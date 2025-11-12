Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D aspiruje do miana dobrego i taniego procesora dla graczy. Sprawdziłem, jak sprawdza się w grach oraz w aplikacjach użytkowych, i czy rzeczywiście jest opłacalną propozycją.

Procesory AMD Ryzen X3D zdobyły ogromną popularność głównie dzięki znakomitej wydajności w grach. Kojarzą się one przede wszystkim z wydajnymi, a zarazem droższymi jednostkami, takimi jak Ryzen 7 7800X3D czy Ryzen 7 9800X3D. Nie wspominając już o topowym Ryzen 9 9950X3D.

Producent poszerzył ofertę o kolejny model – Ryzen 5 7500X3D. To propozycja skierowana przede wszystkim do graczy, którzy szukają wydajnego procesora do gier, ale nie chcą wydawać na niego zbyt dużo pieniędzy – w momencie premiery jednostka została wyceniona na ok. 1200 zł. Jak wypada w praktyce?

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 7500X3D

Dobrze widzicie — mimo że na rynku są już dostępne procesory Ryzen 9000 (Zen 5), AMD zdecydowało się wprowadzić model z poprzedniej generacji, czyli Ryzen 7000 (Zen 4). Taki ruch ma w teorii przełożyć się na bardziej atrakcyjną cenę, ponieważ mamy do czynienia ze starszą konstrukcją, produkowaną w tańszym procesie litograficznym. AMD chce w ten sposób zaproponować gamingową jednostkę, która będzie w stanie konkurować z najnowszymi modelami konkurencji, takimi jak Core Ultra 5 245K/KF (900/830 zł) czy Core Ultra 7 265K/KF (1350/1250 zł).



AMD udostępniło mi procesor Ryzen 5 7500X3D w sklepowej wersji – to sztuka wyprodukowana w 40. tygodniu 2025 r (2540)

Specyfikacja procesora przypomina model Ryzen 5 7600X3D, który był oferowany głównie w gotowych zestawach komputerowych, dlatego jego premiera nie wzbudziła większego rozgłosu. Tym razem procesor ma trafić do sprzedaży w standardowej, pudełkowej wersji, co w teorii powinno przełożyć się na lepszą dostępność.

Podobnie jak tamten układ, nowy model oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na starszej architekturze Zen 4. Oprócz standardowych 32 MB pamięci podręcznej L3, został on wzbogacony o pamięć 3D V-Cache – łącznie dysponuje więc aż 96 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, co teoretycznie powinno przełożyć się na lepsze osiągi w grach w porównaniu ze standardowymi modelami serii Ryzen 7000.

Warto jednak zauważyć, że procesor pracuje z dosyć niskimi zegarami – bazowa częstotliwość wynosi 4,0 GHz, a w trybie Boost może ona wzrosnąć maksymalnie do 4,5 GHz (według moich obserwacji realnie procesor osiąga nawet nieco wyższe zegary – 4550 MHz na wszystkich rdzeniach). Warto tutaj wspomnieć, że nadal mamy do czynienia z architekturą Zen 4 i pierwszą generacją 3D V-Cache (zainstalowaną nad chipletem z rdzeniami, co oznacza też mniej efektywne odprowadzanie ciepła z procesora). Oznacza to, że jednostka nie ma możliwości podkręcania (w odróżnieniu od nowszych modeli Ryzen 9000X3D).

Rzecz jasna, przewidziano również dwukanałowy kontroler pamięci DDR5. Natywnie obsługuje on moduły DDR5-5200, jednak w praktyce nie powinno być problemów z wykorzystaniem wydajniejszych zestawów, na przykład DDR5-6000. Warto też przypomnieć, że obsługę szybszych modułów umożliwiają nawet najtańsze płyty główne z chipsetami A620 i B840. Procesor zapewnia wsparcie dla PCI-Express 5.0 – nową magistralę można wykorzystac zarówno do podłączenia karty graficznej, jak i dysku SSD.

W odrożnieniu od modelu Ryzena 5 7500F, procesor dysponuje zintegrowanym układem graficznym – jest to Radeon Graphics z dwoma blokami obliczeniowymi (CU – Compute Units) na bazie architektury RDNA 2, więc można oczekiwać bardzo podstawowej wydajności, nadającej się do zwykłych, codziennych zastosowań, ewentualnie grania w stare gry. Biorąc pod uwagę zastosowanie procesora, to raczej nieistotny dodatek (procesor tej klasy raczej i tak będzie łączony z samodzielną kartą graficzną).

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 7500X3D - porównanie do Ryzen 5 7500 i 7600

Model AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 5 7500X3D AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X3D Generacja

Architektura

Litografia Raphael

Zen 4

TSMC 5 + 6 nm Raphael-X

Zen 4

TSMC 5 + 6 + 7 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 + 6 nm Raphael-X

Zen 4

TSMC 5 + 6 + 7 nm Podstawka AM5 AM5 AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,7/5,0 GHz 4,0/4,5 GHz 3,8/5,1 GHz 4,7/5,3 GHz 4,1/4,7 GHz Pamięć L2 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1 MB Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 MB 32 MB 32 + 64 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie BRAK Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Radeon

(2x CU RDNA 2)

do 2200 MHz Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 NPU - - - - Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK NIE Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 105 W

(142 W) 65 W

(88 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Stealth - Wraith Stealth - - Data premiery 22.07.2023 12.11.2025 9.01.2023 30.08.2022 30.08.2024 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $179

550 zł $269

1200 zł $229

750 zł $249

780 zł $299

1300 zł

AMD Ryzen 5 7500X3D – metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdziłem to w kilku testach z wykorzystaniem mojej standardowej platformy testowej.

Platforma testowa procesor: AMD Ryzen 5 7500X3D (PPT 88 W)

chłodzenie procesora: Endorfy Fortis 5

płyta główna: ASUS ROG Crosshair X670E Hero (BIOS 3304 - AGESA ComboAM5 PI 1.2.0.3g)

pamięć RAM: G.Skill Trident Z5 Neo 2x 16 GB 6000 MHz CL30

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Lexar NM790 2 TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Wyniki wcześniejszych modeli AMD Ryzen 7000 i 9000 oraz Intel Core 14000 i Core Ultra 200 pochodzą z wcześniejszych testów. Platformy działały z systemem operacyjnym Windows 11 24H2, a do karty graficznej zainstalowałem sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. Płyta główna wykorzystywała technologię Resizable BAR.

Procesor Ryzen 5 7500X3D podczas premiery powinien kosztować około 1200 zł, czyli wyraźnie mniej niż Ryzen 7 7800X3D, którego cena obecnie wynosi około 1600 zł. Model ten ma docelowo konkurować z procesorami Intel Core Ultra 5 245K/KF (w cenie około 900/830 zł) oraz Core Ultra 7 265K/KF (około 1350/1250 zł).

AMD Ryzen 5 7500X3D - wydajność w grach

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o komputerach do gier. Jak jednak wypada w praktyce? Sprawdziłem to na przykładzie kilku popularnych tytułów w rozdzielczości Full HD. Do testów wykorzystałem bardzo wydajną kartę graficzną GeForce RTX 4090, aby wyeliminować ograniczenia po stronie GPU. W przypadku grania w wyższych rozdzielczościach, ale też konfiguracji ze słabszymi kartami różnice między poszczególnymi procesorami mogą być mniej zauważalne.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 131

116 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 131

115 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 130

115 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 130

114 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

109 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 127

107 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127

106 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126

109 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125

105 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 124

104 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 120

100 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 120

93 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 119

100 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 119

98 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 118

98 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 118

98 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 115

87 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 113

87 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 256

190 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 255

186 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 205

143 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 205

140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 188

141 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 187

128 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 186

156 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 185

143 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 181

134 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 175

120 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 164

126 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 161

119 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 158

111 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 150

99 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 148

113 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

107 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142

104 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 141

104 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 152

52 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 142

94 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 138

41 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 136

105 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 134

87 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 133

91 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 130

92 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 130

86 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

80 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 125

93 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 123

92 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 121

91 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 119

88 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 116

86 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 112

88 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 111

44 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 107

51 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 105

81 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 704

264 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 695

253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 646

238 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 631

234 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 620

211 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 600

199 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 594

197 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 585

199 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 582

240 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 576

201 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 570

190 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 570

188 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 567

199 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 506

178 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 459

178 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 433

174 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 433

173 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 423

167 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker – CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 217

160 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 207

147 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 189

135 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 177

125 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 172

121 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 171

118 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 168

116 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 166

117 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 165

118 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 164

123 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 163

117 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 161

116 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 160

105 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 150

108 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 146

106 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

103 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142

102 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 142

102 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ryzen 5 7500X3D zapewnia wyraźnie lepsze osiągi od standardowych modeli Ryzen 7000 czy Ryzen 9000, zostawiając daleko w tyle konkurencyjne Core Ultra 245K i 265K (wyjątkiem jest tu Spider-Man, który zdecydowanie lepiej działa na jednostkach Intela). To jednak wciąż nieco niższy poziom niż w przypadku kultowego Ryzena 7 7800X3D. Warto przy tym zauważyć, że bardzo podobną wydajność oferuje… starszy Core i5-14600K.

AMD Ryzen 5 7500X3D – wydajność w programach

Przy okazji sprawdziłem, jak nowy procesor wypada w zastosowaniach typowo programowych. Do testów wykorzystałem kilka popularnych scenariuszy, które dobrze pokazują potencjał nowoczesnych procesor.

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 2469 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 2439 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 2299 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2158 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2110 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 2078 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 1828 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 1492 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 1368 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 1344 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 1200 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 1182 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 1158 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1108 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 953 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 923 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 816 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 793

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 147 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 139 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 138 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 136 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 134 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 134 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 134 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 133 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 129 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 126 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 125 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 123 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 120 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 115 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 113 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 105

Blender Classroom – renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 116 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 120 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 132 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 138 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 154 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 154 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 159 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 216 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 232 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 252 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 253 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 262 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 280 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 321 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 328 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 371 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 399

7zip – kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 215255 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 215010 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 202384 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 178494 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174779 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 171042 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 160603 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 135942 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 127926 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 125391 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 123042 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 121446 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 121237 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 120266 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 99433 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 98377 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 94685 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 90681

VeraCrypt – szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 33,7 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 33,1 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 30,4 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 28,2 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 28 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 27,2 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 27 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 23,3 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 22,4 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 21,2 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 20,1 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 19,5 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 18,5 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 16 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 15,1 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 13,5 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 12,9

x265 (HEVC) Benchmark – enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 203 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 207 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 217 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 221 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 241 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 242 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 243 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 322 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 326 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 335 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 368 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 384 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 390 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 393 AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 406 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 461 AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 514 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 606

Procesor oferuje zaledwie sześć rdzeni o niezbyt wysokim taktowaniu, co przekłada się na niską wydajność w zastosowaniach obliczeniowych. Ryzen 5 7500X3D to jeden z najsłabszych modeli w całym zestawieniu — jego osiągi są gorsze nawet od niemal dwukrotnie tańszego Ryzena 5 7600. Daleko mu do konkurencyjnego modelu Core Ultra 7 265K, a nawet dużo tańszych modeli Core i5-14600K czy Core Ultra 5 245K.

AMD Ryzen 5 7500X3D – pobór prądu

Procesor charakteryzuje się niewielkim współczynnikiem TDP, co teoretycznie powinno przekładać się na niski pobór mocy. Sprawdziłem, jak wygląda to w praktyce na przykładzie trzech scenariuszy: bezczynności komputera, intensywnego obciążenia procesora (test wielowątkowy Cinebench 2024) oraz rozgrywki w wymagającą grę (Cyberpunk 2077). Podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera.

Pobór mocy – stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 56 Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 57 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 58 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 64 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 65 Intel Core i5-14600K (125/181W) 66 Intel Core i9-14900K (125/250W) 67 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 84 AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 85 AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 85 AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 86 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 89 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 90 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 91 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 92 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 93 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 94 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 96 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy – obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 116 Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 117 AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 141 AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 170 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 172 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 173 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 180 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 208 AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 222 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 225 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 240 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 279 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 280 Intel Core i5-14600K (125/181W) 293 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 330 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 342 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 343 Intel Core i9-14900K (125/250W) 377 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy – gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 459 Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 473 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 478 Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 479 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 495 AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 510 AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 524 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 529 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 539 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 543 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 552 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 553 AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 558 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 582 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 607 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 618 Intel Core i5-14600K (125/181W) 630 Intel Core i9-14900K (125/250W) 653 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

W testach poboru mocy można zaobserwować ciekawą sytuację – Ryzen 5 7500X3D cechuje się niewielkim współczynnikiem TDP, co ma przełożenie na niski pobór mocy w programach, jednak w grach jednostka potrafi lepiej wykrozystać potencjał karty graficznej, co ma przełożenie na pobór mocy całego komputera (acz konfiguracja nadal cechuje się całkiem niedużym zapotrzebowaniem na energię).

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65W/121W) 10,1 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 8,8 Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 7,98 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 7,45 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 7,2 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 7,17 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 7,13 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 6,97 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 6,67 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 6,53 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 6,4 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 6,08 Intel Core i9-14900K (125/250W) 5,72 AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 5,62 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 5,54 AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 5,22 AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 4,8 Intel Core i5-14600K (125/181W) 4,59

Przy okazji sprawdziłem też efektywność energetyczną procesora w zastosowaniach obliczeniowych. Niestety, nawet przy stosunkowo niskim współczynniku TDP, niezbyt wysoka wydajność nie pozwala na uzyskanie dobrych wyników – pod względem efektywności energetycznej procesor wypada raczej przeciętnie.

Jakie chłodzenie do AMD Ryzen 5 7500X3D?

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D jest sprzedawany bez dołączonego chłodzenia, dlatego należy dokupić je we własnym zakresie. Jaki model będzie odpowiedni?

Jednostka cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, a maksymalny limit mocy PPT wynosi 88 W. Oznacza to, że procesor nie powinien pobiera dużo energii, ale też nie generuje nadmiernych ilości ciepła, dzięki czemu nie wymaga szczególnie wydajnego systemu chłodzenia. Podczas testów z chłodzeniem Endorfy Fortis 5 temperatura w czasie intensywnego obciążenia sięgała około 75°C. Można zatem założyć, że nieduży, wieżowy cooler w zupełności wystarczy do utrzymania optymalnych temperatur pracy.

Miało być tanio, a (na razie) jest drogo

Ryzen 5 7500X3D jeszcze przed oficjalną premierą został okrzyknięty przez branżowe media mianem „taniego procesora do grania”. Do grania rzeczywiście się nadaje, ale tani… na razie nie jest.

Ryzen 5 7500X3D to podstawowa jednostka wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków opartych na starszej architekturze Zen 4. Producent na dodatek mocno ograniczył taktowanie, a sama konstrukcja nie pozwala na overclocking. Procesor wyróżnia się za to zastosowaniem dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache – i to właśnie ona stanowi prawdziwy game changer.

W grach procesor oferuje bardzo dobre osiągi. Co prawda to poziom nieco niższy niż w przypadku kultowego Ryzena 7 7800X3D, ale wciąż wyraźnie lepszy od „zwykłych” modeli Ryzen 7000 czy 9000 pozbawionych pamięci 3D V-Cache (nie wspominając już o konkurencyjnych układach Intel Core Ultra). W zastosowaniach typowo procesorowych sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej – w podobnej cenie można znaleźć dużo wydajniejsze jednostki, takie jak Ryzen 7 7700X czy Core Ultra 5 265K. Nawet znacznie tańsze Core i5-14600K lub Core Ultra 5 245K wypadają tutaj lepiej.

Na plus należy zaliczyć niewielki współczynnik TDP, dzięki czemu procesor nie wymaga drogiego, rozbudowanego chłodzenia. Bez problemu można połączyć go z dobrym coolerem wieżowym, co pozwoli zbudować cichą i energooszczędną konfigurację – a przy okazji nieco zaoszczędzić na sprzęcie.

Największym problemem nowego Ryzena pozostaje jednak cena. W dniu premiery Ryzen 5 7500X3D ma kosztować 269 dolarów, co w Polsce może oznaczać około 1200 zł. To sporo, zwłaszcza że znacznie wydajniejszy Ryzen 7 7800X3D w wersji pudełkowej kosztuje około 1600 zł, a w wersji Tray można go znaleźć już za około 1300 zł. W takiej sytuacji trudno znaleźć argument przemawiający za zakupem słabszego modelu – skoro dopłacając „stówkę” można mieć znacznie lepszego Ryzena 7 7800X3D.

Czy zatem Ryzen 5 7500X3D jest skazany na porażkę? Niekoniecznie. Procesory AMD z reguły z czasem tanieją – zapewne podobnie będzie i tym razem. Gdy cena spadnie do poziomu około 1000 zł, układ stanie się ciekawą propozycją dla graczy budujących tani komputer do gier. Warto też pamiętać, że to jednostka pod podstawkę AM5, więc w przyszłości łatwo będzie ją wymienić na mocniejszy model (czego już nie można powiedzieć o platformach Intela). To ważna uwaga dla osób, które będą czytać ten test długo po premierze procesora.

Warto kupić jeśli:

składasz niedrogi komputer typowo do grania

...i w przyszłości planujesz ulepszyć zestaw o lepszy procesor

nie chcesz kupować wydajnego chłodzenia

planujesz zbudować konfigurację z nową kartą graficzną i/lub dyskiem SSD (pod PCIe 5.0)

Nie warto kupować jeśli:

zależy ci na dobrej wydajności w programach

możesz dopłacić do znacznie lepszego modelu (Ryzen 7 7800X3D)

Ocena procesora AMD Ryzen 5 7500X3D 64% 3.2/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę AMD. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w niego przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.