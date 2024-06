OPPO Enco X3i oraz OPPO Enco Air4 Pro to nowe słuchawki ze średniej półki cenowej. W ramach promocji na start można je kupić stówkę taniej.

Zacznijmy od cen. Nowe słuchawki kosztują:

OPPO Enco X3i - 599 zł (lub 499 zł w promocji);

OPPO Enco Air4 Pro - 449 zł (lub 349 zł w promocji).

Promocyjne ceny obowiązywać będą do 2 lipca włącznie.

OPPO Enco X3i oraz OPPO Enco Air4 Pro - jakie są nowe słuchawki?

Oba modele słuchawek kierowane są do klientów o różnych preferencjach, co widać już po podejściu producenta do brzmienia.

OPPO Enco X3i mają dwa przetworniki - jeden niskotonowy 10,4 mm, a drugi wysokotonowy 6 mm. Słuchawki te są zatem skierowane do osób preferujących bogaty dźwięk.

OPPO Enco X3i

OPPO Enco Air4 Pro mają pojedynczy przetwornik 12,4 mm, więc powinny zadowolić fanów mocniejszego basu.

OPPO Enco Air4 Pro

W obu przypadkach maksymalny deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu (w połączeniu z etui) wynosi 44 godziny, ale droższy model obsługuje szybsze ładowanie:

OPPO Enco X3i - deklarowane 7 godzin odtwarzania po 10 minutach ładowania;

OPPO Enco Air4 Pro - deklarowane 7 godzin odtwarzania po 10 minutach ładowania.

Tańszy model broni się niższą wagą słuchawki (4,4 zamiast 4,8 g) oraz nowszym standardem łączności Bluetooth 5.4 (zamiast 5.3), który ma zapewnić wyjątkowo niską latencję na poziomie 47 ms (zamiast 94 ms).

OPPO Enco X3i oraz OPPO Enco Air4 Pro to słuchawki z aktywną redukcję szumów o takich samych parametrach (do 49 dB), obsługę kodeka LHDC 5.0 oraz certyfikat odporności na zachlapania IP55. Oba modele słuchawek obsługują ponadto protokół Google Fast Pair, który ułatwia parowanie ze smartfonami z Androidem.