Test komputera gamingowego Actina PBA - a wewnątrz zacny duet ze średniej półki! W środku tej maszyny dla gracza czeka na nas procesor Ryzen 5 5600X oraz karta graficzna GeForce RTX 3060.

Actina PBA to komputer dla graczy (z podświetleniem RGB oczywiście) ze średniej półki

Na pokładzie tej maszyny znalazła się między innymi karta GeForce RTX 3060 (bez Ti) oraz procesor AMD Ryzen 5 5600X

Cena komputera w tej konfiguracji wynosi nieco ponad 6900 złotych (aktualnie można liczyć na promocje obniżającą tę kwotę)

4,5/5

Na naszych łamach dość regularnie gości marka Actina, która przygotowuje solidne komputery gamingowe - swego czasu prezentowaliśmy trzy niedrogie zestawy dla graczy e-sportowych. W przypadku komputerów tej marki nigdy nie narzekaliśmy na dobór podzespołów, montaż, czy wycenę. Wszystko zawsze było na swoim miejscu.

Oczywiście nie ma co liczyć na to, że ceny podzespołów komputerowych będą na takim poziomie jak rok temu. Jeśli jednak nie możesz już czekać z modernizacją, a boisz się, że za jakiś czas ceny będą jeszcze wyższe, to może lepiej zainwestować w gotowy zestaw komputerowy?

Komputer gamingowy Actina PBA - mocny "średniak"

Jeśli interesują was nowoczesne, ale nie topowe podzespoły, to rzućcie okiem na tę konstrukcję sygnowaną przez firmę Actina. Co znajdziemy wewnątrz tej niewielkiej (midi-tower), ale efektownej obudowy?

Komputer dla gracza Actina PBA - specyfikacja

Model Actina PBA Procesor / cooler AMD Ryzen 5 5600X / SilentiumPC Fera 5 Dual Fan Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (LHR) 12 GB VRAM Pamięć RAM Patriot Viper 2 x 8 GB 3600 MHz Płyta główna ASUS TUF Gaming B550 Plus Dysk Crucial MX500 1 TB (2,5 cala) Zasilacz be quiet Pure Power 11 FM 650 W Obudowa ASUS TUF GAMING GT301

Rzut okiem na specyfikację upewnia nas, że połączenie wszystkich podzespołów jest jak najbardziej sensowne. Najbardziej chodliwy towar, czyli karta graficzna GeForce RTX 3060 (bez Ti) pochodzi ze stajni Gigabyte i jest fabrycznie podkręcona. W trybie Boost zegar wzrasta do 1837 MHz podczas gdy referencyjne karty osiągają 1777 MHz. Powiedzmy sobie, że nie jest to jakiś imponujący wynik, ale oczywiście kartę może dalej podkręcić samemu.

Wewnątrz niewielkiej obudowy ASUS TUF GAMING GT301 wszystko świetnie się wpasowuje - jest tu dość miejsca dla swobodnej cyrkulacji powietrza, a nawet do dalszej rozbudowy (choćby SSD M.2 zgodny ze standardem PCIe 4.0).

Jako chłodzenie procesora zastosowano SilentiumPC Fera 5 Dual Fan, a pamięć RAM taktowana jest optymalnie dla rodzaju procesora (3600 MHz).

Na przód obudowy wyprowadzono dwa porty USB, przyciski Power i Reset, przycisk sterujący podświetleniem oraz gniazdko mini-jack do obsługi słuchawek i mikrofonu.

Filtr przeciwkurzowy na górze możemy łatwo zdemontować, więc utrzymanie obudowy w czystości nie powinno być trudne.

Jeśli zabraknie nam portów na przednim panelu zawsze można sięgnąć do tyłu - są tu między innymi dwa porty USB 3.2 Gen2 - zarówno w wersji A, jak i C. Zwracamy uwagę, że płyta główna NIE JEST wyposażona w standardzie w Wi-Fi.

Zajrzyjmy jeszcze na drugą stronę i... znajdziemy tam wzorowy porządek. Niczego innego się zresztą nie spodziewaliśmy. Znajdują się tu również koszyki montażowe dla dysków 3,5 i 2,5 cala.

Testy wydajnościowe w 3D Mark

Zaczynamy klasycznie, od 3D Marka, tak aby każdy mógł porównać wyniki testowego komputera do swojej maszyny.

Wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Komputer w zasadzie jest gotowy do dalszego podkręcania od razu po wyjęciu z pudełka - o ile oczywiście znajdziecie czas i chęci by się tym zająć.

Testy wydajnościowe w grze Marvel's Guardians of The Galaxy

Marvel’s Guardians of The Galaxy – 3840 x 2160, ultra

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 87

67 Z ray-tracingiem* 44

36 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel’s Guardians of The Galaxy – 2560 x 1440, ultra

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 126

92 Z ray-tracingiem* 81

59 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel’s Guardians of The Galaxy – 1920 x 1080, ultra

[kl./s.]

Bez ray-tracingu 137

97 Z ray-tracingiem* 105

77 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

*maksymalny poziom ray-tracingu

Karta GeForce RTX 3060 oczywiście nie jest przeznaczona do grania w 4K UHD, ale jeśli tylko nie włączymy do akcji ray-tracingu, to okazuje się, że może sobie radzić całkiem nieźle. Przypominamy, że karta GeForce RTX umożliwia również użycie technologii DLSS, która pozwala przyśpieszyć działanie gier, kosztem minimalnej utraty jakości obrazu.

Komputer gamingowy Actina PBA - czy warto kupić?

Patrząc na obecne ceny elektroniki chciałoby się rzec, że niczego teraz nie warto kupować, bo ceny wybranych podzespołów jeśli nie są wariackie, to na pewno wysokie.

Biorąc jednak pod uwagę, że sytuacja z cenami elektroniki może zacząć poprawiać się w 2023 roku, a komputer potrzebny jest nam już dziś, to... może nie ma się nad czym zastanawiać?

Nie mamy absolutnie żadnych zastrzeżeń co do montażu i wyboru podzespołów w komputerze Actina PBA. Jasne - procesor AMD Ryzen 5600X nie jest już tak atrakcyjny jak przed premierą Intel Core i5 Alder Lake, ale wciąż pozostaje interesującym kawałkiem krzemu.

To solidny komputer z solidnym podzespołami ze średniej półki, a ceny jakie są... każdy widzi. Actina wyceniła ten komputer na około 6900 złotych, ale w promocji można go kupić za około 6600 złotych. Dodajcie do tego 3-letnią gwarancję producenta.

Opinia o Actina PBA 5600X Plusy dobrze dobrane podzespoły i nienaganny montaż

Ryzen 5 5600X i fabrycznie podkręcony GeForce RTX 3060 12 GB na pokładzie

16 GB pamięci RAM i SSD 1 TB

stosunkowo niewielkie rozmiary (midi-tower)

łatwa możliwość rozbudowy

3-letnia gwarancja

podświetlenie RGB Minusy wysoka cena

brak Wi-Fi w standardzie