OPPO Reno11 F 5G właśnie trafił do sprzedaży i to w ofercie promocyjnej. Czy warto się nim zainteresować?

Płatna współpraca z firmą OPPO.

Pierwsi klienci mogą liczyć na ofertę specjalną, w ramach której zapłacą mniej, a dostaną więcej.

OPPO Reno11 F 5G: cena i dostępność w Polsce

Nowy smartfon został wyceniony na 1699 zł. Osoby, które dokonają zakupu między 3 a 21 kwietnia, zapłacą jednak tylko 1499 zł.

Na tym nie koniec. Okres promocyjny obejmuje również 4-letnią ochronę baterii, która uprawnia do jednej wymiany akumulatora, jeśli jego pojemność spadnie poniżej 80 proc. pierwotnej pojemności.

Z OPPO Reno11 F 5G nie trzeba się przesadnie cackać

Mimo niewygórowanej ceny OPPO Reno11 F 5G dostał certyfikat IP65 świadczący o zwiększonej odporności na pył i zachlapania. Sprawdziłem i smartfon rzeczywiście nie boi się wody, o ile oczywiście nie jest w niej zanurzony.

Pyło- i wodoszczelność przydaje się podczas codziennego fotografowania. Jeśli np. smartfon zostanie zabrudzony mąką podczas robienia zdjęć wypieków…

… nie trzeba się obawiać, że pył uszkodzi porty, a po wszystkim wystarczy go umyć.

Kanciasta bryła OPPO Reno11 F 5G ma też walory praktyczne. Telefon można postawić na płaskiej powierzchni, co w niektórych sytuacjach znosi konieczność zabierania ze sobą statywu.

A gdyby jednak smartfon został przewrócony np. przez wiatr, również nie powinno być powodów do obaw. OPPO deklaruje, że obudowa została sprawdzona pod kątem odporności na 14 000 mikroupadków. Sam kilka razy "przez przypadek" zrzuciłem go na ziemię – nie doznał żadnych uszczerbków. Ponadto, producent przeprowadził w swoich laboratoriach testy, które wykazały, że smartfon ten wytrzyma 200 000 naciśnięć przycisku zasilania, 20 000 podłączania kabla USB i 100 000 naciśnięć przycisków głośności.

OPPO Reno11 F 5G naładujesz nawet przy -20 stopniach Celsjusza

OPPO od lat rozwija autorską technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC i nie zabrakło jej również w tym modelu. Ładowanie 67 W ma pozwolić na napełnienie akumulatora w 48 minut, co zawstydza część nawet 3- lub 4-krotnie droższych flagowców.

Wystarczy podłączyć go do ładowarki, wypić kawę, przejrzeć newsy czy obejrzeć odcinek ulubionego sitcomu, a już po chwili smartfon będzie mieć energię na cały dzień. OPPO Reno11 F 5G można naładować nawet w ekstremalnych warunkach, jak chociażby przy -20 stopniach Celsjusza.

Dodatkowo, OPPO chcąc podkreślić wytrzymałość swojej najnowszej propozycji na polskim rynku, przeprowadziło symulację, jak telefon będzie się zachowywał po 4 latach codziennego ładowania. Po przejściu tego testu pojemność baterii nie spadła poniżej 80 proc.

Co potrafi OPPO Reno11 F 5G?

Smartfon ma nowoczesną obudowę z całkowicie płaskimi krawędziami, a jego zielona wersja kolorystyczna w charakterystyczny sposób odbija światło. Jest też smukły (7,5 mm) i wyjątkowo lekki, bo – mimo obecności sporej baterii 5000 mAh – waży raptem 177 gramów.

Ekran ma przekątną 6,7 cala, matrycę AMOLED i 120 Hz. Czyli w zasadzie wszystko, czego większość użytkowników będzie potrzebować do szczęścia.

Na tylnym panelu OPPO Reno11 F 5G umieszczono:

aparat główny 64 Mpix z przysłoną f/1,7;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 2 Mpix z obiektywem makro.

Warte odnotowania jest to, że smartfon wykorzystuje zoom matrycowy, a więc fotki zrobione z 2-krotnym przybliżeniem mają wyższą szczegółowość niż zwykły wycinek z fotografii wykonanej w domyślnym trybie 1x. Funkcja ta rekompensuje brak dodatkowego teleobiektywu.

Udoskonalony zoom 2x daje pole do zabawy, bo działa w połączeniu z innymi trybami. Tę fotkę zabawkowych samochodów zrobiłem w trybie portretowym 1x:

Jak widać, z uwagi na krótką ogniskową samochodzik z przodu został zdeformowany, a pojazdy w tle zdają się mocno od niego oddalone. Wystarczyło jednak zrobić pół kroku w tył i włączyć tryb portretowy 2x, by uzyskać zupełnie inną perspektywę. Zniekształcenia zniknęły, a wszystkie zabawki zostały optycznie przybliżone.

Niżej inny przykład. To samo miejsce, ta sama maskotka i tryb portretowy 1x oraz 2x. Zoom pozwolił na uzyskanie ciaśniejszego kadru i efektu przybliżonego tła, co wygląda bardziej profesjonalnie.

Oczywiście tę samą zasadę można zastosować, fotografując ludzi. Możliwość przełączenia się między trybami portretowymi 1x i 2x daje większą elastyczność.

Przydatną funkcją jest też możliwość łatwego wycinania obiektów ze zdjęć. Wystarczy przytrzymać na jakimś palec, a następnie przeciągnąć go do innej aplikacji.

Na koniec rzut oka na specyfikację OPPO Reno11 F 5G:

ekran AMOLED 6,6 cala o rozdzielczości 2412 x 1080 (394 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

MediaTek Dimensity 7050 (2 x Cortex-A78 2,6 GHz + 6 x Cortex-A55 2 GHz);

8 GB pamięci RAM;

128 lub 256 GB rozszerzalnej pamięci na dane;

aparat główny 64 Mpix z przysłoną f/1,7;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2;

aparat 2 Mpix z obiektywem makro f/2,4;

aparat 32 Mpix do selfie z przysłoną f/2,4 i nagrywaniem 4K;

łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2;

dwa sloty na karty SIM;

czytnik linii papilarnych w ekranie;

bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W;

wymiary 161,6 x 74,7 x 7,5 mm;

waga 177 g;

certyfikat wodoszczelności IP65.

OPPO Reno11 F 5G to ciekawa propozycja dla osób, które nie chcą ani wydawać na nowy telefon fortuny, ani musieć go wymieniać już po kilkunastu miesiącach. Producent pomyślał o rozwiąznaiach sprzętowych, projektowych i programowych, które mają zapewnić mu bezproblemowe działanie przez lata. A w okresie promocyjnym na to wszystko dochodzi 4-letnia ochrona baterii, co nie zdarza się często.

Płatna współpraca z firmą OPPO.