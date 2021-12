ASUS mówi - OLED dla każdego! I ma ku temu solidne podstawy. Już w cenie około 4000 złotych można stać się posiadaczem (naprawdę niezłego!) laptopa z tym ekranem.

Niedawno na naszych łamach mieliśmy okazję recenzować niedrogiego laptopa z ekranem OLED, a konkretnie ASUS VivoBook 15 K513EA-L1899T. Dość powiedzieć, że to konstrukcja nowoczesna, wydajna (w swoim segmencie) i na dodatek sprzedawana w atrakcyjnej cenie.

Dlaczego jednak ekrany OLED budzą tak duże emocje? Postaramy się pokrótce odpowiedzieć na to pytanie.

Dlaczego ekrany OLED są... najlepsze?

Każdy z nas pamięta chwilę, kiedy po raz pierwszy zobaczył telewizor, czy też monitor OLED w akcji. Wrażenia są niesamowite, ale ceny pierwszych tego typu konstrukcji zwalały z nóg. Dziś technologia ta stała się bardziej przystępna, tańsza w produkcji i efekcie bardziej przystępna dla klienta końcowego. Czyli dla nas!

To co wyróżnia ekrany OLED to oczywiście precyzyjne odwzorowanie kolorów, innymi słowy oddają najlepszą paletę barw. Przestrzeń barw to 100% pokrycia DCI-P3 (133% sRGB). Warto zaznaczyć, że poziom pokrycia utrzymuje się niezależnie od poziomu jasności panelu.

Czyni je to idealnym wyborem nie tylko dla kinomaniaków - bo oglądanie filmów na OLEDach to czysta przyjemność - ale i użytkowników kreatywnych i profesjonalnych. Z pewnością warto wspomnieć o tym, że ekrany OLED w laptopach ASUS mogą się pochwalić walidacją Pantone, czyli po prostu zostały skalibrowane, dzięki czemu mamy pewność, że kolory na ekranie odpowiadają rzeczywistym.

Ekrany OLED są również bardziej przyjazne dla użytkownika, a raczej jego oczy, ze względu na to, że w porównaniu z matrycami LCD zredukowano w nich światło niebieskie aż do 70%. Jeśli już jesteśmy przy porównaniach, to ekrany LCD pozwalają na wyświetlenie 16,7 miliona kolorów, natomiast ekrany OLED aż 1,07 MILIARDA kolorów.

Nie zapominajcie o HDR - dzięki jasności do 600 nitów (LCD średnio do 250 nitów) ekrany OLED dają nam również dostęp do tej technologii. OLED górują również nad LCD doskonałym odzworowaniem czerni, znacznie wyższym współczynnikiem kontrastu, czy w końcu czasem reakcji, który wynosi zaledwie 0,2 ms.

To wszystko robi wrażenie, ale co ze zjawiskiem "wypalania" ekranów OLED? Tu z kolei wkracza technologia ASUS OLED Care - gdy laptop pozostaje bezczynny przez ponad 30 minut włącza się dynamiczny wygaszacz ekranu, który minimalizuje efekt wypalenia matrycy. Nie zabrakło tu również rozwiązania znanego z telewizorów OLED w postaci niewidocznego dla ludzkiego oka przemieszczania się pikseli.

Jaki laptop z ekranem OLED?

Cóż... Dobry, wydajny, nowoczesny i... stosunkowo niedrogi. Firma ASUS postanowiła mocno uderzyć w segment laptopowy i oferuje szeroką gamę laptopów uzbrojonych w ekrany OLED. Jakich modeli możemy się spodziewać?

ASUS wyposaża w ekrany OLED zarówno laptopy serii Vivobook, jak i Zenbook. Znajdziemy je zarówno w niewielkich laptopach typu 2-w-1 jak ASUS Vivobook 13 Slate OLED (ekran 13,3 cala), jak i potężnych maszynach dla twórców jak ProArt Studiobook Pro 16 OLED (ekran 16 cali). Pomiędzy nimi znajduje się mnóstwo modeli o przekątnej ekranu 14 i 15 cali.

Obecnie w ekran OLED wyposażone są 22 modele ze stajni ASUSa, a więc wśród nich naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.

Laptopy ASUS z ekranem OLED - czy warto?

Pomimo szalejących cen elektroniki, tajwańskiemu producentowi udało się utrzymać ceny laptopów z ekranem OLED na naprawdę przyzwoitym poziomie, czego najlepszym przykładem jest VivoBook 15 OLED K513, którego sugerowana cena zaczyna się od 3999 złotych.

Użytkownicy patrzą dziś krzywo na onegdaj popularne ekrany typu TN, a i całkiem dobre matryce IPS muszą uznać wyższość ekranów OLED. Dzięki laptopom firmy ASUS teraz są one dostępne naprawdę dla każdego.