Czym powinna charakteryzować się kuchenka mikrofalowa godna uwagi? Jakie modele znajdziemy na rynku? Czym kierować się podczas wyboru? Oto nasz mały ranking, w którym znalazły się najlepsze mikrofalówki z różnych segmentów cenowych.

Jaką mikrofalówkę kupić? Każdy, kto zadał sobie kiedyś to pytanie, zmierzył się pewnie z poszukiwaniami modelu, który spełni wszystkie oczekiwania. Z poszukiwaniami, które wcale nie są takie łatwe i to mimo tego, że kuchenki mikrofalowe jakoś wybitnie się od siebie nie różnią. Każda z grubsza robi to samo, a innowacje to często marketingowy żargon, który nie ułatwia, a wręcz utrudnia wybór. Prawda to? Ma ktoś na sali takie poszukiwania za sobą? Jak ma, to wie, o czym mowa.

By poszukiwania optymalnego modelu ułatwić, przygotowaliśmy małe zestawienie polecanych mikrofalówek, kuchenek, które czymś się wyróżniają - nawet jeśli wyróżnieniem tym jest choćby to, że są względnie niezawodne. Owszem, znajdziemy na rynku i urządzenia schodzące ceną poniżej 300 zł, i modele romansujące z kwotą 1000 zł, ale po dłuższej chwili, po weekendowym riserczu okazuje się, że różnice funkcjonalne naprawdę rzadko są tak wielkie, jak różnice cenowe. Zatem, reasumując, podsumowując, dochodząc do kwintesencji tematu - w poniższym zestawieniu znalazły się najlepsze mikrofalówki, które łączy jedna cecha natury fundamentalnej - wszystkie z nich są po prostu godne polecenia.

Co potrafi mikrofalówka godna uwagi?

Teoretycznie można doszukiwać się w kuchenkach mikrofalowych kosmicznych technologii, ale… Po co? Każdy mode z grubsza oferuje to samo - podgrzewa jedzenie, rozmraża jedzenie, robi popcorn. Rzecz jasna, rynek nie jest wypłaszczony i znajdziemy na nim modele lepsze i gorsze, ale musimy sobie od razu powiedzieć, że niemal wszystko, co damy radę zrobić w kuchence mikrofalowej za 300 czy 400 złotych, zrobimy też w modelu za 1000 zł - rzecz jasna, mechanika ta działa też w odwrotnej kolejności.

Co dobra, na co zatem warto zwrócić uwagę przy wyborze? Przede wszystkim na moc. Dobrze postawić na mikrofalówkę o mocy mikrofal na poziomie 800 W. To skraca czas podgrzewania potraw, a krótszy czas to zaleta iście wielopoziomowa - np. odgrzewana w mikrofali pizza (czego nie polecam) będzie smaczniejsza, zanim się schłodzi i stanie się podeszwą. Druga kwestia to pojemność. Kilkanaście litrów zasadniczo spokojnie wystarcza od normalnego, nawet rodzinnego użytkowania, ale takie 20 litrów to optymalny zapas, który pozwoli podgrzać obiad dla dwóch osób. Większa pojemność to zwykle większe wymiary samej kuchenki i warto mieć to gdzieś z tyłu głowy.

Poza mocą i pojemnością trzeba mieć na uwadze sterowanie - to mechaniczne jest zawsze prostsze oraz dodatkowe funkcje, jak choćby grill. I tu ważna sprawa, grill w mikrofali w niczym nie przypomina grilla elektrycznego czy zamykanego opiekacza do kanapek. Nie ma wiele wspólnego z “grillowaniem” w AirFryerze czy z używaniem rusztu w piekarnikach. Owszem, grill w mikrofalówce się przydaje, bo sprawia, że np. odgrzewane mięso w panierce pozostanie chrupiące, ale nie dla każdego i nie zawsze będzie to funkcjonalność niezbędna, wymagana, taka “must have”.

Amica AMG17M70V - prosta i niezawodna mikrofalówka Ocena benchmark.pl









4,3/5 Amica AMG17M70V to prosta, dość tania kuchenka mikrofalowa, która ma jedną, niebywale pożądaną cechę. Jest prawdziwie niezawodna! Jest również prosta w obsłudze, łatwo się ją czyści i zasadniczo zawsze robi to, czego się od niej oczekuje, jednak fakt niezawodności jest u najistotniejszy. Moc mikrofali to w przypadku tego modelu 700 W, sterowanie odbywa się za pomocą manualnych, fizycznych pokręteł (jest super wygodne!), a pojemność mikrofalówki to 17 litrów. Urządzenie potrafi rozmrażać żywność, zrobić popcorn czy równomiernie podgrzewać posiłki - za sprawą klasycznego obrotowego talerza oraz autorskiego MultiWave System, co oznacza nie mniej nie więcej, jak kilka punktów emisji mikrofal. Solidny sprzęt, który (lubię to określenie) nie klęka na robocie. Najważniejsze cechy: Pojemność AGD 17 l

Moc 700 W

Programy rozmrażanie, podgrzewanie

Funkcja grilla nie

Toshiba MWP-MM20P - prosta mikrofalówka z grillem Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli do dziś Toshiba jest dla kogoś synonimem jakości - to w przypadku mikrofalówek przekonanie to naprawdę się broni! Toshiba MWP-MM20P to prosta kuchenka, pozbawiona jakichkolwiek wodotrysków, ale zawsze stająca na wysokości zadania. Moc mikrofal to klasyczne, niezachwycające, ale ciągle wystarczające 700 W, pojemność to 20 litów, a sterowanie to klasyczny zestaw pokręteł - czytelnie oznaczonych i super wygodnych. Grill ma moc 1000 W i działa całkiem nieźle, urządzenie równomiernie rozprowadza mikrofale, a wnętrze łatwo się czyści. Minsem może być wygląd - stylistycznie jest tym, czy japońskie samochody w latach 90. - ucieleśnieniem utylitaryzmu (tym razem) w świecie AGD. Najważniejsze cechy: Pojemność AGD 20 l

Moc 700 W

Programy rozmrażanie, podgrzewanie

Funkcja grilla nie

Sharp YC-MS01E-B - optymalna mikrofalówka z niezłą mocą Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sharp YC-MS01E-B to kuchenka bardzo atrakcyjna cenowo, która wygląda nieźle, ma moc mikrofal na poziomie 800 W, sterowanie realizowane za pomocą pokręteł oraz 20 litrów pojemności. Nie jest to model topowy, nie jest to najbardziej zaawansowana mikrofalówka na rynku, ale łączy w sobie takie powiedzmy optymalne podejście ze sprawdzonymi rozwiązaniami i całkiem “rodzinną” pojemnością 20 litrów. Wygoda obsługi, klasyczny design - to może zagrać, to może się podobać, zwłaszcza w cenie w okolicach 300 zł. Dla tych poszukujących niedrogiej mikrofalówki z mocą 800 W i niezłą pojemnością, to propozycja godna uwagi. Najważniejsze cechy: Pojemność AGD 20 l

Moc 800 W

Programy rozmrażanie, podgrzewanie

Funkcja grilla nie

Samsung GE83X - oryginalna i duża mikrofalówka Ocena benchmark.pl









4,7/5 Samsung GE83X to mikrofalówka, która już na pierwszy rzut oka pokazuje, że jest czymś innym, że czymś się na tle konkurencji wyróżnia. Pewnie minimalistycznie-industrialnym stylem, pewnie milionem przycisków na obudowie i brakiem przeszklenia na froncie, prawda? Tak… Ale nie tylko tym! Mamy tu moc mikrofal równą 800 W, moc grilla równą 1100 W, sporą pojemność 23 litrów i mnogość zaprogramowanych trybów. To godny polecenia sprzęt, świetny w codziennym użytkowaniu, równomiernie podgrzewający posiłki i, po chwili, łatwy w obsłudze. Dobra kuchenka, która mimo iż wygląda, jak najlepsza mikrofalówka na świecie, to nie jest niczym niezwykłym. Ot choćby kombinowane gotowanie, co brzmi jak zaawansowana technologia przygotowywania posiłków to nic innego, jak jednoczesna praca mikrofal i grilla. Podsumowując, super sprzęt dla tych, którzy lubią tak design i poszukują dużej mikrofalówki. Najważniejsze cechy: Pojemność AGD 23 l

Moc 800 W

Programy gotowanie, rozmrażanie, grill, podgrzewanie

Funkcja grilla tak

Moc grilla 1100 W

Gorenje MO 4250 CLB - prosta mikrofalówka w klimacie retro Ocena benchmark.pl









4,6/5 Oto coś dla fanów kuchennego retro, wybierających sprzęt AGD stylizowany na “stare, dobre czasy”. Gorenje MO 4250 CLB to kuchenka mikrofalowa o podstawowych funkcjach, z mocą mikrofal na poziomie 700 W i niezłym grillem oraz pojemnością 20 litrów. Kuchenka rozmraża, podgrzewa, gotuje, ma światełko wewnątrz - robi wszystko, co robić powinna mikrofalówka. Skąd zatem cena wyższa niż modele konkurencji o podobnych parametrach? Po pierwsze, płacimy za design, obok którego nie można przejść obojętnie. Retro stylistyka robi wrażenie i jest konsekwentna - pokrętła, rączka, nawet zdobienia wokół szyby na froncie - tu wszystko jest stylistycznie spójne. Po drugie, w tej kuchence nie znajdziemy obrotowego talerza, a ceramiczną płytę, która pomaga rozpraszać mikrofale i sprawia, że realnie kuchenka pomieści wewnątrz więcej jedzenia do odgrzania niż modele wyposażone w klasyczny talerz. Najważniejsze cechy: Pojemność AGD 20 l

Moc 700 W

Programy gotowanie, rozmrażanie, grill, podgrzewanie

Funkcja grilla tak

Moc grilla 800 W

Najlepsza mikrofalówka - subiektywna opinia

Co wybrać? Jak żyć? Skoro to miejsce na subiektywną opinię, to pozwalam sobie polecić Toshibę MWP-MM20P. Mimo iż ma tylko 700 W (szkoda, bo 800 W to wyraźna zaleta) i wygląda nieszczególnie atrakcyjnie, to jest ucieleśnieniem atrakcyjnej relacji ceny do jakości i niezawodności. To na pewno nie najlepsza mikrofalówka na świecie, ale po prostu wół roboczy, który “daje radę”. Z drugiej strony, jeśli styl nie ma szczególnego znaczenia lub ktoś lubi industrialny minimalizm zakłócany “przyciskologią” - warto rozważyć Samsunga GE83X, bo to duża i nowoczesna kuchenka o dobrych parametrach i akceptowalnej cenie.

