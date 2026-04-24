Jaki rower elektryczny kupić w 2026? Ranking sprawdzonych modeli

E-bike na każdą kieszeń: do pracy i na weekendową kawę. Czy da się kupić dobry rower elektryczny bez wydawania fortuny? Sprawdziłem to! Jeśli szukasz niezawodnego sprzętu na codzienne dojazdy i wspólne wypady na lody, ten ranking jest dla ciebie.

Żyjemy w czasach, w których tanio to już było i w tych, jakże smutnych, realiach zakup roweru elektrycznego może wydawać się fanaberią dla bogaczy. Czy słusznie? Niekoniecznie. Jeśli szukasz sprzętu, który bez zadyszki zawiezie cię do pracy, pomoże zrobić zakupy lub umili weekendową wycieczkę na lody, ten tekst jest dla ciebie. Zapomnij o maszynach za 30 000 zł. Stworzyłem zestawienie niedrogich rowerów elektrycznych, które stawiają na jeden, najważniejszy parametr: atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Dlaczego w rankingu nie ma "wielkiej trójki”?

Wiem, co myślicie. Gdzie są Gianty, Treki czy Spece? Odpowiedź jest krótka: tym razem ich nie ma, bo ich tu być nie powinno. Przyjąłem dwa żelazne kryteria, które eliminują marki premium.

Po pierwsze, cena musi być "bezpieczna”. Dla wielu osób pierwszy e-bike to eksperyment. Kupujemy go, by sprawdzić, czy rzeczywiście przesiądziemy się z auta na dwa kółka. Jeśli po trzech miesiącach zapał minie, wydatek rzędu 5 000 zł boli znacznie mniej niż 12 000 zł. To sprzęt "wokół komina” – ma być tani w zakupie i nie drenować portfela przy pierwszej wizycie w serwisie.

Po drugie, prostota ponad wszystko. To rowery dla amatorów, a nie pasjonatów, którzy spędzają wieczory na regulacji zawieszenia. Wybrane modele bazują na trudnych do "zamęczenia” komponentach. Znajdziesz tu klasyczne przerzutki, podstawowe (ale solidne) koła i napędy, które naprawi każdy osiedlowy serwisant za parę groszy. Prosty e-bike to e-bike, który po prostu działa.

Dlaczego unikamy konstrukcji specjalistycznych?

W tym zestawieniu nie znajdziesz elektrycznych potworów MTB, karbonowych graveli ani maszyn do enduro. Dlaczego? Ponieważ w tych kategoriach "tanio” zazwyczaj oznacza "niebezpiecznie” lub "frustrująco”. Dobry, sportowy e-bike musi mieć mocny silnik centralny, zaawansowaną amortyzację i ogromną sztywność ramy. To kosztuje fortunę. Natomiast w przypadku rowerów miejskich i trekkingowych, prosta konstrukcja z silnikiem w tylnej piaście w zupełności wystarczy, by dać Ci "wiatr w plecy” i radość z jazdy bez wydawania rocznych oszczędności.

Trzy strategie zakupu

Jak nie naciąć się na e-bike’owego "bubla”? Możesz pójść jedną z trzech ścieżek:

Strategia "na Pewniaka”: odkładasz około 10 000 zł i idziesz do salonu uznanej marki. Wyjdziesz z dobrym sprzętem, pewnie zostanie Ci jeszcze na kask i sakwy, ale zapłacisz za prestiż i logo.

Strategia "świadomego konsumenta”: analizujesz parametry. Szukasz modeli w okolicy 5 000 zł, sprawdzasz pojemność baterii (im więcej Wh, tym lepiej) i typ hamulców. To rowery, które bez zająknięcia dowiozą Cię z punktu A do punktu B. Nie są dla purystów, ale są dla ludzi, którzy cenią swój czas i pieniądze.

Strategia "bezpiecznego zakupu”: najprostsza i najskuteczniejsza. Kupujesz rower wyłącznie w renomowanych sklepach rowerowych. Dobry sprzedawca nie pozwoli sobie na wstawienie do oferty sprzętu, który wróci do niego po tygodniu w ramach reklamacji. Nawet e-bike za 3 500 zł z pewnego źródła stanie na wysokości zadania.

Czym powinien charakteryzować się elektryk godny polecenia?

Co powinien mieć rower, który można z czystym sumieniem polecić? Uznajmy, że nie akceptujemy druciarstwa i tanizny ponad miarę. Uznajmy też, że ważne są dla nas pewne standardy i sprawdzone rozwiązania. Rowery godne uwagi powinny stać na solidnych podzespołach mechanicznych i tu złotym standardem jest sprzęt Shimano, który nawet w podstawowych grupach napędowych po prostu się broni, działa i nie marudzi. Rzecz dotyczy nie tylko przerzutek, ale też np. hamulców. Innymi słowy, wybierajmy sprzęt złożlony z komponentów znanych rowerowych brandów, Shimano, SRAM, Tektro, nawet L-Twoo (popularna chińska firma).

Warto też postawić na rowery ze zintegrowaną w ramie lub, powiedzmy, pół zintegrowaną baterią, gdyż taki sposób implementacji baterii sprawia, że rower wygląda estetycznie, a samo ogniwo nie jest wystawione na “widok publiczny”. Tu dobrze po prostu omijać, jeśli się da, konstrukcje żywcem wyjęte z analogowego świata, które mają np. baterię zamontowaną na bagażniku.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie i wybierajmy rowery z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi. Elektryki ważą swoje i zatrzymanie takiego roweru wymaga już konkretnej siły i dobrej modulacji, a w tym akurat hydrauliczne tarcze radzą sobie lepiej niż tarcze mechaniczne, czy popularne w tanich klasycznych rowerach V-Brake’i.

Co z silnikiem? Wybierać tylko ten centralny? Cóż, uznajmy, że rower elektryczny z silnikiem centralnym jeździ lepiej, płynniej, bardziej rowerowo. Rower z silnikiem w tylnej piaście ma nieco inaczej ułożony środek ciężkości i człowiek ma wrażenie, jakby siedział na elektrycznym prawie-skuterze. Oba rozwiązania są okej, ale silnik montowany centralnie jest zwyczajnie lepszy, choć (niestety) w rowerach względnie niedrogich takie rozwiązanie to raczej rzadkość. Co do mocy i momentu obrotowego, to nie ma co się tym wybitnie przejmować w rowerze miejskim - moc jest regulowana prawnie, a do jazdy po mieście czy parku nie potrzebujemy miliona Nm. Osobną kwestią pozostaje pojemność baterii i zasięg - tu każdy musi odpowiedzieć sobie sam, czy woli rower nieco lżejszy, ale z mniejszym zasięgiem, czy nieco cięższy, ale umiejący przejechać na baterii te 80 kilometrów.

Mierz siły na zamiary

Pamiętaj, że nie potrzebujesz roweru za 15 000 zł, by przestać stać w korkach. Oczywiście, silnik centralny czy hydrauliczne hamulce tarczowe to świetne udogodnienia, ale w codziennym użytkowaniu na ścieżkach rowerowych prosta konstrukcja jest często... po prostu lepsza. Mniej elektroniki to mniej rzeczy, które mogą się zepsuć.

Zatem: wybierz mądrze, licz potrzeby na zasobność portfela i ciesz się nowym wymiarem mobilności. Czy warto dopłacić do droższych modeli? O tym opowiem może w kolejnym, bardziej "specjalistycznym” rankingu. Tymczasem – do zobaczenia na ścieżce!

Najlepsze rowery elektryczne. Ranking 2026:

Kross Trans Hybrid 1.0 2026



Źródło: kross.pl

Kross Trans Hybrid 1.0 522 to dość klasyczny rower trekkingowy wyposażony w silnik umieszczony w tylnej piaście Bafang H405, który generuje moment obrotowy ułatwiający pokonywanie wzniesień i długich dystansów. Energię dostarcza zintegrowany akumulator o pojemności 522 Wh, co pozwala na pokonanie dystansu do 70 kilometrów na jednym ładowaniu. Konstrukcja bazuje na ramie z aluminium. Za tłumienie nierówności odpowiada widelec SR Suntour NEX E25, optymalizujący trakcję na szutrowych nawierzchniach oraz amortyzowana sztyca podsiodłowa. Napęd oparto na komponentach Shimano w układzie 1x8 - 1-rzędowa korba i 8 zębatek z tyłu. Bezpieczeństwo zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe, które utrzymują stałą siłę hamowania niezależnie od warunków atmosferycznych. Całość uzupełnia fabryczne wyposażenie w postaci pełnych błotników, wzmocnionego bagażnika oraz zintegrowanego oświetlenia zasilanego z głównej baterii.

Romet E-Orkan M 1.0



Źródło: romet.pl

Romet E-Orkan M 1.0 to wszechstronny rower elektryczny typu cross, oparty na ramie z hydroformowanego aluminium 6061, co zapewnia sztywność konstrukcji przy zachowaniu niskiej masy. Jednoślad wyposażono w zamontowany w tylnej piaście silnik Bafang G020 generujący 45 Nm momentu obrotowego, co wspomaga przyspieszanie i ułatwia jazdę w zróżnicowanym terenie. Układ zasilany jest przez zintegrowany w ramie akumulator o więcej niż przyzwoitej pojemności 504 Wh. Za amortyzację przedniej sekcji odpowiada widelec SR Suntour NEX-E25-LO-DS o skoku aż 75 mm a napęd w układzie 1x8 oparto na podzespołach Shimano i Prowheel. Bezpieczeństwo podczas zatrzymywania zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 - podstawowe i budżetowe, ale charakteryzujące się wysoką modulacją i stałą efektywnością w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Riverside E-ACTV 100 HF



Źródło: decathlon.pl

Riverside E-ACTV 100 HF to elektryczny rower hybrydowy zbudowany na bazie ramy z aluminium. Jednostka napędowa w postaci silnika w tylnej piaście generuje moment obrotowy wynoszący 45 Nm, co pozwala na płynne wspomaganie podczas ruszania i pokonywania wzniesień. System zasilany jest przez akumulator litowo-jonowy o pojemności 356 Wh, zamontowany na rurze dolnej, co obniża środek ciężkości pojazdu. Co ważne, baterię można łatwo wymontować, a w pełni naładowana pozwoli na przejechanie maksymalnie 70 km. Przednią amortyzację zapewnia widelec o skoku 60 mm, a napęd oparto na układzie 1x6 z tylną przerzutką marki Microshift. Znajdziemy tu jeszcze mechaniczne hamulce tarczowe i komplet crossowego wyposażenia, czyli oświetlenie i błotniki. Riverside E-ACTV 100 HF, mimo iż nie zasługuje na miano najlepszego roweru w naszym zestawieniu, jest bardzo sensowną propozycją od Decathlonu, który jest powszechnie ceniony za opiekę pozakupową i gwarancyjną.

Fiido C21 E-Gravel



Źródło: pl.fiido.com

Fiido C21 E-Gravel to propozycja nieco egzotyczna, ale ciesząca się dużym zainteresowaniem ze względu na świetną relację ceny do jakości. Mamy tu dość lekki, bo ważący około 17 kilogramów rower z silnikiem w tylnej piaście, napędem L-Twoo w układzie 1x9 i hydraulicznymi hamulcami Tektro. Cieszy zintegrowany czujnik momentu obrotowego, który sprawia, że Fiido C21 E-Gravel jeździ bardzo płynnie, przypominając pod tym względem rowery z centralnie montowanym silnikiem. Minusy? Bateria ma jedynie 208,8 Wh, a deklarowane 100 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu można włożyć między bajki - realnie do przejechania ze wspomaganiem jest mniej więcej połowa tego dystansu. Pod względem czysto technicznym model ten odstaje nieco od konkurencji, ale pokonuje ją niską wagą, która pozwala na korzystanie z tego roweru jak z klasycznego, “analogowego” jednośladu oraz bardzo trakcyjną ceną, nieco tylko przekraczającą 4000 zł.

Ecobike X-City



Źródło: ecobike.com

Ecobike X-City to miejski rower elektryczny oparty na ramie z hydroformowanego aluminium o niskim przekroku, co ułatwia zajmowanie pozycji za kierownicą. Znajdziemy tu silnik Bafang umieszczony w tylnej piaście, generujący moment obrotowy na poziomie 45 Nm oraz baterię o pojemności 504 lub 630 Wh, na której możliwe jest pokonanie dystansu sięgającego nawet 140 kilometrów - mowa oczywiście o większym ogniwie. Za tłumienie nierówności odpowiada przedni widelec amortyzowany SR Suntour NEX-E25 o skoku 63 mm, dostosowany do miejskiej infrastruktury i dróg utwardzonych. Napęd zewnętrzny bazuje na grupach Shimano Altus i Acera zestawionych z korbą Prowheel w układzie 1x8. Producent postawił w tym modelu na hydrauliczne hamulce tarczowe, co zawsze cieszy. Fabryczne wyposażenie obejmuje kompletne oświetlenie LED zasilane z akumulatora głównego, pełne błotniki, osłonę łańcucha oraz bagażnik przystosowany do montażu sakw.

Unibike Falcon GTS



Źródło: unibike.pl

Unibike Falcon GTS to rower crossowy zbudowany na lekkiej i sztywnej ramie z aluminium. Przedni widelec wyposażono w powietrzny amortyzator SR Suntour NVX o skoku 75 mm z funkcją blokady skoku, co pozwala na precyzyjne dostosowanie charakterystyki pracy do nawierzchni. Napęd oparto na komponentach z grupy Shimano Cues w układzie 1x9. Za bezpieczne wytracanie prędkości odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT410, charakteryzujące się dużą siłą docisku i precyzyjną modulacją w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Mamy tu silnik marki Bafang w tylnej piaście, który generuje 45 Nm momentu obrotowego oraz zintegrowaną baterię o pojemności 730 Wh, która gwarantuje najlepszy w naszym zestawieniu zasięg na jednym ładowaniu. Ten elektryczny cross to rower nadzwyczaj rozsądnie zaprojektowany i dobrze wyceniony, co akurat w marce Unibike nie powinno dziwić.

Indiana E-Trekking 3.0



Źródło: rowery-indiana.pl

Indiana E-Trekking 3.0 to rower elektryczny oparty na aluminiowej ramie, napędzany silnikiem marki Shengyi o mocy 250 W, umieszczonym w tylnej piaście, co zapewnia bezpośrednie przeniesienie napędu na koło. Energię dostarcza zintegrowany z ramą akumulator litowo-jonowy o pojemności 468 Wh, umożliwiający pokonywanie dystansu do 80 kilometrów. W przednim widelcu znajdziemy prosty amortyzator, a układ napędowy bazuje na komponentach Shimano, w tym przerzutce tylnej z serii Tourney manetkach Revoshift, oferujących siedem przełożeń. Bezpieczeństwo gwarantują hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200, charakteryzujące się stałą efektywnością w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Za mniej więcej 5000 zł otrzymujemy tu rower trekkingowy z miejskim zacięciem i pełnym wyposażeniem, idealny na dojazdy do pracy czy szkoły oraz na weekendowe wycieczki.

Jaki rower elektryczny wybrać? Subiektywna opinia

Co wybrać? Oto jest pytanie! Starałem się uwzględnić w rankingu względnie szeroką reprezentację względnie niedrogich i uniwersalnych rowerów elektrycznych. Który z tych modeli wybrałbym dla siebie? Mój głos idzie na Romet E-Orkan M 1.0, który bardzo dobrze wygląda, ma więcej niż przyzwoity osprzęt, a do tego drzemie w nim pewien sportowy pierwiastek, który każde myśleć o tym rowerze jako o sprzęcie, który poradzi sobie podczas weekendowych wycieczek do lasu - nawet gdy wpadniemy na pomysł, by pogonić po leśnych duktach nieco szybciej i agresywniej. Bardzo uniwersalna propozycja w dobrych pieniądzach, ot co.



