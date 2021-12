Informacja to coś czego spragniony jest każdy z nas o każdej porze dnia. Co jest jej źródłem? Dziś to telefon i zainstalowana na nim aplikacja przeglądarki. Dlatego często niemal machinalnie bierzemy w dłoń to urządzenie, włączamy przeglądarkę internetową i…

Dziś żadna dobra przeglądarka internetowa nie obejdzie się bez newsfeedu. Dlatego pojawia się on nam od razu po włączeniu Przeglądarki HUAWEI, która jest podstawowym narzędziem do przeglądania internetu w telefonach marki Huawei. Newsfeed, czyli nazywając rzecz po polsku kanał wiadomości, tworzony jest z myślą o osobach, które oczekują przeglądu najciekawszych informacji z dnia i danej chwili. Przygotowanych i podanych w atrakcyjny sposób. Docenią go także ci użytkownicy, którzy dotychczas ograniczali się do konkretnych witryn internetowych.

Newsfeed jest niczym kiosk z dziesiątkami różnych tytułów prasowych

Newsfeed to integralny element Przeglądarki HUAWEI, który na nowszych telefonach jest zainstalowany domyślnie.

Jeśli wciąż nie możecie odnaleźć Przeglądarki HUAWEI to skorzystajcie z powyższego linka.

Przeglądarka HUAWEI jest narzędziem skierowanym do użytkowników telefonów i tabletów Huawei. Za to w Google Play użytkownicy telefonów innych producentów znajdą aplikację Przeglądarka Petal. To funkcjonalny odpowiednik Przeglądarki HUAWEI, który różni się nazwą i trochę sposobem integracji z systemem operacyjnym, ale pod względem źródeł informacji zapewnia ten sam komfort użytkowania. Pobierzecie ją za pomocą poniższego odnośnika.



Przeglądarka HUAWEI w AppGallery i Przeglądarka Petal w Google Play

Komfort użytkowania newsfeedu w Przeglądarce HUAWEI. Na czym to polega?

Poza formatem przekazywanych informacji i dostosowaniem witryn docelowych, co jest już zależne wyłącznie od ich twórców, ważne są tu trzy elementy. Dobór informacji, ich odpowiednie posortowanie i sposób wyświetlenia newsfeedu.

Ten pierwszy element jest krytyczny, gdy chodzi o popularność danego newsfeedu. I tu można zauważyć podobieństwo do fizycznego sklepu dowolnej branży. Są co prawda sklepy specjalistyczne, ale największą popularnością cieszą się sklepy z szeroką ofertą. Oferta jedynie wybiórcza nie gwarantuje sukcesu w branży i zdobycia szerokiej rzeszy klientów.

Jak to osiągnąć w przypadku newsfeedu, w którym klient to czytelnik? Zbierając informacje do wyświetlenia od jak największej grupy dostawców. Huawei zapewnia, że w jego newsfeedzie znajdziemy informacje czerpane z tysięcy różnych źródeł. Praktyka potwierdza te zapewnienia, na dodatek możemy tak skonfigurować newsfeed, by wyświetlane były nam informacje w danym języku. Wystarczy w ustawieniach Przeglądarki HUAWEI wybrać Strona główna oraz Język i region, a potem odpowiednią opcję.

I tak osoby oczekujące lokalnych angielskojęzycznych doniesień mogą włączyć język angielski, czytelnicy niemieckiej prasy niemiecki itd. W ten sposób przy niewielkim wysiłku jesteśmy w stanie śledzić to co najważniejsze dla danych społeczności. Jednocześnie nie tworząc bałaganu w newsfeedzie, który wynikałby z połączenia w jednym ciągu informacji w różnych językach. Dla nas najważniejszy jest oczywiście język polski.

Użytkownik polskojęzycznego newsfeedu (domyślne ustawienie w Przeglądarce HUAWEI) dostaje informacje z takich źródeł jak RMF FM, Onet, Radio Zet, Polskie Radio, Wirtualna Polska, a także z benchmark.pl. Newsfeed ma postać niekończącego się ciągu zajawek informacji na danych stronach, który jest stale uzupełniany. Newsfeed kompatybilny jest z ustawieniami trybu ciemnego w telefonie, czy też trybu nocnego bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki.

Stałe uaktualnienia newsfeedu sprawiają, że lista informacji szybko będzie się zmieniać, ale taka jest natura newsfeedu, by pokazać nam to co najważniejsze w danym momencie. Dlatego gdy trafimy na interesującą nas treść najlepiej od razu ją skonsumować lub zapisać jako odnośnik na później.

A co z sortowaniem wiadomości? Huawei w swoim przeglądarkowym newsfeedzie dzieli informacje na kilka najważniejszych kategorii. Oprócz sekcji Najnowsze, której nazwa idealnie odzwierciedla zawartość, tutaj też znajdziemy doniesienia ze świata polityki, mamy też działy Sport, Rozrywka oraz Nauka i Technika. To informacje, które niekoniecznie chcemy pochłaniać jak najszybciej, ale też informacje najciekawsze w danej dziedzinie. Dla zwolenników form treści takich jak podkasty czy wideo są także wydzielone zakładki. Dodamy je do newsfeedu klikając na + po prawej stronie zakładek z kategoriami. Huawei proponuje nam między innymi takie źródła tych treści jak: Raport o Stanie Świata Dariusza Rosiaka, Dział Zagraniczny, Podcast Pisma, Nauka to lubię, Weszło.fm, Zielony podcast, Kwadrans na angielski, Piąte: Nie zabijaj, Kryminatorium.

Możemy też wycofać część kategorii z głównej strony newsfeedu jeśli nas nie interesują lub je uporządkować. Jednak zawsze trzy kategorie, Najnowsze, Sport i Rozrywka są widoczne w newsfeedzie.

Jak korzystać z newsfeedu w praktyce?

W praktyce korzystanie z newsfeedu jest bardzo proste. Po pierwszym uruchomieniu Przeglądarki HUAWEI czy Przeglądarki Petal nie musimy nic konfigurować. Domyślnie uruchomi się on w domyślnym języku telefonu jako domyślna zawartość każdej nowej zakładki.

Na samym początku ponad newsfeedem wyświetlone są ikony prowadzące do tych witryn, które nas najbardziej interesują. To ukłon w stronę tych osób, które oprócz newsfeedu, zawsze zaglądają na konkretne serwisy internetowe. Tę listę można spersonalizować dotykając ikonki Więcej, następnie ikonki edycji w prawym górnym rogu okna przeglądarki i przeciągając interesujące nas pozycje na listę. Huawei proponuje najciekawsze witryny, ale możemy użyć także naszych zakładek.

Gdy rozpoczniemy korzystanie z newsfeedu, ta lista ikon zniknie, ale tylko do ponownego uruchomienia przeglądarki lub odświeżenia zakładki. Gdy otworzymy daną informację pokazuje się nam jej podgląd, czasem z odnośnikiem Czytaj więcej do strony macierzystej. Poniżej podglądu informacji mamy kilka dodatkowych propozycji powiązanych tematycznie. Do listy wiadomości wrócimy dotykając piktogramu ze strzałką skierowaną w lewo.

Huawei proponuje również dostarczanie informacji newsfeedowych poprzez wiadomości typu push pojawiające się na telefonie niezależnie od tego czy w danym momencie uruchomiliśmy newsfeed w Przeglądarce lub narzędziu Petal. O tym czy chcemy takie wiadomości otrzymywać decydujemy sami.

Jak przywrócić newsfeed, gdy zniknie z okna przeglądarki?

Na koniec ważna rzecz. W trakcie korzystania z telefonu istnieje ryzyko, że newsfeed w przeglądarce HUAWEI zostanie zastąpiony przez domyślną stronę operatora, albo my sami zmienimy główną stronę na wybraną przez nas. By wrócić do wyświetlania newsfeedu po włączeniu nowej zakładki, należy wejść w Ustawienia, Strona główna w przeglądarce. Następnie wybieramy Dostosuj stronę startową i pozycję Domyślna. To wszystko.

Tekst powstał we współpracy z Huawei