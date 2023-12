Prezenty dla każdego. Te sprzęty mogą skraść serce

Boże Narodzenie to czas piękny, lecz przy tym problematyczny. Dobór idealnego prezentu może wiązać się z niemałym bólem głowy. Trudno znaleźć coś, co spodoba się każdemu. Nie jest to jednak niemożliwe. Bogata paleta sprzętu ASUS może rozwiązać wiele dylematów.

Płatna współpraca z Asus

Wybór prezentu bożonarodzeniowego dla fana nowych technologii wcale nie jest łatwym zadaniem. Takie osoby często posiadają sporą kolekcję gadżetów i sprzętów, w związku z czym trafienie w ich gust może być trudne. Nie jest to jednak niemożliwe. W takiej sytuacji warto sięgać po sprzęt z górnej półki, wybierając przy tym z listy nowinek lub urządzeń możliwie uniwersalnych.

ASUS ROG Ally – sprzęt dla każdego gracza

Jeśli mowa o zyskujących popularność nowinkach technologicznych, z pewnością warto zwrócić uwagę na ASUS ROG Ally. Ta przenośna konsola, pozwalająca na uruchamianie gier na PC, trafi w gusta każdego gracza. Idealnie sprawdza się w podróży, a także podczas „niezobowiązującego” grania w wolnej chwili na kanapie.

ASUS ROG Ally spełni oczekiwania zarówno młodszego, jak i dojrzalszego gracza. ROG Ally cechuje się rewelacyjnymi parametrami, zaczynając od wydajnego procesora AMD Ryzen Z1 Extreme i 16GB pamięci RAM LPDDR5, a na ekranie o częstotliwości odświeżania 120Hz kończąc. dzięki czemu gry wyglądają na nim naprawdę dobrze, zachowując przy tym płynność. Urządzenie działa na systemie operacyjnym Windows, dzięki czemu bez problemów można korzystać na nim z kont Steam, Microsoft, Epic Games Store czy GOG. Okres przedświąteczny to dobry czas na zakup ASUS ROG Ally. Cena urządzenia jest obecnie obniżona o 500 zł, w związku z czym można je kupić już za 2499 zł. Ponadto do zamówienia otrzymasz dostęp do usługi Xbox Game Pass na trzy miesiące za darmo.

ASUS Vivobook S 15 OLED – elegancki sprzęt do pracy

Dla osób, którym w duszy grają nie tylko gry, ASUS przygotował laptopa ASUS Vivobook S15 OLED (K5504). Ten uniwersalny komputer świetnie sprawdzi się do nauki, pracy, a także rozrywki. Posiada wydajny procesor 13. generacji Intel Core i9 z serii H oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Urządzenie zostało wyposażone w kartę graficzną Intel Arc A350 M oraz 16 GB pamięci RAM. Producent deklaruje przy tym, że urządzenie może działać nawet cały dzień na jednym ładowaniu baterii.

Jeśli parametry sprzętu nie mówią Ci zbyt wiele, z pewnością docenisz jakościowy ekran w laptopie ASUS Vivobook S15 K5504. Wykonany w technologii OLED z odświeżaniem 120 Hz jest w stanie wyświetlać jaskrawe kolory i głęboką czerń, oferując przy tym bardzo dużą płynność wyświetlanego obrazu, co widać już na pierwszy rzut oka. ASUS Vivobook S15 K5504 OLED to doskonały wybór dla osób poszukujących stylowego i wydajnego narzędzia pracy wyposażonego w matrycę OLED.

ASUS Zenfone 10 – smartfon dla wymagających

Kolejną propozycją na niebanalny prezent świąteczny jest ASUS Zenfone 10. Ten najmniejszy flagowiec daje nadzieję na to, że na rynek wrócą smartfony kompaktowe, z których łatwo korzystać przy użyciu tylko jednej ręki. Ale rozmiar to nie jedyna zaleta Zenfone 10.

Smartfon marki ASUS wyposażony jest w dwie kamery tylne – główny aparat o rozdzielczości 50 MP z 6-osiowym Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 oraz aparat ultraszerokokątny 13 MP z polem widzenia 120 stopni. Do tego przednia kamera RGBW o rozdzielczości 32 MP. Dzięki wykorzystaniu narzędzi bazujących m.in. na sztucznej inteligencji ASUS Zenfone 10 zapewnia wysokiej jakości zdjęcia, które pomogą Ci uchwycić najważniejsze chwile.

Kolejnym elementem, który sprawi, że korzystanie z ASUS Zenfone 10 będzie przyjemne, jest jego wydajność. Smartfon wyposażony jest w procesor Snapdragon 8 Gen 2 i może posiadać maksymalnie 512 GB pamięci wbudowanej i 16 GB pamięci RAM. Na wrażenie płynności wpływa także wyświetlacz o odświeżaniu 144 Hz. ASUS Zenfone 10 to dobry wybór dla wymagających użytkowników, stawiających na kompaktowe rozmiary i maksymalną wydajność. Urządzenie do świąt można kupić o 500 zł taniej już od 3299 zł.

ASUS Zenbook S 13 OLED – zaawansowany laptop do pracy i nie tylko

Kolejny laptop marki ASUS powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ten ultrasmukły laptop z ekranem o przekątnej 13,3 cala waży raptem 1 kg i cechuje się grubością 1 cm. Sprawia to, że jest to świetny sprzęt dla osób mobilnych, które często korzystają z laptopa w podróży.

Niewielkie gabaryty nie oznaczają, że mamy do czynienia ze sprzętem niskiej jakości – komputer posiada niesamowity ekran OLED o rozdzielczości 2880 na 1800. Urządzenie wyposażone jest w procesor 13. generacji Intel Core i7 i zintegrowaną kartę graficzną Iris Xe oraz do 32 GB pamięci RAM.

Mimo że ASUS Zenbook S13 OLED to urządzenie kompaktowe, cechuje się długim czasem pracy na baterii (nawet do 14 godzin), a przy tym jest to sprzęt bardzo wytrzymały. Laptop był poddany serii 26 testów klasy wojskowej, gdzie zbadano jego wytrzymałość na wstrząsy, ekstremalne temperatury (od -51 do 71 stopni Celsjusza), odporność na piasek i kurz czy na wysoki poziom wilgotności.

ROG Strix G614 – kolejny poziom grania

W ofercie marki ASUS nie brakuje rozwiązań dla graczy. Jednym z nich jest laptop gamingowy ROG Strix G614, stanowiący propozycję dla najbardziej wymagających graczy i twórców, szukających maksymalnej wydajności.Seria laptopów ROG Strix G614 pozwala na wybranie najlepszego rozwiązania dla danego gracza. Każdy z komputerów oferuje przy tym wysokiej jakości komponenty, co stanowi gwarancję dobrych wrażeń z rozgrywki.

Modele z serii Strix wyposażone są w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40 i procesory Intel Core 13 generacji. W zależności od budżetu i oczekiwań istnieje możliwość doboru rozwiązania idealnego dla osoby obdarowywanej. Wysokiej jakości 16-calowy ekran pozwala na uzyskanie pełnej satysfakcji z rozgrywki. Całość uzupełnia klasyka gamingowego sprzętu, czyli oświetlenie Aura RGB.

Prezent świąteczny z logo ASUS

Powyższe przykłady udowadniają, że oferta firmy ASUS jest szeroka, w związku z czym łatwo jest znaleźć coś, co trafi w gust obdarowywanej przez nas osoby. Niezależnie od tego, czy szukamy sprzętu do pracy, czy do grania, ASUS posiada w ofercie coś, co spełni oczekiwania.

Płatna współpraca z Asus