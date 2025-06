Nintendo Switch 2: konsola, która podbije rynek?

Konsole do gier

Czy premiera Nintendo Switch 2 to największa konsolowa premiera wszech czasów? Czy Nintendo Switch 2 to konsola nad konsolami? Kim są gracze będący wiernymi fanami sprzętu i gier od Nintendo? Oto tematy, nad którymi się pochyliliśmy.

Nintendo Switch to prawdziwy fenomen – od premiery w 2017 roku sprzedało się ponad 150 milionów egzemplarzy, co czyni ją trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Wynik jest imponujący, ale oczy fanów i analityków branży są już zwrócone w stronę następcy, który - delikatnie rzecz ujmując - nie zawodzi, osiągając zawrotne wyniki sprzedażowe już w dniu premiery.

Gadamy o Nintendo Switch 2

Koniec plotek - jest grubo

Nintendo Switch 2 wszedł na rynek z hukiem, osiągając w ciągu zaledwie czterech dni "najwyższy globalny poziom sprzedaży dla jakiegokolwiek sprzętu Nintendo" w historii. Japoński gigant sam pochwalił się tym imponującym wynikiem: 3,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w cztery dni od premiery, która miała miejsce 5 czerwca. Robi wrażenie, prawda?

Urządzenie trafiło do sprzedaży niemal na całym świecie – od potężnych i nasyconych rynków, jak USA i Japonia, po mniejsze, jak np. Polska. Tak szeroka dostępność w dniu debiutu to w branży konsol prawdziwa rzadkość i z pewnością przyczyniła się do tak spektakularnych wyników sprzedażowych.

Największa premiera w historii konsol?

Niektóre media od razu okrzyknęły Switcha 2 największą premierą konsoli w historii, choć dokładne porównania są trudne ze względu na różnice w metodologiach liczenia czy historyczne debiuty konsol np. ograniczone do niektórych rynków: najpierw USA, potem Europa i tak dalej. Zostawmy to jednak i skupmy się na liczbach.

Dotychczasowy rekordzista, czyli PlayStation 4, pochwalił się milionem sprzedanych sztuk w 24 godziny, ale wynik ten dotyczył wyłącznie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na pozostałych rynkach PS4 debiutowało znacznie później. Globalna sprzedaż Nintendo Switcha 2 w tak krótkim czasie nie daje się więc porównać do niczego i… bardzo dobrze. Wyniki robią wrażenie, konsola się podoba - po co to roztrząsać?

Co potrafi Switch 2 i kto go kupuje?

Nintendo Switch 2 jest konsolą większą niż “jedyneczka”. Jest też znacznie wydajniejsza, ma szereg nowych funkcji i lepsze kontrolery - z “myszkowym” trybem pracy, co polubią miłośnicy strzelanek. Zmian jest więcej, ale to pewnie każdy zainteresowany doskonale wie i dlatego postanowiliśmy z Norbertem zastanowić się nad tym, kto w ogóle kupuje Switche. Kim jest klient docelowy i co sprawia, że ta konsola sprzedaje się tak rewelacyjnie, a gry, które ogrywać można na sprzęcie wielkiego “N” mają oddane grono fanów.