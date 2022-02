Firma Optimus oferuje komputery gamingowe od 2016 roku. W ofercie dostępne są także konfiguracje dedykowane dla uczestników zawodów e-sportowych. Do naszej redakcji trafił na testy model e-sport Extreme GZ690T-CR1 – jedna z najmocniejszych konfiguracji ze stajni Optimusa.

Zakup komputera gamingowego wiąże się zazwyczaj z dużym wydatkiem. Warto zatem dobrze przemyśleć jego zakup i przejrzeć recenzje zestawów, które wydają się odpowiednie. Kilka takich recenezji znajdziecie między innymi u nas, a to jest jedna z nich.

Specyfikacja produktu Optimus E-sport Extreme GZ690T-CR1

Szkielet szkło

Wymiary (wys/sz/gł) 480 x 234 x 512 mm

Znaczki Super Wydajność 3D, Super Design

System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-12700KF

Karta graficzna Zotac RTX 3080 AMP Holo

Pamięć RAM 32 GB DDR5 Corsair Vengeance

Dysk twardy HDD 2000 GB, SSD 1 TB

Procesor główny (częstotliwość) 3,6 – 5,0 GHz

Złącza 1x HDMI, 3x Display Port , 8 x USB 3.1, 1 x PS/2, 1 x LAN,

Zasilacz 850 W

Chipset Intel Z690

Model obudowy Corsair Crystal Series 570X RGB Mirror Black

Model chłodzenia procesora AiO Corsair iCUE H150i RGB PRO XT 360mm

Typ pamięci DDR5 rozwiń

Analizując specyfikację techniczną od razu wiadomo, że komputer przeznaczony jest dla najbardziej wymagających użytkowników. Jego sercem jest procesor Intel i7 – 12700KF z odblokowanym mnożnikiem, co umożliwia podniesienie częstotliwości taktowania zegara. Procesor dedykowany jest właśnie do gamingu i wyposażony został w 8 wysoko wydajnych rdzeni oraz 4 energooszczędne. Zastosowano w nim technologię Intel Thread Director, która zapewnia, że operacje wykonywane są przez najbardziej nadające się do poszczególnych zadań rdzenie.

Do utrzymania odpowiedniej temperatury procesora wykorzystano układ chłodzenia cieczą Corsair iCUE H150i RGB PRO XT, który wyposażony jest w 360 mm radiator oraz trzy wentylatory. Warto zwrócić uwagę na efektowne podświetlenie RGB, w które wyposażony jest ten układ.

W przypadku pamięci RAM zastosowano dwie kości marki Corsair, każda o pojemności 16 GB, zamontowane w trybie dual. Model Dominator Platinum to pamięć DDR5, która charakteryzuje się taktowaniem 5600 Mhz. Tutaj także mamy do czynienia z podświetleniem RGB.

Przejdźmy teraz do tego co chyba dla wielu najistotniejsze. W komputerze zamontowano kartę graficzną ZOTAC RTX 3080 AMP Holo 10G GDDR6X 320bit 3DP/HDMI. Jej procesor graficzny wykonany jest w architekturze Ampere, która po raz pierwszy zaprezentowana została w 2020 roku. Warto podkreślić, że karta obsługuje ray tracing w czasie rzeczywistym oraz technologię DLSS, czyli rendering oparty na sztucznej inteligencji. Jest też zabezpieczenie Lite Hash Rate, które skutecznie utrudnia kopanie kryptowalut.

Ciekawym dodatkiem do karty jest układ chłodzenia IceStorm 2.0, który składa się z trzech wentylatorów oraz podświetlenie RGB Spectra 2.0.

Obudowa Corsair Crystal Series 570X RGB COMPACT ATX

To, co pierwsze rzuca się w oczy to panele wykonane ze szkła hartowanego, dzięki którym podziwiać można poszczególne podzespoły oraz sposób ich montażu, co w tym przypadku zasługuje na pochwałę. Obudowa wyposażona jest w kontroler, dzięki któremu sterować można zamontowanym podświetleniem. Obok znajdują się dwa porty USB 3.1 oraz gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe.

Jej wymiary to 234 x 480 x 512 mm. Dzięki sporym gabarytom można w niej umieścić między innymi 6 wentylatorów oraz dwa dyski – jeden o wielkości 3,5 cala, a drugi 2,5-calowy. Duży rozmiar to także duża ilość wolnej przestrzeni, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy.

Są także kanały, w których ukryć można przewody. Trzeba przyznać, że testowany komputer wygląda naprawdę schludnie. Całość dopełnia podświetlenie, w które wyposażone są poszczególne podzespoły. Jak wspomniano wyżej, diody LED znajdują się między innymi na układzie chłodzenia procesora, karcie graficznej oraz pamięci RAM.

Waga samej obudowy to 10,8 kg.

e-sport Extreme GZ690T-CR1 – testy wydajnościowe

Wydajność kart graficznej sprawdzona w teście 3D Mark Time Spy, który wykorzystuje DirectX 12.

Po przeprowadzeniu testu, w aplikacji 3D Mark sprawdzić można także szacowaną wydajność w popularnych grach. Oto jak poradził sobie nasz komputer.

Sprawdziliśmy także wydajność procesora w teście 3DMark CPU Profile, który przeprowadzany jest na różnej liczbie wątków procesora.

Wydajność zainstalowanych w komputerze dysków twardych sprawdziliśmy za pomocą aplikacji CrystalDiskMark, która weryfikuje między innymi maksymalną prędkość zapisu i odczytu danych.



Test SSD



Test HDD

OPTIMUS e-sport Extreme GZ690T-CR1 – czy warto kupić?

To co w komputerach gamingowych najważniejsze, czyli wydajność, stoi na wysokim poziomie. Zastosowane zostały w tym przypadku podzespoły, które zapewniają, że maszyna bez problemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi obecnie grami. Warto dodać, że wydajność można sporo podkręcić. Zastosowna płyta główna nie należy do najlepszych w swojej klasie, ale obsłuży maksymalnie 128 GB pamięci RAM, a procesor Intel i7 – 12700K jest odblokowany.

Mocną stroną komputera jest także aspekt wizualny. Schludny montaż oraz podświetlenie LED sprawiają, że maszyna cieszy oko. W przypadku układu chłodzenia procesora, pamięci RAM czy obudowy wykorzystano droższe podzespoły, które poza dobrą jakością wykonania i wydajnością, mają także ładnie wyglądać.

Na uwagę zasługuje także zainstalowany fabrycznie system Windows 10, który bezpłatnie zaktualizować można do wersji 11. Dzięki temu, że producent dodał do zestawu system operacyjny, komputer jest gotowy do użytku od razu po zakupie.

Cena komputera OPTIMUS e-sport Extreme GZ690T-CR1 wynosi 15 tysięcy złotych, a około połowę z tego stanowi cena karty graficznej. Warto też dodać, że jej dostępność jest mocno ograniczona. To nie mało, ale zarówno dobór podzespołów jak i jakość montażu stoją na najwyższym poziomie. Istotne jest też to, że urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją door-to-door.

Opinia o Optimus E-sport Extreme GZ690T-CR1 Plusy wydajna karta graficzna z ray-tracingiem i DLSS,

możliwość podkręcenia procesora,

procesor chłodzony cieczą,

dwa dyski twarde,

podświetlenie RGB, którym można sterować,

obudowa z panelami ze szkła hartowanego, Minusy brak karty Wi-Fi,

wysoka cena.

