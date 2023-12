Nasz ranking zamykają słuchawki Bose QuietComfort Earbuds II. Czy to oznacza, że to najlepszy model na rynku? Cóż, to sprawa subiektywna. Na pewno jednak ich zakup jest jednym z tych wyborów, których się nie żałuje. Kosztują sporo – to fakt. W zamian jednak oferują rewelacyjne brzmienie, doskonale działające tłumienie szumów oraz długi czas działania. Wymienne wkładki w różnych rozmiarach oraz korektor EQ w aplikacji na telefon pozwalają dostosować słuchawki do swoich potrzeb. Jeśli zaś twoją potrzebą jest to, by szybko były gotowe do działania, to bez wątpienia docenisz fakt, że zaledwie 20-minutowym ładowaniem zapewnisz sobie 2 godz. słuchania muzyki.

Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Kodek bluetooth SBC, AAC