Targi PGA 2022 startują dziś i potrwają do najbliższej niedzieli. Czekają nas trzy dni niemałych emocji i świetnych atrakcji przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Które strefy koniecznie trzeba odwiedzić?

Startuje PGA 2022 – trzydniowe świeto gamingu i elektronicznej rozrywki

Dziś rozgrzewka, ale jutro i w niedzielę zdecydowanie warto będzie odwiedzić Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie odbywa się impreza Poznań Game Arena 2022. Serwis benchmark.pl wysyła na miejsce swoich reprezentantów, ale już teraz możemy zapewnić, że warto wybrać się tam samemu. Tegoroczna edycja PGA obfituje bowiem w atrakcje…

Moc atrakcji z Komputronik Gaming na PGA 2022

Na PGA 2022 nie mogło zabraknąć ekipy Komputronik Gaming. Będzie obecna i zadba o to, by na jej stanowisku każdy dobrze się bawił. Będzie można kupić sprzęt w promocyjnych cenach, wygrać mega fajne nagrody w quizach i konkursach, a do tego pograć i pogadać z influencerami.

Zacznijmy od początku. Jedną z największych atrakcji, jakie Komutronik Gaming przygotował z okazji Poznań Game Arena 2022, jest specjalny sklep, w którym najlepszy sprzęt gamingowy kupimy za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Znajdziesz tam produkty takich marek jak Logitech, Razer, SPC Gear, Corsair, HyperX, Roccat, Thrustmaster i JBL.

Oprócz stanowiska handlowego Komputronik przygotował także trzy strefy specjalne:

w stefie e-sportu rozgrywane będą turnieje w takich popularnych grach jak League of Legends, Fortnite, CS:GO czy Minecraft,

w strefie animacji czekać będą quizy i konkursy z nagrodami, ale też testy sprzętu na żywo, a do tego pojawi się możliwość spotkania i zbicia piątki z Czugą i Technokratą,

a w stefie Samsung Ark odbędą się wyścigowe rozgrywki w Forza.

A wracając do promocji, to niezłe okazje możesz także znaleźć w internetowym sklepie Komputronik, gdzie wystartował specjalny pasaż z okazji Poznań Game Arena 2022. Wśród przecenionych produktów znajdziesz gamingowe pecety i świetne akcesoria dla graczy.

PGA 2022 zaprasza – jest wiele powodów, by wpaść

Targi PGA 2022 będą także okazją, by przedpremierowo pograć w nadchodzące perełki. Na przykład na stanowisku 11 bit studios sprawdzimy w akcji The Invicible (na podstawie „Niezwyciężonego” Stanisława Lema), w stefie PLAION przetestujemy survivalowe Floodland i zwariowany Symulator Kozy 3, a na stoisku Xbox spróbujemy swoich sił w A Plague Tale: Requiem, Lies of P oraz The Last Case of Benedict Fox. Do tego dojdzie jeszcze pokaźny zestaw gier niezależnyc, a Ubisoft przygotował pokaz rozgrywki w Skull and Bones.

Oczywiście tu i tam będzie można także pograć w wydane już gry, a także przetestować najnowszy sprzęt gamingowy, takich marek jak Genesis, iiyama, HIRO czy ASUS ROG. W poszczególnych strefach czekać na nas będą także rozmaite konkursy z nagrodami i turnieje e-sportowe, na przykład zmagania INEA SIMRACING oraz Bitwa Robali dla fanów Wormsów. Jak zwykle odbędzie się także wielki Cosplay Show.

PGA 2022 – mapa targów:

Już wkrótce podzielimy się naszymi wrażeniami z imprezy, a jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat PGA, to zajrzyj na oficjalną stronę wydarzenia.

Źródło: Poznań Game Arena, Komputronik