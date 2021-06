Jeśli masz do wydania ponad 1000 zł, to najlepszymi słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi są Sony WF-1000XM4. Już poprzedni model XM3 był (i nadal jest) bardzo dobry, a najnowszy XM4 to już prawdziwy majstersztyk. Ma o 40% lepszą aktywną redukcję szumów - wydaje się to prawie niemożliwe, a jednak! Pod tym względem Sony WF-1000XM4 biją na głowę zarówno słuchawki od Samsunga, Apple, Jabra i Huawei. To po prostu słuchawki TWS z najlepszym ANC na rynku. Mają też fenomenalna baterię - nawet 12 godzin bez ANC i około 7 godzin z ANC włączonym cały czas. Rzecz jasna ten czas można znacznie wydłużyć doładowując słuchawki w etui. Pod względem jakości dźwięku Sony WF-1000XM4 to najlepsze słuchawki za lekko ponad 1000 zł. Zdecydowanie najlepiej brzmiące słuchawki TWS, jakie miałem kiedykolwiek w uszach. Imponują dynamiką, mocą i czystością, mają bardzo szczegółowy środek pasma, znakomicie reprodukują wokale, mają mięsiste tony niskie i klarowną, jasną górę. Grają świetnie zarówno przy niskiej, jak i wysokiej głośności. Nie zalecam głośnego słuchania, żeby nie uszkodzić słuchu, ale jeśli ktoś potrzebuje to mogę stwierdzić, że Sony WF-1000XM4 są bardzo, ale to bardzo głośne. To po prostu najlepsze małe słuchawki bez kabla.

Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga (2x) 7,3 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz