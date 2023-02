PS VR 2 może być nowym rozdaniem dla wirtualnej rzeczywistości. Dlaczego? Bo to masa technologicznych nowinek i ponoć całkiem nowa jakość zabawy. Czy faktycznie - przekonamy się niebawem. Mamy już bowiem PlayStation VR2 w redakcji i właśnie rozpoczynamy intensywne testy.

PS VR 2 vs PS VR – pierwsze starcie

Choć świat elektronicznej rozrywki żyje jak na razie premierą Hogwarts Legacy (i trudno się dziwić, bo to naprawdę świetny tytuł) to jednak branża gier nie stoi w miejscu i już szykuje się do kolejnych, potężnych uderzeń. Jak dotąd na zapowiedziane premiery gier lutego 2023 narzekać nie sposób, a i niedaleka przyszłość rysuje się w świetlanych barwach. Oto bowiem w bloki startowe już ustawia się PlayStation VR 2 z całą masą tytułów startowych.

Skłamałbym mówiąc, że na ten sprzęt nie czekałem. Zapowiedź Horizon Call of the Mountain pozostawiła mnie z szeroko otwartymi ustami i…. niechęcią do dalszej zabawy na pierwszym PS VR. Mimo upływu lat wciąż zdarzało mi się bowiem po nie sięgać. Ale to się teraz zmieni, bo oto w naszej redakcji, dzięki uprzejmości PlayStation Polska, wylądowała paczka z PS VR 2. Zobaczcie co kryło się w środku.

No to gramy

Na filmie zobaczyliście pierwsze przymiarki do porównania PlayStation VR2 z PS VR poprzedniej generacji. W naszych dalszych testach postaramy się przyjrzeć temu bliżej zestawiając ze sobą obie te konstrukcje. Jeśli jednak macie jakieś konkretne pytania czy sugestie, czegoś chcielibyście się dowiedzieć odnośnie PS VR 2 bądź coś sprawdzić dawajcie znać w komentarzach.

Źródło: własne