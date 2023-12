Jak wybrać toster? Czym powinien się charakteryzować, jakie funkcje brać pod uwagę w wyborze i czy sens ma wybieranie urządzenia drogiego, aspirującego do miana AGD klasy premium? Oto nasze zestawienie najlepszych tosterów.

Najlepsze tostery - ranking

Toster, jaki jest, każdy widzi. Ot urządzenie, które formą nie zmieniło się przez całe dekady, będąc od zawsze metalową puszką z grzałkami oraz przegródkami - kieszeniami, w które wkładamy pieczywo. No dobra, może nie zawsze całą metalową, gdyż design sobie, a funkcjonalność sobie. Czy przy ogólnych założeniach, w myśl których toster służy do robienia grzanek, tudzież tostów, warto w ogóle porównywać do siebie różne dostępne na rynku modele? Oczywiście, że tak i już wyjaśniam dlaczego!

Toster tosterowi nierówny i trzeba sobie z tego prostego faktu zdawać sprawę, by nie utopić z wyborem. Możemy bez problemu kupić tani i dobry toster, a nasz sąsiad czy znajomy może kupić drogi i dobry toster, które poza ceną i logo na obudowie niczym w zasadzie nie będą się różniły. Każdy toster robi w zasadzie to samo i jeśli nie ma szczególnej różnicy w produkcie docelowym, jakim jest tost lub grzanka, to zasadniczo nie ma co przepłacać. Z drugiej jednak strony, jeśli znamy swoje oczekiwania, to nie każdy toster nam podejdzie, nie każdy nasze potrzeby spełni - stąd ten językowy wywijas na początku, według którego toster tosterowi nierówny.

Tostery różnią się między sobą przede wszystkim nie tym, jak dobrą grzankę zrobi ten czy tamten toster (dobra, faktycznie znajdziemy urządzenia, które opiekają pieczywo mniej lub bardziej równomiernie, ale to rzecz poboczna, podczas konsumpcji często niezauważalna), ale tym, co potrafią zrobić poza zwykłym tostem, ile poziomów mocy oferują, a także tym, czy łatwo się je czyści. Do tego mamy jeszcze urządzenia z funkcją odmrażania pieczywa, z małym rusztem na bułkę czy pieczywo ponadwymiarowe. To też przydatne dodatki. I na koniec, znajdziemy na rynku tostery iście kosmiczne, które obiecują, że zabiorą nas w podróż do królestwa najlepszych tostów na świecie. Nie ufajmy tym opowieściom - szukajmy urządzenia z realnymi funkcjami, na których naprawdę nam zależy.

Jaki toster wybrać? Oto polecane modele:

Jakie funkcje powinien mieć dobry toster?

O pożądanych funkcjach trochę już wspomniałem, więc tu zacznijmy od wyraźnego rozróżnienia - toster to nie opiekacz. To nie grill kontaktowy, nie piekarnik, nie panini grill. Do tostera, jak kosmicznym tworem by on nie był, wkładamy pieczywo, a produktem końcowym opiekania jest tost lub grzanka - nazewnictwo jest tu nieprecyzyjne. W opiekaczu do kanapek produktem końcowym jest kanapka, czyli coś co między dwoma kawałkami pieczywa ma jakiś wkład, środek, treść. W kanapce może kryć się ser (co to za kanapka bez sera?!), może szynka, papryka, pieczarka - jak ktoś ma taką fantazję. W toście nie kryje się zaś nic - tost to spieczony, opieczony, zgrzankowany kawałek pieczywa, skibka chleba, piętka, kromka - jak zwał, tak zwał.

Skoro potrafimy już odróżnić toster od opiekacza, to czego poszukiwać w nowym, domowym, oby jak najlepszym tosterze? Tostery nie mają przeznaczonej dla siebie dyscypliny naukowej, a ich działanie to nie rocket science, więc wrzucę tu kilka cech od myślników, które warto brać pod uwagę, a później polecimy do zestawienia, dobra?

automatyczne wyłączanie,

możliwie dużo poziomów mocy,

nienagrzewająca się obudowa,

funkcja rozmrażania,

pojemność na minimum 2 tosty,

tacka na bułkę czy nadwymiarowe pieczywo,

tacka na okruszki,

schowek na przewód,

przycisk pozwalający na anulowanie opiekania

A, prawie zapomniałem! W rankingu nie uwzględniam produktów tosteropodobnych, jak dalekowschodnie tostery z logotypami polskich firm, czy umiarkowanie funkcjonalne, ale całkiem miłe dla oka gadżety. O tych pierwszych w ogóle lepiej zapomnieć i założyć, że toster zaczyna się od +/- 100 zł. O tych drugich, hm, w zasadzie też lepiej zapomnieć, bo choć tosty robione przez np. taki wynalazek jak toster Esperanza Smiley wyglądają zabawowo, to urządzenie nie budzi mojego zaufania ni w ząb!

Jaki toster wybrać? TOP 5 tosterów:

Philips HD 2581/00 - dobry i tani toster cenionej marki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ideał tostera prostego, ale wykonanego z dbałością, jak przystało na sprzęt cenionej marki, produkującej w zasadzie wszystko, co daje się podłączyć do prądu. Designersko jest ładnie i klasycznie, a i funkcjonalność tego modelu to więcej niż potrzeba. Mamy moc 900 W, 8 trybów/poziomów opiekania, przycisk anulowania, automatyczne wyłączenie, możliwość rozmrażania pieczywa oraz ruszt na bułki. Z miłych dodatków jest tu również schowek na przewód, by ten nie pałętał nam się po kuchennym blacie. Toster generyczny, który mógłby znaleźć się w szkolnych podręcznikach, ale godny polecenia i niezawodny. Najważniejsze cechy: Rodzaj tostera dwuszczelinowy

Ruszt do podgrzewania bułek tak

Tacka na okruchy tak

Moc 830 W

Russell Hobbs 22601-56 - designerski toster w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,8/5 Russell Hobbs 22601-56 to popularny toster z kilkoma ciekawymi cechami, obok których niektórym trudno przejść obojętnie. Tak, chodzi o design. Matowo-błyszczące wykończenie, elementy ze stali nierdzewnej czy szczypce do wyciągania pieczywa - rzecz kompletnie niepotrzebna, ale zawsze można pochwalić się sąsiadowi. Z cech produktowych, “tosterowych” mamy tu 850 W mocy, ruszt na bułki czy inne rogaliki, rozmrażanie, regulację poziomu opiekania czy tackę na okruszki. Innymi słowy, to solidny i powszechnie chwalony toster z pewnym estetycznym twistem, który przypadnie do gustu lubiącym ładne, nieoczywiste w designie urządzenia AGD. Najważniejsze cechy: Rodzaj tostera dwuszczelinowy

Ruszt do podgrzewania bułek tak

Moc 850 W

ELDOM TO265 Nele - dobry toster polskiej firmy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Coś dla fanów polskich marek, czyli ELDOM TO265 Nele. Toster klasyczny o nieklasycznym designie - obudowa wykonana z tworzywa ozdobiona jest trójkątnym, powtarzającym się wzorem/szlaczkiem. Zdobienie jest na tyle wyraźne, że tego tostera nie można określić mianem estetycznie uniwersalnego, niemniej rzecz może się podobać. W środku bez ekstrawagancji, 930 W, tacka na okruszki i ruszt na bułki, funkcja rozmrażania oraz kilka poziomów mocy opiekania. Ot klasyczna konstrukcja, która polskim rodowodem może niektórych do siebie przekonać. Najważniejsze cechy: Rodzaj tostera dwuszczelinowy

Liczba tostów 2

Ruszt do podgrzewania bułek tak

Tacka na okruchy tak

Moc 930 W

ARIETE 155/03 Vintage - designerski toster vintage Ocena benchmark.pl









4,8/5 Design kosztuje, prawda? Zwłaszcza design w klimatach retro, czy vintage. Odpowiedzią dla wszystkich poszukujących tostera w tym stylu, jest ARIETE 155/03 Vintage - dobrze oceniany i naprawdę ładny toster. Urządzenie ma moc 810 W, tackę na okruszki, funkcję rozmrażania i 6 poziomów/mocy opiekania tostów. Jest zauważalnie droższe od większości tosterów na rynku, co wynika z przyjętej estetyki. To urządzenie wygląda jak toster zaprojektowany w połowie XX wieku i dla miłośników takiego retro-designu będzie strzałem w 10. Najważniejsze cechy: Rodzaj tostera dwuszczelinowy

Liczba tostów 2

Ruszt do podgrzewania bułek nie

Tacka na okruchy tak

Moc 810 W

Smeg TSF01WHEU - metalowy toster dla tych poszukujących prestiżu Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jeśli już ktoś pochwalił się wszystkim wokół swoim nowym samochodem i pokonał wszystkich sąsiadów na tenisowym korcie, to czas na wprowadzenie odrobiny prestiżu do swojego domu! Toster Smeg TSF01WHEU będzie tu świetnym wyborem, bo kosztuje bardzo dużo, ale za to działa jak każdy inny toster. Możemy tu rozmrażać pieczywo i regulować moc opiekania (6 poziomów). Nie znajdziemy w tym tosterze rusztu na bułki, ale poza tym - działa on tak, jak powinien. Moc tego urządzenia to 950 W, ale to nie ona sprawia, że ten Smeg aż tyle kosztuje. To kwestia designu - ta marka przyciąga do siebie konsumentów poszukujących czegoś estetycznie ekstra, a jednocześnie lubiących ten prestiż odczuwalny podczas korzystania z produktów klasy premium. Najważniejsze cechy: Rodzaj tostera dwuszczelinowy

Liczba tostów 2

Tacka na okruchy tak

Moc 950 W

Najlepszy toster - subiektywna opinia

Każdy toster w naszym zestawieniu przygotuje tosty. Albo grzanki. To sprawia, że sumienie mam czyste, że żywię przekonanie o wykonaniu dobrej roboty! Pytanie, co poleciłbym tak od siebie? Ja stawiam na Philips HD 2581/00, bo to prosty toster cenionej firmy, który niczego nie udaje i niczego nie wymyśla na nowo. Ot, opieka pieczywo. Równomiernie i sprawnie. Do tego ma ruszt na bułki, potrafi rozmrażać pieczywo i kosztuje mniej niż obiad dla dwóch osób w restauracji z ocenami na poziomie 4/5 gwiazdek i to bez napojów, przystawek i deserów. Wiadomo, jak kogo stać i chce na bogato, niech bierze Smega, w końcu kto bogatemu zabroni?

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.