, która w sprzyjających warunkach, na jednym ładowaniu, pozwala bawić się nawet do 3 godzin. Możecie teraz zapytać „skoro to taki potwór to czemu nie znalazła się w głównym zestawieniu?” No cóż – cena tego „maleństwa” w najwyższej wersji jest iście zaporowa (powyżej 1800$)

GPD Win 4 – ta kieszonkowa konsolka albo jak kto woli pecetowy handheld, zaskakuje swoją nietypową budową. W dużym uproszczeniu to jakby połączyć ze sobą Sony Ericsson Xperia Pro, czyli telefon z wysuwaną klawiaturą, z klasycznym wyglądem konsoli PlayStation Vita. Co więcej, chiński producent co roku odświeża tę konstrukcję. Model 2024 w mocniejszej wersji sprzętowej otrzyma więc ulepszony układ Ryzen 7 8840U, 32 bądź 64 GB RAM (LPDDR5X 7500 MT/s) oraz dysk SSD o pojemności sięgającej nawet i 4TB. I to wszystko przy wadze nie przekraczającej 600 gramów.

MSI Claw – a oto i najnowszy pretendent do miana jednej z najlepszych przenośnych konsol, tym razem prosto od MSI. Co prawda do ścisłej czołówki temu sprzętowi trochę daleko – z wydajnością bywa tu różnie, ale może to wynikać z problemów wieku dziecięcego. Nie dość bowiem, że MSI Claw miało swoją premierę w połowie marca 2024 roku, to jeszcze jest to całkowicie nowa konstrukcja oparta na procesorze Intel Core Ultra 7 155H (bądź Intel Core Ultra 5 135H w słabszym modelu) i układzie graficznym Intel Arc. Być może kolejne aktualizacje i poprawki spowodują awans tego sprzętu z rankingach najlepszych konsol przenośnych.

Logitech G Cloud – niektórzy mogą oburzyć się na widok tego sprzętu w zestawieniu konsol przenośnych. Dlaczego? Bo to nie tyle samodzielna platforma do grania co urządzenie do streamowania gier, czyli inaczej grania w chmurze, a ściślej produkcji dostępnych w ramach posiadanej subskrypcji Xbox Game Pass bądź NVIDIA GeForce Now. A skoro tak to maszynka ta nie potrzebuje wiele – mamy tu więc 7-calowy ekran FullHD, 64GB wbudowanej pamięci i wyjątkowo wydajną baterię, która starcza nawet i na 12 godzin grania.

PlayStation Portal – nie, to nie jest niestety kolejna odsłona przenośnego grania w wykonaniu PlayStation. W zasadzie to jest, choć raczej nie taka na jaką liczyliby fani „niebieskich”. PlayStation Portal jest bowiem równie nietypowe co wspomniany wyżej Logitech G Cloud, z tą różnicą, że w tym przypadku mamy po prostu zdalny ekran swojego PlayStation 5, do którego strumieniowana jest rozgrywka. Coś jak prywatna chmura. I choć założenia tego sprzętu były takie, by dać graczom możliwość grania na swojej konsoli nawet wówczas, gdy pozostała część rodziny okupuje telewizor to jednak okazało się, że przy dobrym połączeniu z Internetem na PlayStation Portal da się grać nawet i poza domem.

A jakie przenośne konsole Wy dopisalibyście do tej listy?

Chyba zgodzicie się, że wybranie najlepszej konsoli przenośnej w obecnej chwili, gdy ten segment wciąż jeszcze się krystalizuje, jest praktycznie niemożliwe. Każdy z tych sprzętów ma swoje mocne i słabe strony, niemal każdy też zdobył swoją oddaną rzeszę fanów. Dlatego zamiast próbować wyłonić zwycięzcę naszego rankingu najlepszych konsol przenośnych zwracam się do Was z pytaniem jakie inne przenośne konsole dopisalibyście do tej listy. Godnych uwagi sprzętów jest tu przecież całkiem sporo.

