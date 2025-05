Hulajnogi elektryczne serii Xiaomi Electric Scooter 5. Który model wybrać dla siebie?

W sezonie wiosenno-letnim Xiaomi ma do zaoferowania ciekawe jednoślady, które ucieszą wszystkich fanów spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Seria Xiaomi Electric Scooter 5 obejmuje kilka modeli hulajnóg elektrycznych w różnych przedziałach cenowych, z czego każdy został stworzony dla odbiorców z nieco innymi oczekiwaniami. Podpowiadamy, czym charakteryzują się konkretne modele i który z nich najlepiej sprawdzi się w zależności od indywidualnych potrzeb i upodobań.

Zbliżające się lato to idealny moment, by zapewnić sobie rozrywkę lub wygodny środek transportu na świeżym powietrzu. Przyda się on zwłaszcza w zatłoczonym mieście, gdzie dojazdy samochodem do szkoły czy pracy nie zawsze są wygodne i szybkie. Xiaomi wychodzi naprzeciw takim potrzebom z modelami jednośladów serii Xiaomi Electric Scooter 5, w skład której wchodzi wersja bazowa oraz warianty Elite, Pro oraz najbardziej wydajny: Xiaomi Electric Scooter 5 Max.

Każda z tych hulajnóg ma inne cechy i może spodobać się innemu odbiorcy. Wszystkie łączy natomiast długi czas działania na jednym ładowaniu i spory zasięg, wygoda transportowania (także w komunikacji miejskiej), nowoczesny design oraz bezpieczeństwo. Wystarczy więc odpowiednio się ubrać, założyć kask i wsiąść na hulajnogę, jednak który model wybrać? Podpowiadamy!

Xiaomi Electric Scooter 5

Pierwsza propozycja to Xiaomi Electric Scooter 5 – hulajnoga elektryczna dla mniej wymagających użytkowników, co odzwierciedla również cena rekomendowana (2199 PLN na oficjalnej stronie producenta). Model wyposażono w amortyzatory z podwójną sprężyną, 10-calowe, szerokie opony bezdętkowe i automatycznie włączające się światło przednie w warunkach niskiego oświetlenia. Z tyłu mieści się natomiast światło stop, które może być włączone na stałe, by dodatkowo ostrzegać innych uczestników ruchu, co pozwoli skutecznie zadbać o bezpieczeństwo.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator gwarantujący do 60 km zasięgu. To więcej niż wystarczający dystans do pokonania przez każdego, kto ma do załatwienia sporo spraw, nawet w dużym mieście. Bezszczotkowy silnik w Xiaomi Electric Scooter 5 o maksymalnej mocy 700 W pozwala podjeżdżać pod wzniesienia o maksymalnym nachyleniu 18 proc. Z kolei instalacja, działająca na napięciu 48 woltów, umożliwia hulajnodze rozwinięcie prędkości do 20 km/h.

Co ważne, maksymalną prędkość można dostosować do własnych potrzeb i oczekiwań. Użytkownik może wybrać 20 km/h w tzw. trybie sportowym, ale równie dobrze może włączyć tryb standardowy lub pieszy, pozwalający rozwijać kolejno maksymalnie 15 lub 6 km/h. Xiaomi Electric Scooter 5 stworzono w podwyższonym stopniu wodoodporności IPX5.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro

Kolejny model w ofercie najnowszych hulajnóg producenta to Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, czyli urządzenie dla nieco bardziej wymagających (cena rekomendowana: 2699 PLN). Względem podstawowego modelu, wariant Pro oferuje przede wszystkim lepsze osiągi. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z silnikiem o maksymalnej mocy 1000 W, który pozwala podjeżdżać pod wzniesienia o maksymalnym nachyleniu 22 proc. Hulajnogę tę z pewnością docenią więc przede wszystkim osoby mieszkające na bardziej górzystych terenach.

Maksymalna prędkość, jak i zasięg, pozostały bez zmian względem bazowego modelu. Podobnie jak on, również Xiaomi Scooter 5 Pro obsługuje się z poziomu aplikacji mobilnej. Użytkownik po połączeniu się przez Bluetooth może wygodnie zlokalizować pojazd oraz sterować jego funkcjami, w tym aktualizować oprogramowanie układowe.

Wersja Pro oferuje czytelną deskę rozdzielczą z wyświetlaczem prędkości i naładowania akumulatora oraz ostrzegawcze sygnały na skraju kierownicy, które zaświecą się, by ostrzec pieszych i innych uczestników ruchu o planowanych manewrach. Za bezpieczeństwo odpowiadają ponadto wbudowany system E-ABS oraz kontrola trakcji TCS, które zapewniają stabilniejszą i bezpieczniejszą jazdę oraz lepszą przyczepność na śliskich nawierzchniach.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Xiaomi Electric Scooter 5 Max (dostępna teraz w cenie rekomendowanej 2899 PLN) to propozycja dla bardziej wymagających, którzy docenią dodatkowy komfort i bezpieczeństwo, wynikające z lepszego zawieszenia, podwójnych hamulców oraz technologii szybkiego ładowania akumulatora.

Naładowanie hulajnogi do pełna z wykorzystaniem szybkiej ładowarki możliwe jest w około 3 godziny. To czas, który pozwala uzupełnić akumulator o kolejne 60 km zasięgu. Jednoślad ten jest więc idealną propozycją dla osób pokonujących duże dystanse każdego dnia.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max wyposażono w innowacyjne rozwiązanie pozwalające na bezpieczne parkowanie pojazdu na wzniesieniach. Funkcję należy w pierwszej kolejności włączyć w aplikacji. Następnie, jeśli hulajnoga znajdzie się na wzniesieniu o nachyleniu ponad 2 stopni, automatycznie przełączy się bieg na P, zapobiegając staczaniu. W tym momencie użytkownik, po zaciągnięciu na kilka sekund hamulca, będzie mógł bezpiecznie zaparkować. Pojazd sam będzie utrzymywać dotychczasową pozycję, nawet po puszczeniu hamulca.

Dodatkiem są również stylowe światła boczne, które zapewniają lepszą widoczność użytkownika i dodają hulajnodze charakteru. Konfigurację przeprowadza się z poziomu aplikacji mobilnej.

Xiaomi Electric Scooter Elite

Model Xiaomi Electric Scooter Elite to najtańsza propozycja z serii (cena rekomendowana: 1999 PLN). Spodoba się ona nieco mniej wymagającym i początkującym użytkownikom, pokonującym krótsze trasy i dla których osiągi nie są priorytetem. Hulajnogę wyposażono w silnik o mocy nominalnej 400 W i akumulator pozwalający przejechać do 45 km na jednym ładowaniu. Maksymalna prędkość to również 20 km/h, a za komfort odpowiadają 10-calowe opony bezdętkowe oraz podwójny amortyzator przedni.

Podobnie jak w pozostałych modelach w serii, także tutaj maksymalną prędkość można zmniejszyć, wybierając jeden z dostępnych trybów jazdy. Pozwala to zaoszczędzić energię oraz zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika, gdyby poczuł się mniej pewnie przy wyższych prędkościach. Za bezpieczeństwo hamowania Scooter Elite odpowiadają hamulec bębnowy oraz tylny system E-ABS.

Podobnie jak pozostałe hulajnogi z serii Xiaomi Electric Scooter 5, urządzenie wyposażono w światło przednie i tylne oraz kierunkowskazy, a cała instalacja została stworzona zgodnie z normą wodoszczelności IPX5 (przy czym samego akumulatora nawet IPX6). Pozwala to korzystać z hulajnogi w różnych warunkach na drodze bez obaw o bezpieczeństwo urządzenia.

Wybierz model dla siebie

Jak widać, oferta hulajnóg Xiaomi jest na tyle różnorodna, że w tym sezonie wiosenno-letnim każdy z łatwością znajdzie coś dla siebie. Wszystkie urządzenia zapewniają wysokie bezpieczeństwo i duży zasięg, a niuanse ich możliwości oraz różnorodne przedziały cenowe pozwalają odpowiednio dobrać dany model do potrzeb konkretnego użytkownika. Warto więc zastanowić się, czy w dobie wszechobecnych korków i zatłoczonej komunikacji miejskiej w dużych miastach nie wybrać którejś hulajnogi elektrycznej Xiaomi, która, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i efektywne formy transportu miejskiego, zapewni bezpieczne i sprawne podróżowanie.