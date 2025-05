Mamy HUAWEI WATCH FIT 4 i zaczynamy tydzień z zegarkiem

Do sklepów trafiła nowa generacja HUAWEI WATCH FIT. Są to dwa modele - 4 i 4 Pro - oba bardzo fajnie wycenione w stosunku do oferowanych przez nie możliwości. Na warsztat biorę HUAWEI WATCH FIT 4, ale w odwodzie będzie też WATCH FIT 4 Pro, który wyjątkowo zasługuje na uwagę.

Przez ostatni rok moim ulubionym zegarkiem był HUAWEI WATCH FIT 3. Nie tylko dlatego, że taki sobie sprawiłem, a potem musiałem z bólem serca pogodzić się z tym, że korzysta z niego moja lepsza połówka, ale dlatego, że istotnie zasłużył sobie na to miano. Jednak konia z rzędem temu, kto przypuszczał, że już rok później dostaniemy HUAWEI WATCH FIT 4 i FIT 4 Pro, które tak znacząco usprawniają to, co zdobyło nie tylko moje uznanie.

Mam pod ręką oba modele, ale przez najbliższy tydzień będę koncentrował się na używaniu tego standardowego: HUAWEI WATCH FIT 4. Różni się on istotnie od wersji Pro i o tych różnicach też będę wspominał. Lecz to, co najlepsze w HUAWEI WATCH FIT 4 jest też rdzeniem WATCH FIT 4 Pro.



HUAWEI WATCH FIT 4 (po lewej) i WATCH FIT 4 Pro - domyślne tarcze dla danej wersji kolorystycznej.

Ile, za co i po co, czyli jak wygląda oferta HUAWEI WATCH FIT 4 i FIT 4 Pro

HUAWEI WATCH FIT 4 oraz HUAWEI WATCH FIT 4 Pro są już dostępne w sprzedaży. W obu przypadkach kupujący po premierze będą mogli zdecydować się na promocyjne ceny. A są one bardzo atrakcyjne.

Tylko do 29 czerwca 2025 r. HUAWEI WATCH FIT 4 kupicie w sklepie huawei.pl i u partnerów biznesowych za 599 złotych, a HUAWEI WATCH FIT 4 Pro w cenie 999 złotych. Ten droższy model będzie na pewno kusił, bo jak się przekonamy, oferuje on właściwie te same funkcje co HUAWEI WATCH GT 5 Pro, ale w prawie kwadratowej i mniej oficjalnej formule.

Gdy upłynie czas promocji, ceny wrócą do regularnych 699 złotych za HUAWEI WATCH FIT 4 oraz 1199 zł za HUAWEI WATCH FIT 4 Pro. Przy zakupie na huawei.pl dostępna jest także opcja nabycia dodatkowego paska za 49 zł, przedłużenia gwarancji w połowie ceny i rozłożenia płatności na 20 rat RSSO 0 proc.

Standardowo dostępne będą cztery wersje zegarka WATCH FIT 4 oraz trzy WATCH FIT 4 Pro, ale w praktyce można mieszać paski między nimi, nawet zamieniając je między modelami, co pozwala stworzyć różnorodne kombinacje kolorystyczne.



HUAWEI WATCH FIT 4 rozebrany.

Domyślne warianty dla HUAWEI WATCH FIT 4 to:

ponadczasowa czerń (czarny korpus i pasek fluoroelastomerowy),

pastelowy fiolet (korpus w kolorze srebrnym i fioletowy pasek fluoroelastomerowy),

złamana biel (korpus w kolorze srebrnym i biały pasek fluoroelastomerowy),

uniwersalna szarość (korpus w kolorze srebrnym, szary pasek nylonowy).

A dla HUAWEI WATCH FIT 4 Pro:

klasyczna czerń (grafitowy korpus i czarny pasek fluoroelastomerowy),

kojący błękit (niebieski korpus i pasek fluoroelastomerowy),

żywy zielony (korpus w kolorze srebrnym i zielony pasek nylonowy).

Co sprawdzimy, czyli „nasz” czarny HUAWEI WATCH FIT 4

Gdy dotarło do mnie pudełko z zegarkiem, westchnąłem, gdy ujrzałem informacje, że jest to wersja czarna. „Znowu czarny” pomyślałem, ale pamiętając, że Huawei reklamuje ten kolor jako „ponadczasowy”, spróbowałem się do niego przekonać. Nie było trudno i nie chodzi tu o kolor paska, który świetnie współgra z ciemną szarością aluminiowej ramki i tradycyjną czernią polimerowego spodu zegarka. Nie jest to tytan i szafirowe szkło jak w WATCH 4 Pro, ale wysoka jakość komponentów wcale tego nie sugeruje. Pasek można zresztą, jak WATCH Fit 3, momentalnie wymienić na inny. Po prostu kolor okazuje się rzeczą wtórną w obliczu wygody wynikającej z przyjemnego dla skóry fluoroelastomerowego paska, ale też wagi jedynie 27 gramów i 9,5 mm grubości obudowy. To czyni ten zegarek praktycznie niewyczuwalnym w użytkowaniu. Droższy model waży minimalnie więcej, bo 30 gramów, ale ma za to tylko 9,3 mm grubości.



Dwie (i pół) generacje zegarków HUAWEI WATCH FIT. Kolejno FIT 3, FIT 4 i FIT 4 Pro.

Zawartość opakowania jest tradycyjna. Zegarek, ładowarka i kilka dokumentów z informacjami o urządzeniu. Więcej tu nic nie potrzeba, no może dodatkowy pasek byłby mile widziany, ale to kwestia dyskusyjna, bo jak tu utrafić w gusta użytkownika. I przeszedłbym obok tej zawartości szybko, gdyby nie nowa ładowarka. Teraz jest to bezprzewodowe akcesorium, tak jak w WATCH GT 5 Pro czy WATCH 5.

Poniżej specyfikacja HUAWEI WATCH FIT 4 i WATCH FIT 4 Pro.

HUAWEI WATCH FIT 4 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Ekran 1,82-calowy AMOLED

480 × 408 pikseli, PPI 347

szczytowa jasność 2000 nitów 1,82-calowy AMOLED

480 × 408 pikseli, PPI 347

szczytowa jasność 3000 nitów Materiał koperty stop aluminium stop aluminium (rama ) / tytanu (bezel) Głośnik / mikrofon wbudowane wbudowane Akumulator / czas ładowania

(wymagana ładowarka w zestawie) 400 mAh / 75 min

ładowanie bezprzewodowe

do 10 dni (oszczędnie)

do 7 dni (umiarkowanie)

do 4 dni (intensywnie) 400 mAh / 60 minut

ładowanie bezprzewodowe

do 10 dni (oszczędnie)

do 7 dni (umiarkowanie)

do 4 dni (intensywnie) Przyciski Obrotowa koronka

Przycisk boczny Obrotowa koronka

Przycisk boczny (EKG) Łączność NFC / Bluetooth 5.2 (BR + BLE)

L1: GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS

L5: GPS + GALILEO + BDS +QZSS NFC / Bluetooth 5.2 (BR + BLE)

L1: GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS

L5: GPS + GALILEO + BDS +QZSS Wodoodporność klasy 5 ATM klasy 5 ATM / IP6X

(możliwe nurkowanie do 40 m) Sensory Akcelerometr

Żyroskop

Magnetometr

Oświetlenie

Tętno (optyczny)

Barometr Akcelerometr

Żyroskop

Magnetometr

Oświetlenie

Tętno (optyczny)

Barometr

Temperatura

EKG

Głębokość Wymiary i waga

(z wyłączeniem obszaru czujnika / bez paska) 43 × 38 × 9.5 mm

27 g 44.5 × 40 × 9.3 mm

30,4 g

Dlaczego przesiadka na Huawei Watch FIT 4? Czemu nie wybrałem Watch 5

Zacznijmy od drugiej części pytania. HUAWEI WATCH 5 ma się do HUAWEI WATCH FIT 4 trochę tak jak graficzny kalkulator naukowy do tradycyjnego kalkulatora. Z tego pierwszego skorzysta z pewnością mniej użytkowników, szczególnie z jego zaawansowanych narzędzi, a możliwości zwykłego kalkulatora są bezcenne dla każdego. I tak traktuję HUAWEI WATCH FIT 4 – jako produkt, który można potraktować jako niezbędny. Bo choć liczyć można w głowie, podobnie jak mierzyć puls ręcznie, to nic nie zastąpi wyspecjalizowanego narzędzia. W tym całym zestawieniu HUAWEI WATCH FIT 4 Pro porównałbym do zwykłego kalkulatora naukowego.

Co jednak skusiłoby mnie do „porzucenia” WATCH FIT 3, gdybym musiał podjąć taką decyzję? Już po kilku chwilach wiedziałbym, że jest to wspomniana bezprzewodowa ładowarka, a także płatności NFC (obsługiwane przez platformę Quicko). Dalsze śledztwo wykaże, że pojawił się także barometr. Uzupełni on statystyki aktywności sportowej o pomiary wysokości, a w wersji WATCH FIT 4 Pro przyda się podczas nurkowania na głębokości do 40 m. Specyfikacja sugeruje, że ekran jest jeszcze lepszy (czytaj jeszcze jaśniejszy w silnym słońcu) – zamiast 1500 nit mamy 2000 nit w HUAWEI WATCH FIT 4, a model WATCH FIT 4 Pro to nawet 3000 nit. Zmiany nie ominęły także technologii TruSleep 4.0, która analizuje nasz sen. Interesującym nowym wskaźnikiem zdrowia jest średnia HRV, czyli zmienności tempa bicia serca.



Od razu widać, że była impreza do późna.

Tak jak analogiczny kalkulator naukowy dodaje funkcje trygonometryczne i inne, tak droższy HUAWEI WATCH FIT 4 Pro wzbogacony jest o pomiar EKG i wielopunktowy zestaw czujników nadgarstkowych, takich jak w HUAWEI WATCH 5. Można z nim także nurkować. HUAWEI WATCH FIT 4 ma wodoodporność klasy 5 ATM, ale to bardziej akcesorium na basen niż do eksploracji głębin.

Zaczynamy tydzień z HUAWEI WATCH FIT 4

Po tygodniu ocenimy użyteczność HUAWEI WATCH FIT 4 i wypunktujemy jego największe zalety. Mnie już korci, by sprawdzić, czy HUAWEI WATCH FIT 4 Pro lepiej zmierzy mi sen niż HUAWEI WATCH FIT 4. Zegarki te mają bowiem różne czujniki, ten podstawowy model podobne jak w ubiegłorocznym. A więc jeden zegarek na jedną rękę, drugi na drugą i słyszymy się rano.

Jeśli chcecie, żebym sprawdził w praktyce konkretną funkcjonalność HUAWEI WATCH FIT 4 lub porównał go w danym aspekcie z HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, dajcie znać w komentarzach.

