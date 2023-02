Pojawienie się PS VR 2 przypomniało nam, że wcale nie tak łatwo wejść w świat wirtualnej rzeczywistości. Niektórzy zdążyli się już nawet na tym sparzyć, o czym świadczyć mogą oferty sprzedaży używanego przez kilka dni sprzętu. A wystarczyło tak niewiele, by tego uniknąć.

4,7/5

Z PS VR 2 nie wszyscy są zadowoleni. Co poszło nie tak?

Premiera PlayStation VR 2 już za nami. Nowy sprzęt Sony okazał się wyjątkowo miłą niespodzianką oferując prawdziwie nextgenowe doznania. Patrząc jednak na pojawiające się oferty na OLX, i to już drugiego dnia od debiutu gogli do PS5, nie wszyscy podzielają ów entuzjazm. Opisy w tych ogłoszeniach pokroju „mój organizm nie chce współpracować z taką technologią” czy „niestety mam pewne problemy zdrowotne i ciężko mi w to grać” właściwie mówią wszystko.

Niestety, ten kto liczył, że w PS VR 2, z racji znacznie nowocześniejszych technologii, nie będzie szans na wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości typowych dla choroby lokomocyjnej, ten niestety srogo się przeliczył. I pewnie dlatego serwisy ogłoszeniowe zalały oferty zawiedzionych nabywców nowych gogli Sony. A przecież wystarczyło zastosować kilka trików, by ten początek przygody z wirtualną rzeczywistością był całkiem przyjemnym doznaniem. Dla tych z Was, którzy dopiero myślą o zakupie PlayStation VR 2, ale też tych, którzy zrezygnowani odłożyli już ten sprzęt do szafy przygotowaliśmy film z kilkoma pomocnymi wskazówkami jak bezpiecznie zacząć korzystać z gogli. Dowiecie się też z niego jakie gry na PS VR 2 będą najlepsze na początek, a jakich w tych pierwszych chwilach lepiej unikać. Zapraszamy.

Marzy Ci się granie na PlayStation VR2? To lepiej nie powielaj tych błędów

Dobrze wiemy, że każdy lubi oglądać filmy. Nie chcemy jednak powtarzać tu wszystkiego o czym była mowa w naszym materiale wideo. Zamiast tego skupimy się na kilku najważniejszych radach, które z początku mogą znacząco stłumić albo nawet i całkowicie wyeliminować niemiłe dolegliwości pojawiające się podczas gry w wirtualnej rzeczywistości.

Nie graj na stojąco

Wiemy, że to może kusić – oczami wyobraźni widzicie pewnie siebie stojącego przed telewizorem, robiącego uniki i strzelającego do niewidzialnego wroga. Jasne, tak też można. Tyle że z początku to prosta droga do katastrofy. Oczy sugerują nam wówczas jedno, a błędnik mówi zupełnie co innego. Zawroty głowy mogą pojawić szybko, a zaraz za nimi problemy z równowagą. Sam nieomal kiedyś w takiej sytuacji nie strąciłem stojącego przede mną monitora. Na początek lepiej więc wybrać granie na siedząco – bezpieczniej i zdrowiej dla naszego nieprzyzwyczajonego organizmu.

Przeszkody wokoło to proszenie się o kłopoty

Nim usiądziesz do gry upewnij się, że w nic nie uderzysz podczas zabawy. PS VR 2 co prawda tworzy tymczasowe miejsce gry, poza którym kontrolery przestają działać, ale i tak łatwo o coś przypadkowo zawadzić. Podczas pierwszych gier, gdy mamy gogle na głowie i słuchawki w uszach, przydaje się też postronny obserwator, który w razie czego może ostrzec nam przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

Robienie przerw od gry nie jest oznaką słabości, a zdrowego rozsądku

Zapewne mignęła Wam gdzieś sugestia, by grając w goglach VR robić przerwy średnio co 20 minut. Spora część graczy niestety to bagatelizuje. Efekt? Do przewidzenia – nudności, zawroty i bóle głowy, a nawet senność. Jeśli wydaje się Wam, że tego unikniecie, bo macie silny, zdrowy organizm to niestety szybko na własnej skórze odczujecie tę pomyłkę. Nie jesteście terminatorami.

Do VR-u trzeba przywyknąć. I co ważne, z początku należy trzymać się owych 20 minut na pojedynczą sesję. Później 3-4 minuty przerwy i możecie grać dalej. A, i pamiętajcie, jeśli przekroczycie ów próg dyskomfortu powrót do „normalności” może zająć nawet kilka godzin. Wiem co mówię – sam tego doświadczyłem.

Jeśli grać to tylko w najlepsze, najbardziej widowiskowe gry

Co tu dużo gadać, jeśli nigdy dotąd nie korzystaliście z takiego sprzętu jak PlayStation VR 2 i zaraz po zakupie sięgniecie po takie gry jak choćby wywołujące opad szczęki Horizon Call of the Mountain to niestety najprawdopodobniej szybko tego pożałujcie. To nie jest dobra gra na początek! Chcecie czerpać przyjemność z PS VR 2? Zacznijcie od czegoś spokojniejszego, czegoś co nie narazi Was na dolegliwości ze strony błędnika albo przynajmniej pozwoli łatwiej oswoić się z wrażeniami płynącymi z tego typu zabawy.

Jeśli chcecie wiedzieć jakie gry na PS VR 2 polecamy na początek, a jakie na późniejszy etap zabawy koniecznie zobaczcie nasz film. Konkretne tytuły znajdziecie w drugiej jego części. Gorąco zachęcamy Was też do dzielenia się w komentarzach swoimi sposobami na radzenie sobie z ewentualnymi przykrymi dolegliwościami podczas zabawy w wirtualnej rzeczywistości.