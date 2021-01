Programiści zarabiali w 2020 roku więcej – pandemia w żadnym razie w tym nie przeszkodziła. Ba, może nawet pomogła. Wnioski z raportu No Fluff Jobs nie pozostawiają raczej pola do dyskusji.

Programiści zarobili w 2020 roku więcej. Pensje rosną pomimo pandemii

W wyniku pandemii (a właściwie wprowadzonych przez nią obostrzeń) wiele osób straciło pracę, a kolejna grupa odebrała wiadomość o obniżeniu pensji. Tymczasem w IT (jak co roku) wynagrodzenia wzrosły i to o kilkanaście procent. Tylko nie chcielibyśmy stawiać programistów oraz innych specjalistów z branży technologicznej w roli antagonistów: pandemia pokazała też, jak bardzo ci ludzie są potrzebni i wiele osób to właśnie im zawdzięcza utrzymanie swoich posad (w końcu bez nich praca zdalna nie byłaby możliwa).

Wzrosty w każdej specjalizacji, na każdej umowie

Jak wynika z najnowszego raportu No Fluff Jobs, zarobki w branży IT rosną praktycznie w każdej specjalizacji i niezależnie od tego, czy mówimy o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę czy kontraktach B2B. Choć jest zauważalna różnica: w przypadku tych pierwszych poziom wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku wyniósł 13 procent, a w umowach biznes-biznes aż o 18 procent.

No Fluff Jobs podaje, że specjaliści backendowi mogli liczyć nawet na 18 000 złotych netto (to wzrost o 1500 zł), a frontendowcy - na 17 000 zł (to z kolei wzrost o 1000 zł). Seniorom z obszaru Business Intelligence z kolei proponuje się nawet 21 500 złotych.

I nie zmieni się nic, bo programistów nadal brakuje

Nic też nie wskazuje na to, by zarobki programistów miały maleć w najbliższej przyszłości. W przypadku tego sektora wciąż bowiem mówimy o rynku pracownika, a wynika to przede wszystkim z faktu, że w samej Polsce brakuje około 50 tysięcy specjalistów od kodu, a w Unii Europejskiej mówimy o brakach przekraczających pół miliona osób.

Coraz częstsze przełączanie się na pracę zdalną sprawia zaś, że programiści coraz częściej mogą korzystać z ofert zagranicznych, a to daje im jeszcze mocniejszą kartę przetargową podczas dyskusji o wynagrodzeniach.

Źródło: No Fluff Jobs

