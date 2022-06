Nextbase 322GW może i wygląda dość zwyczajnie, ale to naprawdę nietypowy wideorejestrator. Nie dość bowiem, że można dołączać do niego dodatkowe moduły to jeszcze oferuje funkcje, których próżno szukać u konkurencji. Czym wyróżnia się Nextbase 322GW? O tym w naszym materiale.

Nextbase 322GW – test modularnego wideorejestratora

Nie da się nie zauważyć rosnącej popularności wideorejestratorów w naszym kraju. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Na pewno jest to niezły bat na niefrasobliwych kierowców, którzy urządzają sobie wyścigi, wymuszają pierwszeństwo, a nawet próbują pokonywać rekordy w skoku w dal poprzez ronda. Do tego dochodzi też kwestia taryfikatora mandatów, którego stawki potrafią obecnie zmrozić krew w żyłach – lepiej więc mieć zawsze coś na swoją obronę.

Jakiekolwiek by jednak nie były powody tego, że coraz chętniej sięgamy po rejestratory jedno jest pewne – wybór odpowiedniego urządzenia, które spełniałoby nasze potrzeby, nie jest łatwy. No bo jaki wideorejestrator kupić?

Czy taki w lusterku czy raczej zdejmowany, na szybę? A może przydałaby się też kamera cofania? Albo taka, która przy okazji nagrywa też wnętrze pojazdu? Odpowiedzią na te wszystkie pytania może być właśnie Nextbase 322GW. Dlaczego? Tego dowiecie się z naszego filmu.

Najważniejsze cechy Nextbase 322GW:

Konstrukcja pozwalająca na dołączanie dodatkowych modułów z kamerami

Wygodny, prosty w montażu uchwyt na szybę z magnetycznym mocowaniem kamery Click&Go Pro

Kamera z polem widzenia 140 stopni i jasnością f/1.6

Dotykowy 2,5-calowy ekran HD IPS

Rozdzielczość wideo – max 1920x1080p (do wyboru – 30 bądź 60 klatek na sekundę)

Funkcja Emergency SOS potrafiąca samemu wezwać pomoc po wypadku

Łączność Bluetooth 4.2 i WiFi pozwalają zdalnie zarządzać wideorejestratorem poprzez aplikację mobilną

Zapis w pętli i automatyczne zabezpieczania nagrań po wykryciu wstrząsu

Przycisk do błyskawicznego zabezpieczania nagrań

Możliwość robienia zdjęć i rejestracji obrazu w formie timelapse’ów

Tryb parkingowy

Obsługa kart pamięci microSD do 128GB

Nextbase 322GW – czy warto kupić?

Jeśli wciąż nie wiesz na jaki wideorejestrator się zdecydować Nextbase 322GW może okazać się całkiem niezłym wyborem. Szczególnie, że daje on nam niejako możliwość zbudowania własnego urządzenia, które najpełniej będzie odpowiadało naszym potrzebom. Co więcej, w każdej chwili możemy tu zmienić konfigurację dostosowując ją do innego samochodu albo warunków jazdy.

A warto przypomnieć, że wraz z kamerką dostajemy tu jeszcze naprawdę nieźle przemyślane mocowanie, aplikację mobilną do zdalnego zarządzania, tryb parkingowy oraz unikalne funkcje pokroju świadomości incydentów czy ratunkowe Emergency SOS. Sami oceńcie czy to dobra oferta.

A jeśli komuś z Was Nextbase 322GW już teraz przypadł do gustu to mamy specjalny kod rabatowy. Poniżej znajdziecie link do sklepu, w którym po wpisaniu kodu BENCHMARK10 otrzymacie 10 procent zniżki na zakup tego modelu. Macie czas do końca czerwca.

Nextbase 322GW – mocne i słabsze strony:

modularna konstrukcja, czyli kupujesz i korzystasz z tego co dla Ciebie jest przydatne

wyjątkowo dobrze przemyślany uchwyt z magnetycznym mocowaniem kamery Click&Go Pro

niezła jakość nagrań dziennych

czytelny, 2,5-calowy dotykowy wyświetlacz z prostym do opanowania interfejsem

możliwość ręcznego zabezpieczania nagrań za pomocą przycisku

opcja błyskawicznego robienia zdjęć

funkcja Emergency SOS umożliwiająca wezwanie służb ratunkowych w momencie wypadku

tryb parkingowy z wykrywaniem wstrząsów

dedykowana aplikacja mobilna i możliwość zdalnej konfiguracji wideorejestratora, przeglądania nagrań oraz podglądu na żywo



przydałoby się lepsze tłumaczenie aplikacji mobilnej

konieczność subskrypcji funkcji ratunkowej – Emergency SOS może być dla niektórych problematyczna

brak karty microSD w komplecie