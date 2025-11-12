Miało być tanio, a (na razie) jest drogo. Test procesora AMD Ryzen 5 7500X3D
Miało być tanio, a (na razie) jest drogo. Test procesora AMD Ryzen 5 7500X3D

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D aspiruje do miana dobrego i taniego procesora dla graczy. Sprawdziłem, jak sprawdza się w grach oraz w aplikacjach użytkowych, i czy rzeczywiście jest opłacalną propozycją.

Procesory AMD Ryzen X3D zdobyły ogromną popularność głównie dzięki znakomitej wydajności w grach. Kojarzą się one przede wszystkim z wydajnymi, a zarazem droższymi jednostkami, takimi jak Ryzen 7 7800X3D czy Ryzen 7 9800X3D. Nie wspominając już o topowym Ryzen 9 9950X3D.

Producent poszerzył ofertę o kolejny model – Ryzen 5 7500X3D. To propozycja skierowana przede wszystkim do graczy, którzy szukają wydajnego procesora do gier, ale nie chcą wydawać na niego zbyt dużo pieniędzy – w momencie premiery jednostka została wyceniona na ok. 1200 zł. Jak wypada w praktyce?

Test procesora AMD Ryzen 5 7500X3D

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 7500X3D

Dobrze widzicie — mimo że na rynku są już dostępne procesory Ryzen 9000 (Zen 5), AMD zdecydowało się wprowadzić model z poprzedniej generacji, czyli Ryzen 7000 (Zen 4). Taki ruch ma w teorii przełożyć się na bardziej atrakcyjną cenę, ponieważ mamy do czynienia ze starszą konstrukcją, produkowaną w tańszym procesie litograficznym. AMD chce w ten sposób zaproponować gamingową jednostkę, która będzie w stanie konkurować z najnowszymi modelami konkurencji, takimi jak Core Ultra 5 245K/KF (900/830 zł) czy Core Ultra 7 265K/KF (1350/1250 zł).

AMD Ryzen 5 7500X3D
AMD udostępniło mi procesor Ryzen 5 7500X3D w sklepowej wersji to sztuka wyprodukowana w 40. tygodniu 2025 r (2540)

Specyfikacja procesora przypomina model Ryzen 5 7600X3D, który był oferowany głównie w gotowych zestawach komputerowych, dlatego jego premiera nie wzbudziła większego rozgłosu. Tym razem procesor ma trafić do sprzedaży w standardowej, pudełkowej wersji, co w teorii powinno przełożyć się na lepszą dostępność.

Podobnie jak tamten układ, nowy model oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na starszej architekturze Zen 4. Oprócz standardowych 32 MB pamięci podręcznej L3, został on wzbogacony o pamięć 3D V-Cache – łącznie dysponuje więc aż 96 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, co teoretycznie powinno przełożyć się na lepsze osiągi w grach w porównaniu ze standardowymi modelami serii Ryzen 7000.

AMD Ryzen 5 7500X3D

Warto jednak zauważyć, że procesor pracuje z dosyć niskimi zegarami – bazowa częstotliwość wynosi 4,0 GHz, a w trybie Boost może ona wzrosnąć maksymalnie do 4,5 GHz (według moich obserwacji realnie procesor osiąga nawet nieco wyższe zegary – 4550 MHz na wszystkich rdzeniach). Warto tutaj wspomnieć, że nadal mamy do czynienia z architekturą Zen 4 i pierwszą generacją 3D V-Cache (zainstalowaną nad chipletem z rdzeniami, co oznacza też mniej efektywne odprowadzanie ciepła z procesora). Oznacza to, że jednostka nie ma możliwości podkręcania (w odróżnieniu od nowszych modeli Ryzen 9000X3D).

Rzecz jasna, przewidziano również dwukanałowy kontroler pamięci DDR5. Natywnie obsługuje on moduły DDR5-5200, jednak w praktyce nie powinno być problemów z wykorzystaniem wydajniejszych zestawów, na przykład DDR5-6000. Warto też przypomnieć, że obsługę szybszych modułów umożliwiają nawet najtańsze płyty główne z chipsetami A620 i B840. Procesor zapewnia wsparcie dla PCI-Express 5.0 – nową magistralę można wykorzystac zarówno do podłączenia karty graficznej, jak i dysku SSD.

AMD Ryzen 5 7500X3D

W odrożnieniu od modelu Ryzena 5 7500F, procesor dysponuje zintegrowanym układem graficznym – jest to Radeon Graphics z dwoma blokami obliczeniowymi (CU – Compute Units) na bazie architektury RDNA 2, więc można oczekiwać bardzo podstawowej wydajności, nadającej się do zwykłych, codziennych zastosowań, ewentualnie grania w stare gry. Biorąc pod uwagę zastosowanie procesora, to raczej nieistotny dodatek (procesor tej klasy raczej i tak będzie łączony z samodzielną kartą graficzną).

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 7500X3D - porównanie do Ryzen 5 7500 i 7600

ModelAMD Ryzen 5 7500FAMD Ryzen 5 7500X3DAMD Ryzen 5 7600AMD Ryzen 5 7600XAMD Ryzen 5 7600X3D
Generacja
Architektura
Litografia		Raphael
Zen 4
TSMC 5 + 6 nm		Raphael-X
Zen 4
TSMC 5 + 6 + 7 nm		Raphael
Zen 4
TSMC 5 + 6 nm		Raphael
Zen 4
TSMC 5 + 6 nm		Raphael-X
Zen 4
TSMC 5 + 6 + 7 nm
PodstawkaAM5AM5AM5AM5AM5
Rdzenie/wątki6/126/126/126/126/12
Taktowanie/Boost3,7/5,0 GHz4,0/4,5 GHz3,8/5,1 GHz4,7/5,3 GHz4,1/4,7 GHz
Pamięć L26x 1 MB6x 1 MB6x 1 MB6x 1 MB6x 1 MB
Pamięć L332 MB32 + 64 MB32 MB32 MB32 + 64 MB
Kontroler RAMDDR5-5200
(dwukanałowy)		DDR5-5200
(dwukanałowy)		DDR5-5200
(dwukanałowy)		DDR5-5200
(dwukanałowy)		DDR5-5200
(dwukanałowy)
Grafika
Jednostki
taktowanie		BRAKRadeon
(2x CU RDNA 2)
do 2200 MHz		Radeon
(2x CU RDNA 2)
do 2200 MHz		Radeon
(2x CU RDNA 2)
do 2200 MHz		Radeon
(2x CU RDNA 2)
do 2200 MHz
Kontroler PCI-Express28x PCI-Express 5.028x PCI-Express 5.028x PCI-Express 5.028x PCI-Express 5.028x PCI-Express 5.0
NPU---- 
Odblokowany mnożnikTAKNIETAKTAKNIE
Współczynnik TDP
(Maksymalny limit mocy)		65 W
(88 W)		65 W
(88 W)		65 W
(88 W)		105 W
(142 W)		65 W
(88 W)
Chłodzenie w zestawieWraith Stealth-Wraith Stealth--
Data premiery22.07.202312.11.20259.01.202330.08.202230.08.2024
Cena podczas premiery
Obecna cena w sklepach		$179
550 zł		$269
1200 zł		$229
750 zł		$249
780 zł		$299
1300 zł

AMD Ryzen 5 7500X3D – metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdziłem to w kilku testach z wykorzystaniem mojej standardowej platformy testowej.

Platforma testowa

  • procesor: AMD Ryzen 5 7500X3D (PPT 88 W)
  • chłodzenie procesora: Endorfy Fortis 5
  • płyta główna: ASUS ROG Crosshair X670E Hero (BIOS 3304 - AGESA ComboAM5 PI 1.2.0.3g)
  • pamięć RAM: G.Skill Trident Z5 Neo 2x 16 GB 6000 MHz CL30
  • karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC
  • dysk SSD: Lexar NM790 2 TB
  • zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Wyniki wcześniejszych modeli AMD Ryzen 7000 i 9000 oraz Intel Core 14000 i Core Ultra 200 pochodzą z wcześniejszych testów. Platformy działały z systemem operacyjnym Windows 11 24H2, a do karty graficznej zainstalowałem sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. Płyta główna wykorzystywała technologię Resizable BAR.

Procesor Ryzen 5 7500X3D podczas premiery powinien kosztować około 1200 zł, czyli wyraźnie mniej niż Ryzen 7 7800X3D, którego cena obecnie wynosi około 1600 zł. Model ten ma docelowo konkurować z procesorami Intel Core Ultra 5 245K/KF (w cenie około 900/830 zł) oraz Core Ultra 7 265K/KF (około 1350/1250 zł).

AMD Ryzen 5 7500X3D - wydajność w grach

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o komputerach do gier. Jak jednak wypada w praktyce? Sprawdziłem to na przykładzie kilku popularnych tytułów w rozdzielczości Full HD. Do testów wykorzystałem bardzo wydajną kartę graficzną GeForce RTX 4090, aby wyeliminować ograniczenia po stronie GPU. W przypadku grania w wyższych rozdzielczościach, ale też konfiguracji ze słabszymi kartami różnice między poszczególnymi procesorami mogą być mniej zauważalne.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)
[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 131
116
AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 131
115
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 130
115
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 130
114
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127
109
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 127
107
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127
106
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126
109
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125
105
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 124
104
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 120
100
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 120
93
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 119
100
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 119
98
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 118
98
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 118
98
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 115
87
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 113
87
Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)
[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 256
190
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 255
186
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 205
143
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 205
140
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 188
141
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 187
128
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 186
156
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 185
143
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 181
134
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 175
120
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 164
126
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 161
119
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 158
111
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 150
99
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 148
113
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142
107
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142
104
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 141
104
Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)
[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 152
52
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 142
94
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 138
41
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 136
105
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 134
87
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 133
91
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 130
92
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 130
86
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127
80
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 125
93
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 123
92
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 121
91
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 119
88
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 116
86
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 112
88
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 111
44
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 107
51
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 105
81
Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)
[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 704
264
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 695
253
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 646
238
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 631
234
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 620
211
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 600
199
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 594
197
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 585
199
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 582
240
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 576
201
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 570
190
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 570
188
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 567
199
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 506
178
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 459
178
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 433
174
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 433
173
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 423
167
The Riftbreaker – CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)
[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 217
160
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 207
147
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 189
135
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 177
125
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 172
121
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 171
118
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 168
116
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 166
117
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 165
118
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 164
123
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 163
117
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 161
116
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 160
105
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 150
108
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 146
106
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142
103
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142
102
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 142
102
Ryzen 5 7500X3D zapewnia wyraźnie lepsze osiągi od standardowych modeli Ryzen 7000 czy Ryzen 9000, zostawiając daleko w tyle konkurencyjne Core Ultra 245K i 265K (wyjątkiem jest tu Spider-Man, który zdecydowanie lepiej działa na jednostkach Intela). To jednak wciąż nieco niższy poziom niż w przypadku kultowego Ryzena 7 7800X3D. Warto przy tym zauważyć, że bardzo podobną wydajność oferuje… starszy Core i5-14600K.

AMD Ryzen 5 7500X3D

AMD Ryzen 5 7500X3D – wydajność w programach

Przy okazji sprawdziłem, jak nowy procesor wypada w zastosowaniach typowo programowych. Do testów wykorzystałem kilka popularnych scenariuszy, które dobrze pokazują potencjał nowoczesnych procesor.

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni
[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 2469
AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 2439
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 2299
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2158
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2110
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 2078
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 1828
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 1492
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 1368
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 1344
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 1200
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 1182
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 1158
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1108
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 953
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 923
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 816
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 793

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia
[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 147
AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 140
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 140
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 139
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 138
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 136
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 134
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 134
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 134
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 133
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 129
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 126
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 125
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 123
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 120
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 115
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 113
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 105

Blender Classroom – renderowanie 3D
[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 116
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 120
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 132
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 138
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 154
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 154
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 159
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 216
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 232
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 252
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 253
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 262
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 280
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 321
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 328
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 371
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 399

7zip – kompresja
[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 215255
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 215010
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 202384
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 178494
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174779
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 171042
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 160603
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 135942
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 127926
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 125391
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 123042
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 121446
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 121237
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 120266
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 99433
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 98377
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 94685
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 90681

VeraCrypt – szyfrowanie (AES mean)
[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 33,7
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 33,1
AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 30,4
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 28,2
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 28
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 27,2
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 27
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 23,3
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 22,4
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 21,2
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 20,1
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 19,5
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 18,5
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 16
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 15,1
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 13,5
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 12,9

x265 (HEVC) Benchmark – enkodowanie wideo 4K
[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 203
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 207
Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 217
Intel Core i9-14900K (24C/32T) 221
AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 241
AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 242
Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 243
Intel Core i5-14600K (14C/20T) 322
Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 326
AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 335
Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 368
AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 384
AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 390
AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 393
AMD Ryzen 7 7700X (8C/16T) 406
AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 461
AMD Ryzen 5 7500X3D (6C/12T) 514
Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 606

Procesor oferuje zaledwie sześć rdzeni o niezbyt wysokim taktowaniu, co przekłada się na niską wydajność w zastosowaniach obliczeniowych. Ryzen 5 7500X3D to jeden z najsłabszych modeli w całym zestawieniu — jego osiągi są gorsze nawet od niemal dwukrotnie tańszego Ryzena 5 7600. Daleko mu do konkurencyjnego modelu Core Ultra 7 265K, a nawet dużo tańszych modeli Core i5-14600K czy Core Ultra 5 245K.

AMD Ryzen 5 7500X3D

AMD Ryzen 5 7500X3D – pobór prądu

Procesor charakteryzuje się niewielkim współczynnikiem TDP, co teoretycznie powinno przekładać się na niski pobór mocy. Sprawdziłem, jak wygląda to w praktyce na przykładzie trzech scenariuszy: bezczynności komputera, intensywnego obciążenia procesora (test wielowątkowy Cinebench 2024) oraz rozgrywki w wymagającą grę (Cyberpunk 2077). Podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera.

Pobór mocy – stan bezczynności
[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 56
Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 57
Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 58
Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 64
Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 65
Intel Core i5-14600K (125/181W) 66
Intel Core i9-14900K (125/250W) 67
AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 84
AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 85
AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 85
AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 86
AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 89
AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 90
AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 91
AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 92
AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 93
AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 94
AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 96
Pobór mocy – obciążenie procesora
[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 116
Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 117
AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 141
AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 170
AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 172
AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 173
AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 180
Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 208
AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 222
AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 225
AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 240
Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 279
AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 280
Intel Core i5-14600K (125/181W) 293
AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 330
AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 342
Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 343
Intel Core i9-14900K (125/250W) 377
Pobór mocy – gra
[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 459
Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 473
Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 478
Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 479
Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 495
AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 510
AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 524
AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 529
AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 539
AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 543
AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 552
AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 553
AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 558
AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 582
AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 607
AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 618
Intel Core i5-14600K (125/181W) 630
Intel Core i9-14900K (125/250W) 653
W testach poboru mocy można zaobserwować ciekawą sytuację – Ryzen 5 7500X3D cechuje się niewielkim współczynnikiem TDP, co ma przełożenie na niski pobór mocy w programach, jednak w grach jednostka potrafi lepiej wykrozystać potencjał karty graficznej, co ma przełożenie na pobór mocy całego komputera (acz konfiguracja nadal cechuje się całkiem niedużym zapotrzebowaniem na energię).

Efektywność energetyczna
[pkt/W] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65W/121W) 10,1
AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 8,8
Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 7,98
Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 7,45
Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 7,2
Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 7,17
AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 7,13
AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 6,97
AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 6,67
AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 6,53
AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 6,4
AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 6,08
Intel Core i9-14900K (125/250W) 5,72
AMD Ryzen 5 7500X3D (65/88W) 5,62
AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 5,54
AMD Ryzen 7 7700X (105/142W) 5,22
AMD Ryzen 5 7600 (65/88W) 4,8
Intel Core i5-14600K (125/181W) 4,59

Przy okazji sprawdziłem też efektywność energetyczną procesora w zastosowaniach obliczeniowych. Niestety, nawet przy stosunkowo niskim współczynniku TDP, niezbyt wysoka wydajność nie pozwala na uzyskanie dobrych wyników – pod względem efektywności energetycznej procesor wypada raczej przeciętnie.

Jakie chłodzenie do AMD Ryzen 5 7500X3D?

Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D jest sprzedawany bez dołączonego chłodzenia, dlatego należy dokupić je we własnym zakresie. Jaki model będzie odpowiedni?

Jednostka cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, a maksymalny limit mocy PPT wynosi 88 W. Oznacza to, że procesor nie powinien pobiera dużo energii, ale też nie generuje nadmiernych ilości ciepła, dzięki czemu nie wymaga szczególnie wydajnego systemu chłodzenia. Podczas testów z chłodzeniem Endorfy Fortis 5 temperatura w czasie intensywnego obciążenia sięgała około 75°C. Można zatem założyć, że nieduży, wieżowy cooler w zupełności wystarczy do utrzymania optymalnych temperatur pracy.

Miało być tanio, a (na razie) jest drogo

Ryzen 5 7500X3D jeszcze przed oficjalną premierą został okrzyknięty przez branżowe media mianem „taniego procesora do grania”. Do grania rzeczywiście się nadaje, ale tani… na razie nie jest.

AMD Ryzen 5 7500X3D

Ryzen 5 7500X3D to podstawowa jednostka wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków opartych na starszej architekturze Zen 4. Producent na dodatek mocno ograniczył taktowanie, a sama konstrukcja nie pozwala na overclocking. Procesor wyróżnia się za to zastosowaniem dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache – i to właśnie ona stanowi prawdziwy game changer.

W grach procesor oferuje bardzo dobre osiągi. Co prawda to poziom nieco niższy niż w przypadku kultowego Ryzena 7 7800X3D, ale wciąż wyraźnie lepszy od „zwykłych” modeli Ryzen 7000 czy 9000 pozbawionych pamięci 3D V-Cache (nie wspominając już o konkurencyjnych układach Intel Core Ultra). W zastosowaniach typowo procesorowych sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej – w podobnej cenie można znaleźć dużo wydajniejsze jednostki, takie jak Ryzen 7 7700X czy Core Ultra 5 265K. Nawet znacznie tańsze Core i5-14600K lub Core Ultra 5 245K wypadają tutaj lepiej.

Na plus należy zaliczyć niewielki współczynnik TDP, dzięki czemu procesor nie wymaga drogiego, rozbudowanego chłodzenia. Bez problemu można połączyć go z dobrym coolerem wieżowym, co pozwoli zbudować cichą i energooszczędną konfigurację – a przy okazji nieco zaoszczędzić na sprzęcie.

Największym problemem nowego Ryzena pozostaje jednak cena. W dniu premiery Ryzen 5 7500X3D ma kosztować 269 dolarów, co w Polsce może oznaczać około 1200 zł. To sporo, zwłaszcza że znacznie wydajniejszy Ryzen 7 7800X3D w wersji pudełkowej kosztuje około 1600 zł, a w wersji Tray można go znaleźć już za około 1300 zł. W takiej sytuacji trudno znaleźć argument przemawiający za zakupem słabszego modelu – skoro dopłacając „stówkę” można mieć znacznie lepszego Ryzena 7 7800X3D.

Czy zatem Ryzen 5 7500X3D jest skazany na porażkę? Niekoniecznie. Procesory AMD z reguły z czasem tanieją – zapewne podobnie będzie i tym razem. Gdy cena spadnie do poziomu około 1000 zł, układ stanie się ciekawą propozycją dla graczy budujących tani komputer do gier. Warto też pamiętać, że to jednostka pod podstawkę AM5, więc w przyszłości łatwo będzie ją wymienić na mocniejszy model (czego już nie można powiedzieć o platformach Intela). To ważna uwaga dla osób, które będą czytać ten test długo po premierze procesora.

Warto kupić jeśli:

  • składasz niedrogi komputer typowo do grania
  • ...i w przyszłości planujesz ulepszyć zestaw o lepszy procesor
  • nie chcesz kupować wydajnego chłodzenia
  • planujesz zbudować konfigurację z nową kartą graficzną i/lub dyskiem SSD (pod PCIe 5.0)

Nie warto kupować jeśli:

  • zależy ci na dobrej wydajności w programach
  • możesz dopłacić  do znacznie lepszego modelu (Ryzen 7 7800X3D)

Ocena procesora AMD Ryzen 5 7500X3D

64% 3.2/5

  • Wyróżnienie "Super Wydajność 3D" - benchmark.pl

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę AMD. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w niego przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.

