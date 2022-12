MSI MAG B650 Tomahawk WIFI to jedna z tańszych płyt głównych pod nowe procesory Ryzen 7000 (gniazdo AM5). Konstrukcja może nie oferuje świetnej funkcjonalności (nie pozwala np. wykorzystać PCI-Express 5.0), ale pozwoli na budowę nowoczesnego, wydajnego komputera do gier. Producent przewidział obsługę kart graficznych pod PCI-Express 4.0 x16 i trzy gniazda M.2 pod szybkie dyski SSD NVMe. Na uwagę zasługuje bardzo dobry kodek dźwiękowy Realtek ALC4080, szybka karta sieciowa 2.5G LAN i do tego bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6E. Za niecałe 1500 złotych to bardzo ciekawa propozycja.

Najważniejsze cechy: Podstawka AM5

Chipset AMD B650

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4x DDR5 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX