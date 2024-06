AI dla każdego. Seria OPPO Reno12 5G udowadnia, że to możliwe

Czy sztuczna inteligencja nie musi być zarezerwowana dla smartfonów z najwyższej półki cenowej? Seria OPPO Reno12 5G to dowód na to, że nie.

Płatna współpraca z firmą OPPO.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że AI to najważniejszy trend w smartfonach ostatnich lat. Wielu producentów postanowiło wykorzystać go do napędzenia sprzedaży swoich najdroższych produktów, ale OPPO stawia na pełną demokratyzację sztucznej inteligencji.

Bazujące na AI funkcje trafią do wszystkich linii produktowych marki. W tym szczególnie lubianej serii OPPO Reno, której dwóch nowych przedstawicieli zadebiutowało ostatnio na polskim rynku.

Seria OPPO Reno12 5G - promocyjne ceny na start sprzedaży w Polsce

Do polskich sklepów trafiły dwa nowe smartfony OPPO. Są to:

OPPO Reno12 5G (12/256 GB) - 1999 zł (lub 1699 zł w promocji);

OPPO Reno 12 Pro 5G (12/512 GB) - 2499 zł (lub 2199 zł w promocji).

Niższe o 300 zł ceny będą obowiązywać do 2 lipca, więc zainteresowani nie powinni zwlekać z decyzją o zakupie.

OPPO Reno12 Pro 5G - sprawdziłem, co potrafi Gumka AI

Nowe funkcje AI sprawdziłem na przykładzie OPPO Reno12 Pro 5G, ale znajdziecie je także w tańszym modelu.

Sztandarowa nowość to Gumka AI, która trafiła do edytora zdjęć w galerii. Funkcja ta wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do usuwania niechcianych obiektów z zdjęć, a efekty bywają naprawdę imponujące.

Zacznijmy od klasyki gatunku, czyli kadru oszpeconego przez niefortunnie ustawiony kosz na śmieci. OPPO Reno12 Pro 5G pozwala naprawić takie zdjęcie w kilka sekund. Zwróćcie uwagę, jak wiarygodnie sztuczna inteligencja dorobiła zasłonięte fragmenty kadru, w tym cień rzucany przez drugi filar od lewej.

Pora na coś bardziej wymagającego, czyli wymazywanie ludzi z kadru pełnego zróżnicowanych obiektów. Na tym zdjęciu przechodnie zasłonili chodnik, ulicę, ścieżkę rowerową, jadącego pojazdy i znajdujące się w tle budynki, więc sztuczna inteligencja musiała się nieźle napocić, by wypełnić brakujące fragmenty. A jednak dała radę.

Wymazywanie ludzi ze zdjęć działa naprawdę inteligentnie. W przypadku selfie lub portretów oprogramowanie OPPO Reno12 Pro 5G jest w stanie wykryć główną osobę na zdjęciu i zasugerować usunięcie jedynie pozostałych ludzi.

Gdyby jednak coś mi się odwidziało i miałbym ochotę wymazać z selfie także siebie, wystarczy jedno dodatkowe kliknięcie, a Gumka AI skutecznie wypełni nawet duży fragment kadru.

Co jeśli niechciany obiekt sam jest zasłonięty przez jeszcze inny obiekt? Na tym zdjęciu OPPO Reno12 Pro 5G znakomicie poradził sobie z usunięciem samochodu, ale - zgodnie z moją intencją - znajdującą się przed nim lampę pozostawił nietkniętą.

Z OPPO Reno12 Pro 5G wycinanie obiektów ze zdjęć jest bajecznie proste

Nowa seria smartfonów otrzymała także funkcję Inteligentne konturowanie 2.0, która pozwala na wygodne i skuteczne tworzenie wycinek ze zdjęć. Wystarczy wyświetlić jakąś fotkę z systemowej galerii, a następnie przytrzymać palec na wybranym obiekcie.

Oprogramowanie OPPO Reno12 Pro 5G umożliwia utworzenie naklejki lub wrzucenie wyciętego zdjęcia do bocznego panelu, aby było cały czas pod ręką.

OPPO Reno12 Pro 5G przeczyta lub przetłumaczy dokumenty i artykuły za ciebie

Z krawędzi ekranu można jednym ruchem palca wysunąć palec z przydatnymi narzędziami AI. Jedna z funkcji pozwala wygenerować podsumowanie wyświetlonej strony internetowej, choć na razie działa to jedynie w języku angielskim, chińskim oraz hindi.

Równie łatwo można polecić głosowe odczytanie tekstu lub skorzystać z tłumaczenia zawartości ekranu. Mowa o całej zawartości, czyli tłumaczenie obejmuje nie tylko kopiowalny tekst, ale i grafiki czy zdjęcia. Funkcja ta bazuje na Google Translate, więc obsługuje język polski.

OPPO Reno12 Pro 5G ma wzmocnioną konstrukcję i może się podobać

Obudowa czarnej wersji OPPO Reno12 Pro 5G ma dwutonową fakturę, która wygląda niecodziennie. Dolna część obudowy jest połyskująca, a górna ma wykończenie matowe, które skutecznie opiera się powstawaniu zabrudzeń i zbieraniu zarysowań.

Z kolei srebrna wersja kolorystyczna ma teksturę OPPO Fluid Ripple z efektem trójwymiarowych fal.

Mimo nowoczesnej i smukłej konstrukcji, telefony OPPO Reno12 5G i Reno12 Pro5G mają certyfikat wodoszczelności IP65 i zostały wzmocnione pod kątem szczelności otworów i odporności na upadki. Producent zastosował w tym celu warstwy miedzi, magnezu, krzemu i aluminium, gąbczaste wypełnienie oraz dodatek stopu tytanu i cyrkonu.

OPPO Reno12 Pro 5G ma też inne przydatne funkcje

Zdarza ci się przebywać w miejscach o słabym zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi? Premierowe modele wykorzystują dziewięć anten, których pracą zarządza funkcja AI LinkBoost. Odpowiada ona za wzmacnianie sygnału w takich miejscach jak windy czy podziemne garaże.

Co jeśli zasięgu nie ma wcale? OPPO uzbroiło swoje smartfony w funkcję BeaconLink, która pozwala nawiązać połączenie głosowe z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Wystarczy, że drugi użytkownik znajduje się w promieniu 200 metrów.

Sztuczna inteligencja odpowiada także za poprawę jakości rozmów. Funkcja AI Czysty Głos identyfikuje dźwięki otoczenia, by skutecznie je wyciszyć.

Jeśli ktoś chce mieć dostęp do nowoczesnych funkcji AI, ale nie zamierza wydawać na telefon średniej krajowej, OPPO Reno12 Pro 5G i Reno12 5G to propozycje warte rozważenia.

