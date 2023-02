Bezprzewodowe słuchawki douszne lub dokanałowe, znane też jako słuchawki TWS lub true wireless, są małe i bez kabla. Mogą jednak zapewniać wysoką jakość dźwięku, długi czas pracy i dobry mikrofon. Oto ranking najlepszych słuchawek bezprzewodowych w 2023 roku.

Jakie słuchawki bezprzewodowe kupić w 2023 roku?

Co dokładnie rozumieć pod pojęciem sprzętu określanego jako słuchawki bezprzewodowe? Owszem, komunikują się one z dobrym smartfonem za pośrednictwem Bluetooth, ale jednocześnie posiadają przewód łączący lewą i prawą słuchawkę. Wielu osobom to się nie podoba. Właśnie dlatego coraz częściej polecane są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu, bez żadnego kabla. Są one często oznaczane jako słuchawki TWS.

Co to są słuchawki TWS? TWS to skrót od True Wireless. Oznacza prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, czyli takie, które pozbawione są kabla łączącego obie słuchawki i odtwarzają dźwięk przez Bluetooth.

Polecane bezprzewodowe słuchawki douszne i dokanałowe

W tym przypadku otrzymujemy dwie oddzielne, niezależne słuchawki, co w zamyśle producentów zapewniać ma użytkownikom maksymalny komfort. Faktycznie, korzystanie z tego typu słuchawek może się okazać bardzo wygodne. Mimo niewielkich gabarytów, całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth potrafią zaskakiwać wysoką jakością dźwięku, dobrym mikrofonem, a nawet skuteczną aktywną redukcją szumu (ANC).

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każde słuchawki TWS mają aktywną redukcję szumu. Próżno jej szukać w najtańszych modelach, nie ma jej też większość słuchawek dousznych. ANC jest zazwyczaj stosowane w najlepszych słuchawkach dokanałowych. Funkcja ta może się przydać w czasie dojazdów w mieście lub podczas podróży samolotem, ale w pozostałych sytuacjach dobra izolacja pasywna jest wystarczająca. Taką izolację zapewniają idealnie dopasowane uszczelki dokanałowe (tzw. gumki).

Słuchawki douszne, a może dokanałowe TWS?

Bez problemu kupisz oba typy. Przykładowo Oppo Enco Air 2 są douszne, a Huawei FreeBuds 5i są dokanałowe. Jeśli jednak zależy Ci na dobrej izolacji pasywnej, która pośrednio wspomaga aktywną redukcję szumu, to najlepsze będą słuchawki dokanałowe. Modele douszne mogą jednak oferować bardziej przestrzenne brzmienie i szerszą scenę.

Warto zwrócić uwagę na to, by całkiem bezprzewodowe słuchawki do telefonu spełniały przynajmniej standard Bluetooth 4.1 - 4.2, a najlepiej Bluetooth 5.0 - 5.3. Bardzo dużą zaletą jest też wsparcie dla kodowania aptX i aptX HD, ponieważ ta technologia zapewnia najwyższą jakość dźwięku. Obsługa AAC też może mieć pozytywny wpływ na jakość. Informacji o wspieranych kodekach szukaj w specyfikacji słuchawek, na stronie producenta.

Za podobne, a nawet mniejsze pieniądze można kupić znakomite słuchawki przewodowe do telefonu. Jednak osoby szukające odpowiedniego połączenia mobilności, komfortu i jakości coraz częściej preferują właśnie słuchawki TWS.

Jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać?

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite - dokanałowe słuchawki bezprzewodowe do 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Xiaomi Redmi Buds 3 Lite cieszą się mnóstwem pozytywnych opinii. Bardzo atrakcyjna cena poniżej 90 zł sprawia, że są w zasięgu możliwości bardzo dużej grupy osób, ale oprócz tego mają kilka innych zalet. Po pierwsze są małe, lekkie, wygodne i nie mają tendencji do wypadania z uszu (chociaż to rzecz jasna zależy od indywidualnych cech anatomicznych). Można w nich leżeć na boku, słuchając podcastów lub oglądając filmy, nie czując dyskomfortu. Miałem okazję ich używać i dostają ode mnie ocenę za komfort 9 na 10 w swojej klasie. Są też przyzwoicie wykonane i cechują się minimalistycznym, stonowanym wyglądem. Mimo, że nie są to słuchawki zaprojektowane pod kątem sportu, to wiele osób używa ich podczas biegania lub ćwiczeń na siłowni i ma pozytywne wrażenia. Mikrofon jest dość czuły, więc w miarę dobrze zbiera głos. Można się bez problemu komunikować w czasie rozmów telefonicznych lub przez komunikatory głosowe. Do muzyki nadają się dobrze, bo grają czysto, mają niezły bas i w pełni wystarczającą głośność. Same słuchawki grają około 4,5 godziny na baterii, a wraz z etui ładującym łącznie około 16-17. Wady też się znajdą, ale w tak niskiej cenie to nieuniknione. Nie ma możliwości regulacji głośności za pomocą słuchawek, a po ich wyjęciu z ucha muzyka nie jest automatycznie pauzowana. Mimo to, są to jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych do 100 zł. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic - douszne słuchawki bezprzewodowe do 100 - 120 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Niektóre osoby wolą słuchawki douszne od dokanałowych. Różnica jest wyraźnie odczuwalna pod kilkoma względami. Po pierwsze często zapewniają one bardziej przestrzenny dźwięk, z podkreślonym środkiem i górą pasma. Po drugie pozwalają na przepływ powietrza, więc wnętrze uszu nie poci się nadmiernie latem. Po trzecie nie izolują od hałasów zewnętrznych, więc z jednej strony można ich bezpieczniej używać podczas chodzenia po mieście, ale z drugiej strony przepuszczają dźwięki ruchu ulicznego i rozmów i słuchanie muzyki jest do pewnego stopnia utrudnione. Po czwarte nie nadają się raczej do używania w czasie ćwiczeń, bo o wiele łatwiej wypadają z uszu w czasie skłonów lub potrząsania głową (do zwykłego biegania są OK). Po piąte osoby w pobliżu słyszą to, czego Ty słuchasz, zwłaszcza gdy głośność jest wysoka - nie każdemu to pasuje. Moim zdaniem Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic to dobre słuchawki głównie do słuchania muzyki, podcastów i filmów w spokojnych miejscach. W domu, cichym biurze, z dala od miejskiego zgiełku. Ten model pozytywnie zaskakuje jakością dźwięku w tej cenie. Wiele osób bardzo chwali sobie słuchanie muzyki na tych słuchawkach, zwłaszcza pod względem mocy i czystości. Mikrofon też jest wystarczająco dobry. Czas pracy na baterii to 4,5 godziny na słuchawkach i około 18 godzin wraz z etui. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Edifier TWS1 Pro - tanie słuchawki bezprzewodowe z aptX do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Edifier TWS1 Pro to już trochę wyższa klasa słuchawek w porównaniu do dwóch poprzednich. Przede wszystkim dlatego, że oferują wyższą jakość dźwięku dzięki wykorzystaniu zaawansowanego kodeka aptX (oczywiście smartfon też musi wspierać tę technologię). Są dobrze wykonane, skutecznie izolują pasywnie od zewnętrznych hałasów, ale nie mają ANC i wiele osób określa je jako bardzo wygodne. W etui mają USB-C do ładowania i działają długo na baterii - do około 11 godzin w samych słuchawkach i 25-28 godzin wraz z etui ładującym. Są odporne na zachlapania i pot (IP65), nadają się do ćwiczeń i grają atrakcyjnie. Wyposażone są w dobry mikrofon z funkcją redukcji hałasów z tła, co sprzyja czystej, zrozumiałej komunikacji głosowej. Pod względem dźwięku to już poziom klasy średniej. Tony niskie są dość mocne, środek i góra czyste, dźwięk może niezbyt przestrzenny, ale dynamiczny i atrakcyjny. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 94

Łączność Bluetooth

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, APTX, APTX Adaptive

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Oppo Enco Air 2 - dobre słuchawki douszne Bluetooth do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 To kolejne słuchawki douszne, czyli takie, które nie izolują od dźwięków zewnętrznych. Mają klasyczny wygląd, podobny do Apple EarPods (z dolnymi wypustkami). Oferują brzmienie przestrzenne, z dużą ilością powietrza, co stanowi gratkę dla osób nastawionych na czystość i szczegółowość bardziej, niż na moc tonów niskich. Jakość dźwięku zupełnie szczerze jest jedną z większych zalet tych słuchawek. Z pewnością są lepsze od Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Nie jest to model audiofilski rzecz jasna, ale do zwykłego, codziennego słuchania jest dobry. Łączą się szybko i stabilnie, są wygodne, ale rekomendowane do słuchania w cichych miejscach. Nadają się do biegania, ale raczej nie na siłownie lub bardziej intensywny trening, bo mogą wypadać z uszu łatwiej, niż słuchawki dokanałowe. Typowy czas pracy nie jest długi - około 3,5 godziny na słuchawkach i kilkanaście, może do 20 godzin łącznie, wraz z energią z etui (ładowanie przez USB-C). Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 128

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Realme Buds Air 3s - bezprzewodowe słuchawki z dobrym basem do 200 - 250 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 To jedne z nowszych słuchawek bezprzewodowych na rynku. Są ładne, dobrze wykonane i nadają się na trening. Mają wodoodporność IPx5 więc nie straszny im pot i zachlapania, a do tego wyposażone są w małe, ale skuteczne wypustki na górze, polepszające trzymanie słuchawek w uszach. Nie wypadają łatwo nawet w czasie wstrząsów i przechylania głowy. Mają też najnowszy Bluetooth 5.3 - wydajny i stabilny. Mają wygodne sterowanie dotykowe, aplikację mobilną, opcję łączności z dwoma urządzeniami jednocześnie i dość dobry czas pracy na baterii - około 5-6 godzin na słuchawkach i 24-26 godzin wraz z etui ładującym. Jakość dźwięku też jest wysoka jak na słuchawki bezprzewodowe za 200 zł. Nie ma tutaj co prawda ANC, ani wsparcia dla kodeka aptX, jednak muzyki słucha się bardzo przyjemnie, moim zdaniem 8/10 w tej cenie. Dźwięk cechuje się sporą dawką mocnego, dociążonego basu, góra jest lżejsza, ale dość czysta i nie kłuje przy wyższej głośności. Mikrofony mają funkcję redukcji szumu, ale spisują się lepiej w cichym miejscu, niż w gwarnym biurze lub na ruchliwej ulicy. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 106

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro - słuchawki bezprzewodowe z ANC do 250 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Kolejne słuchawki, które cieszą się wieloma bardzo pozytywnymi opiniami. Mają konstrukcję dokanałową, więc zapewniają izolację pasywną, a do tego dysponują dodatkową aktywną redukcją hałasu, więc spisują się lepiej w miejscach głośnych (ruch miejski, gwarne biuro, pociąg, autobus itp). Mają też tryb przezroczysty, więc mogą przepuszczać zewnętrzne dźwięki, by zapewnić większe bezpieczeństwo poruszania się w ruchu ulicznym, a także komfort rozmowy, bez wyciągania słuchawek z uszu. Są estetyczne, dobrze wykonane i dość wygodne. Grają dynamicznie, z dość dobrym, sprężystym basem i czysto. Czas pracy na baterii podczas słuchania muzyki jest wystarczająco dobry - do 5,5 godziny na słuchawkach i ponad 20 godzin z etui. Ładowanie słuchawek w etui trwa około godzinę. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 4.9 g

Impedancja 32 Ω Zobacz recenzję

Realme Buds Air 3 - słuchawki Bluetooth z ANC do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Realme Buds Air 3 mają aktywną redukcję hałasu (ANC) więc są dobrymi słuchawkami do miasta i zapewniają wysoki komfort w podróży. Co ważne przy wietrznej pogodzie ANC spisuje się lepiej, niż w słuchawkach Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Można włączać też tryb transparentny, przydatny w ruchu ulicznym lub podczas rozmowy z druga osobą. Mają funkcję jednoczesnego połączenia z dwoma odtwarzaczami jednocześnie (np. z telefonem i laptopem) oraz wygodne sterowanie dotykowe, które jest dość czułe, więc warto uważać na przypadkowe dotknięcia. Aplikacja Realme Link na telefon daje dostęp do dodatkowych opcji, np. szybkiego przełączania między trybami ANC, podgląd stanu akumulatora, profile dźwięku (w tym wzmocnienie basu), polepszanie głośności i tryb gry, w którym zmniejszone są opóźnienia. Połączenie Bluetooth jest stabilne i mocne, jakość dźwięku dość wysoka, a czystość głosu przez mikrofon dobra. Typowy czas pracy na baterii to nieco ponad 5 godzin lub 25-30 godzin wraz z etui, oczywiście bez włączonego ANC, które mocniej obciąża akumulator. Ładowanie jest szybkie - 10 minut wystarcza na około 1,5 godziny słuchania. Słuchawki są odporne na zachlapania (IPx5), dobrze wykonane i ładne. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 97

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Huawei FreeBuds 5i - słuchawki bezprzewodowe do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Słuchawki cenione szczególnie za wysoką jakość dźwięku. Grają tak dobrze, że część osób porównuje je nawet do słuchawek o połowę droższych. Mają certyfikat Hi-Res, więc w swojej klasie wyróżniają się pod względem szczegółowości, czystości i wyrazistości brzmienia. Zdecydowanie zachęcają do słuchania muzyki w dobrej jakości (stream skompresowany bezstratnie lub pliki typu FLAC). Słuchawki mają ANC, czyli aktywną redukcję szumów, której skuteczność sięga 42 dB, więc zdecydowanie można je polecić do używania na zewnątrz, w mieście, pociągu itp. Warto dodać, że ANC potrafi wyróżnić głos użytkownika, co przekłada się na wyraźniejsze rozmowy telefoniczne lub przez internet. Mogą łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami, dobrze trzymają się uszu i wytrzymują do 7,5 godziny bez ANC i 6 godzin z ANC, a wraz z etui wytrzymują ponad 20 godzin. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Jabra Elite 5 - bardzo dobre słuchawki bezprzewodowe do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 W cenie do 500 zł polecam zarówno słuchawki Jabra Elite 5, jak i Jabra Elite 4 Active. Są to konstrukcje podobne do siebie pod wieloma względami, małe, lekkie i wygodne, ale różniące się detalami i wersjami kolorystycznymi. Oba modele mają aktywną redukcję szumu, ale Elite 5 dysponują 5-stopniową regulacją ANC. Widać też różnicę w wodoszczelności - Elite 5 mają IP55, więc są odporne na zachlapania, a Elite 4 Active wytrzymają nawet całkowite zanurzenie pod wodę (IP57). Realnie jeśli ktoś potrzebuje słuchawek bezprzewodowych do sportu, oba modele spiszą się dobrze, a model 4 Active ma przewagę tylko w ekstremalnych sytuacjach. W obu jest wsparcie dla kodeka aptX, więc wyróżniają się wysoką jakością dźwięku, szczególnie pod względem szczegółowości i czystości. Model 4 ma brzmienie zbalansowane, z lekko podkreślonymi basami. Model 5 spisuje się podobnie, z trochę łagodniejszą górą pasma. Elite 5 obsługują też AAC i mają połączenie multipoint z dwoma odtwarzaczami jednocześnie. W czasie pracy na baterii różnica jest zauważalna. Elite 4 Active działają 7, a Elite 5 do 9 godzin bez etui, a wraz z nim odpowiednio 28 i 36 godzin. Jak na Jabra przystało oba mają dobre mikrofony do rozmów głosowych. W ogólnym rozliczeniu lepszą opcją na co dzień są słuchawki Jabra Elite 5. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, APTX

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Samsung Galaxy Buds 2 Pro - jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych poniżej 1000 zł Ocena benchmark.pl









5/5 Używam tych słuchawek na co dzień od pół roku i muszę przyznać, że nadal nie znalazłem w nich żadnych poważniejszych wad, poza wysoką ceną. Cechują się bardzo wysoką jakością dźwięku, są wodoszczelne zgodnie ze standardem IPx7 (wytrzymają całkowite zanurzenie pod wodę), mają zaskakująco mocne basy, wyraźny środek i czystą, ale nie kłującą górę pasma oraz wyposażone są w ANC i dobrej jakości mikrofony. Mają automatyczne rozpoznawanie głosu i włączanie trybu przezroczystego, łatwo przełączają się między urządzeniami Galaxy zalogowanymi na to samo konto Samsung i grają 7,5 godziny na jednym ładowaniu, a łącznie wraz z etui do 28 godzin. Chyba, że ktoś cały czas używa ANC, to czas wynosi odpowiednio 5 i 17,5 godziny. Są niezwykle małe, lekkie i wygodne. Z moich uszu nie wypadają nawet w czasie aktywności sportowej, ale rzecz jasna jest to kwestia indywidualna, zależna od kształtu małżowiny, wielkości uszu i dopasowania gumek. Dysponują też bardzo dobrą i funkcjonalną aplikacją na smartfony, przetłumaczoną na język polski. Jedynym minusem dla niektórych osób może być to, że najwyższej jakości dźwięk 24-bit jest dostępny tylko po sparowaniu ze smartfonami Samsung Galaxy z One UI 4 lub nowszym. Ja od siebie mogę dodać, że korzystam z nich zarówno na Samsungu, jak i iPhone i z obu telefonów dźwięk jest bardzo wysokiej jakości. To świetne słuchawki bezprzewodowe do muzyki, rozmów, filmów, gier, podcastów i audiobooków. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 5.5 g Zobacz recenzję

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe TWS w dobrej cenie to Huawei FreeBuds 5i. Nie dość, że grają bardzo atrakcyjnie, to w dodatku pracują dość długo na baterii, mają dobrą aktywną redukcję szumu, to w dodatku są ładne, dobrze wykonane i wygodne. A do tego kosztują poniżej 400 zł, więc są w zasięgu finansowym dość dużej grupy osób.