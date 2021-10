Test komputera Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 - mocny procesor Intel Rocket Lake i solidna karta GeForce RTX 3060 sprawia, że to faktycznie konkretny zestaw dla gracza e-sportowego i nie tylko!

Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 to komputer gamingowy gotowy do akcji od razu po wyjęciu z pudełka

Został wyposażony w procesor Intel Core 11700K i fabrycznie podkręconą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060

Cena modelu Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 wynosi około 8700 złotych

4,6/5

Zajrzałeś właśnie do sklepów i już wiesz, że w najbliższym czasie nie kupisz karty graficznej? W takiej sytuacji można zwrócić uwagę na gotowe zestawy komputerowe. Na naszych łamach testowaliśmy już komputer Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR2 (z GeForce RTX 3070), jak i recenzowaliśmy model Optimus E-Sport GB460T-CR5 (z GeForce RTX 3060 Ti). Dziś przyszła kolej Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 - który z kolei wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 (bez Ti). Czy ta maszyna również jest warta grzechu?

Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 - komputer dla e-sportowców

Oto kolejna maszyna ze stajni Optimusa preznaczona dla graczy. Zgodnie z nazwą dedykowana jest głównie graczom e-sportowym - co ma gwarantować połączenie mocnego procesora oraz karty graficznej ze średniej półki (bo gry e-sportowe zwykle nie są pod tym względem specjalnie wymagające). Wydajny procesor oczywiście przyda się do uzyskania jak największej ilości klatek na sekundę, a możliwość jego podkręcenia nawet w chwilę po wyjęciu komputera z pudełka również jest warta odnotowania.

Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 - specyfikacja

Model Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 Procesor Intel Core i7 11700K Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12 GB (LHR) Płyta główna Gigabyte Z590 UD AC (wersja z Wi-Fi) Pamięć RAM Corsair RGB PRO 2 x 8 GB 3000 MHz Dyski Corsair MP400 1 TB (PCIe 3.0) Zasilacz be quiet! System Power 600W Chłodzenie procesora Corsair iCUE H150i RGB PRO XT Obudowa Corsair iCUE 4000X RGB TG System operacyjny Windows 10 Home

Obudowa, chłodzenie CPU, SSD i pamięci RAM pochodzą ze stajni Corsair, a płyta główna i karta graficzna z obozu Gigabyte. Bardzo dobry wyborem jest również zasilacz be quiet! System Power. Do całości absolutnie nie można się przyczepić. Nooo... można tu było dać nieco wyżej taktowany RAM, oczywiście tak, by wciąż działał w trybie Gear 1.

Komputer jest sprzedawany w zestawie z systemem operacyjnym i praktycznie od razu można się rzucić w wir zabawy. Nasz egzemplarz na starcie miał odpowiednio skonfigurowaną pamieć RAM, ale może warto również od razu włączyć technologię Resize BAR? Mniej obeznani z zagadnieniami sprzętowymi użytkownicy z pewnością byliby wdzięczni.

Z zewnątrz i wewnątrz

Już pierwszy rzut oka potwierdza, że to sprzęt dla prawdziwego gracza ;-) Mowa oczywiście o podświetleniu RGB, które dodaje jakieś 5% do wydajności podzespołów (żart). Podświetleniem oczywiście można sterować za pomocą oprogramowania Corsair iCUE.

Obudowa oczywiście jest przeszklona (zarówno boczny, jak i przedni panel jest z hartowanego szkła), dzięki czemu możemy z dumą podziwiać nasz komputer. Na przednim panelu wyprowadzono porty USB typu A, USB typu C, mini-jack typu combo (słuchawki/mikrofon) oraz przyciski power i reset.

W razie takiej zachcianki obudowa umożliwia również pionowy montaż karty graficznej. Generalnie jest to przemyślana i udana konstrukcja.

Zainteresowany podkręcaniem procesora? Solidne chłodzenie wodne Corsaira z chłodnicą 360 mm pozwoli na wyciśnięcie z CPU absolutnie wszystkiego. Na ilość wentylatorów w "budzie" również nie ma co narzekać.

SSD PCIe chroniony jest radiatorem - w razie potrzeby można go zamienić na model wykorzystujący PCI Express 4.0. Ale to już może po tym, kiedy Microsoft i producenci gier zaczną korzystać z funkcji Direct Storage.

Jeśli ciekawi was co można znaleźć po drugiej stronie obudowy, to znajdziecie tam między innymi dwa miejsca na nośniki 2,5 cala,

Z tyłu oczywiście czekają na nas również porty płyty głównej Gigabyte. Od razu zauważymy, że w standardzie otrzymujemy również łączność Wi-Fi. Z ciekawszych rzeczy są tu dwa porty USB 3.2 Gen2 (czerwone) czy gniazdko LAN 2.5G.

Sprawdźmy co potrafi ta maszynka!

Testy wydajnościowe - 3D Mark

Na pierwszy ogień standardowo leci 3D Mark. Na jakie wyniki możemy liczyć?

W każdym przypadku mamy do czynienia z wynikami wyższych od typowych dla takich konfiguracji, na co składa się zarówno wydajny procesor, jak i fabrycznie podkręcona wersja karty graficznej.

Wiadomo, że taka konfiguracja świetnie poradzi sobie z grami e-sportowymi. Ale co z innymi tytułami? Sprawdzimy to na przykładzie Far Cry 6 - również z włączonym ray-tracingiem!

Testy wydajnościowe - Far Cry 6

Warto wspomnieć, że GeForce RTX 3060 jest po jednym względem wyjątkowa - a mianowicie jest wyposażona aż w 12 GB pamięci VRAM. Umożliwia to między innymi wykorzystanie tekstur HD w Far Cry 6.

Far Cry 6 – 1920 x 1080, wysokie

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 108

96 Z ray-tracingiem 84

77 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 – 2560 x 1440, wysokie

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 84

76 Z ray-tracingiem 68

62 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 – 3840 x 2160, wysokie

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 48

39 Z ray-tracingiem 40

35 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 – 1920 x 1080, ultra

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 100

90 Z ray-tracingiem 76

69 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 – 2560 x 1440, ultra

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 74

67 Z ray-tracingiem 59

54 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 – 3840 x 2160, ultra

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 41

35 Z ray-tracingiem 34

31 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Umówmy się od razu, że nie jest to karta do rozgrywki w 4K UHD, ale w przypadku QHD i FHD radzi sobie znakomicie. Nawet w rozdzielczości 2560 x 1440 z ustawieniami ultra i włączonym ray-tracingiem można liczyć na prawie 60 klatek na sekundę.

Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 - czy warto kupić?

Ceny sprzętu jakie są każdy widzi. Oprócz problemów z zasobami produkcyjnymi swoją cegiełkę dokłada szalejąca inflacja. Przechodząc do sedna, Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 kosztuje obecnie około 8700 złotych. Jeśli chcielibyśmy kupić samą kartę graficzną Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, to kosztowałoby nas to około 3700 złotych.

Łatwo zauważyć, że w 8700 złotych można znaleźć komputery wyposażone w wydajniejsze karty graficzne, ale... ze znacznie słabszymi pozostałymi podzespołami. Siła tego komputera tkwi w bardzo wydajnym procesorze do gracza, konkretnym chłodzeniu wodnym i płycie umożliwiającej bezproblemowe podkręcanie. Cała reszta podzespołów również nie wypadła sroce spod ogona i mamy do czynienia z solidnymi, markowymi elementami, a nie budżetowymi częściami za jak najniższą cenę.

Warto również wspomnieć o trzyletniej gwarancji door-to-door.

To przyszłościowy zestaw, w którym będzie można wymienić kartę graficzną na wydajniejszą, bez zastanawiania się, czy procesor napędzi odpowiednio mocniejszą jednostkę. To dobry kawałek sprzętu dla gracza e-sportowego, ale jak pokazał przykład na Far Cry 6, dobrze sprawdzi się również w przypadku bardziej wymagających gier.

Mimo wszystko przed zakupem tego komputera warto rozejrzeć się za promocjami. Komputer za prawie 9k z kartą graficzną ze średniego segmentu to niewesołe świadectwo dzisiejszej sytuacji na rynku.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o komputerach Optimus nie omieszkajcie zajrzeć na oficjalną stronę producenta.

Opinia o Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR10 Plusy mocny procesor Intel Core i7 11700K

możliwość łatwego OC procesora, bez oglądania się na problemy z temperaturami

chłodzenie wodne CPU z chłodnicą 360 mm

solidna karta graficzna ze średniego segmentu (GeForce RTX 3060 z 12 GB VRAM)

Wi-Fi w standardzie

SSD o pojemności 1 TB

system operacyjny w zestawie

funkcjonalna obudowa z panelem bocznym z hartowanego szkła

podświetlenie RGB wentylatorów, RAM i chłodzenia CPU

3-letnia gwarancja door-to-door Minusy dość wysoka cena

pamięci RAM mogłyby być nieco szybsze