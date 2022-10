Rozpoczęcie targów PGA 2022 oznacza, że Poznań znów na kilka dni stanie się mekką fanów elektronicznej rozrywki. Tegoroczne wydanie obfituje mocne akcenty. Są przedpremierowe prezentacje gier, pokazy, masa sprzętu i moc dodatkowych atrakcji. Zobaczcie naszą wideo relację.

PGA 2022 – świętowanie gier czas zacząć

Targi Poznań Game Arena już na dobre wrosły w naszą polską rzeczywistość. Największe święto elektronicznej rozrywki co roku przyciąga do stolicy Wielkopolski całą masę pasjonatów gier, konsol i sprzętu gamingowego. Z PGA 2022 będzie pewnie podobnie, bo wśród atrakcji znalazły się między innymi pokazy niewydanych jeszcze gier. Czy jednak obecna edycja targów będzie w stanie pobić rekord odwiedzin? O tym przekonamy się niebawem. Teraz jednak zapraszamy Was do obejrzenia materiału - PGA 2022 okiem naszej redakcyjnej kamery.

Pierwszy dzień za nami, czas na kolejne

O tym, że piątkowy „VIP-Day” cieszył się sporym zainteresowaniem nie musimy chyba nikogo przekonywać. Prawdziwe oblężenie PGA 2022 czeka nas zapewne jednak dziś i jutro, jako że i większość specjalnych atrakcji zarezerwowano właśnie na sobotę i niedziele. Jeśli więc nie masz planów na ten weekend, a nowe gry wciąż wywołują u Ciebie dreszczyk emocji, może warto pomyśleć o odwiedzeniu poznańskich targów?