Planujecie budowę nowego komputera z procesorem Intel i zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej płyty głównej? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych modeli z różnych segmentów cenowych.

Najnowsze generacje procesorów Intel okazały się bardzo udanymi jednostkami, co na pewno zachęca potencjalnych klientów do wyboru takiej platformy przy składaniu nowego komputera. Kluczową kwestią jest tutaj wybór odpowiedniej płyty głównej, która może mieć istotny wpływ na możliwości zestawu.

Jaką wybrać płytę główną Intel? Dostępnych modeli jest naprawdę sporo, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą mieć z tym problem. Z pomocą przychodzi ranking płyt głównych. W naszym zestawieniu znajdziecie najlepsze modele z różnych segmentów cenowych – począwszy od modeli do tanich komputerów do domu lub biura, po topowe konstrukcje do budowy najwydajniejszych zestawów do gier.

Płyta główna Socket 1700 - ranking 2024

Na rynku są również dostępne procesory AMD Ryzen, które też są propozycją godną uwagi. Jeśli planujecie złożyć komputer właśnie z takim procesorem, koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych płyt głównych AMD.

Na co zwracać uwagę przy zakupie płyty głównej?

Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniej platformy. Starsze procesory Intel Core 10. (Comet Lake) i 11. generacji (Rocket Lake) korzystają z podstawki LGA 1200, więc do ich obsługi konieczna będzie płyta główna Socket 1200 z serii 400 lub 500 (przy czym nie wszystkie modele z serii 400 wspierają układy 11. generacji – warto tutaj sprawdzić listę wsparcia na stronie producenta).

Do budowy nowszych, wydajniejszych zestawów warto wybrać najnowszą platformę - LGA 1700 z procesorami Core 12. generacji (Alder Lake), 13. generacji (Raptor Lake) lub 14. generacji (Raptor Lake Refresh). Takie jednostki oferują znacznie lepsze osiągi, a do tego zapewniają świetną funkcjonalność. Sprzęt jest bardziej przyszłościowy. Niestety trzeba także liczyć się z wyższymi cenami, więc nie polecamy wyboru takiej platformy do najtańszych konfiguracji.



Wygląd to kwestia gustu, aczkolwiek lepsze płyty główne na pewno wyróżniają się też pod kątem designu. Jeśli zwracacie uwagę na wygląd komputera, to płyta główna będzie miała tutaj istotne znaczenie

W przypadku najnowszej platformy Intel LGA 1700, istotną kwestią jest również wybór odpowiedniej pamięci RAM. Co prawda układy wspierają i starsze moduły DDR4 i nowsze DDR5, ale ich obsługa w praktyce zależy od płyty głównej – jeśli nie chcecie przepłacać, obecnie lepiej wybrać konstrukcje pod starsze moduły. Nowsza generacja oferuje trochę lepsze osiągi, jednak nadal trzeba za nią sporo dopłacić, więc póki co sprawdzi się głównie w topowych, drogich konfiguracjach.

Płyty główne różnią się funkcjonalnością - różnice najczęściej sprowadzają się do liczby gniazd na moduły pamięci RAM, slotów PCI-Express na karty rozszerzeń czy portów M.2 i SATA dla dysków

Istotną sprawą może być też zestaw portów na tylnym panelu - co prawda wszystkie modele oferują niezbędną funkcjonalność, ale lepsze modele mogą oferować np. dodatkowe porty USB, szybszą kartę sieciową czy bezprzewodową łączność Wi-Fi

Osoby zainteresowane podkręcanie komputera powinny celować w procesory z dopiskiem K (np. Core i7-14700K) i płyty główne z serii Z (np. Z690 i Z790). Warto jednak pamiętać, że najnowsze procesory generują sporo ciepła i wymagają bardzo dobrego chłodzenia (najlepiej chłodzenia wodnego). Zwykłe płyty główne B660/B760 nie pozwalają na podkręcanie procesora, ale umożliwiają zastosowanie szybszych pamięci RAM.

Większość polecanych przez nas płyt głównych to nowsze modele z serii 700. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku nadal są dostępne resztki starszych modeli z serii 600, które oferują podobną funkcjonalność, ale mogą być dostępne w lepszych cenach (do obsługi nowszych procesorów 13. i 14. generacji konieczna będzie aktualizacja BIOS-u).

Gigabyte H610M H V2 DDR4 - najtańsza płyta główna Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Gigabyte H610M H V2 DDR4 to najtańsza sensowna płyta główna pod obecne procesory Intel. Producent przewidział tylko niezbędny zestaw portów, który pozwoli zbudować tani zestaw komputerowy. Do dyspozycji oddano dwa banki pamięci DDR4, gniazdko M.2 PCIe 3.0 x4 pod szybkie dyski SSD NVMe oraz cztery gniazda SATA 6 Gb/s pod zwykłe dyski SSD lub HDD. Z tyłu wyprowadzono wyjścia VGA i HDMI dla zintegrowanej grafiki, ale jest też złącze PCI-Express 4.0 x16 do montażu opcjonalnej karty graficznej. Wodotrysków nie uświadczycie, ale do budżetowego zestawu z procesorami Intel Core i3 lub Core i5 będzie w sam raz. Do mocniejszych układów może okazać się zbyt słaba. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel H610

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format mATX

ASRock B660M Pro RS - tania płyta główna Socket 1700 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najbardziej opłacalna płyta główna do 500 zł? Zdecydowanie ASRock B660M Pro RS. Co prawda nie jest to topowy sprzęt, ale płyta bez problemu nada się do budowy taniego zestawu do grania. Do dyspozycji oddano bogatszy zestaw portów – złącze PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej, dwa gniazdka M.2 (w tym jedno PCIe 4.0 x4 z radiatorem) i cztery zwykłe SATA 6 Gb/s. Na uwagę zasługuje też chłodzona sekcja zasilania, która powinna podołać procesorom Core i3 lub Core i5 (z zablokowanym mnożnikiem). Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania szybszych pamięci DDR4. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel B660

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Format Micro ATX

MSI PRO B760-P WIFI DDR4 - dobra płyta główna Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wymagający użytkownicy mogą dopłacić do modelu MSI PRO B760-P WIFI DDR4 – taka płyta świetnie sprawdzi się z zablokowanymi procesorami Core i5 i Core i7 (co ważne, nadal współpracuje z tanimi zestawami pamięci DDR4). Sprzęt przyciąga uwagę efektownym wzornictwem, ale oferuje też lepszą funkcjonalność. Producent przewidział cztery banki dla szybkich pamięci DDR4, złącze PCI-Express 4.0x16 dla karty graficznej, a także dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (jedno z nich wyposażono w radiator). Na uwagę zasługuje też szybka łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6E. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel B760

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 5

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 3 (1)

Format ATX

MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI - tania płyta główna do podkręcania Ocena benchmark.pl









4,5/5 MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI to tania płyta do podkręcania procesorów. Za nieco ponad 1000 zł otrzymujemy sprzęt, który poradzi sobie z modelami Core i5-14600K/KF lub Core i7-14700K/KF (w przypadku topowych modeli Core i9-14900K/KF chłodzenie sekcji zasilania może okazać się niewystarczające). Płyta współpracuje z nowszymi pamięciami DDR5. Sporym atutem Tomahawka jest także funkcjonalność, a na pokładzie przewidziano sporo portów – możemy liczyć na złącze PCI-Express x16 w standardzie 5.0, cztery gniazdka pod szybkie dyski SSD PCIe 4.0 x4 (z radiatorami), a do tego masa portów USB. Nie bez znaczenia jest szybka łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6E. Gracze docenią dobrej jakości układ dźwiękowy. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel Z790

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4x DDR5 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX Zobacz recenzję

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI - nowoczesna płyta główna do gier Ocena benchmark.pl









4,7/5 Składacie topowy komputer z procesorem Intel Core i7-14700K/KF lub Core i9-14900K/KF i poszukujecie porządnej płyty głównej? Ciekawą propozycją będzie ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI – taki model oferuje świetną funkcjonalność z wszystkimi nowinkami technicznymi, a przy tym nie kosztuje majątku. Uwagę zwraca wsparcie dla szybkich pamięci DDR5, obsługa PCI-Express 5.0 dla kart graficznych i dysków SSD NVMe, a także masa portów USB. Do tego świetny układ dźwiękowy SupremeFX. Standardowy model oferuje łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6E, ale w sprzedaży dostępna jest też odświeżona wersja płyty ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II z nowszą kartą sieciową Wi-Fi 7. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel Z790

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4x DDR5 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX

Ranking płyt głównych Socket 1700 - najlepsza płyta główna

Wszystko zależy od składanego komputera, ale na pewno nie warto przepłacać. Do budowy taniego zestawu do domu lub gier w zupełności wystarczy płyta główna z chipsetem B660 – np. wspomniany model ASRock B660M Pro RS, który oferuje wszystkie niezbędne złącza, nawet do budowy dobrego komputera do gier.

Przy składaniu wydajniejszej maszyny z procesorami do podkręcania warto będzie sięgnąć po lepszą konstrukcję. Jeśli nie decydujemy się na topowy procesor Core i9, nie ma potrzeby wydawania ogromnych pieniędzy. Świetnie sprawdzi się tutaj np. model MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI , który pozwoli na budowę wydajnego, funkcjonalnego i nieprzepłaconego zestawu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.