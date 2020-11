Firma NZXT po raz kolejny (!) próbuje podbić rynek płyt głównych, tym razem za pomocą modelu z chipsetem Z490. Udane podejście? Testujemy NZXT N7 Z490.

Nie, nie, nie. To nie jest pierwsza płyta główna ze stajni NZXT. Wcześniej mogliśmy między innymi podziwiać modele Z370. Nie słyszeliście? Nic w tym dziwnego, bowiem czołowi producenci najlepszych płyt głównych zalewają rynek całą masą zróżnicowanych modeli, więc nowym graczom w tym segmencie nie jest łatwo się przebić.

W każdym razie firma NZXT - znana choćby z obudów, zasilaczy czy systemów chłodzenia wodnego (zresztą bardzo dobrych) postanawia nie odpuszczać w tej kwestii i prezentuje kolejny model, tym razem oparty na chipsecie Intel Z490.

NZXT N7 Z490 - recenzja

NZXT N7 Z490 - cena. Zacznijmy może od tego, jak wyceniono płytę. Otóż ma ona kosztować około 900 złotych, co nie wydaje się kwotą szczególnie wygórowaną (jak na model Z490 z Wi-Fi 6). Z drugiej strony nie jest to również cena, która wywoła u nas szybsze bicie serca spowodowane niesamowitą okazją. Nie ma co ukrywać - to co ma zwrócić naszą uwagę w przypadku tego modelu to... wygląd.

NZXT N7 Z490 - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

osłona PCB w kolorze czarnym lub białym

obsługa procesorów Core 10-generacji (Comet Lake) i nadchodzących procesorów Rocket Lake

gotowa na PCI Express 4.0 - ALE obsługa dopiero w procesorach Rocket Lake

Wi-Fi 6 (ax) w standardzie z Bluetooth 5.1

LAN 2,5 G

2 x gniazdka M.2

2 x UBS 3.2 Gen 2 (10 Gb) + możliwość wyprowadzenia USB 3.2 Gen 2 typu C na przód obudowy

dużo złączy do podświetlenia RGB LED

Płyta wyróżnia się przede wszystkim osłoną PCB - przypomnijmy, że chyba jako pierwszy takie rozwiązanie wprowadził ASUS w swoich płytach TUF (nie mylić TUF Gaming). Rozwiązanie to cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem, bo z jednej strony naprawdę ciekawie wyglądało i oferowało ochronę delikatnego PCB, a z drugiej mimo wszystko podnosiło nieco temperaturę płytki drukowanej.

Producent nie podaje na razie żadnych informacji dotyczących obsługi PCI Express 4.0, ale niewątpliwie takowa będzie po instalacji procesorów Rocket Lake - najprawdopodobniej otrzymamy do dyspozycji 2 sloty PCIe z obsługą interfejsu 4.0 oraz jedno gniazdko M.2.

NZXT N7 Z490 - specyfikacja

Model NZXT N7 Z490 Podstawka CPU Intel LGA 1200 Chipset Intel Z490 Technologie multi-GPU tak (2-way CrossFireX) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak - HDMI 1.4 Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 4133 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 x PCIe 3.0 Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 3 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 7 (1+1+5) Porty SATA/SATA Express 4 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (1 x PCIe 3.0 / SATA i 1 x PCIe 3.0) Thunderbolt brak Wi-Fi / Bluetooth Intel Dual Wireless-AX200 Wi-Fi 6 + Bluetooth V5.1 LAN 1 - Realtek RTL8125BG 2.5G LAN USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 4 (2) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) 3 (2) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio Realtek ALC1220 Dodatkowe technologie 2x NZXT RGB LED Connectors, 1x 5V Addressable RGB LED Connectors, 1x 12V RGB LED Connector, 3 lata gwarancji Format ATX (24,4 cm x 30,5 cm)

Wyposażenie jest przyzwoite. Jest tu Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.1. LAN po prawdzie oparty jest na układzie Realtek, ale oferuje przepustowość 2,5 G. Dodatkowe gniazdka zasilające teoretycznie powinny polepszyć nieco możliwości OC, ale... wczesna wersja BIOS najwyrażniej borykała się z problemami wieku dziecięcego. Producent zapewnił nas, że kwestia będzie rozwiązana wraz z firmware, który pojawi się wraz ze sklepową premierą płyt.

NZXT N7 Z490 - sloty i porty

Do naszej dyspozycji oddano dwa sloty PCIe x16 oraz trzy sloty PCIe x1. Szkoda, że nawet pierwszy slot PCIe x16 nie został wzmocniony, bo to już stało się praktycznie standardem. Za zaślepkami na slotach PCIe x1 kryją się dwa gniazdka M.2 - pierwsze obsługuje wyłącznie nośniki PCIe, natomiast drugie zarówno PCIe, jak i SATA.

Jeśli chodzi o możliwość podłącznia standardowych SSD formatu 2,5 cala, to producent udostępnił tylko cztery gniazdka SATA III. Jeśli chcemy wyprowadzić dodatkowe porty USB na przód obudowy (bo niby czemu mielibyśmy tego nie zrobić?), to mamy możliwość "podciągnięcia" dwóch portów USB 3.2 Gen1 oraz jednego USB 3.2 Gen2 (USB C).

Co znajdziemy na tylnym panelu (którego osłona jest zintegrowana z płytą główną)?

przycisk do resetowania ustawień UEFI BIOS

wyjścia anten Wi-Fi

jedno wyjście obrazu zintegrowanej grafiki (HDMI)

dwa gniazdka USB 2.0 (czarne)

dwa porty USB 3.2 Gen 2 (błękitne i typu C)

gniazdko LAN

dwa porty USB 3.2 Gen 1 (niebieskie)

optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

Płyta od przodu prezentuje się wręcz... ascetycznie. Osłona zasłania większość płytki drukowanej i dzięki temu taka płyta z pewnością będzie ciekawie prezentować się w podświetlanej obudowie z oknem.

NZXT N7 Z490 - UEFI BIOS

UEFI BIOS w wersji NZXT może nie imponuje wyglądem, ale oferuje podobne funkcjonalności jak interfejsy innych producentów. Mamy więc tu zarówno tryb prosty jak i zaawansowany.

Oczywiście w przypadku tego drugiego mamy dostęp do mnóstwa opcji, które pozwalają zarządzać praktycznie każdym aspektem pracy podzespołów. Są tu również takie dodatkowe narzędzia jak SSD Erase Tool. Z pewnością zaglądając po pierwszy do UEFI BIOS płyty NZXT nie będziemy czuli się zagubieni - jest tu dokładnie to samo co w innych płytach głównych.

NZXT N7 Z490 - czy warto kupić?

Cena NZXT N7 Z490 powinna wynieść w Polsce około 900 złotych. Za tę kwotę otrzymujemy przyzwoite wyposażenie (między innymi Wi-Fi 6, LAN 2,5 G, czy 2 x USB 3.2 Gen2), ale konkurencja na rynku płyt głównych jest ogromna, a ASUS, Gigabyte i MSI mają w swoim portfolio wiele naprawdę mocnych i dobrze wycenionych zawodników.



Osłony można zdemontować, by odsłonić choćby gniazdka M.2

Płyty z topowym chipsetem Intela kupuje się również do podkręcania - jako, że słabsze modele z segmentu mainstream tego nie umożliwiają. I tutaj natkniemy się na niejaki problem - podkręcanie kończy się szybko, znacznie szybciej niż na płytach głównych innych producentów. Skonsultowaliśmy się z producentem, który zapewnił, że finalna wersja BIOS (testy przeprowadzaliśmy na wczesnej wersji firmaware) będzie pozbawiona tych problemów.

NZXT N7 Z490 to płyta dla tych, którzy poszukują przede wszystkim nietuzinkowego wyglądu - chociaż równocześnie nie twierdzimy, że każdemu musi się ona podobać.

Nie można się jakoś specjalnie przyczepić do ceny, bowiem modele ATX Z490 z Wi-Fi są zwykle wycenione podobnie lub wyżej. Fajnie byłoby, gdyby NZXT przemyślała jednak obniżkę ceny - nie tyle ze względu, że jest ona za wysoka, a raczej na bardzo bogatą ofertę konkurencji. Jakoś przebić się na rynku przecież trzeba, a my gorąco kibicujemy NZXT. Łatajcie UEFI BIOS i powodzenia! ;-)

NZXT N7 Z490 - ocena końcowa

obsługa procesorów Core 10-tej generacji

nieoficjalna zgodność z kolejną generacją procesorów Core i PCIe 4.0

topowy chipset Z490

LAN 2,5 G

Wi-Fi 6 (ax) + BT 5.1

dwa porty M.2

dwa porty USB 3.2 Gen 2 na tylnym panelu + możliwość wyprowadzenia kolejnego na przód obudowy

czarna lub biała osłona PCB i cieszący oko design

dużo dodatkowych złączy do podświetlenia RGB LED

relatywnie niewielka ilość portów USB oraz SATA

84% 4,2/5

