Chociaż najlepszą metodą na nauczenie się programowania jest praktyka, to jednak bez teorii się nie obędzie. Jeśli więc zastanawiasz się nad wyborem tej ścieżki zawodowej, albo myślisz o przebranżowieniu, to koniecznie zajrzyj do wybranych przez nas książek.

Jednym ze znaków naszych czasów jest przeniesienie się sporej części zawodów do internetu. Trudno sobie obecnie wyobrazić zakupy, rozrywkę, naukę i pracę bez tego medium. Trend ten widoczny był już od dawna, a przyspieszył jeszcze bardziej od momentu, kiedy świat zaczął zmagać się z kolejnymi falami epidemii koronawirusa. Nawet jeśli zaczęło się już pojawiać światełko na końcu tego tunelu, to raczej tendencja do przechodzenia na pracę zdalną nie zostanie ograniczona.

Oznacza to m.in. coraz większe zapotrzebowanie na programistów, którzy muszą dostarczyć odpowiednich aplikacji, narzędzi i rozwiązań, umożliwiających funkcjonowanie ludzkości w nowej rzeczywistości. Oczywiście zakres tego, czym programiści się zajmują, jest znacznie większy, ale to temat na oddzielny artykuł - być może skłonimy naszą redakcyjną ekipę do wypowiedzenia się szerzej w tym temacie.

Jedno jest pewne i nie ulega żadnym wątpliwościom. Jeśli jakiś zawód ma zapewnioną przyszłość, to programowanie zdecydowanie nim jest. Właśnie dlatego taka ścieżka kariery wybierana jest przez coraz większą liczbę osób. Perspektywy niezłych zarobków, pracy nad inspirującymi technologiami i aplikacjami, bycie rozchwytywanym przez pracodawców - któż jest w stanie odrzucić taką wizję swojej przyszłości?

Jak jednak wkroczyć na tę ścieżkę? Co zrobić, aby stać się programistą? Czy zawód programisty jest dla mnie? A jeśli już się nim jest, co zrobić, aby stać się jeszcze lepszym? Jednym ze źródeł rozwiązań mogą okazać się książki. Nie zastąpią one ciężkiej pracy, godzin spędzonych przed komputerem i wpatrywaniem się w linijki kodu, ale mogą być bardzo pomocne.

Zasięgnęliśmy języka i zebraliśmy pozycje najczęściej polecane przez osoby z branży. Wśród nich znajdują się zarówno książki dla zupełnie zielonych w temacie, jak i tytuły przeznaczone dla zaawansowanych osób. Mamy nadzieję, że będą Wam przydatne.

1. Kariera programisty

Pierwsza propozycja skierowana jest dla osób, które jeszcze wahają się, czy bycie programistą jest najlepszym wyborem dla nich. Jeśli więc stoisz przed takim życiowym wyborem albo chcesz się przebranżowić, to ta książka powinna rozwiać sporo wątpliwości. John Sonmez przystępnym językiem opisuje praktycznie wszystkie aspekty zawodu programisty. Na ponad 800 stronach "Kariery programisty" można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących codzienności pracy programisty, tego, z czym musi się zmagać, jakie wyzwania przed nim stają. Można się również dowiedzieć, jak zdobywać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz gdzie uczyć się programowania. Dla osób już będących w tej branży przeznaczona jest część dotycząca rozwoju kariery, negocjowania stawek wynagrodzenia oraz budowania swojej marki. Zdecydowanie godna polecenia pozycja.

2. Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

Kolejną książką, którą polecamy, jest tytuł najczęściej wymieniany przez wszystkie zapytane przez nas osoby. "Czysty kod" to po prostu książka, z którą każda szanująca się osoba z branży programistycznej powinna się zapoznać. W tej Biblii programistów można znaleźć tonę wskazówek, z których skorzystają osoby na każdym etapie swojej kariery. Co ważne, nie są to czysto teoretyczne rozważania i puste hasła, ale praktyczne rozwiązania, które można przenieść na swoje poletko. O tym jak ważne jest tworzenie przejrzystego, czytelnego kodu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ta książka pomoże nauczyć się tworzyć go zgodnie ze sztuką.

3. Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów

Jako uzupełnienie powyższej pozycji, polecić można kolejną książkę, której autorem jest Robert C. Martin. Mowa o "Mistrzu czystego kodu", w którym Wujek Bob (jak powszechnie nazywany jest autor), opisuje, na czym polega istota zawodu programisty i czym charakteryzować się powinien profesjonalista w tej branży. Martin skupia się tutaj na kwestiach związanych z motywacją, zarządzeniem swoją pracą i radzeniem sobie z wyzwaniami zawodowymi i sposobach na znalezienie równowagi między intensywną pracą a życiem poza nią. Nie zabrakło również praktycznych wskazówek dotyczących zagadnienia testowania kodu.

4. Czysta architektura: Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów

Jeszcze jedna pozycja w dorobku Roberta C. Martina, zanim przejdziemy do innych autorów. "Czysta architektura" jest książką skupiającą się na projektowaniu i budowaniu aplikacji. Jak zawsze u tego autora całość napisana jest lekkim językiem, ale nie znaczy to, że brak w niej treści. Wręcz przeciwnie, liczne praktyczne przykłady i rozwiązania pomogą w tworzeniu efektywnej modułowej struktury oprogramowania.

5. Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza

No dobrze, aby to zestawienie nie stało się przeglądem twórczości Wujka Bena, pora wymienić też dzieła innych autorów. Jedną z często polecanych pozycji jest "Pragmatyczny programista". Mimo że napisana już dość dawno temu, to została zaktualizowana w 2019 roku, więc zdecydowanie warto po nią sięgnąć. Wiele wskazówek dotyczących efektywnego tworzenia kodu nie ulega bowiem przedawnieniu. Lista konkretnych przykładów i praktyk tworzenia kodu oraz jego testowania to jedno, ale sporo miejsca poświęcono także wskazówkom dotyczącym samego zawodu programisty. Można więc dowiedzieć się m.in. jak się rozwijać, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek oraz jak wyrobić w sobie odpowiednie nawyki.

6. Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku

Coś dla bardziej zaawansowanych osób. "Wzorce projektowe" to klasyczna już pozycja, która wielu programistom pewnie wciąż śni się po nocach. Mnóstwo przykładów i wzorców projektowych to prawdziwa skarbnica wiedzy, którą można wykorzystać w swojej pracy. W końcu nie zawsze trzeba wymyślać koła na nowo, czasem lepiej skorzystać z rozwiązań, nad którymi ktoś już wcześniej pracował, a które można zaimplementować. Język tej książki nie należy może do najbardziej przystępnych, ale czas jej poświęcony zdecydowanie będzie tego wart.

7. Rusz głową! Wzorce projektowe

Książkowe wprowadzenie w zagadnienie wzorców projektowych, które w niestandardowy sposób wyjaśnia i tłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi. "Head First Design Patterns" nie skupia się na encyklopedycznych definicjach, ale stawia na ich zrozumienie. Temu właśnie służą liczne przykłady, ilustracje, ćwiczenia, łamigłówki, a nawet dowcipy. "Rusz głową! Wzorce projektowe" zdecydowanie nie jest typowym podręcznikiem, ale ze swojego zadania wywiązuje się naprawdę dobrze.

8. Zawód tester

Następna pozycja godna polecenia, jak łatwo można się domyślić, przeznaczona jest dla osób wykonujących/przymierzających się do zawodu testera oprogramowania. Jest w niej w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać po tego typu książce. "Zawód tester" podejmuje zarówno kwestie związane z kompetencjami potrzebnymi do profesjonalnego zajmowania się tą pracą, jak i przedstawia konkretne narzędzia w niej wykorzystywane. Znalazło się w niej także nieco wskazówek dotyczących rynku pracy testerów w naszym kraju. Jeśli więc ktoś jest na początku swojej testerskiej drogi, to ta książka będzie jak znalazł.

9. Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu

Jeszcze jedna książka z gatunku "must-have". "Refaktoryzacja" to mająca już swoje lata na karku pozycja, która w odświeżonym wydaniu pozostaje aktualna i bardzo przydatna. Ze względu na swoją tematykę przeznaczona jest dla bardziej zaawansowanych programistów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i poprawić jakość stworzonego już kodu. Książka dostępna jest zarówno w wersji angielskiej, jak i w polskim tłumaczeniu.

10. Programowanie dla dzieci

Chociaż stoję na stanowisku, że na zmiany w życiu nigdy nie jest za późno, to zdaję sobie sprawę, że nie każdy może się ze mną zgadzać. Jeśli więc nie chcesz/nie możesz zdecydować się na taką ścieżkę kariery, ale jednocześnie widzisz w niej spory potencjał, to może warto zainteresować tematem następne pokolenie? Na rynku dostępnych jest sporo książek o programowaniu dla dzieci, które pozwolą im zapoznać się z tematem i pomóc złapać progamistycznego bakcyla. Wśród wartych polecenia pozycji są "Programowanie z Minecraftem" (poziom podstawowy i średnio zaawansowany), "Kodowanie dla młodszych przedszkolaków", "Hello Ruby" oraz "Python dla dzieci". Kto wie, może to właśnie będzie ich życiowa droga i pomysł na życie?

Nauka programowania z książek - czy warto?

Oczywiście, że warto. Usystematyzowana wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a zdecydowanie może pomóc zarówno w podjęciu decyzji o tym, by zostać programistą, jak i lepiej wykonywać ten zawód. W tym zestawieniu książek świadomie pominęliśmy pozycje dotyczące konkretnych języków programowania. Nie wykluczamy jednak, że przygotujemy taką publikację w przyszłości. Możecie rzecz jasna podrzucić w komentarzach propozycje, co mogłoby się na niej znaleźć.

