W drugi weekend października odbędzie się kolejna edycja targów Poznań Game Arena. Co wiemy o niej na ten moment? Całkiem sporo.

Co, gdzie, kiedy?

Impreza tradycyjnie odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, tajemnicy nie stanowią też terminy. PGA 2022 zaplanowano na dni od 7 do 9 października, a zainteresowani mogą nabywać bilety wstępu już teraz, na platformie ToBilet.pl.

piątek, 7 października 2022 (10:00-18:00) - VIP DAY

sobota, 8 października 2022 (9:00-20:00)

niedziela, 9 października 2022 (9:00-18:00)

Odwiedzający mogą spodziewać się szeregu atrakcji. Zaplanowano premierowe (i przedpremierowe) pokazy gier oraz sprzętu gamingowego, turnieje e-sportowe, stanowiska dla graczy napędzane topowym sprzętem, strefę Indie Games Arena, nie zabraknie też możliwości spotkania wielu znanych twarzy oraz lubianych pokazów cosplay’erów.

Xbox wraca na PGA

Już można obstawiać, że jednym z bardziej obleganych stanowisk będzie to przygotowane przez Xbox. To wielki powrót tej marki na PGA, po trzech latach nieobecności.

Chociaż nie przedstawiono jeszcze konkretów, raczej nie będzie nudno. Nie tylko z powodu kilkuletniej przerwy. W końcu mowa o jednym z największych graczy branży gamingowej, który dodatkowo w ostatnim czasie znajduje się w sporej ofensywie. Ma niejednego asa w rękawie i zapewne przynajmniej część zechce wyciągnąć próbując zachęcić chociażby do swoich najnowszych konsol kolejne osoby.



Tak w strefie Xbox na PGA bywało przed laty.

Strefy sponsorów na bogato

Organizatorzy imprezy chwalą się zaangażowaniem trzech sponsorów - Rockstar Energy Drink (Sponsor Główny), INEA (Oficjalny Dostawca Internetu) oraz Game Expert (Partner Wydarzenia). Wedle oficjalnych informacji, każdy z nich przygotuję własną strefę, z różnego rodzaju atrakcjami dla graczy.

Rockstar Energy Drink zaprosi do ogromnej, energetyzującej strefy gier połączonej z lifestyle. INEA ma skupiać się wokół akcji INEA SIMRACING, czyli cyklu zawodów dla sympatyków wirtualnych wyścigów (na targach odbędą się finały). Podobnie będzie w strefie Game Expert, bo tam też mają czekać atrakcje związane z simracingiem. Ale nie tylko, bo pojawić ma się również symulator lotnictwa, konsole i komputery do gier z najpopularniejszymi jak i mniej znanymi tytułami do ogrania oraz cosplayerzy.

Co w strefie gier indie?

To już stały punkt programu, nieodłączny element poznańskich targów. Strefa dla twórców niezależnych potrafi przyciągać tłumy, czemu trudno się dziwić, bo często tego typu produkcje zapewniają naprawdę świetną zabawę. Warto je poznawać, a na PGA 2022 też będzie ku temu okazja. Jednocześnie jest to także okazja do rozmowy z twórcami gier niezależnych, którzy zapewne z ochotą opowiedzą o swoich projektach, pewnie często licząc na feedback.

W tym roku partnerem strefy gier indie będzie firma Metapro. Jeśli chodzi o twórców, na ten moment swoją obecność potwierdziły już takie studia jak Pixel Perfect Dude, Art. Games Studio, Spacewalkers, Star Drifters czy Whitemoon Games.

Zaplanowano też koncert i branżową konferencję

Ciekawe zapowiadają się również wydarzenia towarzyszące. Chociażby Epic Game Music, unikatowy performance oraz symfoniczno-rockowe show, podczas którego zostaną wykonane utwory z, jak mogłoby być inaczej, gamingowych produkcji. Na scenie wystąpi orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra pod dyrekcją Adama Domurata oraz Chór Akademicki UAM przygotowany przez Beatę Bielską. Tu jedna uwaga, wydarzenie jest biletowane osobno.

Równolegle z PGA odbędzie się też Game Industry Conference, branżowa konferencja adresowana do wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę na temat szeroko rozumianego tworzenia gier wideo. Planowane są prelekcje poruszające najróżniejsze zagadnienia związane z tym procesem. Wedle zapewnień, coś dla siebie znajdą zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani twórcy.

Będziecie? Bo my z pewnością, benchmark.pl został jednym z partnerów medialnych PGA 2022.

Źródło: gamearena