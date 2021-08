Są takie urządzenia, które na pewno przydadzą ci się w szkole czy na uczelni (albo też w domu, gdy będziesz już po zajęciach). Kilkoma z nich chcielibyśmy cię dziś zainteresować...

Laptop lub tablet – tego potrzebuje każdy uczeń

Dziś każdy uczeń i każdy student potrzebuje laptopa – i to niezależnie od tego, czy zajęcia będą się odbywać w szkołach, czy też znów wdrożony zostanie tryb zdalny. Oczywiście to nie wszystko jedno, jaki będzie to laptop. Powinien być lekki (żeby można się było z nim bez trudu przemieszczać), wydajny (żeby programy działały bez lagów) i wygodny (w końcu spędza się przy nim wiele godzin każdego dnia). Taki Acer Swift 5 SF514-55T-53VB wydaje się strzałem w dziesiątkę.

Laptop Acera ma wydajny procesor, 8 GB RAM-u, pół terabajta na pliki, szybkie Wi-Fi i „Dziesiątkę” na pokładzie, więc jest tu wszystko, czego potrzeba do efektywnej nauki. Do tego waży tylko kilogram i ma 14-calowy ekran Full HD, który jest w dodatku dotykowy. Dzięki temu można z niego korzystać na kilka różnych sposobów – taka konstrukcja przydaje się i podczas lekcji, i po szkole.

To prawda – to nie jest najtańszy laptop na rynku, ale dwie sprawy. Po pierwsze: warty jest każdej wydanej złotówki, a to za sprawą tego, co oferuje, no ale o tym już wiesz. Pewnie jednak nie wiesz, że możesz skorzystać ze świetnej oferty. Wystarczy, że do 30 września zarejestrujesz zakup na stronie http://pl-promocje.acer.com, a otrzymasz kody o wartości 500 zł do wydania przez Paysafecard. To znaczy, że pieniądze możesz wykorzystać na przykład na Steamie, na platformie Google Play albo w sklepach Microsoftu i Sony PlayStation (w razie czego sprawdź pełny regulamin).

Ciekawą alternatywą dla laptopa jest tablet. Zapłacisz za niego zdecydowanie mniej pieniędzy, a wciąż komfortowo da się na nim uczyć i bawić. Weźmy choćby taki Samsung Galaxy Tab A7, który ma niewiele mniejszy ekran od wspomnianego wyżej Acera. Konkretnie mówimy tu o 10,4-calowym panelu o wysokiej rozdzielczości: 2000 x 1200 pikseli (to więcej niż Full HD!).

Czy to podczas zajęć na kamerkach, czy w trakcie odrabiania zadań, tablet Samsunga z Androidem zapewnia płynne działanie. Jest tak, bo na jego specyfikację składają się między innymi 8-rdzeniowy Snapdragon i 3 GB pamięci RAM. Nie zabrakło też w środku modułów Wi-Fi i Bluetooth, dzięki którym możesz liczyć na szybkie połączenie bezprzewodowe. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś pojemny akumulator, który sprawia, że urządzenia nie trzeba zbyt często ładować.

Rozrywka, ale i bezpieczeństwo. Pomyśl o smartfonie i smartwatchu

W kontekście powrotu do szkoły warto też rozejrzeć się za smartfonem. Ten może i nie zastąpi laptopa, ale sprawdzi się choćby w sytuacji awaryjnej, gdy główny komputer będzie zajęty. Przede wszystkim jednak telefon daje poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które idzie do szkoły, ma narzędzie, dzięki któremu w każdej chwili może skontaktować się z rodzicami. Oczywiście działa to też w drugą stronę.

Dobrym smartfonem dla dziecka może okazać się Xiaomi Redmi 9C – nieszczególnie drogi, ale też na tyle dobrze wyposażony, by nie irytować młodego użytkownika. Podwójny aparat robi niezłe zdjęcia, ośmiordzeniowy procesor pozwala pograć w mniej wymagające gierki, a pojemny akumulator tak szybko się nie rozładuje. Z powodów, o których wspomnieliśmy wyżej, to dość istotna kwestia.

Jeśli nie chcesz dawać dziecku smartfona, ale chcesz stale czuwać nad jego bezpieczeństwem, to opcją, która może cię zainteresować, jest dziecięcy smartwatch z GPS-em, taki jak Garett Kids XD. Możesz ustawić wirtualne ogrodzenie (czyli pole, po którym może poruszać się syn czy córka, a gdy wyjdzie poza nie, otrzymasz powiadomienie), na bieżąco sprawdzać lokalizację dziecka, a także wykonywać zdalny podsłuch (czyli po prostu aktywować mikrofon w zegarku).

Smartwatch umożliwia również wykonywanie i odbieranie połączeń. Gdy dziecko poczuje zagrożenie, może natychmiast skontaktować się ze swoimi rodzicami. Ale taki zegarek to też oczywiście wiele innych funkcji. Motywuje do ruchu, licząc kroki i spalone kalorie, monitoruje czas i jakość snu, pozwala robić zdjęcia przy użyciu wbudowanego aparatu i uczy matematyki, poprzez zainstalowaną grę.

Uczniowski niezbędnik, czyli drukarka

Gdyby trzeba było wskazać jedno urządzenie, bez którego trudno wyobrazić sobie naukę, to – poza komputerem, rzecz jasna – najbardziej oczywista wydaje się drukarka. A nawet więcej: urządzenie wielofunkcyjne, bo w czasie szkolnym i studenckim równie dużo, co drukowania, jest też skanowania i kopiowania. Najlepiej wybrać szybki, a zarazem oszczędny sprzęt i Brother DCP-T425W jak najbardziej wpisuje się w tę kategorię.

Atramentowe urządzenie Brothera jest w stanie w ciągu minuty wydrukować nawet 28 stron w czerni i 11 stron w kolorze, cechując się przy tym dość wysoką rozdzielczością. Niedrogie tusze pozwalają drukować oszczędnie, a skaner i kopiarka po prostu działają bez zarzutu. Dodatkowym atutem jest łączność Wi-Fi, pozwalająca korzystać z tego sprzętu bez kabli. Pełen komfort.

Artykuł powstał we współpracy z Media Expert.