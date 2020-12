Jedni preferują niespodzianki – od każdego, dla każdego. Inni jednak wolą zrobić zrzutkę i na święta sprawić prezent dla całej rodziny. Jeśli jesteś w tej drugiej grupie, to być może uda nam się Ciebie zainspirować, wraz z firmą Sharp.

Zamiast kilku drobnych upominków, które mogą się spodobać lub nie, pomyśl o wspólnym prezencie dla całej rodziny, z którego wszyscy domownicy będą zadowoleni. Wśród urządzeń firmy Sharp nietrudno znaleźć wyśmienitych kandydatów na coś takiego. Zresztą znaleźliśmy i chcielibyśmy się z Tobą nimi podzielić…

Telewizor Sharp 50BL5EA – duży ekran za nieduże pieniądze

Jaki jest najlepszy prezent dla całej rodziny? Nowiutki telewizor – rzecz jasna! Sharp 50BL5EA nie kosztuje szczególnie dużo, a ma wszystko, co mieć powinien – cieszy się zresztą dobrą opinią wśród tych, którzy dali mu szansę. Nie ma co liczyć na wodotryski, ale obraz wyświetlany na 50-calowym ekranie zdecydowanie cieszy oczy. Nasycone kolory, całkiem wysoki kontrast i bogactwo detali za sprawą rozdzielczości 4K to tylko niektóre z jego cech charakterystycznych. Choć panel fizycznie odświeża obraz tylko 50 razy na sekundę, technologia Active Motion skutecznie go upłynnia, więc kibice i gracze nie będą zawiedzeni.

Jeśli lubisz oglądać telewizję, to masz do swojej dyspozycji tunery DVB-T2, DVB-S2 i DVB-C. Jeżeli chcesz podłączyć konsolę, odtwarzacz Blu-ray albo dysk zewnętrzny z nagranymi filmami, to możesz wykorzystać 4 gniazda HDMI i 2 porty USB. Jest też moduł Wi-Fi, pozwalający połączyć się z Internetem i wykorzystać potencjał drzemiący w systemie Android TV – skorzystać z aplikacji takich jak YouTube czy Netflix, jak również sterować telewizorem za pomocą głosu, wykorzystując Asystenta Google. Wisinką na torcie są głośniki Harman Kardon, dzięki którym dźwięk ani trochę nie odstaje jakością od obrazu. Na system składają się dwa 10-watowe przetworniki główne i 15-watowy subwoofer.

marketplace

Soundbar Sharp HT-SBW460 – by wnieść audio na wyższy poziom

W coraz smuklejszych obudowach telewizorów brakuje miejsca na głośniki z prawdziwego zdarzenia. Od czego jednak są soundbary? Niezależnie od tego, czy dorzucisz go do telewizora, o którym wspomnieliśmy powyżej i sprawisz sobie megaprezent, czy też chcesz zwiększyć dźwiękowe możliwości swojego obecnego TV, Sharp HT-SBW460 sprawdzi się bez zarzutu. Na ten zestaw składa się belka szeroka na prawie metr i subwoofer łączący się z nią bez kabli, z wykorzystaniem technologii Bluetooth.

Equalizer pozwala wybrać jeden z kilku trybów dźwięku – zoptymalizowany pod kątem tego, czego aktualnie słuchasz. Być może najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że soundbar obsługuje technologię Dolby Atmos, dzięki czemu jest w stanie zaoferować efekty trójwymiarowego dźwięku przestrzennego. Docenisz to przede wszystkim w grach wideo oraz filmach – to szansa, by poczuć się tak, jakby się znalazło w samym centrum akcji.

marketplace

Radio Sharp DR-I470BK – potrafi dużo więcej niż twoje

Pozostajemy w temacie audio, ale kolejna propozycja jest znacznie mniejsza i też sporo tańsza, choć wcale nie mniej interesująca. Pomimo tego, że coraz częściej słuchamy muzyki na telefonach – nawet gdy jesteśmy w domu – radio wciąż spełnia swoje zadanie w wielu polskich mieszkaniach. To ono często towarzyszy nam przy przygotowywaniu posiłków czy rodzinnych spotkaniach. Jest sposób, by zachować tę swego rodzaju tradycję, a równocześnie otworzyć drzwi do nowoczesności. A jej nazwa to: radio cyfrowe.

Sharp DR-I470BK reprezentuje tę właśnie kategorię. Co potrafi? Sekret tkwi w tym, że odbiera nie tylko stacje FM, ale też te nadające w cyfrowym standardzie DAB/DAB+, a nawet radia internetowe. W tych ostatnich przypadkach nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, wystarczy wpisać nazwę – i już. Możesz zapisać 60 ulubionych stacji. Mało tego – urządzonko Sharpa może również pełnić funkcję głośnika i odtwarzać bezprzewodowo muzykę ze smartfona albo tabletu, poprzez Bluetooth. Dopełnieniem całości jest zaś wyświetlacz w centralnej części frontu.

marketplace

Oczyszczacze powietrza Sharp UA-HD50E-L i UA-HG50E-L – w sam raz na zimę

Jeżeli – tak jak my – wychodzisz z założenia, że prezent powinien wnosić coś więcej do życia, to oczyszczacz powietrza może być właśnie tym, czego szukasz. Jest szansą na poprawę zdrowia i samopoczucia, szczególnie zimą, gdy smog z wyjątkową siłą daje o sobie znać. Sharp UA-HD50E-L z technologią Plasmacluster pomoże Ci pozbyć się najróżniejszych zanieczyszczeń i – co ważne – zrobi to szybko i niemal bezgłośnie (dzięki czemu możesz z niego korzystać nawet w nocy).

Ale Sharp UA-HD50E-L to coś więcej niż oczyszczacz. To także jonizator (unieszkodliwiający alergeny i drobnoustroje chorobotwórcze) oraz nawilżacz powietrza. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie skutecznie poprawia jakość tego, czym oddychamy w swoich czterech ścianach, dzięki czemu łatwiej jest pozostać przy zdrowiu, łatwiej jest się skoncentrować i łatwiej jest odpoczywać. A w życiu chodzi o to, by ułatwiać sobie, co się da.

marketplace

Możesz też wybrać jeszcze lepiej wyposażony model Sharp UA-HG50E-L. Został on wyposażony w aż 7 czujników, które w czasie rzeczywistym monitorują stan powietrza i przekazują te informacje do urządzenia, które jest w stanie automatycznie dostosować swoje działanie. Dzięki temu jakość powietrza w naszym mieszkaniu zawsze jest optymalna. Nie ma w nim zanieczyszczeń i alergenów, poziom nawilżenia jest właściwy, a przykre zapachy nie dają się we znaki.

Ciekawostką w tym modelu jest również dodatkowy, horyzontalny wylot powietrza. Sprawdzi się na przykład wtedy, gdy chce się odświeżyć garderobę. Nie można też nie wspomnieć o jeszcze cichszej pracy – w trybie snu generuje zaledwie 19 decybeli, więc ani trochę nie przeszkadza w spokojnym odpoczynku.

marketplace

Artykuł powstał we współpracy z firmą Sharp.