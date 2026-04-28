Pragmata czaruje grafiką. Sprawdziłem, jak działa na GeForce RTX 5070 Ti
Komputery

Pragmata czaruje grafiką. Sprawdziłem, jak działa na GeForce RTX 5070 Ti

przeczytasz w 4 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Mrok kosmosu, zagadkowa fabuła i piękna oprawa graficzna – Pragmata to idealny sprawdzian dla nowoczesnego komputera. Sprawdziłem, na jaką wydajność można liczyć, na komputerze z kartą graficzną GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC.

Pragmata to bez wątpienia jedna z najbardziej intrygujących premier ostatnich lat – produkcja, która stawia na świeże podejście zarówno do narracji, jak i technologii. To zupełnie nowa marka od Capcom, łącząca elementy science fiction, eksploracji i akcji w nietypowej, futurystycznej oprawie.

Akcja gry rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i koncentruje się na dwójce bohaterów: tajemniczym astronaucie oraz dziewczynce o niezwykłych zdolnościach. Ich współpraca jest kluczowa dla przetrwania w nieprzyjaznym środowisku, a rozgrywka opiera się na synergii ich umiejętności – od eksploracji opuszczonych struktur po dynamiczne starcia z zagrożeniami. Fabuła skupia się na odkrywaniu sekretów tajemniczej stacji badawczej i wydarzeń, które doprowadziły do jej upadku.

Specjalnie z myślą o kartach NVIDIA GeForce RTX 50

Gra czaruje grafiką, ale kluczową kwestią są technologie. Pragmata bazuje na autorskim silniku RE Engine i wykorzystuje najnowsze rozwiązania graficzne NVIDII, co pozwoliło twórcom wykorzystać potencjał kart graficznych GeForce RTX 50 (architektura Blackwell). Dzięki temu gra oferuje bardzo wysoki poziom realizmu, szczególnie w zakresie efektów wizualnych i oświetlenia.

Porównanie jakości grafiki bez path tracingu (po lewej) oraz z włączonym path tracingiem (po prawej)

Pragmata - jakość grafiki  Pragmata - jakość grafiki  Pragmata - jakość grafiki
Porównanie jakości grafiki przy rasteryzacji (po lewej), ray tracingu (w środku) i path tracingu (po prawej). Widać, że to path tracing zapewnia najlepsze efekty wizualne

Jednym z kluczowych elementów oprawy graficznej jest zaawansowane śledzenie promieni (ray tracing), jednak to pełne śledzenie ścieżek (path tracing) odpowiada za najbardziej realistyczne odwzorowanie światła, cieni i odbić, oferując zauważalnie wyższą jakość obrazu. W tym trybie całość automatycznie wspiera funkcja NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, która dzięki sztucznej inteligencji poprawia jakość grafiki, jednocześnie redukując szumy. Dzięki temu futurystyczne lokacje – od wnętrz stacji po otwarte przestrzenie kosmiczne – zyskują większą głębię, szczegółowość i wyraźnie bardziej "filmowy” klimat.

Porównanie jakości grafiki bez path tracingu (po lewej) oraz z włączonym path tracingiem (po prawej)

Pragmata - jakość grafiki  Pragmata - jakość grafiki  Pragmata - jakość grafiki
Porównanie jakości grafiki przy rasteryzacji (po lewej), ray tracingu (w środku) i path tracingu (po prawej). Widać, że to path tracing zapewnia najlepsze efekty wizualne

Porównanie jakości grafiki bez path tracingu (po lewej) oraz z włączonym path tracingiem (po prawej)

Pragmata - jakość grafiki  Pragmata - jakość grafiki  Pragmata - jakość grafiki
Porównanie jakości grafiki przy rasteryzacji (po lewej), ray tracingu (w środku) i path tracingu (po prawej). Widać, że to path tracing zapewnia najlepsze efekty wizualne

Producent zadbał również o płynność animacji. DLSS Super Resolution odpowiada za inteligentne skalowanie obrazu, zapewniając wysoką jakość przy niższym obciążeniu sprzętu. Z kolei DLSS 4 z Multi Frame Generation generuje dodatkowe klatki, co znacząco zwiększa płynność animacji.

Połączenie technologii ma zapewnić komfortową rozgrywkę w wysokich rozdzielczościach, nawet na maksymalnych ustawieniach graficznych. Jak wypada to w praktyce? Sprawdziłem to na przykładzie karty graficznej GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC – konstrukcji ze średnio-wyższej półki, cieszącej się dużą popularnością wśród graczy.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gamigng OC - karta graficzna
Karta graficzna GIGABYTEGeForce RTX 5070 Ti Gaming OC wygląda wręcz kosmicznie, a do tego została przyozdobiona efektownym podświetleniem RGB LED

Pragmata – testy na GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC

Na potrzeby testów złożyłem komputer z procesorem Intel Core Ultra 7 270K Plus, 2×16 GB pamięci DDR5-7200 oraz kartą graficzną GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC (z najnowszymi sterownikami GeForce Game Ready Driver 596.21).

Testy przeprowadziłem na maksymalnych ustawieniach graficznych, z włączonym DLSS w trybie jakości oraz symulacją włosów. Sprawdziłem, jaką płynność animacji można uzyskać przy klasycznej rasteryzacji, a także przy włączonym ray tracingu i path tracingu — dodatkowo uwzględniając wpływ generatora klatek w tych scenariuszach.

Pragmata

Pragmata – testy w rozdzielczości 1080p

Rozdzielczość 1080p (1920x1080px) wciąż pozostaje najpopularniejszym wyborem wśród graczy, oferując najmniejsze wymagania względem komputera.

Pragmata - testy w rozdzielczości 1080p

GeForce RTX 5070 Ti zapewnia bardzo wysoką płynność w rasteryzacji i z ray tracingiem – nawet bez generatora klatek można liczyć na ponad 170–180 fps, więc rozgrywka jest w pełni komfortowa. Path tracing znacząco podnosi jakość grafiki, ale mocno obniża wydajność (do ok. 90 fps). Obejdzie się jednak jeszcze bez generatora klatek.

Pragmata – testy w rozdzielczości 1440p

Rozdzielczość 1440p (2560x1440px) to obecnie jeden z najpopularniejszych wyborów wśród bardziej wymagających graczy, oferujący wyraźnie lepszą ostrość obrazu niż 1080p przy wciąż akceptowalnych wymaganiach dotyczących sprzętu. To często "złoty środek” między jakością grafiki a płynnością rozgrywki.

Pragmata - testy w rozdzielczości 144p

GeForce RTX 5070 Ti nadal zapewnia bardzo wysoką płynność w rasteryzacji i z ray tracingiem – około 140–150 fps bez generatora klatek, co gwarantuje komfortową grę. Path tracing wyraźnie obciąża kartę (ok. 65–70 fps), ale z włączonym generatorem klatek na poziomie x2–x3 wraca do bardzo dobrego poziomu płynności.

Pragmata – testy w rozdzielczości 4K

Rozdzielczość 4K (3840x2160px) to najbardziej wymagający scenariusz, wybierany przez graczy stawiających na maksymalną jakość obrazu i szczegółowość. Wymaga jednak bardzo wydajnego komputera, zwłaszcza przy najwyższych ustawieniach graficznych.

Pragmata - testy w rozdzielczości 4K

GeForce RTX 5070 Ti w rasteryzacji i z ray tracingiem nadal oferuje solidną płynność – około 95–105 fps bez generatora klatek, co przekłada się na komfortową rozgrywkę. Path tracing jest już bardzo wymagający (ok. 35 fps), dlatego w praktyce konieczne jest użycie generatora klatek, najlepiej w trybie x2 lub x3, aby uzyskać płynne 60–100 fps.

Spokojnie można grać

Pragmata to jedna z najgłośniejszych gier 2026 r., która ma szansę przyciągnąć masę graczy. Produkcja stawia na efektowną, „filmową” jakość obrazu, zaawansowane oświetlenie oraz dynamiczną akcję w realiach opuszczonej stacji badawczej. Najlepsze efekty wizualne zapewnia tu path tracing, który podnosi realizm światła, odbić i cieni, ale jednocześnie jest zdecydowanie najbardziej wymagającym trybem graficznym.

Pragmata

W testach GeForce RTX 5070 Ti pokazuje bardzo wysoką wydajność w rasteryzacji i ray tracingu, zapewniając płynną rozgrywkę nawet w 1440p i 4K. Włączenie path tracingu znacząco zwiększa obciążenie GPU, dlatego kluczową rolę odgrywa DLSS oraz Frame Generation, które pozwalają utrzymać wysoką płynność. Dzięki nim karta radzi sobie dobrze nawet w najbardziej wymagających ustawieniach, oferując bardzo dobry balans między jakością obrazu a wydajnością.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login