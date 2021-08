Hama ma w swojej ofercie peryferia i akcesoria, które nie kosztują dużo, a które mogą realnie i (co najważniejsze) pozytywnie wpłynąć na komfort nauki w domu, jak i poza nim. Mogłaś lub mogłeś o nich wcześniej nie słyszeć i końcówka wakacji to najwyższy już czas, by to zmienić.

Jak za nieduże pieniądze zadbać o ergonomię i wygodę w miejscu nauki? Przydadzą się dobrze pomyślane i równie dobrze wykonane urządzenia peryferyjne i akcesoria. Mamy tu na myśli przede wszystkim sprzęty, które można postawić na biurku, by bardziej komfortowo i efektywnie uczyć się czy też odrabiać zadania, jak również relaksować się, gdy wszystko, co było do zrobienia, ma się już za sobą.

Myszka Hama MW-900. Ona wie, czego potrzebujesz

Na pierwszy ogień niech pójdzie ona. Myszka Hama MW-900 pracuje w dość standardowym zakresie czułości: od 800 do 2400 DPI. W przeciwieństwie jednak do konkurencyjnych rozwiązań, gdzie musisz samodzielnie regulować tę wartość, ten gryzoń dopasowuje rozdzielczość automatycznie. Rozpoznając wzorce ruchu dobiera optymalne ustawienia: gdy potrzebujesz precyzji, obniża DPI do najniższego poziomu, a gdy liczy się prędkość – przesuwa wskaźnik do maksimum.

Ta technologia robi wrażenie, ale w żadnym razie nie jest jedynym powodem, by zainteresować się myszką MW-900. Producent postarał się też o dwa dodatkowe przyciski pod kciukiem, które możesz wykorzystać na przykład do cofania i przechodzenia dalej. Czterokierunkowy scroll ułatwia zaś przewijanie w pionie i poziomie, a przyciski pracują niemal bezgłośnie. Dodatkowo urządzenie łączy się z komputerem bezprzewodowo – wystarczy umieścić w jego porcie USB odbiornik (który na czas podróży może być schowany w obudowie myszy).

Bezprzewodowa klawiatura Hama Cortino

Doskonałą partnerką dla myszki powyżej może okazać się (również bezprzewodowa) klawiatura Hama Cortino. Ma wygodne, płaskie klawisze i przyciski do obsługi multimediów pod klawiszami F1-F12. Dzięki temu możesz komfortowo oddawać się codziennym zadaniom do wykonania i słuchać przy tym muzyki, regulując głośność czy zmieniając utwory bez konieczności przerywania pracy.

Cortino to klawiatura pełnowymiarowa – z panelem strzałek i klawiaturą numeryczną. Bez zarzutu sprawdza się więc podczas nauki z liczbami. To znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż klawisze z cyframi nad sekcją liter.

Hama HS-P200 – słuchawki z mikrofonem (nie tylko) do nauki zdalnej

Niewykluczone, że przed nami kolejny semestr nauki zdalnej albo hybrydowej. Zdecydowanie więc przydadzą się jakieś dobre słuchawki z mikrofonem. Takie, które pozwolą ci dobrze słyszeć nauczyciela lub wykładowcę, a równocześnie by i Ciebie było dobrze słychać. Model Hama HS-P200 powinien się dobrze sprawdzić w tej roli, choćby za sprawą przyzwoitych, 40-milimetrowych przetworników.

Przycisk MUTE pozwala wyciszyć mikrofon w dowolnym momencie, a na pilocie znajdziesz też pokrętło do regulacji głośności. Bardzo ważne jest również to, że słuchawki HS-P200 mają muszle z miękkiego, a zarazem dobrze przylegającego do głowy materiału. To samo można powiedzieć o pałąku, co w połączeniu z niską wagą urządzenia sprawia, że komfortowo można z niego korzystać nawet przez cały dzień.

Adapter Hama Multiport USB-C – gdy brakuje portów

Współczesne laptopy są ultrasmukłe i ultralekkie, dzięki czemu ich przenoszenie to żaden kłopot. Najlżejsze maszyny potrafią ważyć nawet mniej niż kilogram. Aby to osiągnąć producenci musieli jednak pójść na pewne kompromisy i jedną z decyzji, jakie musieli podjąć, była znacząca redukcja liczby gniazd i praktycznie eliminacja portów pełnowymiarowych. Te jednak nie przestały być potrzebne – i tutaj z pomocą przychodzi firma Hama i jej Multiport USB-C.

Adapter podłączany do gniazda USB-C w laptopie nie zajmuje wiele miejsca, a pozwala Ci skorzystać z sieciowego portu Ethernet o przepustowości do 1 Gb/s, z wyjścia HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora lub telewizora oraz ze złączy USB-A i USB-C, do których wpiąć możesz swoje urządzenia peryferyjne.

Uniwersalny zasilacz USB-C. Do laptopów i tabletów

Na koniec wspomnijmy jeszcze o uniwersalnym zasilaczu Hama o kompaktowej konstrukcji, mocy dochodzącej do 65 W i napięciu z zakresu 5-20V. Samodzielnie wykrywa podłączone urządzenie i dostosowuje proces ładowania, by oszczędzać akumulator i zapewniać pełną kompatybilność.

Wykorzystuje łączność USB-C, dzięki czemu zasilacz pasuje do wielu popularnych laptopów z rodzin Lenovo ThinkPad, ThinkBook, IdeaPad i Yoga, HP Spectre i EliteBook, ASUS B, Huawei MateBook czy Acer Chromebook, a także do tabletów i różnego rodzaju innych urządzeń mobilnych. Takie akcesorium możesz mieć zawsze przy sobie, na przykład na wypadek, gdyby trzeba było podładować laptopa na zajęcia.

Artykuł powstał we współpracy z Hama.