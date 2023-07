Zastanawiasz się, dlaczego aplikacje dla biegaczy w ostatnich latach stały się obowiązkowym elementem wielu smartfonów?

Dbanie o zdrowie i regularne ćwiczenia są jednymi z trendów dzisiejszego stylu życia. Funkcjonalna i intuicyjna aplikacja może natomiast zmienić każdy smartfon w personalnego trenera.

Najlepsze aplikacje dla biegaczy na telefon

Niestety, nie możemy udzielić odpowiedzi na pytanie “która aplikacja mobilna dla biegaczy jest najlepsza?”. Inne wymagania mają amatorzy, sporadycznie udający się na przebieżki na świeżym powietrzu, a czego innego oczekują zawodowi biegacze. Dla każdej z tych grup przydatne będą nieco inne funkcjonalności i aspekty. W naszym rankingu apek do biegania znajdą się więc aplikacje, które spełnią oczekiwania początkujących, średnio-zaawansowanych i zaawansowanych biegaczy. Zwracamy uwagę na to, aby były bezpłatne, przynajmniej w swojej podstawowej wersji.

Jakie funkcjonalności powinna mieć dobra aplikacja do biegania?

Dobór najlepszej aplikacji dla biegaczy powinniśmy zacząć od poznania swoich potrzeb. Początkujący i osoby mniej wymagające mogą z powodzeniem używać aplikacji dostępnych domyślnie w każdym smartfonie (np. Samsung Health). Jeżeli zależy Ci na dokładniejszych danych, wskazówkach dotyczących treningów lub wsparciem dla konkretnych akcesoriów dla biegaczy (pulsometr, smartwatch, inteligentna waga, itp.) - zwróć na to uwagę. Wiele informacji poznamy dzięki zapoznaniu się z opiniami dotychczasowych użytkowników.

Do podstawowych funkcjonalności aplikacji do biegania należą pomiar podstawowych danych (szybkość biegi, spalone kalorie, czas trwania treningu) i zapis trasy. Bardzo przydatna jest możliwość sterowania aplikacją poprzez komendy głosowe. Wiele osób w aplikacjach dla biegaczy docenia także podpowiedzi i wskazówki “personalnego trenera”. Dzięki nim dowiadujemy się, kiedy jest dobry czas na trening, a kiedy warto się zregenerować. Oczywiście, kluczowa jest też kompatybilność z posiadanym smartfonem, czy zegarkiem sportowym.

Znajdź idealną aplikację mobilną dla swoich treningów biegowych

Poniżej znajdziesz listę top 5 aplikacji do biegania. Są na niej popularne i polecane aplikacje dla biegaczy. Wzięliśmy pod uwagę ich bezproblemową obsługa i kompatybilność z wieloma urządzeniami. Mają dobre opinie użytkowników, a podstawowe funkcjonalności są dostępne za darmo. Kolejność jest przypadkowa - każdą z nich możemy polecić zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym biegaczom.

Adidas Running By Runtastic

Darmowa wersja Adidas Running By Runtastic to świetny przykład funkcjonalnej aplikacji dla biegaczy. Aplikacja mierzy tempo, prędkość, czas treningu, przebiegnięty dystans i spalone kalorie. Podczas treningu otrzymamy wskazówki głosowe z informacjami o postępach naszego treningu. Powersong to unikalna funkcja, która pozwala włączyć muzykę dopasowaną do naszego tempa. Aplikacja pozwala na stworzenie grupy ze znajomymi i dostęp do wyników znajomych. Użytkownik może brać udział w wyzwaniach, co często jest świetną motywacją do dalszych treningów. W trosce o zdrowie Adidas Running by Runtastic pokaże nam informacje o przebiegu naszych butów używanych do biegania (funkcja Shoe Tracking). Dowiesz się, kiedy przyjdzie pora na zakup nowej pary.

Do największych zalet tej aplikacji do biegania należy intuicyjna obsługa. Wszystkie funkcje zostały rozlokowane przejrzyście. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z Androidem i iOS i zbiera bardzo dobre oceny wśród użytkowników. Linki do pobrania aplikacji:

pobierz na Androida pobierz na iOS

Adidas Running PRO - kto powinien wybrać płatną wersję aplikacji do biegania?

Jeśli aplikacja Ci się spodoba, a oczekujesz od niej jeszcze więcej, wybierz wersję PRO. Dzięki niej dostajemy plany treningowe dopasowane do różnych poziomów zaawansowania biegacza. Ponadto aplikacja podpowie nam, jakie ćwiczenia warto wykonywać dla poprawy swojej efektywności w biegach. Płatna wersja aplikacji do biegania Adidasa pokaże nam też więcej zaawansowanych statystyk i danych dotyczących biegów.

Strava - aplikacja dla biegaczy i rowerzystów z dużą społecznością

Kolejna propozycja to Strava. Aplikacja dostępna jest na wszystkie popularne platformy. Poza wieloma funkcjonalności, Stravę wyróżnia spora społeczność. Użytkownicy mogą nawzajem śledzić swoje postępy, porównywać swoje wyniki na danej trasie, czy nawet próbować pobić rekordy KOM. Dla wielu osób możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami w biegu będzie dodatkową motywacją do regularnych treningów. W aplikacji dla biegaczy Strava mamy możliwość udostępnienia swojej trasy biegu, wyników biegowych z danego dnia, a nawet dołączenia zdjęć z trasy. Wszystko to sprawia, że korzystanie ze Stravy może być naprawdę uzależniające!

Popularność Stravy sprawia, że działa znakomicie na niemal każdym smartfonie. Możemy do niej podłączyć również dodatkowe akcesoria, jak pulsometr, opaskę smart i smartwatch. Zalety Stravy odkryją również rowerzyści. To dziś jedna z najpopularniejszych aplikacji dla nich na rynku, a społeczność organizująca się wokół Stravy z każdym miesiącem rośnie. Aplikacja do biegania Strava jest dostępna do pobrania za darmo:

pobierz na Androida pobierz na iOS

Co oferuje Strava Premium?

Również aplikacja Strava ma swoją płatną wersję. Daje to dostęp do zróżnicowanych treningów, nie tylko biegowych (rower, turystyka górska i inne aktywności). Strava Premium pozwoli m.in. przygotować się do maratonu. Zakup płatnego planu jest więc raczej dobrym rozwiązaniem dla osób zaawansowanych.

Aplikacja do biegania od Asics - Runkeeper

Runkeeper, podobnie do aplikacji Adidasa, także została udostępniona przez producenta sprzętu dla biegaczy. W tym przypadku jest to ASICS. Program dostępny jest dla niemal każdego smartfona. Przeznaczony jest zarówno dla amatorów, którzy planują zacząć regularne bieganie, jak i dla bardziej doświadczonych biegaczy. Każda grupa znajdzie tu coś dla siebie, choć głównie amatorzy docenią funkcjonalności apki. Runkeeper ma wiele planów treningowych. Możemy tu liczyć na podpowiedzi trenera głosowego. Wskazówki pomogą uzyskać jak najlepszy poziom i zrealizować ustawione w aplikacji cele.

Dzięki aplikacji do biegania Runkeeper poznamy wszystkie najważniejsze parametry biegu - tempo, dystans, liczbę spalonych kalorii. Runkeeper pozwala na dzielenie się wynikami treningów online. Aplikacja daje też możliwość utworzenia własnej trasy. W tym celu analizuje dotychczasowe trasy biegowe. Nowe trasy pozwalają cieszyć się możliwością poznawania kolejnych miejsc - dzięki temu nie znudzisz się tak, jak przy bieganiu ciągle tą samą drogą. Runkeeper działa na Androidzie i iPhone:

pobierz na Androida pobierz na iOS

Pacer Pedometer - prosta w obsłudze aplikacja do biegania

Jedną z najbardziej intuicyjnych aplikacji do biegania jest Pacer Pedometer. Nie musimy rejestrować się w usłudze, czy pamiętać o logowaniu. Darmowa aplikacja dla biegaczy pozwala zapisać nasze aktywności w trybie offline - w pamięci smartfona. Nie ma żadnej społeczności zorganizowanej wokół Pacer Pedometer, co dla wielu osób może być nie lada zaletą. Jeśli właśnie ze względu na konieczność podawania wielu danych, czy łączenia konta z sociel mediami nie używałeś aplikacji dla biegaczy - to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie!

Pacer Pedometer mierzy parametry treningu, jak dystans, tempo i czas biegu. Przez cały dzień zbiera też informacje o liczbie kroków i spalonych kaloriach. Po każdym treningu dane się zapisują, dzięki czemu w późniejszym czasie możemy szybko do nich wrócić. Aplikacja pozwala też na śledzenie trasy, do czego wykorzystuje GPS w smartfonie. Znajdziesz ją w tym miejscu:

pobierz na Androida pobierz na iOS

Co jest minusem tej aplikacji? Dla większości użytkowników może po prostu… nie być potrzebna. Podobne funkcjonalności oferują bowiem domyślne aplikacje, które znajdziemy w niemal każdym smartfonie. Jeśli z jakichś względów taki program Ci nie odpowiada, a szukasz prostej aplikacji dla biegaczy - Pacer Pedometer będzie strzałem w dziesiątkę.

Aplikacja dla początkujących biegaczy: Bieg. Zacznij biegać

“Bieg. Zacznij biegać” - tak nazywa się doskonała aplikacja dla początkujących biegaczy. Jej funkcjonalności są dostosowane do potrzeb osób zaczynających swoją przygodę z biegami. Plany treningowe zostały podzielone na poziomy. Biegacz-amator musi początkowo przebiec 20 minut, następnie 30 minut, 40 minut i więcej. Kilkutygodniowe plany treningowe stopniowo poprawiają kondycję biegacza. Treningi dla osób zaczynających biegać są dobrze dostosowane do niezbyt dużych umiejętności początkujących. Zaczynamy od biegania i chodu na przemian. Czas biegu jest stopniowo wydłużany. Z komentarzy dotychczasowych użytkowników dowiadujemy się, że wielu z nich wykonało spore postępy dzięki aplikacji, a to najważniejsze! Aplikację znajdziesz w tym miejscu:

pobierz na Androida pobierz na iOS

Minusami jest dostosowanie raczej do wymagań i oczekiwań początkujących. Ciężko mówić też o możliwości parowania z bardziej zaawansowanym sprzętem, jak pulsometr i czujnik dynamiki. Zawodowcy powinni więc postawić na inną aplikację.

Endomondo - popularna aplikacja dla biegaczy zniknęła z rynku

Ranking aplikacji do biegania do niedawna nie mógłby się obyć bez Endomondo. Dwa lata temu Endomondo przestało jednak istnieć. Biegacze muszą więc poszukać najlepszej aplikacji do biegania gdzie indziej.

Aplikacje producentów sprzętu dla biegaczy

Często dobrym wyborem jest pobranie aplikacji producenta elektroniki dla biegaczy. Przykładem może być aplikacja Garmin Connect, która pozwoli na bezproblemowe i szybkie sparowanie smartwatcha i innego sprzętu tego producenta. Sprzęt Garmina nie bez powodu jest chętnie wybierany przez wielu biegaczy i osoby uprawiające inne sporty. Nic więc dziwnego, że również aplikacja cieszy się sporym uznaniem. Jest dopracowana i świetnie współpracuje z różnymi modelami zegarków smart.

To samo możemy zresztą powiedzieć o innych producentach, jak Amazfit, Suunto, Polar, Coros, czy Fitbit. Każdy z nich ma dopracowane oprogramowanie. Ich aplikacje do biegania wykorzystują pełnię możliwości, jakie daje korzystanie z dobrego smartwatcha podczas biegu. Parametry biegu są więc wtedy uzupełnione o tętno, poziom tlenu we krwi i inne wartości.

Kiedy aplikacja producenta smartfona będzie wystarczająca?

Z pewnością wielu użytkowników smartfonów znalazło w oprogramowaniu swojego urządzenia aplikacje sportowe. Przykładami mogą być Samsung Health lub Huawei Zdrowie. Dla wielu osób takie programy będą w zupełności. Docenią je szczególnie osoby zaczynające dopiero swoją przygodę z bieganiem, jazdą na rowerze i innymi aktywnościami. W zależności od posiadanego modelu smartfona, domyślna aplikacja producenta może być mniej lub bardziej funkcjonalna. Zawsze taka aplikacja dla biegaczy pozwoli jednak na sprawdzanie swoich postępów w treningach. Znajdziemy tam podstawowe informacje, jak trasa biegu, tempo, średni czas dla jednego kilometra, czy liczba spalonych kalorii. Zwykle aplikacja dla biegaczy Samsung, czy aplikacja sportowa Apple pozwolą też na sparowanie ze smartwatchem i innymi akcesoriami dla aktywnych. Ich lista może być jednak ograniczona. Ta grupa aplikacji jest więc świetnym wyborem dla mniej wymagających użytkowników. Jeśli potrzebujesz więcej możliwości i funkcjonalności dedykowanych dla biegaczy - wybierz którąś z przedstawionych w dzisiejszym rankingu aplikacji.

Dodatkowe akcesoria, które pomogą w treningach biegowych

Na rynku jest dziś mnóstwo akcesoriów współpracujących z aplikacjami dla biegaczy. Wystarczy wymienić smartwatche, opaski smart, pulsometry, czy bardziej zaawansowane urządzenia. Chcąc jak najdokładniej poznać wszelkie parametry biegu, możemy wyposażyć się na przykład w dodatkowy sensor na Bluetooth - czujnik dynamiki biegu. Do każdego z takich urządzeń możemy dokupić wygodne etui, pasek na rękę, czy ochronny pokrowiec. Wszystko to sprawia, że noszenie użytecznych i pomocnych akcesoriów jest wygodne, a sprzęt działa w prawidłowej pozycji.

Na początek swojej przygody warto postawić na niedrogie i funkcjonalne urządzenie, które zwiększy możliwości aplikacji dla biegacza. Dobrym przykładem jest jeden z najnowszych produktów Xiaomi. Xiaomi Mi Band 8 to kapsułka z mnóstwem czujników. Możemy nosić ją na kilka sposobów, nie tylko tradycyjnie, przy pomocy paska na nadgarstek. Producent przewiduje także możliwość zawieszenia Mi Banda 8 na szyi, wtedy pełni rolę stylowego i nowoczesnego naszyjnika. Nas najbardziej interesuje jednak bardzo ciekawa opcja, jaką jest umieszczenie kapsułki Mi Band 8… w bucie! Dzięki temu to niewielkie urządzenie zbiera wiele danych na temat naszego treningu biegowego, czy nawet aktywnego spaceru. Dowiemy się szczegółów dotyczących długości kroku, kadencji, czy siły, z jaką naciskamy na podłoże. Suche informacje nie byłyby zbyt przydatne bez odpowiedniego oprogramowania - znajdziesz je w aplikacji Xiaomi.

Współpraca akcesoriów z aplikacjami dla biegaczy

WArto zwrócić uwagę na to, aby posiadana elektronika dla biegaczy (np. pulsometr, czujnik dynamiki biegu) dobrze współgrały z aplikacją. Również pod tym kątem powinniśmy więc wybrać najlepszą aplikację do treningów biegowych. Często świetnym wyborem jest posiadanie sprzętu jednego producenta i dostarczonej przez niego aplikacji. Wtedy mamy pewność, że całość zadziała bez dodatkowych komplikacji.

Jak wybrać słuchawki dla biegaczy?

Wielu biegaczy nie wyobraża sobie codziennych treningów bez słuchawek. Dziś wygodne i odporne na złe warunki atmosferyczne słuchawki do biegania kupimy już od około 100 złotych. W przeciwieństwie do zwykłych słuchawek, w słuchawkach dla biegaczy najważniejsze nie jest brzmienie. Przede wszystkim liczy się ich wygoda - to, aby nie wypadały z ucha podczas biegu. Częstym wyborem są więc słuchawki bezprzewodowe, z dodatkowym pałąkiem, zausznikami, czy “skrzydełkami”. Nietypowa konstrukcja na co dzień nie byłaby zbyt dużą zaletą, jednak biegacze powinni ją docenić. Pamiętajmy też o tym, aby nie odciąć się całkiem od otoczenia. W przypadku słuchawek dokanałowych może to oznaczać ryzyko niechcianego kontaktu z pojazdem lub innym biegaczem. Warto więc wybrać model douszny lub z dodatkową funkcją dźwięku transparentnego (jeden z trybów opcji ANC). Dźwiękiem na słuchawkach możemy często sterować przy pomocy smartwatcha, co jest bardzo wygodne.

O czym jeszcze powinni pamiętać biegacze?

Aplikacja do biegania i zestaw elektronicznych gadżetów są dla wielu osób istotnymi towarzyszami ćwiczeń biegowych i treningów. Nie powinniśmy jednak zapominać również o bardziej tradycyjnym wyposażeniu biegaczy. Wiele osób twierdzi, że najważniejsze są wygodne buty, które amortyzując wstrząsy chronią nasze stawy. Poza tym komfortowe bieganie wymaga odpowiedniego stroju - dziś na rynku nie brakuje całkiem niedrogich elementów stroju technicznego. Oddychające materiały, odblaskowe elementy i stylowy wygląd są dziś w cenie. Nie zapominajmy też o nawadnianiu podczas treningu, szczególnie w ciepłe dni. Dziś bidon możemy mieć przy sobie dzięki dedykowanym uchwytem w formie wygodnej saszetki na pas.

Bieganie z aplikacją, czy bez?

Podsumowując, na rynku jest dziś wiele aplikacji dla biegaczy. Umilają codzienne treningu i dają nam istotne wskazówki. Początkujący biegacze mogą dzięki aplikacji dostawać cenne podpowiedzi na temat optymalnego planowania treningów. Bardziej zaawansowani sportowcy docenią natomiast zestaw dokładnych danych - na temat wyników treningów i parametrów swojego ciała. Dzięki aplikacji dla zaawansowanych biegaczy sparowanej z pulsometrem, smartwatchem lub czujnikiem dynamiki możemy osiągać świetne wyniki, przesuwając limity swoich możliwości.

Część osób jest jednak zdania, że aplikacja do biegania w ogóle nie jest potrzebna. Preferują spokojne treningi, przebieżki na łonie natury i odcięcie się od elektroniki. To też dobry sposób, który pozwoli czerpać z biegania przyjemność innego rodzaju. Nie każdy musi w końcu dzielić się swoimi wynikami z całym światem. Jeśli jednak taka potrzeba się pojawi - Strava i inne aplikacje do biegania na to pozwolą!