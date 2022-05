Sprawdź, jaki wytrzymały telefon do pracy kupić. W naszym zestawieniu proponujemy mocne telefony z obudową odporną na upadki, uderzenia, wodę i kurz. Jeśli chcesz mieć telefon do warsztatu, na budowę, biwak, wycieczkę czy wakacje w plenerze to dobrze trafiłeś.

W tym artykule zajdziesz najciekawsze telefony wzmacniane, które kupisz w 2022 roku. W imię zasady do wyboru do koloru, proponujemy modele o różnym designie, wyposażone w oryginalne funkcje albo też bardziej wydajne. I chociaż telefon niezniszczalny nie istnieje, wszystkie wybrane są naprawdę wytrzymałe w stopniu nieosiągalnym dla tradycyjnych smartfonów, nawet tych określanych jako najlepsze smartfony na rok 2022. Jeśli po lekturze tego zestawienia dojdziesz do wniosku, że wzmacniany smartfon to dla Ciebie za dużo, polecamy też dobry smartfon do 1500 zł lub zupełne przeciwieństwo modeli z tego zestawienia, czyli lekkie i poręczne telefony z mniejszymi ekranami. Pamiętaj również, że możesz porównać wiele urządzeń w naszym rankingu wydajności telefonów.

Jaki wytrzymały telefon kupić?

Czym jest odporny telefon?

Jedną z cech, o których zawsze myślimy planując sięgnięcie po telefon do pracy w trudnych warunkach jest wytrzymałość konstrukcji. W przypadku codziennego, spontanicznego użytkowania smartfona wytrzymałość kojarzymy z odpornością obudowy na zachlapania, zarysowania oraz jakością szkła wyświetlacza.

Są jednak okoliczności, w których smartfon musi być odporny na dużo poważniejsze działania sił zewnętrznych i czynników pogodowych niż zwykle jest to konieczne. Ewentualne uszkodzenie to nie tylko kwestia pecha, ale zwykła konsekwencja użytkowania smartfona w takich sytuacjach jak:

turystyka wyprawowa

praca w terenie, na przykład jako inspektor instalacji, kurier

praca w miejscach zanieczyszczonych takich jak budowa, warsztat

sport ekstremalny

Mówiąc odporność mamy na myśli całą konstrukcję, a nie tylko najbardziej newralgiczne jej elementy. Nie tylko ekran, ale i złącza, pokrywy, przyciski, ramki muszą być wykonane z materiałów, które trudno uszkodzić, a które zarazem chronią wewnętrzne komponenty rozpraszając energię uderzenia lub blokując. Polecane przez nas telefony budowlane spełniają kryteria odporności na:

wilgoć, zanurzenie w wodzie (taki smartfon ma uszczelnioną obudowę i złącza)

zanieczyszczenie, zapylenie

niską temperaturę (praca w warunkach poniżej zera stopni Celsjusza)

nacisk i wibracje (oznacza to odporność na siły powstające na przykład przy upadku smartfona)

zarysowanie i pęknięcia (dotyczy to materiałów, z których wykonano smartfon)

Wodoodporność oraz ochrona przed pyłem i kurzem

Niektóre smartfony reklamowane są jako zgodne z normami IPxx. Te mówią nam o odporności na zanieczyszczenia (pierwsza cyfra) i wilgoć (druga cyfra). Teoretycznie nawet niecertyfikowany smartfon może szczęśliwie wytrzymać krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, ale gwarancję dają nam dopiero normy IP67 (krótkotrwałe zanurzenie), IP68 (długotrwałe zanurzenie), IP69 (najlepsza odporność nawet na silna strugę wody) i ich należy szukać w opisach smartfonów wytrzymałych.

Spotykana w instrukcjach zgodność z normami IP52 czy IP54 to jedynie odporność na padające krople wody czy też zachlapanie oraz ochrona przed pyłem (ale nie pyłoszczelność, którą daje dopiero IP6x).

Mocny telefon roboczy nie musi być brzydki i mało wydajny

Mówiąc wytrzymały smartfon zwykle myślimy o solidnej, ale też pękatej konstrukcji. Nieprzypadkowo, ale są wyjątki od tej reguły. Chociażby wciąż flagowy Cat S62 Pro, który nie tylko jest wytrzymały, ale też dysponuje kamerą termowizyjną. Takie dodatkowe niestandardowe funkcje, to też element wyróżniający telefon dla budowlańca. Podobnie jak podniesiona czułość ekranu dotykowego i przycisków na pracę w odzieży ochronnej. Trudno uznać ten model CAT za brzydki produkt, ale zrozumiałe jest, że są one dużo mniej atrakcyjne niż na standardowe smartfony. Te topowe od dawna już są reklamowane jako spełniające normy IP, ale to wciąż smartfon, który nie jest klasyfikowany domyślnie jako wytrzymałe urządzenie.

Dzisiejsze smartfony wzmacniane są też urządzeniami o przyzwoitej wydajności. Wystarczającej do komfortowej pracy (komunikacja, dostęp do informacji, Internetu, płatności zbliżeniowych). Zwykle nie są za to dedykowane do wymagającej rozrywki, multimediów czy fotografii.

Pancerny telefon 2022 - TOP 5 ranking

Ulefone Armor 8 Pro - tani telefon budowlany Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ulefone Armor 8 Pro w wariantach z 6GB RAM kosztuje około 950 złotych, ale warto dorzucić stówkę do wariantów z 8GB RAM, jak wiadomo pamięci nigdy za wiele, bogatszy model posłuży nam dłużej. O ile nie zostanie zniszczony, ale o to w tym przypadku wcale nie tak łatwo. Wytrzymałość konstrukcji potwierdzają tutaj certyfikaty IP68/IP69K oraz standard wojskowy MIL-STD-810G, które oznaczają pyłoszczelność, wodoszczelność oraz odporność na wstrząsy, upadki, wibracje czy ekstremalne temperatury. Wprawdzie ekran ma rozdzielczość HD+, ale reszta podzespołów jak na tę cenę wypada nieźle, procesor MediaTek Helio P60 we współpracy z wymienionymi zasobami pamięci RAM zapewnia wydajność wystarczającą do zadań, jakie można stawiać przed takim urządzeniem, na pokładzie jest też aktualny Android 11. Na pewno nie imponują tu możliwości fotograficzne, ale już bateria 5580 mAh wypada całkiem nieźle, jest też Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 i NFC. Wykonującym niektóre zawody przydać może się też programowalny przycisk fizyczny i tryb rękawiczek (na obsługę ekranu pozwolą te o grubości do 1,5 mm). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P60

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 282 g

Nokia XR20 - odporny telefon z ładnym designem Ocena benchmark.pl









4,2/5 Niektórych do wzmacnianych smartfonów zniechęcają bardzo duże gabaryty i niezbyt atrakcyjny wygląd. Nokia XR20 zauważalnie od tego odbiega, udało się tutaj połączyć wytrzymałość z może nie elegancją obudowy, ale z całkiem estetycznym wykonaniem. To propozycja będąca gdzieś pomiędzy pancernymi i klasycznymi smartfonami. Obudowa mierzy tu 10.6 mm grubości, a waga liczy 248 g. Ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus, a poza wodoszczelnością IP68 Nokia XR20 zapewniać ma też ochronę przed przykrymi skutkami upadków (MIL-STD-810H). Procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G i 4GB RAM to dość skromny zestaw jak na taką cenę, ale nie można mieć wszystkiego, a przy czystym Androidzie daje radę podczas pracy z podstawowymi zadaniami i aplikacjami. Z drugiej strony pozytywnie zaskakuje obecność głośników stereo i bezprzewodowego ładowania baterii, a poza 5G można liczyć też na Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 i NFC do płatności zbliżeniowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 480 5G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 13 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 248 g

Oukitel WP10 5G - odporny smartfon z dużą baterią Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ładowanie smartfona nie jest lubianą czynnością, ale w przypadku Oukitel WP10 5G nie mamy z nią do czynienia szczególnie często. Producent zastosował bowiem baterię o pojemności aż 8000 mAh. To największy atut tego modelu, oczywiście poza najważniejszą w tym zestawieniu wytrzymałością. Obejmuje ona wodoszczelność IP68/IP69K, ale i odporność na upadki z wysokości do 1,5 m. Smartfon posiada rozbudowany system nawigacji (GPS + Galileo + Glonass + Beidou) i dość szybką pamięć wewnętrzną UFS 2.1, przy procesorze MediaTek Dimensity 800 i 8GB w ogólnym rozrachunku wydajność wypada całkiem nieźle. Jest też programowalny przycisk fizyczny i tryb rękawiczek, NFC, moduł do obsługi sieci 5G i dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 800 MT6873

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 13 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 358 g

Cat S62 Pro - telefon z termowizją Ocena benchmark.pl









4,5/5 Cat S62 Pro to już elita wśród odpornych telefonów. Podobnie jak poprzednik wyróżnia się wbudowaną kamerą termowizyjną FLIR Lepton 3.5, która znacząco zwiększa funkcjonalność i może przydać się wszelkiej maści inżynierom, zwłaszcza w budownictwie czy podczas testów sprzętów i analizowania rozchodzenia się ciepła. Oczywiście Cat S62 Pro jest też odpowiednio wytrzymały, zniesie upadki, skrajne temperatury, silne promieniowania elektromagnetyczne czy kurz i wodę (certyfikaty MIL-STD-810H i IP68). Podobać może się też pozostała specyfikacja i ogólne działanie smartfona. Ma solidny procesor Qualcomm Snapdragon 660, 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane, które można rozbudować o kartę microSD. Jak przystało na sprzęt do zastosowań profesjonalnych producent przewidział funkcję dual SIM oraz moduł łączności NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2160 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 660

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 248 g

DOOGEE V20 - mocny telefon z AMOLED Ocena benchmark.pl









4,3/5 DOOGEE V20 może pochwalić się czymś, co w tego typu smartfonach nie pojawia się często - ekranem AMOLED. I to nie byle jakim, bo dostarczonym przez Samsunga i prezentującym obraz w rozdzielczości Full HD+. Jakby tego było mało, producent pokusił się o dodatkowy niewielki ekran (1,05 cala) umieszczony z tyłu, służący do sprawdzania godziny, śledzenia powiadomień czy sterowania muzyką. Ciekawie wypada tu także aparat fotograficzny z obiektywami głównym, szerokokątnym oraz noktowizyjnym. Reszta specyfikacji już nieco bardziej standardowa, co nie znaczy, że zła. Obudowa zapewnia odporność zgodną ze standardami IP68, IP69K i MIL-STD-810G, a bateria ma sporą pojemność. 6000 mAh to wprawdzie mniej niż w Oukitel WP10 5G, ale też zapewnia niezłe czasy pracy. Atutem DOOGEE V20 jest też zaplecze komunikacyjne, które obejmuje moduł do obsługi sieci 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 700

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 20 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 296 g

Najlepszy telefon wytrzymały naszym zdaniem

Naszym zdaniem najlepszym wzmacnianym smartfonem wciąż jest Cat S62 Pro. Model wyjątkowy dzięki zintegrowanej kamerze termicznej FLIR, którą można wykorzystać nie tylko na budowie czy podczas inspekcji sanitarnej, ale nawet w trakcie diagnostyki pojazdu.

Warto zobaczyć również: