Pragmata czaruje grafiką. Sprawdziłem, jak działa na GeForce RTX 5070 Ti

Mrok kosmosu, zagadkowa fabuła i piękna oprawa graficzna – Pragmata to idealny sprawdzian dla nowoczesnego komputera. Sprawdziłem, na jaką wydajność można liczyć, na komputerze z kartą graficzną GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC.

Pragmata to bez wątpienia jedna z najbardziej intrygujących premier ostatnich lat – produkcja, która stawia na świeże podejście zarówno do narracji, jak i technologii. To zupełnie nowa marka od Capcom, łącząca elementy science fiction, eksploracji i akcji w nietypowej, futurystycznej oprawie.

Akcja gry rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i koncentruje się na dwójce bohaterów: tajemniczym astronaucie oraz dziewczynce o niezwykłych zdolnościach. Ich współpraca jest kluczowa dla przetrwania w nieprzyjaznym środowisku, a rozgrywka opiera się na synergii ich umiejętności – od eksploracji opuszczonych struktur po dynamiczne starcia z zagrożeniami. Fabuła skupia się na odkrywaniu sekretów tajemniczej stacji badawczej i wydarzeń, które doprowadziły do jej upadku.

Specjalnie z myślą o kartach NVIDIA GeForce RTX 50

Gra czaruje grafiką, ale kluczową kwestią są technologie. Pragmata bazuje na autorskim silniku RE Engine i wykorzystuje najnowsze rozwiązania graficzne NVIDII, co pozwoliło twórcom wykorzystać potencjał kart graficznych GeForce RTX 50 (architektura Blackwell). Dzięki temu gra oferuje bardzo wysoki poziom realizmu, szczególnie w zakresie efektów wizualnych i oświetlenia.

Porównanie jakości grafiki bez path tracingu (po lewej) oraz z włączonym path tracingiem (po prawej)



Porównanie jakości grafiki przy rasteryzacji (po lewej), ray tracingu (w środku) i path tracingu (po prawej). Widać, że to path tracing zapewnia najlepsze efekty wizualne

Jednym z kluczowych elementów oprawy graficznej jest zaawansowane śledzenie promieni (ray tracing), jednak to pełne śledzenie ścieżek (path tracing) odpowiada za najbardziej realistyczne odwzorowanie światła, cieni i odbić, oferując zauważalnie wyższą jakość obrazu. W tym trybie całość automatycznie wspiera funkcja NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, która dzięki sztucznej inteligencji poprawia jakość grafiki, jednocześnie redukując szumy. Dzięki temu futurystyczne lokacje – od wnętrz stacji po otwarte przestrzenie kosmiczne – zyskują większą głębię, szczegółowość i wyraźnie bardziej "filmowy” klimat.

Producent zadbał również o płynność animacji. DLSS Super Resolution odpowiada za inteligentne skalowanie obrazu, zapewniając wysoką jakość przy niższym obciążeniu sprzętu. Z kolei DLSS 4 z Multi Frame Generation generuje dodatkowe klatki, co znacząco zwiększa płynność animacji.

Połączenie technologii ma zapewnić komfortową rozgrywkę w wysokich rozdzielczościach, nawet na maksymalnych ustawieniach graficznych. Jak wypada to w praktyce? Sprawdziłem to na przykładzie karty graficznej GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC – konstrukcji ze średnio-wyższej półki, cieszącej się dużą popularnością wśród graczy.



Karta graficzna GIGABYTEGeForce RTX 5070 Ti Gaming OC wygląda wręcz kosmicznie, a do tego została przyozdobiona efektownym podświetleniem RGB LED

Pragmata – testy na GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC

Na potrzeby testów złożyłem komputer z procesorem Intel Core Ultra 7 270K Plus, 2×16 GB pamięci DDR5-7200 oraz kartą graficzną GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC (z najnowszymi sterownikami GeForce Game Ready Driver 596.21).

Testy przeprowadziłem na maksymalnych ustawieniach graficznych, z włączonym DLSS w trybie jakości oraz symulacją włosów. Sprawdziłem, jaką płynność animacji można uzyskać przy klasycznej rasteryzacji, a także przy włączonym ray tracingu i path tracingu — dodatkowo uwzględniając wpływ generatora klatek w tych scenariuszach.

Pragmata – testy w rozdzielczości 1080p

Rozdzielczość 1080p (1920x1080px) wciąż pozostaje najpopularniejszym wyborem wśród graczy, oferując najmniejsze wymagania względem komputera.

GeForce RTX 5070 Ti zapewnia bardzo wysoką płynność w rasteryzacji i z ray tracingiem – nawet bez generatora klatek można liczyć na ponad 170–180 fps, więc rozgrywka jest w pełni komfortowa. Path tracing znacząco podnosi jakość grafiki, ale mocno obniża wydajność (do ok. 90 fps). Obejdzie się jednak jeszcze bez generatora klatek.

Pragmata – testy w rozdzielczości 1440p

Rozdzielczość 1440p (2560x1440px) to obecnie jeden z najpopularniejszych wyborów wśród bardziej wymagających graczy, oferujący wyraźnie lepszą ostrość obrazu niż 1080p przy wciąż akceptowalnych wymaganiach dotyczących sprzętu. To często "złoty środek” między jakością grafiki a płynnością rozgrywki.

GeForce RTX 5070 Ti nadal zapewnia bardzo wysoką płynność w rasteryzacji i z ray tracingiem – około 140–150 fps bez generatora klatek, co gwarantuje komfortową grę. Path tracing wyraźnie obciąża kartę (ok. 65–70 fps), ale z włączonym generatorem klatek na poziomie x2–x3 wraca do bardzo dobrego poziomu płynności.

Pragmata – testy w rozdzielczości 4K

Rozdzielczość 4K (3840x2160px) to najbardziej wymagający scenariusz, wybierany przez graczy stawiających na maksymalną jakość obrazu i szczegółowość. Wymaga jednak bardzo wydajnego komputera, zwłaszcza przy najwyższych ustawieniach graficznych.

GeForce RTX 5070 Ti w rasteryzacji i z ray tracingiem nadal oferuje solidną płynność – około 95–105 fps bez generatora klatek, co przekłada się na komfortową rozgrywkę. Path tracing jest już bardzo wymagający (ok. 35 fps), dlatego w praktyce konieczne jest użycie generatora klatek, najlepiej w trybie x2 lub x3, aby uzyskać płynne 60–100 fps.

Spokojnie można grać

Pragmata to jedna z najgłośniejszych gier 2026 r., która ma szansę przyciągnąć masę graczy. Produkcja stawia na efektowną, „filmową” jakość obrazu, zaawansowane oświetlenie oraz dynamiczną akcję w realiach opuszczonej stacji badawczej. Najlepsze efekty wizualne zapewnia tu path tracing, który podnosi realizm światła, odbić i cieni, ale jednocześnie jest zdecydowanie najbardziej wymagającym trybem graficznym.

W testach GeForce RTX 5070 Ti pokazuje bardzo wysoką wydajność w rasteryzacji i ray tracingu, zapewniając płynną rozgrywkę nawet w 1440p i 4K. Włączenie path tracingu znacząco zwiększa obciążenie GPU, dlatego kluczową rolę odgrywa DLSS oraz Frame Generation, które pozwalają utrzymać wysoką płynność. Dzięki nim karta radzi sobie dobrze nawet w najbardziej wymagających ustawieniach, oferując bardzo dobry balans między jakością obrazu a wydajnością.